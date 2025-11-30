WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Buenos Aires e Angers: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e delle Qualificazioni (LIVE)

30/11/2025 09:14 Nessun commento
Varvara Lepchenko nella foto
Varvara Lepchenko nella foto

WTA 125 • Buenos Aires (Argentina 🇦🇷) – Finale, terra battuta

Cancha Central – ore 17:30
(3) Panna Udvardy HUN vs Varvara Lepchenko USA
Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Angers 🇫🇷 – Turno Unico Qualificazione, cemento (al coperto)

Center Court – ore 12:00
(4) Veronika Podrez UKR vs Amandine Monnot FRA Inizio 12:00
WTA Angers 125
Veronika Podrez [4]
0
3
Amandine Monnot
0
3
Mostra dettagli

(3) Anna Siskova CZE vs Tina Smith AUS

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,