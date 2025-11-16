Challenger Soma Bay: Il Tabellone Principale e di Qualficazione. Quattro azzurri presenti

Challenger Soma Bay – Tabellone Principale – hard

(1) Jay Clarke vs Fares Zakaria

Sebastian Sorger vs Denis Yevseyev

Radu Albot vs Vladyslav Orlov

(WC) Henry Bernet vs (5) Giles Hussey

(4) Mathys Erhard vs Qualifier

Rudolf Molleker vs Pietro Fellin

Vadym Ursu vs Egor Agafonov

Pedro Vives Marcos vs (7) Maxim Mrva

(6) Jelle Sels vs Qualifier

Mert Alkaya vs Qualifier

(WC) Amr Elsayed vs (JR) Charlie Robertson

Qualifier vs (3) Petr Bar Biryukov

(8) Alexandr Binda vs Qualifier

(WC) Michael Bassem Sobhy vs Mirza Basic

Dali Blanch vs Qualifier

Toby Samuel vs (2) Ilia Simakin

Peter Fajta 🇸🇰 [1] vs BYEMatteo Fondriest 🇮🇹 vs Artur Kukasian 🇭🇺 [9]

Yurii Dzhavakian 🇺🇦 [2] vs Mark Kaufman 🇧🇾 (WC)

Daniil Golubev 🇰🇿 (ALT) vs Evgeny Philippov 🇷🇺 [10]

Nino Ehrenschneider 🇨🇿 [3] vs Simone Agostini 🇮🇹

Viktor Frydrych 🇭🇺 (WC) vs Matthew Summers 🇬🇧 [8]

Dominik Kellovsky 🇨🇿 [4] vs Edison Ambarzumjan 🇦🇲 (ALT)

Sergey Betov 🇧🇾 (ALT) vs Ivan Nedelko 🇷🇺 [11]

Millen Hurrion 🇺🇸 [5] vs Jannik Opitz 🇩🇪

Nikolai Barsukov 🇷🇺 vs Daniil Ostapenkov 🇧🇾 [7]

Aziz Ouakaa 🇹🇳 [6] vs Kelsey Stevenson 🇨🇦 (ALT)

Marwan Ehab 🇪🇬 (WC)vs Tom Zeuch 🇺🇸 [12]

Viktor Frydrychvs Matthew SummersYurii Dzhavakianvs Mark Kaufmanvs Edison AmbarzumjanMarwan Ehabvs Tom Zeuch(Non prima 15:00)

Court 2 – ore 10:00

Matteo Fondriest vs Artur Kukasian

Daniil Golubev vs Evgeny Philippov

Nikolai Barsukov vs Daniil Ostapenkov

Aziz Ouakaa vs Kelsey Stevenson (Non prima 15:00)

Court 3 – ore 10:00

Nino Ehrenschneider vs Simone Agostini

Sergey Betov vs Ivan Nedelko

Millen Hurrion vs Jannik Opitz (Non prima 14:00)