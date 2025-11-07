Challenger Helsinki, Lima 3, Taipei, Matsuyama e Knoxville: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
CHALLENGER Helsinki (🇫🇮 Finlandia) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)
Center Court – ore 12:30
Stefano Travaglia
vs Luca Nardi
Il match deve ancora iniziare
Sascha Gueymard Wayenburg vs Giulio Zeppieri
Il match deve ancora iniziare
Marin Cilic vs Otto Virtanen (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Linus Lagerbohm / Otto Virtanen
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 12:30
Patrick Kypson vs Lorenzo Giustino
Il match deve ancora iniziare
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel vs Victor Cornea / Nino Serdarusic
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Lima 2 (🇵🇪 Perù) – Quarti di Finale, terra battuta
Cancha Central – ore 19:30
Juan Bautista Torres
vs Tomas Barrios Vera
Il match deve ancora iniziare
Roman Andres Burruchaga vs Alvaro Guillen Meza (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Bueno vs Cristian Garin (Non prima 00:30)
Il match deve ancora iniziare
Joao Lucas Reis Da Silva vs Genaro Alberto Olivieri
Il match deve ancora iniziare
Cancha 5 – ore 19:30
Ignacio Carou / Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Cristian Rodriguez / Federico Zeballos
Il match deve ancora iniziare
Marcelo Demoliner / Orlando Luz vs Boris Arias / Johannes Ingildsen
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Taipei (🇹🇼 Taiwan) – Quarti di Finale, cemento
ATP Taipei
James McCabe [5]
6
1
6
Masamichi Imamura
4
6
3
Vincitore: McCabe
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. McCabe
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
J. McCabe
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
5-1 → 5-2
M. Imamura
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-0 → 5-1
J. McCabe
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-0 → 5-0
J. McCabe
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Imamura
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
J. McCabe
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
0-5 → 1-5
M. Imamura
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-2 → 0-3
J. McCabe
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Imamura
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
40-A
4-4 → 5-4
M. Imamura
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
M. Imamura
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
J. McCabe
15-0
30-15
30-0
ace
40-15
1-2 → 2-2
M. Imamura
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
J. McCabe
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
M. Imamura
15-0
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 1-0
ATP Taipei
Akira Santillan
2
7
4
Yoshihito Nishioka [2]
6
5
6
Vincitore: Nishioka
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Santillan
15-0
15-15
15-30
15-40
df
3-3 → 3-4
A. Santillan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
A. Santillan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Y. Nishioka
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Santillan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
A. Santillan
15-0
15-15
15-30
15-40
df
5-3 → 5-4
A. Santillan
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-2 → 5-2
Y. Nishioka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
4-1 → 4-2
A. Santillan
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
3-1 → 4-1
A. Santillan
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Santillan
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-3 → 2-3
A. Santillan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
A. Santillan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
ATP Taipei
James Duckworth [1]
6
7
Kaichi Uchida
3
6
Vincitore: Duckworth
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
ace
4-0*
4*-1
5*-1
6-1*
6-2*
6-6 → 7-6
J. Duckworth
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-6 → 6-6
J. Duckworth
0-15
df
15-15
ace
30-40
40-40
A-40
ace
4-5 → 5-5
K. Uchida
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
4-4 → 4-5
J. Duckworth
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
J. Duckworth
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
2-3 → 3-3
J. Duckworth
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Duckworth
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
J. Duckworth
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-1 → 4-1
K. Uchida
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
3-0 → 3-1
J. Duckworth
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
2-0 → 3-0
K. Uchida
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
ATP Taipei
Coleman Wong [4]•
0
6
1
Maxime Janvier
0
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Janvier
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Wong
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-4 → 6-4
C. Wong
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
40-30
4-3 → 5-3
C. Wong
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-1 → 3-1
M. Janvier
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
ace
2-0 → 2-1
M. Janvier
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Matsuyama (🇯🇵 Giappone) – Quarti di Finale, cemento
ATP Matsuyama
Henrique Rocha [1]
7
4
6
Rio Noguchi [7]
5
6
3
Vincitore: Rocha
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Rocha
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
H. Rocha
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
4-2 → 5-2
R. Noguchi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
H. Rocha
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Noguchi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
H. Rocha
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-5 → 4-5
R. Noguchi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
R. Noguchi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Noguchi
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
H. Rocha
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
3-3 → 4-3
H. Rocha
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
R. Noguchi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
H. Rocha
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
R. Noguchi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
H. Rocha
15-0
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 0-1
ATP Matsuyama
Sho Shimabukuro [5]
4
6
6
Hugo Grenier [2]
6
3
2
Vincitore: Shimabukuro
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Grenier
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
S. Shimabukuro
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
H. Grenier
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
1-1 → 2-1
H. Grenier
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Shimabukuro
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
5-3 → 6-3
H. Grenier
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
