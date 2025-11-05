Athens 250 | Hard | 766715 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Circuito Challenger Challenger, Copertina, Entry List
Challenger Montevideo, Brisbane 3, Drummondville, Champaign, Kobe e Lyon: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
05/11/2025 11:55 Nessun commento
🇺🇾 Montevideo (URU) – USD 100 – CL
🇦🇺 Brisbane 3 (AUS) – USD 75 – H
🇺🇸 Champaign, IL (USA) – USD 75 – IH
🇨🇦 Drummondville (CAN) – USD 75 – IH
🇯🇵 Kobe (JPN) – USD 75 – IH
🇫🇷 Lyon (Décines-Charpieu) (FRA) – EUR 75 – IH – Saturday final
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Lyon (Décines-Charpieu) (MD) Inizio torneo: 10/11/2025 | Ultimo agg.: 05/11/2025 11:51
Main Draw (cut off: 124 - Data entry list: 21/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. N. Budkov Kjaer
- 0. T. Berkieta
- 0. J. Kumstat
- 75. A. Tabilo
- 84. L. Djere
- 87. R. Bautista Agut
- 91. J. Struff
- 93. S. Mochizuki
- 94. V. Kopriva
- 96. N. Basilashvili
- 98. T. Schoolkate
- 101. T. Agustin Tirante
- 103. E. Spizzirri
- 104. D. Goffin
- 113. H. Gaston
- 114. N. Jarry
- 117. D. Lajovic
- 119. D. Prizmic
- 120. O. Virtanen
- 121. A. Blockx
- 124. L. Klein
Alternates
- 1. Y. Hanfmann (126)
- 2. B. Harris (130)
- 3. J. Choinski (134)
- 4. F. Passaro (139)
- 5. U. Blanchet (146)
- 6. M. Lajal (147)
- 7. K. Jacquet (151)
- 8. F. Maestrelli (153)
- 9. G. Zeppieri (157)
- 10. S. Napolitano (160)*pr
- 11. T. Droguet (164)
- 12. L. Van Assche (165)
- 13. P. Kypson (166)
- 14. A. Galarneau (187)
- 15. B. Hassan (194)
- 16. A. Molcan (199)
- 17. G. Onclin (205)
- 18. L. Pavlovic (212)
- 19. A. Fery (214)
- 20. G. Loffhagen (215)
- 21. D. Added (217)
- 22. V. Sachko (218)
- 23. C. Hemery (219)
- 24. B. Gojo (221)
- 25. S. Gueymard W (226)
- 26. F. Cina (227)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Lyon (Décines-Charpieu) (Q) Inizio torneo: 10/11/2025 | Ultimo agg.: 05/11/2025 11:51
Main Draw (cut off: 235 - Data entry list: 21/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. T. Faurel
- 0. C. Robertson
- 139. F. Passaro
- 146. U. Blanchet
- 147. M. Lajal
- 153. F. Maestrelli
- 159. Z. Piros
- 165. L. Van Assche
- 166. P. Kypson
- 187. A. Galarneau
- 199. A. Molcan
- 212. L. Pavlovic
- 214. A. Fery
- 215. G. Loffhagen
- 217. D. Added
- 221. B. Gojo
- 226. S. Gueymard Wayenburg
- 230. A. Bouquier
- 232. G. Arnaud Bailly
- 235. J. Engel
-
Alternates
- 1. V. Durasovic (247)
- 2. G. Blancaneau (251)
- 3. M. Dodig (255)
- 4. H. Squire (263)
- 5. E. Butvilas (275)
- 6. T. Paris (278)
- 7. M. Sharipov (280)
- 8. T. Gentzsch (284)
- 9. S. Sakellarid (290)
- 10. B. Zhukayev (293)
- 11. M. Kukushkin (295)
- 12. R. Bertrand (304)
- 13. M. Houkes (307)
- 14. J. Paul (310)
- 15. M. Brunold (312)
- 16. M. Martineau (322)
- 17. N. Alvarez Va (330)
