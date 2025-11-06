Musetti frena le voci: “Se ci saranno novità nel mio team, le comunicherò a fine stagione”
La possibile entrata di José Perlas nel team di Lorenzo Musetti a partire dal 2026 è una delle notizie più discusse della settimana. Diversi media hanno dato per certo l’accordo con il celebre coach spagnolo — già allenatore, tra gli altri, di Carlos Moyà, Fabio Fognini e Nicolás Almagro — ma il tennista di Carrara mantiene cautela e preferisce non sbilanciarsi.
Dopo la sua vittoria contro Stan Wawrinka all’ATP di Atene, Musetti ha voluto chiarire la situazione in conferenza stampa, spegnendo per il momento le speculazioni:
“Non ho detto nulla riguardo nuove figure nel mio team tecnico. Se ci sarà qualche novità, la annuncerò al termine della stagione. Per ora il mio team è questo. Se ci sarà qualcosa da comunicare, lo farò personalmente”.
Parole nette, che mostrano prudenza e rispetto verso l’attuale gruppo di lavoro guidato da Simone Tartarini, figura centrale nella crescita sportiva del toscano. Tuttavia, l’idea di aggiungere un tecnico esperto come Perlas — considerato uno dei migliori specialisti di terra battuta — ha inevitabilmente acceso l’interesse dei tifosi italiani.
Il 2025 di Musetti è stato un anno di alti e bassi, ma anche di momenti di crescita tecnica e mentale. Proprio per questo, l’eventuale arrivo di un nuovo coach rappresenterebbe un passo strategico importante in vista della prossima fase della sua carriera.
Per il momento, però, l’obiettivo del carrarino resta uno solo: concludere al meglio la stagione e continuare a inseguire un posto alle ATP Finals. Le decisioni sul futuro del suo staff arriveranno — come ha ribadito — solo a stagione conclusa.
Marco Rossi
TAG: Lorenzo Musetti
Probabilmente sono in trattative per definire bene i ruoli nel team, se Perlas non avrà un ruolo principale per la crescita di Musetti è meglio che non venga inserito nel team evitando eventuali sovraesposizioni di ruoli che possono solo creare altre confusioni nel team compreso Musetti…aggiungo Perlas oppure altri nomi, dovranno iniziare a lavorare: In primis la posizione in campo di Musetti spesso errata, evitare il back e risposta bloccata (block return) sul servizio dell’avversario, evitare colpi complicati (belli da vedere) ma puntare sulla concretezza…..se veramente accetta questi consigli, dovrà anche accettare una perdita di posizioni in classifica, quando il tutto diventerà automatico ci vorrà un anno, risalirà la classifica più forte di prima.
Di solito i giornalisti hanno delle fonti più o meno verificabili e spesso ciò che viene scritto non è lontano dalla verità.
Anche se non Perlas c’è sicuramente movimento e voglia di cambiare qualcosa nel team.
Lorenzo mostra rispetto come è giusto che sia , dal momento che alla fine della stagione mancano 3 tornei e non è neanche molto saggio creare un terremoto nel team adesso.
