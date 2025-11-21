Challenger Bergamo, Florianópolis, Guayaquil, Montemar, Yokohama, Sydney e Soma Bay: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002 - Foto Antonio Milesi
CHALLENGER Bergamo (Italia 🇮🇹) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)
Center Court – ore 11:00
Joshua Paris
/ Marcus Willis
vs Theo Arribage
/ Albano Olivetti
ATP Bergamo
Joshua Paris / Marcus Willis [3]
0
0
Theo Arribage / Albano Olivetti [2]
0
0
Francesco Passaro vs Marko Topo
Il match deve ancora iniziare
Federico Arnaboldi vs Stefano Travaglia
Il match deve ancora iniziare
Justin Engel vs Andrea Guerrieri (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Francesco Maestrelli vs Stefano Napolitano (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:00
Jarno Jans / Niels Visker vs David Poljak / Tim Ruehl
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Florianopolis (Brasile 🇧🇷) – Quarti di Finale, terra battuta
Quadra 1 – ore 15:00
Gustavo Heide
vs Nicolas Kicker
Il match deve ancora iniziare
Guido Ivan Justo vs Daniel Dutra da Silva (Non prima 17:30)
Il match deve ancora iniziare
Andrea Collarini vs Eduardo Ribeiro
Il match deve ancora iniziare
Alexander Merino / Christoph Negritu vs Guido Andreozzi / Benjamin Kittay (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Quadra 2 – ore 16:30
Juan Carlos Prado Angelo vs Pedro Sakamoto
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Guayaquil (Ecuador 🇪🇨) – Quarti di Finale, terra battuta
CANCHA CENTRAL – ore 18:00
Luciano Emanuel Ambrogi
vs Adolfo Daniel Vallejo
Il match deve ancora iniziare
Hady Habib vs Juan Pablo Varillas
Il match deve ancora iniziare
Facundo Mena vs Alvaro Guillen Meza (Non prima 00:30)
Il match deve ancora iniziare
Andres Andrade vs Federico Agustin Gomez
Il match deve ancora iniziare
CANCHA 2 – ore 20:00
Alex Hernandez / Rodrigo Pacheco Mendez vs Luis David Martinez / Miguel Reyes-Varela
Il match deve ancora iniziare
Facundo Mena / Franco Roncadelli vs Lucio Ratti / Victor Hugo Remondy Pagotto
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Montemar (Spagna 🇪🇸) – Quarti di Finale, terra battuta
Ivan Navarro Court – ore 11:00
Andrej Nedic
vs Marco Trungelliti
ATP Montemar
Andrej Nedic
0
0
Marco Trungelliti [2]
0
0
Zdenek Kolar vs Elmer Moller
Il match deve ancora iniziare
Ivan Gakhov vs Lorenzo Giustino (Non prima 18:15)
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 11:00
Erik Grevelius
/ Adam Heinonen
vs Ivan Sabanov
/ Matej Sabanov
ATP Montemar
Erik Grevelius / Adam Heinonen
0
0
Ivan Sabanov / Matej Sabanov
0
0
Gabriele Piraino vs Gianluca Cadenasso (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Federico Bondioli / Gianluca Cadenasso vs Jiri Barnat / Filip Duda (Non prima 18:15)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Soma Bay (Egitto 🇪🇬) – Quarti di Finale, cemento
Centre Court – ore 10:00
Jelle Sels
vs Charlie Robertson
ATP Soma Bay
Jelle Sels [6]•
30
2
Charlie Robertson
30
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Robertson
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
1-4 → 2-4
J. Sels
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
0-4 → 1-4
C. Robertson
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 0-4
J. Sels
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
C. Robertson
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Jay Clarke vs Radu Albot
Il match deve ancora iniziare
Michael Bassem Sobhy / Fares Zakaria vs Mathys Erhard / Jelle Sels
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Mathys Erhard vs Maxim Mrva
ATP Soma Bay
Mathys Erhard [4]
15
6
1
Maxim Mrva [7]•
0
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Erhard
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
M. Erhard
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
M. Mrva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
M. Erhard
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
M. Mrva
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Erhard
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Alexandr Binda vs Toby Samuel
Il match deve ancora iniziare
Sergey Betov / Daniil Ostapenkov vs Ilia Simakin / Pavel Verbin
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Yokohama (Giappone 🇯🇵) – Quarti di Finale, cemento
COURT 3 – ore 03:00
Rei Sakamoto
vs Yasutaka Uchiyama
ATP Yokohama
Yasutaka Uchiyama [7]
6
3
4
Rei Sakamoto [2]
3
6
6
Vincitore: Sakamoto
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Uchiyama
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Y. Uchiyama
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
3-3 → 4-3
Y. Uchiyama
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Y. Uchiyama
