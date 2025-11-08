Athens 250 | Hard | 766715 livescore | sito ufficiale | notizie relative
ATP 250 Atene: La Finale. LIVE Novak Djokovic vs Lorenzo Musetti (Live)
08/11/2025 15:33 19 commenti
ATP 250 Atene — Finale
Sabato 8 nov 2025
Roma 16:00 • Atene 17:00
Novak Djokovic
Ranking: 5 • 22.5.1987 • 187 cm • 80 kg • right
vs
Lorenzo Musetti
Ranking: 9 • 3.3.2002 • 185 cm • 75 kg • right
Head-to-Head: 8-1 • Odds: Djokovic 1.37 — Musetti 3.09
Programmazione: “Non prima delle 17:00” locali
🌦️ Meteo Atene oggi: max 22°C • min 17°C
(rovesci)
ATP Athens Novak Djokovic [1]00 Lorenzo Musetti [2]00 ServizioSvolgimentoSet 1Tiebreak0-0
TAG: ATP 250 Atene, ATP 250 Atene 2025, Lorenzo Musetti, Novak Djokovic
Obiettivamente lei non può essere considerato uno che sa d tennis
Lollo quest’anno purtroppo fa’ molte semifinali e Finali ma ne esce sempre sconfitto e quindi non può essere considerato obbiettivamente un giocatore forte.
Se il Mus va a Torino da nr.9 entrando per ritiro di Djokovic non sarebbe una gran festa.
Non sarebbe da andarne fieri.
Tosta battere Nole, ma Lorenzo ha fatto progressi importanti!
Vince musetti in 3 set
Per me Djokovic va’ a Torino, ma normalmente vengo smentito. Lorenzo se la gioca eccome…
Hai voglia: quando andrai in pensione non ci sarà più un movimento italico di prim’ordine.
Chi non ne ha di sconfitte evitabili? 😉
Hai ragione. È assolutamente evidente il miglioramento su duro outdoor di Lorenzo che, non mi stanco di rammentarlo, ha vinto il suo slam jr su duro a Melbourne.
Anche io lo ritenevo scarso indoor ma sta migliorando anche lì e la finale di oggi lo dimostra.
Gli serve l’acuto nel 2026, un altro 500 o perfino un 1000 e li vedremo in top 5 stabile
E prima o poi farà una finale slam
Musetti ha l’ennesima occasione per confermare che gli insuccessi danno alla testa.
Penso che Lorenzo sappia già che Nole non va a Torino…
Vince Musetto
Certo che una finale 250 con n.5
Contro il n.8 (italiano) è tanta roba davvero.
La butto li, vince Nole e alla stretta di mano confida a Lorenzo che non va a Torino.
Soddisfatti tutti e due.
Adoro i gufi del sito, su 100 gufate una la azzeccano, spero non sia quella buona.
Comunque andrà sarà celebrato il tennis , mentre le organizzazioni stanno facendo una figura meschina .
Ai biscotti preferisco il bagel di Lorenzo.
Una chance ce l’ha Lorenzo, ma le altre 99 per fare 100 sono di Nole
…se ci riesce è un’impresa
E io la seguirò Live dalla pagina essendo al lavoro…
Andrò in pensione prima o poi…
purtroppo di mezzo ci sono tante sconfitte evitabili.. perdere in finale con Tabilo in Cina, ad esempio, con tutto il rispetto per il cileno, che ha sempre perso con Cobolli meno che a Wimbledon, lo ha un po’ segnato… comunque io sono un Musettiano e non posso che dirgli grazie… sarà il prossimo anno, perché su cemento davvero non vedo come possa battere Nole
Ricapitoliamo la seconda parte di stagione di Lorenzo su cemento:
– quarti US Open;
– finale Chengdu;
– quarti Pechino;
– ottavi Shanghai;
– semifinale Vienna;
– finale Atene.
Servono commenti?
Io ho spesso criticato Lorenzo su cemento, ma i miglioramenti sono innegabili.
un facile pronostico: vince Nole ed annuncia che non andrà a Torino.
Che ne pensate?