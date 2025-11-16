Challenger Soma Bay: Il Tabellone Principale e di Qualficazione. Quattro azzurri presenti
Challenger Soma Bay – Tabellone Principale – hard
(1) Jay Clarke vs Fares Zakaria
Sebastian Sorger vs Denis Yevseyev
Radu Albot vs Vladyslav Orlov
(WC) Henry Bernet vs (5) Giles Hussey
(4) Mathys Erhard vs Qualifier
Rudolf Molleker vs Pietro Fellin
Vadym Ursu vs Egor Agafonov
Pedro Vives Marcos vs (7) Maxim Mrva
(6) Jelle Sels vs Qualifier
Mert Alkaya vs Qualifier
(WC) Amr Elsayed vs (JR) Charlie Robertson
Qualifier vs (3) Petr Bar Biryukov
(8) Alexandr Binda vs Qualifier
(WC) Michael Bassem Sobhy vs Mirza Basic
Dali Blanch vs Qualifier
Toby Samuel vs (2) Ilia Simakin
Challenger Soma Bay – Tabellone Qualificazione – hard
Peter Fajta 🇸🇰 [1] vs BYE
Matteo Fondriest 🇮🇹 vs Artur Kukasian 🇭🇺 [9]
Yurii Dzhavakian 🇺🇦 [2] vs Mark Kaufman 🇧🇾 (WC)
Daniil Golubev 🇰🇿 (ALT) vs Evgeny Philippov 🇷🇺 [10]
Nino Ehrenschneider 🇨🇿 [3] vs Simone Agostini 🇮🇹
Viktor Frydrych 🇭🇺 (WC) vs Matthew Summers 🇬🇧 [8]
Dominik Kellovsky 🇨🇿 [4] vs Edison Ambarzumjan 🇦🇲 (ALT)
Sergey Betov 🇧🇾 (ALT) vs Ivan Nedelko 🇷🇺 [11]
Millen Hurrion 🇺🇸 [5] vs Jannik Opitz 🇩🇪
Nikolai Barsukov 🇷🇺 vs Daniil Ostapenkov 🇧🇾 [7]
Aziz Ouakaa 🇹🇳 [6] vs Kelsey Stevenson 🇨🇦 (ALT)
Marwan Ehab 🇪🇬 (WC)vs Tom Zeuch 🇺🇸 [12]
Centre Court – ore 10:00
Viktor Frydrych vs Matthew Summers
Yurii Dzhavakian vs Mark Kaufman vs Edison Ambarzumjan
Marwan Ehab vs Tom Zeuch (Non prima 15:00)
Court 2 – ore 10:00
Matteo Fondriest vs Artur Kukasian
Daniil Golubev vs Evgeny Philippov
Nikolai Barsukov vs Daniil Ostapenkov
Aziz Ouakaa vs Kelsey Stevenson (Non prima 15:00)
Court 3 – ore 10:00
Nino Ehrenschneider vs Simone Agostini
Sergey Betov vs Ivan Nedelko
Millen Hurrion vs Jannik Opitz (Non prima 14:00)
TAG: Circuito Challenger
