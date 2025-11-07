WTA 125 Tucuman e Austin: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)
WTA 125 Austin (🇺🇸) – Quarti di Finale – cemento
Center Court – ore 18:00
Elizabeth Mandlik vs (3) Renata Zarazua Inizio 18:00
(1) Iva Jovic vs Mary Stoiana
(1) Maria Kozyreva / (1) Iryna Shymanovich vs Anna-Lena Friedsam / Arantxa Rus
Grandstand – ore 18:00
Marina Stakusic vs Varvara Lepchenko Inizio 18:00
Carmen Andreea Herea vs Malaika Rapolu
WTA 125 Tucumán (🇦🇷) – Quarti di Finale – terra battuta
Cancha Central – ore 20:00
Julia Riera vs (2) Simona Waltert Inizio 20:00
Despina Papamichail vs Jazmin Ortenzi Non prima 22:00
(1) Solana Sierra vs (7) Oleksandra Oliynykova
Lian Tran / Anastasia Zolotareva vs Jazmin Ortenzi / Julia Riera
Cancha 1 – ore 20:00
Antonia Vergara Rivera vs (3) Mayar Sherif Inizio 20:00
Carole Monnet / Laura Pigossi vs (2) Alicia Herrero Linana / (2) Valeriya Strakhova
TAG: WTA 125
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit