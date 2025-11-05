Challenger Montevideo, Brisbane 3, Drummondville, Champaign, Kobe e Lyon: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

Circuito Challenger Challenger, Copertina, Entry List

Francesco Passaro ITA, 2001.01.07
🇺🇾 Montevideo (URU) – USD 100 – CL
🇦🇺 Brisbane 3 (AUS) – USD 75 – H
🇺🇸 Champaign, IL (USA) – USD 75 – IH
🇨🇦 Drummondville (CAN) – USD 75 – IH
🇯🇵 Kobe (JPN) – USD 75 – IH
🇫🇷 Lyon (Décines-Charpieu) (FRA) – EUR 75 – IH – Saturday final

Challenger Lyon (Décines-Charpieu) (MD) Inizio torneo: 10/11/2025 | Ultimo agg.: 05/11/2025 11:51

Main Draw (cut off: 124 - Data entry list: 21/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. N. Budkov Kjaer
  • 0. T. Berkieta
  • 0. J. Kumstat
  • 75. A. Tabilo
  • 84. L. Djere
  • 87. R. Bautista Agut
  • 91. J. Struff
  • 93. S. Mochizuki
  • 94. V. Kopriva
  • 96. N. Basilashvili
  • 98. T. Schoolkate
  • 101. T. Agustin Tirante
  • 103. E. Spizzirri
  • 104. D. Goffin
  • 113. H. Gaston
  • 114. N. Jarry
  • 117. D. Lajovic
  • 119. D. Prizmic
  • 120. O. Virtanen
  • 121. A. Blockx
  • 124. L. Klein

Alternates

  • 1. Y. Hanfmann (126)
  • 2. B. Harris (130)
  • 3. J. Choinski (134)
  • 4. F. Passaro (139)
  • 5. U. Blanchet (146)
  • 6. M. Lajal (147)
  • 7. K. Jacquet (151)
  • 8. F. Maestrelli (153)
  • 9. G. Zeppieri (157)
  • 10. S. Napolitano (160)*pr
  • 11. T. Droguet (164)
  • 12. L. Van Assche (165)
  • 13. P. Kypson (166)
  • 14. A. Galarneau (187)
  • 15. B. Hassan (194)
  • 16. A. Molcan (199)
  • 17. G. Onclin (205)
  • 18. L. Pavlovic (212)
  • 19. A. Fery (214)
  • 20. G. Loffhagen (215)
  • 21. D. Added (217)
  • 22. V. Sachko (218)
  • 23. C. Hemery (219)
  • 24. B. Gojo (221)
  • 25. S. Gueymard W (226)
  • 26. F. Cina (227)
Challenger Lyon (Décines-Charpieu) (Q) Inizio torneo: 10/11/2025 | Ultimo agg.: 05/11/2025 11:51

Main Draw (cut off: 235 - Data entry list: 21/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. T. Faurel
  • 0. C. Robertson
  • 139. F. Passaro
  • 146. U. Blanchet
  • 147. M. Lajal
  • 153. F. Maestrelli
  • 159. Z. Piros
  • 165. L. Van Assche
  • 166. P. Kypson
  • 187. A. Galarneau
  • 199. A. Molcan
  • 212. L. Pavlovic
  • 214. A. Fery
  • 215. G. Loffhagen
  • 217. D. Added
  • 221. B. Gojo
  • 226. S. Gueymard Wayenburg
  • 230. A. Bouquier
  • 232. G. Arnaud Bailly
  • 235. J. Engel
Alternates

