Challenger Helsinki, Lima 3, Taipei, Matsuyama e Knoxville: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

07/11/2025 09:18 Nessun commento
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images

CHALLENGER Helsinki (🇫🇮 Finlandia) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

Center Court – ore 12:30
Stefano Travaglia ITA vs Luca Nardi ITA
Il match deve ancora iniziare

Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Giulio Zeppieri ITA

Il match deve ancora iniziare

Marin Cilic CRO vs Otto Virtanen FIN (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER vs Linus Lagerbohm FIN / Otto Virtanen FIN

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 12:30
Patrick Kypson USA vs Lorenzo Giustino ITA

Il match deve ancora iniziare

Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU vs Victor Cornea ROU / Nino Serdarusic CRO

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Lima 2 (🇵🇪 Perù) – Quarti di Finale, terra battuta

Cancha Central – ore 19:30
Juan Bautista Torres ARG vs Tomas Barrios Vera CHI
Il match deve ancora iniziare

Roman Andres Burruchaga ARG vs Alvaro Guillen Meza ECU (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Bueno PER vs Cristian Garin CHI (Non prima 00:30)

Il match deve ancora iniziare

Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs Genaro Alberto Olivieri ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 5 – ore 19:30
Ignacio Carou URU / Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs Cristian Rodriguez COL / Federico Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare

Marcelo Demoliner BRA / Orlando Luz BRA vs Boris Arias BOL / Johannes Ingildsen DEN

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Taipei (🇹🇼 Taiwan) – Quarti di Finale, cemento

ATP Taipei
James McCabe [5]
6
1
6
Masamichi Imamura
4
6
3
Vincitore: McCabe
Mostra dettagli

ATP Taipei
Akira Santillan
2
7
4
Yoshihito Nishioka [2]
6
5
6
Vincitore: Nishioka
Mostra dettagli

ATP Taipei
James Duckworth [1]
6
7
Kaichi Uchida
3
6
Vincitore: Duckworth
Mostra dettagli

ATP Taipei
Coleman Wong [4]
0
6
1
Maxime Janvier
0
4
2
Mostra dettagli

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Matsuyama (🇯🇵 Giappone) – Quarti di Finale, cemento

ATP Matsuyama
Henrique Rocha [1]
7
4
6
Rio Noguchi [7]
5
6
3
Vincitore: Rocha
Mostra dettagli

ATP Matsuyama
Sho Shimabukuro [5]
4
6
6
Hugo Grenier [2]
6
3
2
Vincitore: Shimabukuro
Mostra dettagli

ATP Matsuyama
Marc-Andrea Huesler / Garrett Johns
4
6
10
Kokoro Isomura / Naoki Tajima
6
3
8
Vincitore: Huesler / Johns
Mostra dettagli

ATP Matsuyama
Oliver Crawford [3]
7
4
5
Frederico Ferreira Silva [8]
6
6
7
Vincitore: Ferreira Silva
Mostra dettagli

ATP Matsuyama
Duje Ajdukovic
5
6
2
Ryan Peniston [4]
7
3
6
Vincitore: Peniston
Mostra dettagli

ATP Matsuyama
Finn Reynolds / James Watt [1]
15
6
1
Jeevan Nedunchezhiyan / Mick Veldheer [3]
40
4
3
Mostra dettagli





CHALLENGER Knoxville (🇺🇸 USA) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

Court 2 – ore 18:00
Inaki Montes-De La Torre ESP vs Mitchell Krueger USA
Il match deve ancora iniziare

Murphy Cassone USA vs Cedrik-Marcel Stebe GER (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

Darwin Blanch USA vs Jay Clarke GBR

Il match deve ancora iniziare

Daniil Glinka EST vs Shunsuke Mitsui JPN (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 18:00
Cleeve Harper CAN / David Stevenson GBR vs Patrick Harper AUS / Quinn Vandecasteele USA

Il match deve ancora iniziare

Mitchell Krueger USA / Jody Maginley ANT vs James Hopper GBR / Inaki Montes-De La Torre ESP (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

