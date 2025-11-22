Davis Cup – Semifinali: Oggi è il giorno della seconda semifinali. In campo Spagna vs Germania che vince sfiderà domani l’Italia (LIVE – 0-0)

Programma di oggi
12:00
🇪🇸 Spagna – 🇩🇪 Germania 0-0
🇩🇪 GERMANIA – Probabile formazione
Singolari
Alexander Zverev 🇩🇪
Numero 1 tedesco, certezza assoluta in Davis su campi indoor.
Jan-Lennard Struff 🇩🇪
Favorito per il ruolo di secondo singolarista grazie all’esperienza e al rendimento nelle ultime Davis.
Alternative:
Dominik Koepfer 🇩🇪
Maximilian Marterer 🇩🇪
Doppio
Tim Pütz / Kevin Krawietz 🇩🇪🇩🇪
Una delle coppie più affiatate del circuito, già decisiva in molte sfide di Davis.
🇪🇸 SPAGNA – Probabile formazione
Singolari
Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸
Il numero 1 della squadra in assenza di Alcaraz.
Roberto Bautista Agut 🇪🇸 oppure Pedro Martínez 🇪🇸
Bautista offre esperienza, Martínez è in grande forma ed è spesso utilizzato in Davis.
Alternative:
Jaume Munar 🇪🇸
Albert Ramos-Viñolas 🇪🇸
Doppio
Pedro Martínez / Marcel Granollers 🇪🇸🇪🇸
Martínez è lo specialista scelto da Bruguera, Granollers resta l’uomo di riferimento del doppio spagnolo.
Finale
15:00 🇮🇹 Italia vs 🇪🇸 Spagna o 🇩🇪 Germania (domani)
Se riesco oggi qualcosa guarderò,in relax totale non avendo da parteggiare per nessuno se non per il bel tennis.
Ieri sera invece ho sofferto anche pensando a papà Cobolli che ad ogni punto vedeva le rughe diventare più profonde,lo stomaco stringersi e le forze venir meno. Guardare i figli giocare, indipendentemente dal livello, è micidiale. Ti tocca essere positivo contronatura ,dire “va bene,giusto,questo ora” in realtà sarebbe “cacchio fai?! Recuperi e butti via?! Stai lì,tieni un attimo che è stanco e teso pure l’altro,accelera su quella giusta non ora,te lo dico da dieci anni…tutto tua madre e la madre di lei!”.
Ma sai che sta lottando,che è durissima,che tu avresti tirato in tribuna due risposte al suo posto. Pensi “fai come dico non come faccio (o facevo)” ma comunque stai lì,ci soffri assieme,sai che se perde avete perso entrambi ma che se vince è tutto merito suo perché lì ci è arrivato lui.
Ero stanco pure io dopo il match e nel contempo dispiaciuto per Bergs perché avrebbe meritato ugualmente.
Nel tennis non c’è pareggio,come Mahut con Isner,ma a volte sarebbe bello ci fosse perché certe sconfitte sono davvero crudeli.
Fokina primo singolarista per la Spagna???…. Sembra che dopo aver rifiutato una precedente convocazione, Ferrer non lo abbia neppure portato a Bologna….. È più probabile che sia in qualche meta esotica a godersi le vacanze…
Davidovic Fokina?
Dite all’AI che scrive i pezzi di controllare…