WTA 125 Tucuman e Austin: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

WTA 125 Austin (🇺🇸) – 2° turno – cemento
Center Court – ore 17:00
Marina Stakusic
vs Mary Lewis Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare
Himeno Sakatsume vs Malaika Rapolu
Il match deve ancora iniziare
(1) Iva Jovic vs Anastasia Gasanova
Il match deve ancora iniziare
Elizabeth Mandlik / Renata Zarazua vs Anna-Lena Friedsam / Arantxa Rus
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 18:00
Claire Liu
vs (3) Renata Zarazua Inizio 18:00
WTA Austin 125
Claire Liu
0*
6
7
6
Renata Zarazua [3]
0
7
5
6
Servizio
Svolgimento
Set 3
Renata Zarazua
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Claire Liu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Renata Zarazua
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Renata Zarazua
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Claire Liu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Renata Zarazua
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Renata Zarazua
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Claire Liu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Renata Zarazua
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Renata Zarazua
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Claire Liu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-1 → 4-2
Claire Liu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-0 → 4-0
Renata Zarazua
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Claire Liu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Renata Zarazua
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
0-3*
1*-3
1*-4
1-5*
2-5*
3*-5
3*-6
4-6*
6-6 → 6-7
Renata Zarazua
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-6 → 6-6
Claire Liu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Renata Zarazua
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Claire Liu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Renata Zarazua
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Claire Liu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Louisa Chirico / Claire Liu vs (2) Emily Appleton / (2) Kayla Cross
Il match deve ancora iniziare
Jennifer Jackson / Mary Lewis vs Carmen Corley / Ivana Corley
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Tucumán (🇦🇷) – 2° turno – terra battuta
Cancha Central – ore 20:00
Jazmin Ortenzi
vs Ekaterine Gorgodze Inizio 20:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Solana Sierra vs Carla Markus Non prima 22:00
Il match deve ancora iniziare
Despina Papamichail vs Tina Smith
Il match deve ancora iniziare
Carole Monnet / Laura Pigossi vs Carla Markus / Maria Urrutia
Il match deve ancora iniziare
Cancha 1 – ore 20:00
Jessica Pieri
vs (7) Oleksandra Oliynykova Inizio 20:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Nicole Fossa Huergo / (1) Ekaterine Gorgodze vs Lian Tran / Anastasia Zolotareva
Il match deve ancora iniziare