- 18. O. Prihodko (346)
- 19. L. Marmousez (347)
- 20. M. Karol (377)
- 21. L. Poullain (381)
- 22. A. Binda (394)
- 23. G. Barrere (406)
- 24. L. Broady (407)
- 25. D. Masur (421)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Montevideo (MD) Inizio torneo: 10/11/2025 | Ultimo agg.: 05/11/2025 11:50
Main Draw (cut off: 248 - Data entry list: 21/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 64. F. Comesana
- 85. M. Navone
- 86. J. Manuel Cerundolo
- 92. E. Nava
- 102. C. Taberner
- 107. C. Garin
- 111. I. Buse
- 118. T. Barrios Vera
- 128. R. Andres Burruchaga
- 133. V. Gaubas
- 148. T. Boyer
- 155. G. Den Ouden
- 162. J. Pablo Ficovich
- 170. H. Habib
- 171. A. Barrena
- 172. T. Monteiro
- 175. G. Heide*pr
- 190. A. Daniel Vallejo
- 200. R. Pacheco Mendez
- 207. F. Agustin Gomez
- 248. J. Carlos Prado Angelo
Alternates
- 1. J. Lucas Reis (211)
- 2. G. Bueno (220)
- 3. A. Guillen Me (222)
- 4. G. Alberto Ol (225)
- 5. F. Diaz Acost (228)
- 6. Z. Kolar (231)
- 7. T. Skatov (241)
- 8. S. Rodriguez (242)
- 9. J. Carlos Pra (248)
- 10. M. Dellien (259)
- 11. L. Midon (260)
- 12. M. Cecchinato (265)
- 13. I. Gakhov (272)
- 14. A. Collarini (285)
- 15. P. Boscardin (296)
- 16. C. Negritu (309)
- 17. N. Sanchez Iz (311)
- 18. M. Pucinelli (316)
- 19. G. Heide (321)
- 20. M. Damas (338)
- 21. D. Dutra da S (339)
- 22. G. Villanueva (354)
- 23. F. Roncadelli (361)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Montevideo (Q) Inizio torneo: 10/11/2025 | Ultimo agg.: 05/11/2025 11:50
Main Draw (cut off: 354 - Data entry list: 21/01/25 - Special Exempts: 0/0)
- 211. J. Lucas Reis Da Silva
- 220. G. Bueno
- 222. A. Guillen Meza
- 225. G. Alberto Olivieri
- 228. F. Diaz Acosta
- 231. Z. Kolar
- 241. T. Skatov
- 242. S. Rodriguez Taverna
- 259. M. Dellien
- 260. L. Midon
- 265. M. Cecchinato
- 266. P. Martin Tiffon
- 272. I. Gakhov
- 282. A. Andrade
- 285. A. Collarini
- 294. N. Kicker
- 296. P. Boscardin Dias
- 309. C. Negritu
- 339. D. Dutra da Silva
- 354. G. Villanueva
-
Alternates
- 1. G. Ivan Justo (374)
- 2. M. Kestelboim (391)
- 3. J. Bautista T (405)
- 4. F. Mena (409)
- 5. P. Sakamoto (418)
- 6. M. Alves (419)
- 7. D. Jorda Sanc (450)
- 8. J. Manuel La (514)
- 9. B. Kuzuhara (538)
- 10. P. Andre Sara (560)
- 11. M. Tobon (577)
- 12. S. De La Fuen (661)
- 13. I. Monzon (737)
- 14. B. Vilicich (748)
- 15. J. Aguilar Ca (775)
- 16. C. Maria Zara (808)
- 17. R. Dickerson (831)
- 18. W. Leite (850)
- 19. T. Cigarran (885)
- 20. M. Zeitune (952)
- 21. F. Cavallo (986)
- 22. I. Nedelko (999)
- 23. J. Ingildsen (1028)
- 24. P. Brown (1057)
- 25. O. Okonkwo (1064)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Brisbane 3 (MD) Inizio torneo: 10/11/2025 | Ultimo agg.: 05/11/2025 11:50
Main Draw (cut off: 444 - Data entry list: 21/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. M. Rottgering
- 106. R. Hijikata
