ATP 250 Atene: La Finale. LIVE Novak Djokovic vs Lorenzo Musetti (Live)

ATP 250 Atene - Finale

ATP 250 Atene: La Finale. LIVE Novak Djokovic vs Lorenzo Musetti

08/11/2025 15:33 19 commenti
Novak Djokovic e Lorenzo Musetti nella foto

GRE ATP 250 Atene — Finale
Sabato 8 nov 2025
Roma 16:00 • Atene 17:00

Novak Djokovic SRB
Ranking: 5 • 22.5.1987 • 187 cm • 80 kg • right

vs
Lorenzo Musetti ITA
Ranking: 9 • 3.3.2002 • 185 cm • 75 kg • right

Head-to-Head: 8-1 • Odds: Djokovic 1.37 — Musetti 3.09

Programmazione: “Non prima delle 17:00” locali
🌦️ Meteo Atene oggi: max 22°C • min 17°C
(rovesci)

ATP Athens
Novak Djokovic [1]
0
0
Lorenzo Musetti [2]
0
0
The best (Guest) 08-11-2025 16:12

Scritto da murbi
Lollo quest’anno purtroppo fa’ molte semifinali e Finali ma ne esce sempre sconfitto e quindi non può essere considerato obbiettivamente un giocatore forte.

Obiettivamente lei non può essere considerato uno che sa d tennis

murbi (Guest) 08-11-2025 15:55

Scritto da murbi
Lollo quest'anno purtroppo fa' molte semifinali e Finali ma ne esce sempre sconfitto e quindi non può essere considerato obbiettivamente un giocatore forte.

l Occhio di Sauron 08-11-2025 15:45

Scritto da gisva

Scritto da grinta2
un facile pronostico: vince Nole ed annuncia che non andrà a Torino.
Che ne pensate?

Penso che Lorenzo sappia già che Nole non va a Torino…

Se il Mus va a Torino da nr.9 entrando per ritiro di Djokovic non sarebbe una gran festa.
Non sarebbe da andarne fieri.

Andreas Seppi 08-11-2025 15:28

Tosta battere Nole, ma Lorenzo ha fatto progressi importanti!

Onurb (Guest) 08-11-2025 15:23

Vince musetti in 3 set

Ozzastru (Guest) 08-11-2025 15:20

Per me Djokovic va’ a Torino, ma normalmente vengo smentito. Lorenzo se la gioca eccome…

piper 08-11-2025 15:01

Scritto da Marco M.
E io la seguirò Live dalla pagina essendo al lavoro…
Andrò in pensione prima o poi…

Hai voglia: quando andrai in pensione non ci sarà più un movimento italico di prim’ordine.

Detuqueridapresencia 08-11-2025 14:55

Scritto da Alberto Rossi

Scritto da Rovescio al tramonto
Ricapitoliamo la seconda parte di stagione di Lorenzo su cemento:
– quarti US Open;
– finale Chengdu;
– quarti Pechino;
– ottavi Shanghai;
– semifinale Vienna;
– finale Atene.
Servono commenti?
Io ho spesso criticato Lorenzo su cemento, ma i miglioramenti sono innegabili.

purtroppo di mezzo ci sono tante sconfitte evitabili.. perdere in finale con Tabilo in Cina, ad esempio, con tutto il rispetto per il cileno, che ha sempre perso con Cobolli meno che a Wimbledon, lo ha un po’ segnato… comunque io sono un Musettiano e non posso che dirgli grazie… sarà il prossimo anno, perché su cemento davvero non vedo come possa battere Nole

Chi non ne ha di sconfitte evitabili? 😉

Detuqueridapresencia 08-11-2025 14:55

Scritto da Rovescio al tramonto
Ricapitoliamo la seconda parte di stagione di Lorenzo su cemento:
– quarti US Open;
– finale Chengdu;
– quarti Pechino;
– ottavi Shanghai;
– semifinale Vienna;
– finale Atene.
Servono commenti?
Io ho spesso criticato Lorenzo su cemento, ma i miglioramenti sono innegabili.

Hai ragione. È assolutamente evidente il miglioramento su duro outdoor di Lorenzo che, non mi stanco di rammentarlo, ha vinto il suo slam jr su duro a Melbourne.

Anche io lo ritenevo scarso indoor ma sta migliorando anche lì e la finale di oggi lo dimostra.

Gli serve l’acuto nel 2026, un altro 500 o perfino un 1000 e li vedremo in top 5 stabile

E prima o poi farà una finale slam

Adrien Ouilecoup (Guest) 08-11-2025 14:44

Musetti ha l’ennesima occasione per confermare che gli insuccessi danno alla testa.

gisva 08-11-2025 14:44

Scritto da grinta2
un facile pronostico: vince Nole ed annuncia che non andrà a Torino.
Che ne pensate?

Penso che Lorenzo sappia già che Nole non va a Torino…

Angy003 (Guest) 08-11-2025 14:41

Vince Musetto

Tilden (Guest) 08-11-2025 14:36

Certo che una finale 250 con n.5
Contro il n.8 (italiano) è tanta roba davvero.
La butto li, vince Nole e alla stretta di mano confida a Lorenzo che non va a Torino.
Soddisfatti tutti e due.

Kenobi 08-11-2025 14:27

Adoro i gufi del sito, su 100 gufate una la azzeccano, spero non sia quella buona.

Comunque andrà sarà celebrato il tennis , mentre le organizzazioni stanno facendo una figura meschina .

Ai biscotti preferisco il bagel di Lorenzo.

cataflic (Guest) 08-11-2025 13:54

Una chance ce l’ha Lorenzo, ma le altre 99 per fare 100 sono di Nole
…se ci riesce è un’impresa

Marco M. 08-11-2025 13:52

E io la seguirò Live dalla pagina essendo al lavoro…
Andrò in pensione prima o poi…

Alberto Rossi 08-11-2025 13:51

Scritto da Rovescio al tramonto
Ricapitoliamo la seconda parte di stagione di Lorenzo su cemento:
– quarti US Open;
– finale Chengdu;
– quarti Pechino;
– ottavi Shanghai;
– semifinale Vienna;
– finale Atene.
Servono commenti?
Io ho spesso criticato Lorenzo su cemento, ma i miglioramenti sono innegabili.

purtroppo di mezzo ci sono tante sconfitte evitabili.. perdere in finale con Tabilo in Cina, ad esempio, con tutto il rispetto per il cileno, che ha sempre perso con Cobolli meno che a Wimbledon, lo ha un po’ segnato… comunque io sono un Musettiano e non posso che dirgli grazie… sarà il prossimo anno, perché su cemento davvero non vedo come possa battere Nole

Rovescio al tramonto 08-11-2025 13:39

Ricapitoliamo la seconda parte di stagione di Lorenzo su cemento:
– quarti US Open;
– finale Chengdu;
– quarti Pechino;
– ottavi Shanghai;
– semifinale Vienna;
– finale Atene.
Servono commenti?
Io ho spesso criticato Lorenzo su cemento, ma i miglioramenti sono innegabili.

grinta2 (Guest) 08-11-2025 13:35

un facile pronostico: vince Nole ed annuncia che non andrà a Torino.
Che ne pensate?

