ATP Finals 2025 - Torino ATP, Copertina

ATP Finals 2025 – Torino: I risultati completi della quarta giornata. Oggi Jannik Sinner potrebbe staccare già il pass delle Semifinali (LIVE)

12/11/2025 11:08 8 commenti
Jannik Sinner nella foto (foto Brigitte Grassotti)
Jannik Sinner nella foto (foto Brigitte Grassotti)

ATP Finals

Torino 🇮🇹 • cemento (al coperto) – 4° Giornata 🏆 🎾

Inalpi Arena, Torino — indoor

Finals
Indoor Hard

Città
Torino 🇮🇹

Superficie
Cemento (indoor)

Inalpi Arena – ore 11:30
Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Joe Salisbury GBR / Neal Skupski GBR

ATP Turin
Harri Heliovaara / Henry Patten [2]
30
6
0
Joe Salisbury / Neal Skupski [5]
15
7
0
Mostra dettagli

Ben Shelton USA vs Felix Auger-Aliassime CAN (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Christian Harrison USA / Evan King USA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Jannik Sinner ITA vs Alexander Zverev GER (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

JIMMY CONNORS GROUP
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1. C. Alcaraz 🇪🇸 2–0 | 4–1 | 80.00% | 32–23 | 58.18%
2. T. Fritz 🇺🇸 1–1 | 3–2 | 60.00% | 27–26 | 50.94%
3. L. Musetti 🇮🇹 1–1 | 2–3 | 40.00% | 24–28 | 46.15%
4. A. de Minaur 🇦🇺 0–2 | 1–4 | 20.00% | 24–30 | 44.44%

BJORN BORG GROUP
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1. J. Sinner 🇮🇹 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–6 | 68.42%
2. A. Zverev 🇩🇪 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–9 | 59.09%
3. B. Shelton 🇺🇸 0–1 | 0–2 | 0.00% | 9–13 | 40.91%
4. F. Auger-Aliassime 🇨🇦 0–1 | 0–2 | 0.00% | 6–13 | 31.58%

PETER FLEMING GROUP
Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1. S. Bolelli / A. Vavassori 🇮🇹 2–0 | 4–0 | 100.00% | 26–18 | 59.09% (Qualificati)
2. J. Cash / L. Glasspool 🇬🇧 1–1 | 2–2 | 50.00% | 21–21 | 50.00%
3. M. Granollers / H. Zeballos 🇪🇸🇦🇷 1–1 | 2–3 | 40.00% | 21–23 | 47.73%
4. K. Krawietz / T. Puetz 🇩🇪 0–2 | 1–4 | 20.00% | 18–24 | 42.86%

JOHN MCENROE GROUP
Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1. J. Salisbury / N. Skupski 🇬🇧 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–8 | 61.90%
2. H. Heliovaara / H. Patten 🇫🇮🇬🇧 1–0 | 2–0 | 100.00% | 12–8 | 60.00%
3. C. Harrison / E. King 🇺🇸 0–1 | 0–2 | 0.00% | 8–12 | 40.00%
4. M. Arevalo / M. Pavic 🇸🇻🇭🇷 0–1 | 0–2 | 0.00% | 8–13 | 38.10%

TAG: , , ,

8 commenti

no Sinner no Party (Guest) 12-11-2025 11:30

Scritto da zedarioz
@ JannikUberAlles (#4521387)
Alla percentuale di punti vinti sulla prima devi fare la tara con la risposta di Shelton.
È come se si dicesse “ oggi contro De Minaur Zverev ha vinto gli scambi sulla diagonale di dritto, quindi potrebbero essere dolori per Sinner “

Andando a vedere gli ultimi H2H tra Sinner e Zverev, possiamo farci un’idea della situazione da affrontare stasera…

A Parigi, con Sascha spompato dal precedente turno con Medvedev, il tedesco ha servito “solo” il 68% di prime ma con il 90% di punti vincenti (abbastanza strano per quella superficie piuttosto lenta).

Invece a Vienna, dove stava molto meglio fisicamente, il tedesco ha servito il 75% di prime con il 71% di vincenti.

Tieni conto che Zverev raramente scende sotto il 70% di prime e che, comunque, ha una seconda che viaggia a 175-185 kmh, quindi davvero pesante.