- 108. J. Duckworth
- 182. B. Tomic
- 185. J. Kubler
- 197. A. Bolt
- 206. J. McCabe
- 229. L. Tu
- 252. D. Sweeny
- 253. R. Noguchi
- 286. O. Jasika
- 291. M. Gengel
- 320. M. Bouzige
- 325. C. Langmo
- 389. A. Shah
- 396. H. Moriya
- 420. M. Dellavedova
- 422. M. Polmans
- 428. B. Ellis
- 431. K. Singh
- 444. P. Sekulic
Alternates
- 1. F. Peliwo (466)
- 2. V. Orlov (471)
- 3. J. Delaney (518)
- 4. T. Kumasaka (527)
- 5. T. Wu (529)
- 6. B. Bicknell (555)
- 7. A. Rai (562)
- 8. P. Marinkov (611)
- 9. Y. Kikuchi (615)
- 10. J. Sheehy (632)
- 11. M. Rottgering (650)
- 12. E. Hudd (685)
- 13. T. Sach (760)
- 14. T. Yamanaka (777)
- 15. L. Vithoontie (787)
- 16. J. Bradshaw (813)
- 17. J. Charlton (822)
- 18. O. Anderson (829)
- 19. S. Hazawa (832)
- 20. P. Brady (840)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Brisbane 3 (Q) Inizio torneo: 10/11/2025 | Ultimo agg.: 05/11/2025 11:51
Main Draw (cut off: 813 - Data entry list: 21/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. C. Emil Overbeck
- 0. H. Jones
- 466. F. Peliwo
- 518. J. Delaney
- 527. T. Kumasaka
- 529. T. Wu
- 555. B. Bicknell
- 562. A. Rai
- 596. A. Ganesan
- 611. P. Marinkov
- 615. Y. Kikuchi
- 663. H. Matsuoka
- 685. E. Hudd
- 728. C. Sinclair
- 742. U. Park
- 760. T. Sach
- 777. T. Yamanaka
- 778. K. Ogura
- 787. L. Vithoontien
- 813. J. Bradshaw
-
Alternates
- 1. J. Charlton (822)
- 2. S. Hazawa (832)
- 3. A. Klintcharo (835)
- 4. D. Sumizawa (847)
- 5. C. Hewitt (855)
- 6. J. Delaney (879)
- 7. S. Jones (884)
- 8. M. Bobichon (917)
- 9. M. Zhu (930)
- 10. C. Emil Overb (931)
- 11. M. Hulme (933)
- 12. I. Becroft (966)
- 13. S. Sim (972)
- 14. F. Bass (973)
- 15. G. Lomakin (977)
- 16. Y. Inui (1164)
- 17. A. Heinonen (1193)
- 18. E. Cook (1254)
- 19. B. Bayldon (1397)
- 20. J. Bruce-Smit (1468)
- 21. N. Tajima (1502)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Champaign (MD) Inizio torneo: 10/11/2025 | Ultimo agg.: 05/11/2025 11:51
Main Draw (cut off: 349 - Data entry list: 21/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. H. Roh
- 100. A. Vukic
- 110. M. McDonald
- 123. N. Basavareddy
- 136. C. Smith
- 203. N. Mejia
- 208. M. Damm
- 224. D. Popko
- 238. J. Monday
- 239. M. Cassone
- 244. M. Krueger
- 287. A. Martin
- 298. T. Zink
- 300. M. Rosenkranz
- 302. S. Purtseladze
- 329. A. Perez
- 342. D. Blanch
- 345. I. Montes-De La Torre
- 349. P. Maloney
-
-
Alternates
- 1. O. Tarvet (0)
- 2. C. Stebe (320)*pr
- 3. O. Tarvet (369)
- 4. M. Braswell (424)*pr
- 5. C. Stebe (435)
- 6. S. Kozlov (449)
- 7. E. Winter (463)
- 8. V. Orlov (471)
- 9. J. Friend (482)
- 10. T. McCormick (506)
- 11. C. Kingsley (523)
- 12. L. Borg (524)
- 13. K. Smith (528)
- 14. L. Carlos Alv (540)
- 15. A. McHugh (546)
- 16. A. Azkara (564)
- 17. A. Martinez (567)
- 18. K. Miyoshi (589)
- 19. A. Ganesan (596)
- 20. E. Ejupovic (608)
- 21. S. Kirchheime (616)
