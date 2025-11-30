Temuco 100 | Hard | $160000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
WTA 125 Buenos Aires e Angers: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e delle Qualificazioni (LIVE)
30/11/2025 09:14 Nessun commento
WTA 125 • Buenos Aires (Argentina 🇦🇷) – Finale, terra battuta
Cancha Central – ore 17:30
(3) Panna Udvardy vs Varvara Lepchenko
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Angers 🇫🇷 – Turno Unico Qualificazione, cemento (al coperto)
Center Court – ore 12:00
(4) Veronika Podrez vs Amandine Monnot Inizio 12:00
WTA Angers 125
Veronika Podrez [4]•
0
3
Amandine Monnot
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Veronika Podrez
3-3
Veronika Podrez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Amandine Monnot
15-0
15-15
15-30
15-40
1-3 → 2-3
Veronika Podrez
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Amandine Monnot
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
1-1 → 1-2
Veronika Podrez
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Amandine Monnot
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
(3) Anna Siskova vs Tina Smith
Il match deve ancora iniziare
TAG: WTA 125 Angers, WTA 125 Buenos Aires
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit