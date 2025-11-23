Davis Cup 2025 Copertina, Davis/FedCup

Davis Cup – Finale: Italia b. Spagna 2-0. Gli azzurri vincono la terza Coppa Davis Consecutiva. Vincendo sei incontri su sei

23/11/2025 20:03 402 commenti
La squadra italiana di Davis Cup - Foto Brigitte Grassotti
La squadra italiana di Davis Cup - Foto Brigitte Grassotti

DC
Coppa Davis

Bologna 🇮🇹 • cemento (al coperto) — Finale

Bologna — indoor hard

Finale
Indoor Hard

Città
Bologna 🇮🇹
Competizione
Coppa Davis — Finale
Superficie
Cemento (indoor)

Programma di oggi
15:00
🇮🇹 Italia vs 🇪🇸 Spagna 2-0

15:00 Berrettini M. (🇮🇹) – Carreno-Busta P. (🇪🇸)

ATP Bologna
Matteo Berrettini
6
6
Pablo Carreno Busta
3
4
Mostra dettagli

16:30 Cobolli F. (🇮🇹) – Munar J. (🇪🇸)

ATP Bologna
Flavio Cobolli
1
7
7
Jaume Munar
6
6
5
Mostra dettagli

18:00 Bolelli S. / Vavassori A. (🇮🇹) – Granollers M. / Martinez P. (🇪🇸)

Il match deve ancora iniziare

TAG: , , , ,

402 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Don Budge fathers 23-11-2025 21:25

Scritto da Annie3
Sono troppo contenta per Flavietto, ha vinto la forza vera, una forza della natura che ha dato due dimostrazioni davvero memorabili, contro i commenti che parlavano di assenza di quella “classe che non si compra al mercato”…ma la “classe” non serve in queste circostanze, serviva il cuore, la passione, la voglia di fare bene il compito che la Davis gli aveva assegnato, anche quel “colorito” entusiasmo agonistico che proviene dalle sue origini calcistiche…e non l’ha spaventato la trance agonistica iniziale di Munar, trasformata a poco poco, con un coraggio commovente, in sudditanza psicologica dello spagnolo nei suoi confronti…bravo Matteo ma, perdonatemi, l’eroe di oggi è Flavietto…e mi torna in mente il video di Matteo 15enne e Flavio di 8 anni dopo una partita fra di loro, con Flavio che diceva di sperare di diventare come l’amico più grande…beh, oggi l’impresa l’ha fatta, l’amico/riferimento è stato emulato e addirittura superato, tanti sogni che oggi, per Flavio, si sono concretizzati

Flavio il “Gladiatore” ha oscurato chi circa 12/14 anni fa gli faceva da baybsitter…cioè The Hammer….

Grazie a tutti i ragazzi,siete un gruppo meraviglioso.

 402
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pier no guest 23-11-2025 21:22

Scritto da Fabian

Scritto da Vecchiogiovi

Scritto da MAURO

Scritto da Gino Pasqualotto
A prescindere da chi vince, una coppa Davis dove il giocatore più forte che trovi è il numero 36,è come la Mitropa Cup sparsa per Champions League.

Severo, ma giusto.

Questa affermazione dimostra la distanza tra te e lo sport. Allora Johansson ha sminuito l’Australian Open? O Chang il Roland Garros? O Metrevelli Wimbledon? C’è una competizione e la vince chi la gioca. Non c’è controprova, e’ una regola dello sport, chi vince va complimentato e stop. Fuori da qui c’è il bar sport, quello degli ubriaconi e degli scorreggioni, non quello di Benni.

Chi vince va complimentato e stop? Sicuro? Non è qui il caso ma, chi vince sporco, slealmente, antisportivamente, chi bara, chi imbroglia, chi simula etc. ? Gli facciamo i complimenti? Li prendiamo ad esempio? Bravi, continuate cosi?

Come si dice “stai mischiando pere con le mele” per fare confusione e sostenere una teoria che nessuno ha qui difeso.
Contento tu…

 401
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
« Commenti più vecchi (100 precedenti)