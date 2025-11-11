ATP Finals 2025 – Torino: I risultati completi della terza giornata. Lorenzo Musetti alla caccia della prima vittoria. C’è anche Alcaraz vs Fritz ed il doppio con Bole-Vavassori (LIVE)

Inalpi Arena – ore 11:30
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori
Il match deve ancora iniziare
Carlos Alcaraz vs Taylor Fritz (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Kevin Krawietz / Tim Puetz (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Lorenzo Musetti vs Alex de Minaur (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
JIMMY CONNORS GROUP
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
T. Fritz 🇺🇸 1–0 | 2–0 | 100.00% | 12–7 | 63.16%
C. Alcaraz 🇪🇸 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–8 | 61.90%
A. de Minaur 🇦🇺 0–1 | 0–2 | 0.00% | 8–13 | 38.10%
L. Musetti 🇮🇹 0–1 | 0–2 | 0.00% | 7–12 | 36.84%
BJORN BORG GROUP
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
J. Sinner 🇮🇹 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–6 | 68.42%
A. Zverev 🇩🇪 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–9 | 59.09%
B. Shelton 🇺🇸 0–1 | 0–2 | 0.00% | 9–13 | 40.91%
F. Auger-Aliassime 🇨🇦 0–1 | 0–2 | 0.00% | 6–13 | 31.58%
PETER FLEMING GROUP
Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
S. Bolelli / A. Vavassori 🇮🇹 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–8 | 61.90%
M. Granollers / H. Zeballos 🇪🇸🇦🇷 1–0 | 2–1 | 66.67% | 11–10 | 52.38%
K. Krawietz / T. Puetz 🇩🇪 0–1 | 1–2 | 33.33% | 10–11 | 47.62%
J. Cash / L. Glasspool 🇬🇧 0–1 | 0–2 | 0.00% | 8–13 | 38.10%
JOHN MCENROE GROUP
Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
J. Salisbury / N. Skupski 🇬🇧 1–0 | 2–0 | 100.00% | 13–8 | 61.90%
H. Heliovaara / H. Patten 🇫🇮🇬🇧 1–0 | 2–0 | 100.00% | 12–8 | 60.00%
C. Harrison / E. King 🇺🇸 0–1 | 0–2 | 0.00% | 8–12 | 40.00%
M. Arevalo / M. Pavic 🇸🇻🇭🇷 0–1 | 0–2 | 0.00% | 8–13 | 38.10%
2 commenti
Oggi Musetti si gioca la possibilità di vincere una partita alle finals e di chiudere l’anno nei primi 6-7, che sarebbe veramente tantissima roba.
Com DeMinaur partono 50-50
Davvero 2 bruttissime “gatte da pelare” per gli italiani, sia in doppio sia in singolare!
ADM non è apparso nella sua migliore forma fisica ma resta sempre uno dei giocatori più veloci del circuito; molto dipenderà dai servizi e quello di Alex contro Carlos ha funzionato male…
Per Alcaraz ci sarà l’esame con Fritz, che spera di ripetere la “sorpresa” fatta in Laver Cup.
Forza M U S O !!!!