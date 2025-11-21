Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Bergamo, Florianópolis, Guayaquil, Montemar, Yokohama, Sydney e Soma Bay: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

CHALLENGER Bergamo (Italia 🇮🇹) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

Center Court – ore 11:00
Joshua Paris GBR / Marcus Willis GBR vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA
ATP Bergamo
Joshua Paris / Marcus Willis [3]
0
0
Theo Arribage / Albano Olivetti [2]
0
0


Francesco Passaro ITA vs Marko Topo GER

Il match deve ancora iniziare

Federico Arnaboldi ITA vs Stefano Travaglia ITA

Il match deve ancora iniziare

Justin Engel GER vs Andrea Guerrieri ITA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Francesco Maestrelli ITA vs Stefano Napolitano ITA (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Jarno Jans NED / Niels Visker NED vs David Poljak CZE / Tim Ruehl GER

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Florianopolis (Brasile 🇧🇷) – Quarti di Finale, terra battuta

Quadra 1 – ore 15:00
Gustavo Heide BRA vs Nicolas Kicker ARG
Il match deve ancora iniziare

Guido Ivan Justo ARG vs Daniel Dutra da Silva BRA (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare

Andrea Collarini ARG vs Eduardo Ribeiro BRA

Il match deve ancora iniziare

Alexander Merino PER / Christoph Negritu GER vs Guido Andreozzi ARG / Benjamin Kittay USA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare



Quadra 2 – ore 16:30
Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Pedro Sakamoto BRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Guayaquil (Ecuador 🇪🇨) – Quarti di Finale, terra battuta

CANCHA CENTRAL – ore 18:00
Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs Adolfo Daniel Vallejo PAR
Il match deve ancora iniziare

Hady Habib LBN vs Juan Pablo Varillas PER

Il match deve ancora iniziare

Facundo Mena ARG vs Alvaro Guillen Meza ECU (Non prima 00:30)

Il match deve ancora iniziare

Andres Andrade ECU vs Federico Agustin Gomez ARG

Il match deve ancora iniziare



CANCHA 2 – ore 20:00
Alex Hernandez MEX / Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Luis David Martinez VEN / Miguel Reyes-Varela MEX

Il match deve ancora iniziare

Facundo Mena ARG / Franco Roncadelli URU vs Lucio Ratti ARG / Victor Hugo Remondy Pagotto BRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Montemar (Spagna 🇪🇸) – Quarti di Finale, terra battuta

Ivan Navarro Court – ore 11:00
Andrej Nedic BIH vs Marco Trungelliti ARG
ATP Montemar
Andrej Nedic
0
0
Marco Trungelliti [2]
0
0


Zdenek Kolar CZE vs Elmer Moller DEN

Il match deve ancora iniziare

Ivan Gakhov RUS vs Lorenzo Giustino ITA (Non prima 18:15)

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 11:00
Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE vs Ivan Sabanov SRB / Matej Sabanov SRB
ATP Montemar
Erik Grevelius / Adam Heinonen
0
0
Ivan Sabanov / Matej Sabanov
0
0


Gabriele Piraino ITA vs Gianluca Cadenasso ITA (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Federico Bondioli ITA / Gianluca Cadenasso ITA vs Jiri Barnat CZE / Filip Duda CZE (Non prima 18:15)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Soma Bay (Egitto 🇪🇬) – Quarti di Finale, cemento

Centre Court – ore 10:00
Jelle Sels NED vs Charlie Robertson GBR
ATP Soma Bay
Jelle Sels [6]
30
2
Charlie Robertson
30
4


Jay Clarke GBR vs Radu Albot MDA

Il match deve ancora iniziare

Michael Bassem Sobhy EGY / Fares Zakaria EGY vs Mathys Erhard FRA / Jelle Sels NED

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Mathys Erhard FRA vs Maxim Mrva CZE

ATP Soma Bay
Mathys Erhard [4]
15
6
1
Maxim Mrva [7]
0
3
1


Alexandr Binda ITA vs Toby Samuel GBR

Il match deve ancora iniziare

Sergey Betov BLR / Daniil Ostapenkov BLR vs Ilia Simakin RUS / Pavel Verbin RUS

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Yokohama (Giappone 🇯🇵) – Quarti di Finale, cemento

COURT 3 – ore 03:00
Rei Sakamoto JPN vs Yasutaka Uchiyama JPN
ATP Yokohama
Yasutaka Uchiyama [7]
6
3
4
Rei Sakamoto [2]
3
6
6
Vincitore: Sakamoto


Kaichi Uchida JPN vs Kei Nishikori JPN

ATP Yokohama
Kei Nishikori [1]
2
2
Kaichi Uchida [8]
6
6
Vincitore: Uchida


Neil Oberleitner AUT / Michael Vrbensky CZE vs Kokoro Isomura JPN / Yuta Shimizu JPN

ATP Yokohama
Kokoro Isomura / Yuta Shimizu
6
3
6
Neil Oberleitner / Michael Vrbensky [2]
3
6
10
Vincitore: Oberleitner / Vrbensky




COURT 1 – ore 03:00
Igor Marcondes BRA vs Neil Oberleitner AUT

ATP Yokohama
Igor Marcondes
6
6
Neil Oberleitner
1
3
Vincitore: Marcondes


Akira Santillan JPN vs Yusuke Kusuhara JPN

ATP Yokohama
Yusuke Kusuhara
3
2
Akira Santillan
6
6
Vincitore: Santillan


Masamichi Imamura JPN / Ryuki Matsuda JPN vs JiSung Nam KOR / Takeru Yuzuki JPN (Non prima 06:30)

ATP Yokohama
Masamichi Imamura / Ryuki Matsuda
7
3
12
JiSung Nam / Takeru Yuzuki [3]
6
6
10
Vincitore: Imamura / Matsuda






CHALLENGER Sydney (Australia 🇦🇺) – Quarti di Finale, cemento

Court 2 – ore 02:00
James McCabe AUS vs Rinky Hijikata AUS
ATP Sydney
James McCabe [5]
6
7
Rinky Hijikata [2]
3
5
Vincitore: McCabe


James Duckworth AUS vs Dane Sweeny AUS

ATP Sydney
James Duckworth [1]
6
6
Dane Sweeny [6]
2
3
Vincitore: Duckworth


Anirudh Chandrasekar IND / Reese Stalder USA vs Rinky Hijikata AUS / Marc Polmans AUS

ATP Sydney
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder [1]
2
4
Rinky Hijikata / Marc Polmans [4]
6
6
Vincitore: Hijikata / Polmans




KRA – ore 02:00
Jason Kubler AUS vs Alex Bolt AUS

ATP Sydney
Jason Kubler [4]
7
6
Alex Bolt [7]
5
3
Vincitore: Kubler


Calum Puttergill AUS / Dane Sweeny AUS vs Marek Gengel CZE / Emile Hudd GBR

ATP Sydney
Calum Puttergill / Dane Sweeny
7
6
Marek Gengel / Emile Hudd
5
4
Vincitore: Puttergill / Sweeny




Court 5 – ore 02:00
Hayato Matsuoka JPN vs Tai Sach AUS

ATP Sydney
Tai Sach
6
5
1
Hayato Matsuoka
4
7
6
Vincitore: Matsuoka