- 22. M. Braswell (618)
- 23. R. Catry (622)
- 24. K. Poling (637)
- 25. A. Ayeni (655)
- 26. Q. Vandecaste (677)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Champaign (Q) Inizio torneo: 10/11/2025 | Ultimo agg.: 05/11/2025 11:51
Main Draw (cut off: 729 - Data entry list: 21/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. C. Craig
- 0. O. Baris
- 449. S. Kozlov
- 467. B. Artnak
- 470. A. Fenty
- 482. J. Friend
- 528. K. Smith
- 540. L. Carlos Alvarez
- 547. E. Arutiunian
- 564. A. Azkara
- 567. A. Martinez
- 589. K. Miyoshi
- 618. M. Braswell
- 677. Q. Vandecasteele
- 684. P. Bertran
- 691. J. Brumm
- 696. S. Mitsui
- 705. P. Martinez Gomez
- 709. R. Fishback
- 729. M. Steiner
-
Alternates
- 1. L. Maxted (782)
- 2. N. Schachter (798)
- 3. R. Dickerson (831)
- 4. R. Seggerman (839)
- 5. O. Bonding (841)
- 6. Z. Ludoski (898)
- 7. E. Wallart (902)
- 8. P. Makk (913)
- 9. M. Borisiouk (914)
- 10. M. Bobichon (917)
- 11. K. Pannu (918)
- 12. M. Kuhar (926)
- 13. A. Delgado (961)
- 14. B. Thomas Geo (971)
- 15. S. Dominko (982)
- 16. O. Baris (992)
- 17. P. Brown (1057)
- 18. O. Okonkwo (1064)
- 19. B. Perez (1104)
- 20. Y. Inui (1164)
- 21. P. Kumar (1194)
- 22. J. Peck (1198)
- 23. N. Zamora (1221)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Drummondville (MD) Inizio torneo: 10/11/2025 | Ultimo agg.: 05/11/2025 11:51
Main Draw (cut off: 439 - Data entry list: 21/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. D. Suresh
- 79. J. Thompson
- 109. B. Holt
- 122. L. Draxl
- 198. J. Trotter
- 201. J. Clarke
- 240. C. Chidekh
- 243. P. Zahraj
- 269. A. Rybakov
- 274. D. Glinka
- 299. M. Mmoh
- 319. A. Mayo
- 340. G. Adrian Boitan
- 348. C. Broom
- 350. A. Ilagan
- 375. S. Banerjee
- 398. A. Ghibaudo
- 413. D. Milavsky
- 433. A. Thanos
- 438. J. Carlos Aguilar
- 439. M. Wiskandt
Alternates
- 1. D. Martin (460)
- 2. E. Winter (463)
- 3. V. Orlov (471)
- 4. T. McCormick (506)
- 5. M. Janvier (512)
- 6. N. Arseneault (516)
- 7. D. Suresh (519)
- 8. C. Kingsley (523)
- 9. L. Borg (524)
- 10. A. McHugh (546)
- 11. M. Kasnikowsk (551)
- 12. J. Boulais (578)
- 13. A. Ganesan (596)
- 14. E. Ejupovic (608)
- 15. S. Kirchheime (616)
- 16. R. Catry (622)
- 17. K. Poling (637)
- 18. A. Ouakaa (652)
- 19. A. Ayeni (655)
- 20. T. Baadi (674)
- 21. Q. Vandecaste (677)
- 22. G. Dalmasso (686)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Drummondville (Q) Inizio torneo: 10/11/2025 | Ultimo agg.: 05/11/2025 11:51
Main Draw (cut off: 749 - Data entry list: 21/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. C. Thomson
- 0. J. Kim
- 460. D. Martin
- 463. E. Winter
- 516. N. Arseneault
- 523. C. Kingsley
- 524. L. Borg
- 551. M. Kasnikowski
- 578. J. Boulais
- 601. C. Vandermeersch
- 616. S. Kirchheimer
- 622. R. Catry
- 637. K. Poling
- 655. A. Ayeni
- 666. C. Williams
- 674. T. Baadi
- 686. G. Dalmasso
- 711. W. Grant
