WTA 125 Angers Copertina, WTA

WTA 125 Angers: Il Tabellone Principale. Due azzurre ai nastri di partenza

29/11/2025 19:58 6 commenti
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images

FRA WTA 125 Angers – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Alycia Parks USA vs Gabriela Knutson CZE
Oceane Dodin FRA vs Alice Rame FRA
Kamilla Rakhimova RUS vs (WC) Fiona Ferro FRA
Tamara Korpatsch GER vs (5) Elena-Gabriela Ruse ROU

(3) Polina Kudermetova RUS vs Camilla Rosatello ITA
Teodora Kostovic SRB vs Anna-Lena Friedsam GER
Qualifier vs Qualifier
Zeynep Sonmez TUR vs (8) Victoria Jimenez Kasintseva AND

(6) Shuai Zhang CHN vs Qualifier
Jessika Ponchet FRA vs Mona Barthel GER
Linda Klimovicova POL vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA
Alina Korneeva RUS vs (4) Darja Semenistaja LAT

(7) Lucia Bronzetti ITA vs (WC) Chloe Paquet FRA
Dominika Salkova CZE vs (WC) Jeline Vandromme BEL
Qualifier vs Alina Charaeva RUS
Aliona Bolsova ESP vs (2) Antonia Ruzic CRO

6 commenti

brizz 29-11-2025 22:52

Ruzic

Ruse

Kudermetova
Zhang

Parks
Sonmez
Semenistaja
Vandromme

 6
Gusto latino (Guest) 29-11-2025 21:49

Ma la dodin fa ancora la tennista?

 5
Gaz (Guest) 29-11-2025 20:57

Il 99,3% di quelli che fanno questo gioiscono incompetenti,ne ho avuto la riprova di recente con la Vandromme,non che ne avessi poi bisogno.
Ora vedo il primo pronosticatore e mi domando perché Ruzic vincente torneo e Korneeva neanche quarti di finale.
Come mi piacerebbe se sotto ogni pronostico ci fosse anche una motivazione che li spinge a fare questi pronostici.
Anche se molti non saprebbero neanche darti una motivazione,guardano il ranking, mettono giù il nome che più gli sembra famigliare, oppure il fatto che siano una testa di serie.

 4
l Occhio di Sauron 29-11-2025 20:57

ZHANG

KUDERMETOVA

DODIN
BRONZETTI

RUSE
SONMEZ
KORNEEVA
RUZIC

 3
miky85 29-11-2025 20:24

Ruzic

Dodin

Friedsam
Rakotomanga

Korpatsch
Q
Ponchet
Vandromme

 2
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 29-11-2025 20:07

Dopo qualche torneo…
Si ritorna all’antico per la ben nota

 1