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Uchiyama
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
R. Sakamoto
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Y. Uchiyama
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
3-2 → 3-3
R. Sakamoto
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Y. Uchiyama
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
2-1 → 3-1
Y. Uchiyama
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-0 → 2-0
R. Sakamoto
15-0
15-15
15-30
df
15-40
40-40
ace
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Uchiyama
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
R. Sakamoto
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
5-2 → 5-3
Y. Uchiyama
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-2 → 5-2
R. Sakamoto
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
4-1 → 4-2
Y. Uchiyama
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
R. Sakamoto
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Kaichi Uchida vs Kei Nishikori
ATP Yokohama
Kei Nishikori [1]
2
2
Kaichi Uchida [8]
6
6
Vincitore: Uchida
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Nishikori
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
K. Uchida
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
K. Nishikori
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
0-1 → 1-1
K. Uchida
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Nishikori
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
K. Nishikori
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
K. Uchida
0-15
df
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
ace
ace
2-2 → 2-3
K. Uchida
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
K. Nishikori
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
A-40
0-1 → 1-1
K. Uchida
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Neil Oberleitner / Michael Vrbensky vs Kokoro Isomura / Yuta Shimizu
ATP Yokohama
Kokoro Isomura / Yuta Shimizu
6
3
6
Neil Oberleitner / Michael Vrbensky [2]
3
6
10
Vincitore: Oberleitner / Vrbensky
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Isomura / Shimizu
1-0
1-1
1-2
2-2
3-2
3-3
3-4
4-4
5-4
5-5
5-6
5-7
5-8
6-8
6-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Oberleitner / Vrbensky
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
K. Isomura / Shimizu
2-5 → 3-5
N. Oberleitner / Vrbensky
2-4 → 2-5
K. Isomura / Shimizu
1-4 → 2-4
N. Oberleitner / Vrbensky
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
K. Isomura / Shimizu
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
1-2 → 1-3
N. Oberleitner / Vrbensky
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
K. Isomura / Shimizu
0-1 → 1-1
N. Oberleitner / Vrbensky
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Isomura / Shimizu
5-3 → 6-3
N. Oberleitner / Vrbensky
5-2 → 5-3
K. Isomura / Shimizu
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
40-30
4-2 → 5-2
N. Oberleitner / Vrbensky
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
ace
30-40
3-2 → 4-2
K. Isomura / Shimizu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-2 → 3-2
N. Oberleitner / Vrbensky
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-1 → 2-2
K. Isomura / Shimizu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
N. Oberleitner / Vrbensky
1-0 → 1-1
K. Isomura / Shimizu
0-0 → 1-0
COURT 1 – ore 03:00
Igor Marcondes vs Neil Oberleitner
ATP Yokohama
Igor Marcondes
6
6
Neil Oberleitner
1
3
Vincitore: Marcondes
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Marcondes
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 6-3
N. Oberleitner
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
I. Marcondes
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
N. Oberleitner
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
N. Oberleitner
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
I. Marcondes
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-1 → 2-1
N. Oberleitner
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
I. Marcondes
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Oberleitner
15-0
15-15
df
30-15
40-15
4-0 → 4-1
N. Oberleitner
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
2-0 → 3-0
I. Marcondes
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
N. Oberleitner
15-0
ace
30-0
30-15
df
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Akira Santillan vs Yusuke Kusuhara
ATP Yokohama
Yusuke Kusuhara
3
2
Akira Santillan
6
6
Vincitore: Santillan
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Santillan
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Y. Kusuhara
15-0
15-15
df
15-30
15-40
2-0 → 2-1
A. Santillan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Santillan
