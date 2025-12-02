WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Angers e Quito: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo tre azzurre (LIVE)

02/12/2025 08:56 Nessun commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
WTA 125 Angers 🇫🇷 – 1° Turno, cemento (al coperto)

Center Court – ore 10:00
Zeynep Sonmez TUR vs (8) Victoria Jimenez Kasintseva AND Inizio 10:00
WTA Angers 125
Zeynep Sonmez
3
7
6
Victoria Jimenez Kasintseva [8]
6
6
3
Vincitore: Sonmez
Mostra dettagli

Jessika Ponchet FRA vs Mona Barthel GER

WTA Angers 125
Jessika Ponchet
0
0
Mona Barthel
15
0
Mostra dettagli

Tina Smith AUS vs Fiona Ferro FRA Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

Oceane Dodin FRA vs Alice Rame FRA

Il match deve ancora iniziare

(7) Lucia Bronzetti ITA vs Chloe Paquet FRA Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Alycia Parks USA vs Gabriela Knutson CZE Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare

Dominika Salkova CZE vs Jeline Vandromme BEL

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Quito 🇪🇨 –1° Turno, terra battuta

Cancha Central – ore 16:00
Camila Romero ECU vs Anastasia Zolotareva RUS Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare

(1) Tatjana Maria GER vs Irene Burillo ESP

Il match deve ancora iniziare

Mell Reasco Gonzalez ECU vs Valeriya Strakhova UKR Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare

(4) Panna Udvardy HUN vs Diletta Cherubini ITA

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 16:00
Martina Colmegna ITA vs (2) Oleksandra Oliynykova UKR Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

Ayana Akli USA vs Laura Pigossi BRA

Il match deve ancora iniziare

Alicia Herrero Linana ESP vs (8) Despina Papamichail GRE Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare

(7) Varvara Lepchenko USA vs Carolina Alves BRA

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 16:00
Nicole Fossa Huergo ARG vs (6) Maja Chwalinska POL Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

Laura Samson CZE vs Jazmin Ortenzi ARG

Il match deve ancora iniziare

(5) Veronika Erjavec SLO vs Anastasia Tikhonova RUS Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare

