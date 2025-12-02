WTA 125 Angers e Quito: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo tre azzurre (LIVE)

Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
WTA 125 Angers 🇫🇷 – 1° Turno, cemento (al coperto)
Center Court – ore 10:00
Zeynep Sonmez
vs (8) Victoria Jimenez Kasintseva Inizio 10:00
WTA Angers 125
Zeynep Sonmez
3
7
6
Victoria Jimenez Kasintseva [8]
6
6
3
Vincitore: Sonmez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Victoria Jimenez Kasintseva
5-3 → 6-3
Victoria Jimenez Kasintseva
4-2 → 4-3
Zeynep Sonmez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Victoria Jimenez Kasintseva
2-2 → 3-2
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-2 → 1-2
Zeynep Sonmez
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Victoria Jimenez Kasintseva
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
2-1*
2*-2
3*-2
3-3*
4-3*
4*-4
4*-5
5-5*
6-5*
6-6 → 7-6
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Victoria Jimenez Kasintseva
4-3 → 4-4
Zeynep Sonmez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Victoria Jimenez Kasintseva
2-1 → 3-1
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Zeynep Sonmez
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Zeynep Sonmez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Zeynep Sonmez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Victoria Jimenez Kasintseva
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Jessika Ponchet vs Mona Barthel
WTA Angers 125
Jessika Ponchet•
0
0
Mona Barthel
15
0
Tina Smith vs Fiona Ferro Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare
Oceane Dodin vs Alice Rame
Il match deve ancora iniziare
(7) Lucia Bronzetti vs Chloe Paquet Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Alycia Parks vs Gabriela Knutson Non prima 18:30
Il match deve ancora iniziare
Dominika Salkova vs Jeline Vandromme
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Quito 🇪🇨 –1° Turno, terra battuta
Cancha Central – ore 16:00
Camila Romero
vs Anastasia Zolotareva Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Tatjana Maria vs Irene Burillo
Il match deve ancora iniziare
Mell Reasco Gonzalez vs Valeriya Strakhova Non prima 19:00
Il match deve ancora iniziare
(4) Panna Udvardy vs Diletta Cherubini
Il match deve ancora iniziare
Cancha 1 – ore 16:00
Martina Colmegna vs (2) Oleksandra Oliynykova Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
Ayana Akli vs Laura Pigossi
Il match deve ancora iniziare
Alicia Herrero Linana vs (8) Despina Papamichail Non prima 19:00
Il match deve ancora iniziare
(7) Varvara Lepchenko vs Carolina Alves
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 16:00
Nicole Fossa Huergo vs (6) Maja Chwalinska Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
Laura Samson vs Jazmin Ortenzi
Il match deve ancora iniziare
(5) Veronika Erjavec vs Anastasia Tikhonova Non prima 19:00
Il match deve ancora iniziare