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-5 → 3-6
Y. Kusuhara
0-15
0-30
df
0-40
15-40
ace
3-4 → 3-5
Y. Kusuhara
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
A. Santillan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Y. Kusuhara
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Y. Kusuhara
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
A. Santillan
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Masamichi Imamura / Ryuki Matsuda vs JiSung Nam / Takeru Yuzuki (Non prima 06:30)
ATP Yokohama
Masamichi Imamura / Ryuki Matsuda
7
3
12
JiSung Nam / Takeru Yuzuki [3]
6
6
10
Vincitore: Imamura / Matsuda
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Nam / Yuzuki
0-1
1-1
2-1
2-2
3-2
3-3
4-3
5-3
5-4
6-4
7-4
ace
7-5
8-5
8-6
8-7
8-8
9-8
9-9
10-9
10-10
10-11
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Nam / Yuzuki
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
3-5 → 3-6
M. Imamura / Matsuda
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
2-5 → 3-5
J. Nam / Yuzuki
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-4 → 2-5
M. Imamura / Matsuda
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
2-3 → 2-4
J. Nam / Yuzuki
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
df
ace
2-2 → 2-3
M. Imamura / Matsuda
1-2 → 2-2
J. Nam / Yuzuki
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
M. Imamura / Matsuda
0-1 → 1-1
J. Nam / Yuzuki
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
4*-0
5-0*
5-1*
5*-2
6*-2
6-6 → 7-6
J. Nam / Yuzuki
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
M. Imamura / Matsuda
5-5 → 6-5
J. Nam / Yuzuki
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-4 → 5-5
M. Imamura / Matsuda
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
4-4 → 5-4
J. Nam / Yuzuki
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
M. Imamura / Matsuda
4-2 → 4-3
M. Imamura / Matsuda
2-2 → 3-2
J. Nam / Yuzuki
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
M. Imamura / Matsuda
1-1 → 2-1
J. Nam / Yuzuki
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
M. Imamura / Matsuda
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
CHALLENGER Sydney (Australia 🇦🇺) – Quarti di Finale, cemento
Court 2 – ore 02:00
James McCabe
vs Rinky Hijikata
ATP Sydney
James McCabe [5]
6
7
Rinky Hijikata [2]
3
5
Vincitore: McCabe
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. McCabe
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
6-5 → 7-5
R. Hijikata
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
J. McCabe
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
R. Hijikata
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
R. Hijikata
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
J. McCabe
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
R. Hijikata
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
J. McCabe
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
4-2 → 5-2
J. McCabe
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
R. Hijikata
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
J. McCabe
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
James Duckworth vs Dane Sweeny
ATP Sydney
James Duckworth [1]
6
6
Dane Sweeny [6]
2
3
Vincitore: Duckworth
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Duckworth
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
5-3 → 6-3
J. Duckworth
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
J. Duckworth
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-1 → 4-1
D. Sweeny
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
J. Duckworth
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
1-1 → 2-1
D. Sweeny
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
1-0 → 1-1
J. Duckworth
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Sweeny
15-0
15-15
15-30
15-40
df
5-2 → 6-2
J. Duckworth
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
D. Sweeny
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
J. Duckworth
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
1-1 → 2-1
D. Sweeny
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
J. Duckworth
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder vs Rinky Hijikata / Marc Polmans
ATP Sydney
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder [1]
2
4
Rinky Hijikata / Marc Polmans [4]
6
6
Vincitore: Hijikata / Polmans
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Hijikata / Polmans
4-5 → 4-6
A. Chandrasekar / Stalder
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-5 → 4-5
R. Hijikata / Polmans
3-4 → 3-5
A. Chandrasekar / Stalder
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-3 → 3-4
R. Hijikata / Polmans
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
A. Chandrasekar / Stalder
