WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Tucuman e Austin: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

07/11/2025 09:35 Nessun commento
Mayar Sherif EGY, 05-05-1996
Mayar Sherif EGY, 05-05-1996

WTA 125 Austin (🇺🇸) – Quarti di Finale – cemento

Center Court – ore 18:00
Elizabeth Mandlik USA vs (3) Renata Zarazua MEX Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare

(1) Iva Jovic USA vs Mary Stoiana USA

Il match deve ancora iniziare

(1) Maria Kozyreva RUS / (1) Iryna Shymanovich BLR vs Anna-Lena Friedsam GER / Arantxa Rus NED

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 18:00
Marina Stakusic CAN vs Varvara Lepchenko USA Inizio 18:00

Il match deve ancora iniziare

Carmen Andreea Herea ROU vs Malaika Rapolu USA

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Tucumán (🇦🇷) – Quarti di Finale – terra battuta

Cancha Central – ore 20:00
Julia Riera ARG vs (2) Simona Waltert SUI Inizio 20:00
Il match deve ancora iniziare

Despina Papamichail GRE vs Jazmin Ortenzi ARG Non prima 22:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Solana Sierra ARG vs (7) Oleksandra Oliynykova UKR

Il match deve ancora iniziare

Lian Tran NED / Anastasia Zolotareva RUS vs Jazmin Ortenzi ARG / Julia Riera ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 20:00
Antonia Vergara Rivera CHI vs (3) Mayar Sherif EGY Inizio 20:00

Il match deve ancora iniziare

Carole Monnet FRA / Laura Pigossi BRA vs (2) Alicia Herrero Linana ESP / (2) Valeriya Strakhova UKR

Il match deve ancora iniziare

TAG: