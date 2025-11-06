WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Tucuman e Austin: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

06/11/2025 09:00 Nessun commento
Jessica Pieri nella foto
Jessica Pieri nella foto

WTA 125 Austin (🇺🇸) – 2° turno – cemento

Center Court – ore 17:00
Marina Stakusic CAN vs Mary Lewis USA Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

Himeno Sakatsume JPN vs Malaika Rapolu USA

Il match deve ancora iniziare

(1) Iva Jovic USA vs Anastasia Gasanova RUS

Il match deve ancora iniziare

Elizabeth Mandlik USA / Renata Zarazua MEX vs Anna-Lena Friedsam GER / Arantxa Rus NED

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 18:00
Claire Liu USA vs (3) Renata Zarazua MEX Inizio 18:00
WTA Austin 125
Claire Liu
0*
6
7
6
Renata Zarazua [3]
0
7
5
6
Mostra dettagli

Louisa Chirico USA / Claire Liu USA vs (2) Emily Appleton GBR / (2) Kayla Cross CAN

Il match deve ancora iniziare

Jennifer Jackson USA / Mary Lewis USA vs Carmen Corley USA / Ivana Corley USA

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Tucumán (🇦🇷) – 2° turno – terra battuta

Cancha Central – ore 20:00
Jazmin Ortenzi ARG vs Ekaterine Gorgodze GEO Inizio 20:00
Il match deve ancora iniziare

(1) Solana Sierra ARG vs Carla Markus ARG Non prima 22:00

Il match deve ancora iniziare

Despina Papamichail GRE vs Tina Smith AUS

Il match deve ancora iniziare

Carole Monnet FRA / Laura Pigossi BRA vs Carla Markus ARG / Maria Urrutia ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 20:00
Jessica Pieri ITA vs (7) Oleksandra Oliynykova UKR Inizio 20:00
Il match deve ancora iniziare

(1) Nicole Fossa Huergo ITA / (1) Ekaterine Gorgodze GEO vs Lian Tran NED / Anastasia Zolotareva RUS

Il match deve ancora iniziare

TAG: