WTA 125 Angers: Il Tabellone Principale. Due azzurre ai nastri di partenza
WTA 125 Angers – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Alycia Parks vs Gabriela Knutson
Oceane Dodin vs Alice Rame
Kamilla Rakhimova vs (WC) Fiona Ferro
Tamara Korpatsch vs (5) Elena-Gabriela Ruse
(3) Polina Kudermetova vs Camilla Rosatello
Teodora Kostovic vs Anna-Lena Friedsam
Qualifier vs Qualifier
Zeynep Sonmez vs (8) Victoria Jimenez Kasintseva
(6) Shuai Zhang vs Qualifier
Jessika Ponchet vs Mona Barthel
Linda Klimovicova vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
Alina Korneeva vs (4) Darja Semenistaja
(7) Lucia Bronzetti vs (WC) Chloe Paquet
Dominika Salkova vs (WC) Jeline Vandromme
Qualifier vs Alina Charaeva
Aliona Bolsova vs (2) Antonia Ruzic
TAG: Camilla Rosatello, Lucia Bronzetti, WTA 125 Angers
Ruzic
Ruse
Kudermetova
Zhang
Parks
Sonmez
Semenistaja
Vandromme
Ma la dodin fa ancora la tennista?
Il 99,3% di quelli che fanno questo gioiscono incompetenti,ne ho avuto la riprova di recente con la Vandromme,non che ne avessi poi bisogno.
Ora vedo il primo pronosticatore e mi domando perché Ruzic vincente torneo e Korneeva neanche quarti di finale.
Come mi piacerebbe se sotto ogni pronostico ci fosse anche una motivazione che li spinge a fare questi pronostici.
Anche se molti non saprebbero neanche darti una motivazione,guardano il ranking, mettono giù il nome che più gli sembra famigliare, oppure il fatto che siano una testa di serie.
ZHANG
KUDERMETOVA
DODIN
BRONZETTI
RUSE
SONMEZ
KORNEEVA
RUZIC
Ruzic
Dodin
Friedsam
Rakotomanga
Korpatsch
Q
Ponchet
Vandromme
Dopo qualche torneo…
Si ritorna all’antico per la ben nota