  • 1. V. Durasovic (247)
  • 2. G. Blancaneau (251)
  • 3. M. Dodig (255)
  • 4. H. Squire (263)
  • 5. E. Butvilas (275)
  • 6. T. Paris (278)
  • 7. M. Sharipov (280)
  • 8. T. Gentzsch (284)
  • 9. S. Sakellarid (290)
  • 10. B. Zhukayev (293)
  • 11. M. Kukushkin (295)
  • 12. R. Bertrand (304)
  • 13. M. Houkes (307)
  • 14. J. Paul (310)
  • 15. M. Brunold (312)
  • 16. M. Martineau (322)
  • 17. N. Alvarez Va (330)
  • 18. O. Prihodko (346)
  • 19. L. Marmousez (347)
  • 20. M. Karol (377)
  • 21. L. Poullain (381)
  • 22. A. Binda (394)
  • 23. G. Barrere (406)
  • 24. L. Broady (407)
  • 25. D. Masur (421)
Challenger Montevideo (MD) Inizio torneo: 10/11/2025 | Ultimo agg.: 05/11/2025 11:50

Main Draw (cut off: 248 - Data entry list: 21/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 64. F. Comesana
  • 85. M. Navone
  • 86. J. Manuel Cerundolo
  • 92. E. Nava
  • 102. C. Taberner
  • 107. C. Garin
  • 111. I. Buse
  • 118. T. Barrios Vera
  • 128. R. Andres Burruchaga
  • 133. V. Gaubas
  • 148. T. Boyer
  • 155. G. Den Ouden
  • 162. J. Pablo Ficovich
  • 170. H. Habib
  • 171. A. Barrena
  • 172. T. Monteiro
  • 175. G. Heide*pr
  • 190. A. Daniel Vallejo
  • 200. R. Pacheco Mendez
  • 207. F. Agustin Gomez
  • 248. J. Carlos Prado Angelo

Alternates

  • 1. J. Lucas Reis (211)
  • 2. G. Bueno (220)
  • 3. A. Guillen Me (222)
  • 4. G. Alberto Ol (225)
  • 5. F. Diaz Acost (228)
  • 6. Z. Kolar (231)
  • 7. T. Skatov (241)
  • 8. S. Rodriguez (242)
  • 9. J. Carlos Pra (248)
  • 10. M. Dellien (259)
  • 11. L. Midon (260)
  • 12. M. Cecchinato (265)
  • 13. I. Gakhov (272)
  • 14. A. Collarini (285)
  • 15. P. Boscardin (296)
  • 16. C. Negritu (309)
  • 17. N. Sanchez Iz (311)
  • 18. M. Pucinelli (316)
  • 19. G. Heide (321)
  • 20. M. Damas (338)
  • 21. D. Dutra da S (339)
  • 22. G. Villanueva (354)
  • 23. F. Roncadelli (361)
Challenger Montevideo (Q) Inizio torneo: 10/11/2025 | Ultimo agg.: 05/11/2025 11:50

Main Draw (cut off: 354 - Data entry list: 21/01/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 211. J. Lucas Reis Da Silva
  • 220. G. Bueno
  • 222. A. Guillen Meza
  • 225. G. Alberto Olivieri
  • 228. F. Diaz Acosta
  • 231. Z. Kolar
  • 241. T. Skatov
  • 242. S. Rodriguez Taverna
  • 259. M. Dellien
  • 260. L. Midon
  • 265. M. Cecchinato
  • 266. P. Martin Tiffon
  • 272. I. Gakhov
  • 282. A. Andrade
  • 285. A. Collarini
  • 294. N. Kicker
  • 296. P. Boscardin Dias
  • 309. C. Negritu
  • 339. D. Dutra da Silva
  • 354. G. Villanueva
Alternates

  • 1. G. Ivan Justo (374)
  • 2. M. Kestelboim (391)
  • 3. J. Bautista T (405)
  • 4. F. Mena (409)
  • 5. P. Sakamoto (418)
  • 6. M. Alves (419)
  • 7. D. Jorda Sanc (450)
  • 8. J. Manuel La (514)
  • 9. B. Kuzuhara (538)
  • 10. P. Andre Sara (560)
  • 11. M. Tobon (577)
  • 12. S. De La Fuen (661)
  • 13. I. Monzon (737)
  • 14. B. Vilicich (748)
  • 15. J. Aguilar Ca (775)
  • 16. C. Maria Zara (808)
  • 17. R. Dickerson (831)
  • 18. W. Leite (850)
  • 19. T. Cigarran (885)
  • 20. M. Zeitune (952)
  • 21. F. Cavallo (986)
  • 22. I. Nedelko (999)
  • 23. J. Ingildsen (1028)
  • 24. P. Brown (1057)
  • 25. O. Okonkwo (1064)
  •  
Challenger Brisbane 3 (MD) Inizio torneo: 10/11/2025 | Ultimo agg.: 05/11/2025 11:50