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
R. Hijikata / Polmans
2-1 → 2-2
A. Chandrasekar / Stalder
1-1 → 2-1
R. Hijikata / Polmans
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 1-1
A. Chandrasekar / Stalder
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Hijikata / Polmans
2-5 → 2-6
A. Chandrasekar / Stalder
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
R. Hijikata / Polmans
40-40
15-0
30-0
30-15
40-15
2-3 → 2-4
A. Chandrasekar / Stalder
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-3 → 2-3
R. Hijikata / Polmans
1-2 → 1-3
A. Chandrasekar / Stalder
15-0
ace
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
R. Hijikata / Polmans
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
1-0 → 1-1
A. Chandrasekar / Stalder
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
ace
0-0 → 1-0
KRA – ore 02:00
Jason Kubler vs Alex Bolt
ATP Sydney
Jason Kubler [4]
7
6
Alex Bolt [7]
5
3
Vincitore: Kubler
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Bolt
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-2 → 4-3
A. Bolt
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
1-1 → 2-1
A. Bolt
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Bolt
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
df
5-5 → 6-5
A. Bolt
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-2 → 2-3
J. Kubler
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
A. Bolt
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
J. Kubler
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Calum Puttergill / Dane Sweeny vs Marek Gengel / Emile Hudd
ATP Sydney
Calum Puttergill / Dane Sweeny
7
6
Marek Gengel / Emile Hudd
5
4
Vincitore: Puttergill / Sweeny
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Puttergill / Sweeny
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
M. Gengel / Hudd
5-3 → 5-4
C. Puttergill / Sweeny
4-3 → 5-3
M. Gengel / Hudd
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-3 → 4-3
C. Puttergill / Sweeny
3-2 → 3-3
M. Gengel / Hudd
2-2 → 3-2
C. Puttergill / Sweeny
1-2 → 2-2
M. Gengel / Hudd
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
C. Puttergill / Sweeny
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
M. Gengel / Hudd
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Puttergill / Sweeny
6-5 → 7-5
M. Gengel / Hudd
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
5-5 → 6-5
C. Puttergill / Sweeny
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-5 → 5-5
M. Gengel / Hudd
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
df
40-40
4-4 → 4-5
C. Puttergill / Sweeny
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 4-4
M. Gengel / Hudd
3-3 → 3-4
C. Puttergill / Sweeny
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
df
3-2 → 3-3
M. Gengel / Hudd
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-2 → 3-2
C. Puttergill / Sweeny
1-2 → 2-2
M. Gengel / Hudd
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
0-2 → 1-2
C. Puttergill / Sweeny
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
0-1 → 0-2
M. Gengel / Hudd
0-0 → 0-1
Court 5 – ore 02:00
Hayato Matsuoka vs Tai Sach
ATP Sydney
Tai Sach
6
5
1
Hayato Matsuoka
4
7
6
Vincitore: Matsuoka
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Sach
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-5 → 1-6
H. Matsuoka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-2 → 1-3
T. Sach
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
1-1 → 1-2
H. Matsuoka
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-0 → 1-1
T. Sach
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Matsuoka
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
5-6 → 5-7
H. Matsuoka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-5 → 5-5
H. Matsuoka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-5 → 3-5
T. Sach
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
H. Matsuoka
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 2-4
T. Sach
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
H. Matsuoka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
T. Sach
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
1-1 → 1-2
T. Sach
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Matsuoka
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
T. Sach
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
4-4 → 5-4
H. Matsuoka
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
4-3 → 4-4
T. Sach
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
H. Matsuoka
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
T. Sach
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
T. Sach
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
1-1 → 2-1
H. Matsuoka
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