Ad essere pignoli, sul cemento ha (nel 2025) questi numeri:
– 332 ace
– prime 72%
– punti fatti con prima 73%
– punti fatti con seconda 53%

In ogni caso quest’anno ha già vinto (in totale) 55 incontri (persi 23) e resta sempre sul “veloce” uno dei giocatori più forti al mondo.

Ma stasera Jannik entrerà in campo sicuramente molto determinato fin dal primo game!

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
BetAce 12-11-2025 10:56

Zverev in questo torneo riesce ad esprimere sempre un ottimo livello di gioco ed è storicamente-da un punto di vista tattico- un avversario ostile a Jannik soprattutto perchè è uno dei pochi del circuito a stargli dientro per quanto riguarda la diagonale di rovescio.
Per quanto appena scritto mi risulta difficile pensare ad una partita “facile” per Jan come invece accade per il restante 95% dei match che disputa. D’altro canto, però, è pur vero che in questo torneo Jannik- forse più corretto dire indoor- riesce a trovare la sua massima realizzazione e risulta difficile pensare ad un risultato diverso dalla vittoria stasera(un set lottato al tie o giù di li? chissà) ma azzardo-e nememeno tanto- e del torneo volendola vedere in una prospettiva più grande.
Forza Jannik+Lorenzo, e buon tennis a tutti!

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
zedarioz 12-11-2025 10:38

@ JannikUberAlles (#4521387)

Alla percentuale di punti vinti sulla prima devi fare la tara con la risposta di Shelton.
È come se si dicesse “ oggi contro De Minaur Zverev ha vinto gli scambi sulla diagonale di dritto, quindi potrebbero essere dolori per Sinner “

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
zedarioz 12-11-2025 10:34

Speriamo che Felix si sia ripreso al 100%. È l’unico che può fare una bella partita contro Alcaraz in semifinale. Zverev farebbe il tergicristallo come al solito. Vediamo stasera contro Sinner, ma per avere chances deve battere almeno il75% di prime e sperare che Jannik sia falloso.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 12-11-2025 10:00

Un altro avversario molto DIFFICILE per Sinner, che però potrebbe fare leva su un tifo caldissimo.

Dopo Melbourne è rimasto un marchio (impresso a fuoco) sulla pelle di Zverev, ma a Torino ci sono le condizioni ideale (tipo di campo e tipo di palle) per il gioco del tedesco.

Sascha ha giocato molto bene contro un timido Shelton, con solo 5 ace ma con un 81% di prime palle di cui un 84% vincenti…

…sono numeri spaventosi!

Quindi Jannik è chiamato ad una brillante performance sia in fase di servizio che in fase di risposta.

Forza S I N N E R !!!!!

 4
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Cogi53, il capitano
Aquila. 12-11-2025 09:55

Scritto da JOA20
Vediamo come andrà Shelton VS Auger-Aliassime, normalmente punterei sul canadese ma resta da vedere in che condizioni è. Sinner VS Zverev sarà il match clou del giorno e dubito che andrà come a Parigi, con Sascha decisamente più in palla. Non sarei affatto sorpreso se Jannik perdesse un set.

Questo è il suo campo, come Nadal era su terra. Su questo campo indoor è imbattibile: Stasera dovrebbe vincere non dico tranquillamente ma in due set

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
pablito 12-11-2025 09:28

Il Perticone viene da un filotto di tre bastonate dure, cruente.

Dalla finale di AO ha faticato a riprendersi, dopo aver accarezzato il suo primo Slam.

Le due recentissime, Vienna e Parigi ancora non rimarginate.

Sono “marche” che restano in memoria.

Certo ci sarà desiderio di rivincita e rivalsa, ma la qualificazione deve cercarla da un’altra parte.

Attualmente Jan è (mi risulta) “intoccabile”. 😉

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
JOA20 (Guest) 12-11-2025 09:06

Vediamo come andrà Shelton VS Auger-Aliassime, normalmente punterei sul canadese ma resta da vedere in che condizioni è. Sinner VS Zverev sarà il match clou del giorno e dubito che andrà come a Parigi, con Sascha decisamente più in palla. Non sarei affatto sorpreso se Jannik perdesse un set.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!