Mahut analizza Sinner e Alcaraz: “Jannik il migliore indoor, ma Alcaraz finirà n.1” (oggi alle ore 11 l’allenamento in diretta LIVE)

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono già arrivati a Torino per prepararsi con largo anticipo all’ultimo appuntamento della stagione. Le ATP Finals 2025 non decreteranno soltanto il maestro dell’anno: metteranno anche in palio il numero 1 del mondo, un traguardo che entrambi possono ancora raggiungere. La sfida sportiva è accesissima, ma non scalfisce in alcun modo l’amicizia che lega i due campioni. Al loro arrivo all’Inalpi Arena si sono infatti ritrovati con un abbraccio e molte risate, un’immagine che racconta alla perfezione la complicità e il rispetto reciproco che li unisce, nonostante l’enorme posta in gioco.

Nel frattempo, Nicolas Mahut ha offerto il suo punto di vista sul momento di Sinner e sul confronto continuo con Alcaraz. L’ex tennista francese, che ha chiuso la sua carriera la scorsa settimana al Rolex Paris Masters, ha rilasciato un’intervista a Eurosport Francia in cui ha analizzato il livello dell’azzurro e le dinamiche del loro duello.

Mahut è convinto che Sinner abbia ancora margini di crescita, soprattutto in alcune zone del campo. Ascoltando le parole del numero 1 del mondo, ha percepito quasi una forma di ossessione nei confronti di Alcaraz, segno di quanto la rivalità sia ormai parte integrante del suo percorso sportivo. Allo stesso tempo, ha riconosciuto che Sinner è attualmente il miglior giocatore del mondo al coperto, e che mantenendo questa forma avrà ottime possibilità di imporsi anche a Torino.

Nonostante ciò, Mahut non crede che Sinner chiuderà il 2025 in vetta al ranking ATP. A suo avviso, Alcaraz riuscirà a conquistare almeno tre vittorie alle Finals, quanto basta per rafforzare la propria posizione e puntare al trono.

Con i due talenti già al lavoro sul campo e un titolo, oltre al numero 1 del mondo, ancora da assegnare, Torino si prepara a vivere un finale di stagione memorabile. L’abbraccio tra Alcaraz e Sinner è solo il preludio a una settimana di tennis ad altissima intensità.