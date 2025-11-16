Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Soma Bay: Il Tabellone Principale e di Qualficazione. Quattro azzurri presenti

16/11/2025
Alexandr Binda ITA, 22.09.2001
EGY Challenger Soma Bay – Tabellone Principale – hard
(1) Jay Clarke GBR vs Fares Zakaria EGY
Sebastian Sorger AUT vs Denis Yevseyev KAZ
Radu Albot MDA vs Vladyslav Orlov UKR
(WC) Henry Bernet SUI vs (5) Giles Hussey GBR

(4) Mathys Erhard FRA vs Qualifier
Rudolf Molleker GER vs Pietro Fellin ITA
Vadym Ursu UKR vs Egor Agafonov RUS
Pedro Vives Marcos ESP vs (7) Maxim Mrva CZE

(6) Jelle Sels NED vs Qualifier
Mert Alkaya TUR vs Qualifier
(WC) Amr Elsayed EGY vs (JR) Charlie Robertson GBR
Qualifier vs (3) Petr Bar Biryukov RUS

(8) Alexandr Binda ITA vs Qualifier
(WC) Michael Bassem Sobhy EGY vs Mirza Basic BIH
Dali Blanch USA vs Qualifier
Toby Samuel GBR vs (2) Ilia Simakin RUS

EGY Challenger Soma Bay – Tabellone Qualificazione – hard
Peter Fajta 🇸🇰 [1] vs BYE
Matteo Fondriest 🇮🇹 vs Artur Kukasian 🇭🇺 [9]

Yurii Dzhavakian 🇺🇦 [2] vs Mark Kaufman 🇧🇾 (WC)
Daniil Golubev 🇰🇿 (ALT) vs Evgeny Philippov 🇷🇺 [10]

Nino Ehrenschneider 🇨🇿 [3] vs Simone Agostini 🇮🇹
Viktor Frydrych 🇭🇺 (WC) vs Matthew Summers 🇬🇧 [8]

Dominik Kellovsky 🇨🇿 [4] vs Edison Ambarzumjan 🇦🇲 (ALT)
Sergey Betov 🇧🇾 (ALT) vs Ivan Nedelko 🇷🇺 [11]

Millen Hurrion 🇺🇸 [5] vs Jannik Opitz 🇩🇪
Nikolai Barsukov 🇷🇺 vs Daniil Ostapenkov 🇧🇾 [7]

Aziz Ouakaa 🇹🇳 [6] vs Kelsey Stevenson 🇨🇦 (ALT)
Marwan Ehab 🇪🇬 (WC)vs Tom Zeuch 🇺🇸 [12]

Centre Court – ore 10:00
Viktor Frydrych GBR vs Matthew Summers GBR
Yurii Dzhavakian UKR vs Mark Kaufman CZE vs Edison Ambarzumjan GER
Marwan Ehab EGY vs Tom Zeuch GER (Non prima 15:00)

Court 2 – ore 10:00
Matteo Fondriest ITA vs Artur Kukasian RUS
Daniil Golubev RUS vs Evgeny Philippov RUS
Nikolai Barsukov GER vs Daniil Ostapenkov BLR
Aziz Ouakaa TUN vs Kelsey Stevenson CAN (Non prima 15:00)

Court 3 – ore 10:00
Nino Ehrenschneider GER vs Simone Agostini ITA
Sergey Betov BLR vs Ivan Nedelko RUS
Millen Hurrion GBR vs Jannik Opitz GER (Non prima 14:00)