S. Shimabukuro
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
4-2 → 5-2
S. Shimabukuro
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
3-1 → 4-1
S. Shimabukuro
0-15
df
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
2-0 → 3-0
H. Grenier
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Grenier
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
4-5 → 4-6
S. Shimabukuro
15-0
30-0
30-15
30-30
ace
3-5 → 4-5
H. Grenier
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
3-4 → 3-5
S. Shimabukuro
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
S. Shimabukuro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
H. Grenier
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
2-1 → 2-2
H. Grenier
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-0 → 1-1
S. Shimabukuro
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
ATP Matsuyama
Marc-Andrea Huesler / Garrett Johns
4
6
10
Kokoro Isomura / Naoki Tajima
6
3
8
Vincitore: Huesler / Johns
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Huesler / Johns
0-1
0-2
1-2
2-2
2-3
3-3
4-3
4-4
4-5
6-5
7-5
7-6
9-6
9-7
9-8
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Huesler / Johns
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
5-3 → 6-3
K. Isomura / Tajima
4-3 → 5-3
M. Huesler / Johns
3-3 → 4-3
K. Isomura / Tajima
2-3 → 3-3
M. Huesler / Johns
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
1-3 → 2-3
K. Isomura / Tajima
1-2 → 1-3
M. Huesler / Johns
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-2 → 1-2
K. Isomura / Tajima
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
M. Huesler / Johns
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Isomura / Tajima
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-5 → 4-6
M. Huesler / Johns
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
K. Isomura / Tajima
4-3 → 4-4
M. Huesler / Johns
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
K. Isomura / Tajima
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
3-2 → 4-2
M. Huesler / Johns
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
K. Isomura / Tajima
2-1 → 2-2
M. Huesler / Johns
2-0 → 2-1
K. Isomura / Tajima
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
M. Huesler / Johns
0-0 → 1-0
ATP Matsuyama
Oliver Crawford [3]
7
4
5
Frederico Ferreira Silva [8]
6
6
7
Vincitore: Ferreira Silva
Servizio
Svolgimento
Set 3
O. Crawford
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
5-6 → 5-7
F. Ferreira Silva
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 5-6
F. Ferreira Silva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
F. Ferreira Silva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
F. Ferreira Silva
2-2 → 2-3
F. Ferreira Silva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
F. Ferreira Silva
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Crawford
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 4-6
F. Ferreira Silva
4-4 → 4-5
F. Ferreira Silva
3-3 → 3-4
O. Crawford
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
3-1 → 3-2
F. Ferreira Silva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
3*-1
4-1*
ace
4-2*
5*-2
6*-2
6-3*
6-6 → 7-6
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
df
5-6 → 6-6
O. Crawford
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
5-5 → 5-6
F. Ferreira Silva
5-4 → 5-5
O. Crawford
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
F. Ferreira Silva
4-3 → 4-4
O. Crawford
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
df
4-2 → 4-3
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
O. Crawford
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
F. Ferreira Silva
2-1 → 2-2
F. Ferreira Silva
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
O. Crawford
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
ATP Matsuyama
Duje Ajdukovic
5
6
2
Ryan Peniston [4]
7
3
6
Vincitore: Peniston
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Peniston
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
R. Peniston
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
D. Ajdukovic
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Ajdukovic
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
ace
5-3 → 6-3
R. Peniston
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
D. Ajdukovic
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
R. Peniston
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
D. Ajdukovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
R. Peniston
15-0
15-15
15-30
df
15-40
0-1 → 1-1
D. Ajdukovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Peniston
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-5 → 5-5
D. Ajdukovic
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
40-30
3-5 → 4-5
D. Ajdukovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
R. Peniston
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 2-4
D. Ajdukovic
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
0-4 → 1-4
D. Ajdukovic
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
R. Peniston
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
D. Ajdukovic
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
0-0 → 0-1
ATP Matsuyama
Finn Reynolds / James Watt [1]
15
6
1
Jeevan Nedunchezhiyan / Mick Veldheer [3]•
40
4
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Nedunchezhiyan / Veldheer
F. Reynolds / Watt
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
J. Nedunchezhiyan / Veldheer
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 1-2
F. Reynolds / Watt
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
J. Nedunchezhiyan / Veldheer
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Reynolds / Watt
5-4 → 6-4
J. Nedunchezhiyan / Veldheer
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
F. Reynolds / Watt
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
J. Nedunchezhiyan / Veldheer
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
3-3 → 3-4
F. Reynolds / Watt
2-3 → 3-3
J. Nedunchezhiyan / Veldheer
2-2 → 2-3
F. Reynolds / Watt
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
J. Nedunchezhiyan / Veldheer
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
F. Reynolds / Watt
0-1 → 1-1
J. Nedunchezhiyan / Veldheer
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
0-0 → 0-1
CHALLENGER Knoxville (🇺🇸 USA) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)
Court 2 – ore 18:00
Inaki Montes-De La Torre
vs Mitchell Krueger
Il match deve ancora iniziare
Murphy Cassone vs Cedrik-Marcel Stebe (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
Darwin Blanch vs Jay Clarke
Il match deve ancora iniziare
Daniil Glinka vs Shunsuke Mitsui (Non prima 01:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 18:00
Cleeve Harper / David Stevenson vs Patrick Harper / Quinn Vandecasteele
Il match deve ancora iniziare
Mitchell Krueger / Jody Maginley vs James Hopper / Inaki Montes-De La Torre (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit