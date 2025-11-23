Bergamo 100 | Hard | e145250 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Davis Cup – Finale: Italia b. Spagna 2-0. Gli azzurri vincono la terza Coppa Davis Consecutiva. Vincendo sei incontri su sei
23/11/2025 20:03 402 commenti
DC
Coppa Davis
Bologna 🇮🇹 • cemento (al coperto) — Finale
Bologna — indoor hard
Finale
Indoor Hard
Indoor Hard
Città
Bologna 🇮🇹
Competizione
Coppa Davis — Finale
Superficie
Cemento (indoor)
Programma di oggi
15:00
🇮🇹 Italia vs 🇪🇸 Spagna 2-0
15:00 Berrettini M. (🇮🇹) – Carreno-Busta P. (🇪🇸)
ATP Bologna
Matteo Berrettini
6
6
Pablo Carreno Busta
3
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-4
M. Berrettini
15-0
30-0
40-0
5-4 → 6-4
P. Carreno Busta
0-15
0-30
0-40
15-40
4-4 → 5-4
M. Berrettini
15-0
30-0
30-15
40-15
3-4 → 4-4
P. Carreno Busta
15-0
30-0
40-0
3-3 → 3-4
M. Berrettini
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
P. Carreno Busta
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
M. Berrettini
15-0
30-0
40-0
1-2 → 2-2
P. Carreno Busta
15-0
30-0
40-0
1-1 → 1-2
M. Berrettini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
P. Carreno Busta
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
M. Berrettini
15-0
30-0
40-0
5-3 → 6-3
P. Carreno Busta
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-3 → 5-3
M. Berrettini
15-0
30-0
40-0
3-3 → 4-3
P. Carreno Busta
15-0
30-0
40-0
3-2 → 3-3
M. Berrettini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
P. Carreno Busta
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
M. Berrettini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
P. Carreno Busta
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
M. Berrettini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
16:30 Cobolli F. (🇮🇹) – Munar J. (🇪🇸)
ATP Bologna
Flavio Cobolli
1
7
7
Jaume Munar
6
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
7-5
F. Cobolli
15-0
30-0
40-0
6-5 → 7-5
J. Munar
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
F. Cobolli
15-0
30-0
40-0
40-15
4-5 → 5-5
J. Munar
15-0
30-0
40-0
4-4 → 4-5
F. Cobolli
15-0
15-15
30-15
40-15
3-4 → 4-4
J. Munar
15-0
30-0
40-0
40-15
3-3 → 3-4
F. Cobolli
15-0
30-0
40-0
40-15
2-3 → 3-3
J. Munar
0-15
15-15
30-15
40-15
2-2 → 2-3
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
40-15
1-2 → 2-2
J. Munar
15-0
30-0
40-0
40-15
1-1 → 1-2
F. Cobolli
15-0
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
J. Munar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
7-6
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
5*-2
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
J. Munar
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
F. Cobolli
15-0
30-0
40-0
40-15
5-5 → 6-5
J. Munar
15-0
30-0
40-0
5-4 → 5-5
F. Cobolli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
J. Munar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
40-15
3-3 → 4-3
J. Munar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
F. Cobolli
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
J. Munar
0-15
15-15
30-15
40-15
2-1 → 2-2
F. Cobolli
15-0
15-15
30-15
40-15
1-1 → 2-1
J. Munar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
F. Cobolli
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
1-6
J. Munar
15-0
30-0
40-0
1-5 → 1-6
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-5 → 1-5
J. Munar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 0-5
F. Cobolli
0-15
0-30
15-30
15-40
0-3 → 0-4
J. Munar
0-15
15-15
30-15
40-15
0-2 → 0-3
F. Cobolli
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
J. Munar
15-0
30-0
40-0
0-0 → 0-1
18:00 Bolelli S. / Vavassori A. (🇮🇹) – Granollers M. / Martinez P. (🇪🇸)
Il match deve ancora iniziare
Flavio il “Gladiatore” ha oscurato chi circa 12/14 anni fa gli faceva da baybsitter…cioè The Hammer….
Grazie a tutti i ragazzi,siete un gruppo meraviglioso.
Come si dice “stai mischiando pere con le mele” per fare confusione e sostenere una teoria che nessuno ha qui difeso.
Contento tu…