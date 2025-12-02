Novak Djokovic lancia Regenesis: la nuova frontiera del recupero per atleti. E intanto Vera Zvonareva torna in campo con una vittoria sorprendente

Pochi sportivi nella storia hanno curato il proprio corpo con l’attenzione quasi maniacale mostrata da Novak Djokovic. Anni di studio, sperimentazione e ascolto del proprio fisico hanno trasformato il serbo in un riferimento mondiale per tutto ciò che riguarda la preparazione, la prevenzione e il recupero. Ora quell’esperienza diventa un progetto concreto: Regenesis, una capsula immersiva di ultima generazione pensata per aiutare atleti e non solo a rigenerare corpo e mente.

La struttura combina terapia della luce, frequenze sonore, campi elettromagnetici, aromaterapia e altre tecnologie avanzate, tutte integrate in un ambiente chiuso che punta a ottimizzare il recupero in pochi minuti. Djokovic è il principale investitore del progetto, che debutterà sul mercato molto presto.

“Durante tutta la mia carriera ho cercato qualunque dettaglio che mi permettesse di essere la migliore versione di me stesso e di restare al vertice”, ha dichiarato Djokovic durante una convention di presentazione. “Regenesis è il risultato di tecnologie all’avanguardia che possono aiutare molti a scoprire il proprio massimo potenziale. È una soluzione moderna per una vita frenetica: puoi entrarci per 5, 10, 20 o 30 minuti e uscire ricaricato, revitalizzato e fresco per il resto della giornata”.

Una nuova frontiera del benessere, che porta la firma di uno degli atleti più longevi e attenti della storia.

Vera Zvonareva sorprende tutti: ritorno vincente in un ITF 100 a Dubai

Nel frattempo, un’altra storia sorprendente arriva dal circuito WTA. Vera Zvonareva, finalista a Wimbledon e allo US Open nel 2010 ed ex numero 2 del mondo, sembrava aver chiuso la carriera nel 2024, dopo aver giocato fino a superare i 40 anni.

E invece no: ora sotto bandiera della Macedonia del Nord, Zvonareva è tornata in campo in un ITF 100 a Dubai e ha vinto la sua prima partita nel rientro, superando Tara Wurth (#238 WTA) con un convincente 6-3, 6-4.

Ritorno isolato o inizio di una seconda vita agonistica? Difficile dirlo, ma una cosa è certa: nel deserto di Dubai è rispuntato un piccolo grande miracolo sportivo.





Marco Rossi