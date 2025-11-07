WTA 125 Tucuman e Austin: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

WTA 125 Austin (🇺🇸) – Quarti di Finale – cemento

Il match deve ancora iniziare

Elizabeth Mandlikvs (3) Renata Zarazua

(1) Iva Jovic vs Mary Stoiana



Il match deve ancora iniziare

(1) Maria Kozyreva / (1) Iryna Shymanovich vs Anna-Lena Friedsam / Arantxa Rus



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – ore 18:00

Marina Stakusic vs Varvara Lepchenko Inizio 18:00



Il match deve ancora iniziare

Carmen Andreea Herea vs Malaika Rapolu



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Julia Rieravs (2) Simona Waltert

Despina Papamichail vs Jazmin Ortenzi Non prima 22:00



Il match deve ancora iniziare

(1) Solana Sierra vs (7) Oleksandra Oliynykova



Il match deve ancora iniziare

Lian Tran / Anastasia Zolotareva vs Jazmin Ortenzi / Julia Riera



Il match deve ancora iniziare

Cancha 1 – ore 20:00

Antonia Vergara Rivera vs (3) Mayar Sherif Inizio 20:00



Il match deve ancora iniziare

Carole Monnet / Laura Pigossi vs (2) Alicia Herrero Linana / (2) Valeriya Strakhova



Il match deve ancora iniziare