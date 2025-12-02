Maternità e tennis: Jabeur accompagnerà la crescita di Sonmez

Pur essendo momentaneamente lontana dalla competizione a causa della gravidanza, Ons Jabeur non lascerà il circuito WTA. La campionessa tunisina, una delle figure più amate e rispettate del tennis mondiale, resterà infatti attiva in una nuova veste: sarà mentora della turca Zeynep Sonmez, 23 anni, attuale numero 112 del ranking WTA.

La notizia arriva nel contesto di una riorganizzazione del team della giovane giocatrice. Issam Jellali, storico allenatore di Jabeur, assumerà il ruolo di coach principale di Sonmez. Al suo fianco lavorerà Sirri Can Yilmaz, in qualità di assistente, mentre Mehmet Bayraktar continuerà a occuparsi degli aspetti mentali e fisici.

In questo nuovo assetto, Jabeur avrà un ruolo chiave: pur non essendo in campo, sarà presente come guida, consulente e fonte di esperienza per Sonmez, trasmettendo consigli tecnici, visione di gioco e soprattutto quell’approccio umano che l’ha resa un modello dentro e fuori dal campo.

Per la tunisina si tratta di un modo speciale per rimanere legata al circuito durante un momento importante della sua vita personale, e per la tennista turca un’occasione preziosa di crescere accanto a una delle migliori giocatrici dell’ultima decade.





Marco Rossi