- 713. L. Wessels
- 749. A. Magadan
-
Alternates
- 1. B. Jones (823)
- 2. N. Schell (824)
- 3. O. Bonding (841)
- 4. M. Bobichon (917)
- 5. M. Kuhar (926)
- 6. B. Thomas Geo (971)
- 7. J. Flores (1015)
- 8. D. Poljak (1039)
- 9. R. Hohmann (1043)
- 10. P. Brown (1057)
- 11. O. Okonkwo (1064)
- 12. K. Rice (1115)
- 13. M. Arseneault (1131)
- 14. Y. Inui (1164)
- 15. D. Dietrich (1173)
- 16. J. Peck (1198)
- 17. N. Zamora (1221)
- 18. L. Krall (1243)
- 19. C. Thomson (1279)
- 20. D. Van Orderl (1315)
- 21. J. Jose Bianc (1318)
- 22. N. Muamba (1351)
- 23. O. Vasser (1379)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Kobe (MD) Inizio torneo: 10/11/2025 | Ultimo agg.: 05/11/2025 11:51
Main Draw (cut off: 301 - Data entry list: 21/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. K. Bigun
- 105. C. O'Connell
- 125. C. Tseng
- 152. Y. Nishioka
- 167. Y. Watanuki
- 176. H. Grenier
- 177. R. Sakamoto
- 179. T. Daniel
- 189. O. Crawford
- 192. R. Peniston
- 195. S. Shimabukuro
- 202. E. Ymer
- 216. Y. Shimizu
- 234. Y. Hsiou Hsu
- 245. F. Ferreira Silva
- 249. D. Kuzmanov
- 257. M. Huesler
- 258. J. Jung*pr
- 276. A. Shelbayh
- 288. G. Johns
- 301. Y. Uchiyama
Alternates
- 1. H. Barton (306)
- 2. K. Uchida (317)
- 3. R. Tokuda (327)
- 4. M. Jones (363)
- 5. H. Chung (365)
- 6. S. Shin (366)
- 7. D. Ajdukovic (372)
- 8. K. Samrej (411)
- 9. Y. Takahashi (440)
- 10. M. Basing (443)
- 11. H. Shiraishi (446)
- 12. A. Santillan (447)
- 13. E. Dalla Vall (468)
- 14. M. Imamura (469)
- 15. V. Orlov (471)
- 16. M. Zhukov (488)
- 17. K. Isomura (493)
- 18. Y. Mochizuki (494)
- 19. R. Matsuda (501)
- 20. M. Janvier (512)
- 21. I. Marcondes (613)
- 22. Y. Kikuchi (615)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Kobe (Q) Inizio torneo: 10/11/2025 | Ultimo agg.: 05/11/2025 11:51
Main Draw (cut off: 494 - Data entry list: 21/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. N. Trouve
- 306. H. Barton
- 317. K. Uchida
- 327. R. Tokuda
- 363. M. Jones
- 365. H. Chung
- 366. S. Shin
- 372. D. Ajdukovic
- 411. K. Samrej
- 426. N. Oberleitner
- 440. Y. Takahashi
- 443. M. Basing
- 446. H. Shiraishi
- 447. A. Santillan
- 469. M. Imamura
- 488. M. Zhukov
- 489. T. Huang
- 492. E. Agafonov
- 493. K. Isomura
- 494. Y. Mochizuki
-
Alternates
- 1. R. Matsuda (501)
- 2. I. Marcondes (613)
- 3. K. Matsuda (660)
- 4. M. Vrbensky (706)
- 5. D. Lee (722)
- 6. M. Wei Kang L (740)
- 7. Y. Kawahashi (751)
- 8. J. Nam (769)
- 9. T. Ichikawa (786)
- 10. Y. Kusuhara (792)
- 11. N. Honda (799)
- 12. R. Taguchi (807)
- 13. S. Hazawa (832)
- 14. D. Sumizawa (847)
- 15. K. Saitoh (857)
- 16. J. Yamasaki (903)
- 17. K. Uesugi (910)
- 18. M. Zhu (930)
- 19. S. Nakagawa (967)
- 20. S. Sim (972)
- 21. R. Tabata (980)
- 22. I. Nedelko (999)
- 23. T. Masabayash (1027)
-
TAG: Circuito Challenger
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit