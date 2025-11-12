ATP Finals 2025 – Torino: I risultati completi della quarta giornata. Oggi Jannik Sinner potrebbe staccare già il pass delle Semifinali (LIVE)
12/11/2025 11:08 8 commenti
Inalpi Arena – ore 11:30
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Joe Salisbury / Neal Skupski
Ben Shelton vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 14:00)
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Christian Harrison / Evan King (Non prima 19:00)
Jannik Sinner vs Alexander Zverev (Non prima 20:30)
JIMMY CONNORS GROUP
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1. C. Alcaraz 🇪🇸 2–0 | 4–1 | 80.00% | 32–23 | 58.18%
2. T. Fritz 🇺🇸 1–1 | 3–2 | 60.00% | 27–26 | 50.94%
3. L. Musetti 🇮🇹 1–1 | 2–3 | 40.00% | 24–28 | 46.15%
4. A. de Minaur 🇦🇺 0–2 | 1–4 | 20.00% | 24–30 | 44.44%
BJORN BORG GROUP
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1. J. Sinner 🇮🇹 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–6 | 68.42%
2. A. Zverev 🇩🇪 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–9 | 59.09%
3. B. Shelton 🇺🇸 0–1 | 0–2 | 0.00% | 9–13 | 40.91%
4. F. Auger-Aliassime 🇨🇦 0–1 | 0–2 | 0.00% | 6–13 | 31.58%
PETER FLEMING GROUP
Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1. S. Bolelli / A. Vavassori 🇮🇹 2–0 | 4–0 | 100.00% | 26–18 | 59.09% (Qualificati)
2. J. Cash / L. Glasspool 🇬🇧 1–1 | 2–2 | 50.00% | 21–21 | 50.00%
3. M. Granollers / H. Zeballos 🇪🇸🇦🇷 1–1 | 2–3 | 40.00% | 21–23 | 47.73%
4. K. Krawietz / T. Puetz 🇩🇪 0–2 | 1–4 | 20.00% | 18–24 | 42.86%
JOHN MCENROE GROUP
Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1. J. Salisbury / N. Skupski 🇬🇧 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–8 | 61.90%
2. H. Heliovaara / H. Patten 🇫🇮🇬🇧 1–0 | 2–0 | 100.00% | 12–8 | 60.00%
3. C. Harrison / E. King 🇺🇸 0–1 | 0–2 | 0.00% | 8–12 | 40.00%
4. M. Arevalo / M. Pavic 🇸🇻🇭🇷 0–1 | 0–2 | 0.00% | 8–13 | 38.10%
Andando a vedere gli ultimi H2H tra Sinner e Zverev, possiamo farci un’idea della situazione da affrontare stasera…
A Parigi, con Sascha spompato dal precedente turno con Medvedev, il tedesco ha servito “solo” il 68% di prime ma con il 90% di punti vincenti (abbastanza strano per quella superficie piuttosto lenta).
Invece a Vienna, dove stava molto meglio fisicamente, il tedesco ha servito il 75% di prime con il 71% di vincenti.
Tieni conto che Zverev raramente scende sotto il 70% di prime e che, comunque, ha una seconda che viaggia a 175-185 kmh, quindi davvero pesante.
Ad essere pignoli, sul cemento ha (nel 2025) questi numeri:
– 332 ace
– prime 72%
– punti fatti con prima 73%
– punti fatti con seconda 53%
In ogni caso quest’anno ha già vinto (in totale) 55 incontri (persi 23) e resta sempre sul “veloce” uno dei giocatori più forti al mondo.
Ma stasera Jannik entrerà in campo sicuramente molto determinato fin dal primo game!
Zverev in questo torneo riesce ad esprimere sempre un ottimo livello di gioco ed è storicamente-da un punto di vista tattico- un avversario ostile a Jannik soprattutto perchè è uno dei pochi del circuito a stargli dientro per quanto riguarda la diagonale di rovescio.
Per quanto appena scritto mi risulta difficile pensare ad una partita “facile” per Jan come invece accade per il restante 95% dei match che disputa. D’altro canto, però, è pur vero che in questo torneo Jannik- forse più corretto dire indoor- riesce a trovare la sua massima realizzazione e risulta difficile pensare ad un risultato diverso dalla vittoria stasera(un set lottato al tie o giù di li? chissà) ma azzardo-e nememeno tanto- e del torneo volendola vedere in una prospettiva più grande.
Forza Jannik+Lorenzo, e buon tennis a tutti!
@ JannikUberAlles (#4521387)
Alla percentuale di punti vinti sulla prima devi fare la tara con la risposta di Shelton.
È come se si dicesse “ oggi contro De Minaur Zverev ha vinto gli scambi sulla diagonale di dritto, quindi potrebbero essere dolori per Sinner “
Speriamo che Felix si sia ripreso al 100%. È l’unico che può fare una bella partita contro Alcaraz in semifinale. Zverev farebbe il tergicristallo come al solito. Vediamo stasera contro Sinner, ma per avere chances deve battere almeno il75% di prime e sperare che Jannik sia falloso.
Un altro avversario molto DIFFICILE per Sinner, che però potrebbe fare leva su un tifo caldissimo.
Dopo Melbourne è rimasto un marchio (impresso a fuoco) sulla pelle di Zverev, ma a Torino ci sono le condizioni ideale (tipo di campo e tipo di palle) per il gioco del tedesco.
Sascha ha giocato molto bene contro un timido Shelton, con solo 5 ace ma con un 81% di prime palle di cui un 84% vincenti…
…sono numeri spaventosi!
Quindi Jannik è chiamato ad una brillante performance sia in fase di servizio che in fase di risposta.
Forza S I N N E R !!!!!
Questo è il suo campo, come Nadal era su terra. Su questo campo indoor è imbattibile: Stasera dovrebbe vincere non dico tranquillamente ma in due set
Il Perticone viene da un filotto di tre bastonate dure, cruente.
Dalla finale di AO ha faticato a riprendersi, dopo aver accarezzato il suo primo Slam.
Le due recentissime, Vienna e Parigi ancora non rimarginate.
Sono “marche” che restano in memoria.
Certo ci sarà desiderio di rivincita e rivalsa, ma la qualificazione deve cercarla da un’altra parte.
Attualmente Jan è (mi risulta) “intoccabile”. 😉
Vediamo come andrà Shelton VS Auger-Aliassime, normalmente punterei sul canadese ma resta da vedere in che condizioni è. Sinner VS Zverev sarà il match clou del giorno e dubito che andrà come a Parigi, con Sascha decisamente più in palla. Non sarei affatto sorpreso se Jannik perdesse un set.