Main Draw (cut off: 444 - Data entry list: 21/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. M. Rottgering
  • 106. R. Hijikata
  • 108. J. Duckworth
  • 182. B. Tomic
  • 185. J. Kubler
  • 197. A. Bolt
  • 206. J. McCabe
  • 229. L. Tu
  • 252. D. Sweeny
  • 253. R. Noguchi
  • 286. O. Jasika
  • 291. M. Gengel
  • 320. M. Bouzige
  • 325. C. Langmo
  • 389. A. Shah
  • 396. H. Moriya
  • 420. M. Dellavedova
  • 422. M. Polmans
  • 428. B. Ellis
  • 431. K. Singh
  • 444. P. Sekulic

Alternates

  • 1. F. Peliwo (466)
  • 2. V. Orlov (471)
  • 3. J. Delaney (518)
  • 4. T. Kumasaka (527)
  • 5. T. Wu (529)
  • 6. B. Bicknell (555)
  • 7. A. Rai (562)
  • 8. P. Marinkov (611)
  • 9. Y. Kikuchi (615)
  • 10. J. Sheehy (632)
  • 11. M. Rottgering (650)
  • 12. E. Hudd (685)
  • 13. T. Sach (760)
  • 14. T. Yamanaka (777)
  • 15. L. Vithoontie (787)
  • 16. J. Bradshaw (813)
  • 17. J. Charlton (822)
  • 18. O. Anderson (829)
  • 19. S. Hazawa (832)
  • 20. P. Brady (840)
Challenger Brisbane 3 (Q) Inizio torneo: 10/11/2025 | Ultimo agg.: 05/11/2025 11:51

Main Draw (cut off: 813 - Data entry list: 21/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. C. Emil Overbeck
  • 0. H. Jones
  • 466. F. Peliwo
  • 518. J. Delaney
  • 527. T. Kumasaka
  • 529. T. Wu
  • 555. B. Bicknell
  • 562. A. Rai
  • 596. A. Ganesan
  • 611. P. Marinkov
  • 615. Y. Kikuchi
  • 663. H. Matsuoka
  • 685. E. Hudd
  • 728. C. Sinclair
  • 742. U. Park
  • 760. T. Sach
  • 777. T. Yamanaka
  • 778. K. Ogura
  • 787. L. Vithoontien
  • 813. J. Bradshaw
Alternates

  • 1. J. Charlton (822)
  • 2. S. Hazawa (832)
  • 3. A. Klintcharo (835)
  • 4. D. Sumizawa (847)
  • 5. C. Hewitt (855)
  • 6. J. Delaney (879)
  • 7. S. Jones (884)
  • 8. M. Bobichon (917)
  • 9. M. Zhu (930)
  • 10. C. Emil Overb (931)
  • 11. M. Hulme (933)
  • 12. I. Becroft (966)
  • 13. S. Sim (972)
  • 14. F. Bass (973)
  • 15. G. Lomakin (977)
  • 16. Y. Inui (1164)
  • 17. A. Heinonen (1193)
  • 18. E. Cook (1254)
  • 19. B. Bayldon (1397)
  • 20. J. Bruce-Smit (1468)
Challenger Champaign (MD) Inizio torneo: 10/11/2025 | Ultimo agg.: 05/11/2025 11:51

Main Draw (cut off: 349 - Data entry list: 21/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. H. Roh
  • 100. A. Vukic
  • 110. M. McDonald
  • 123. N. Basavareddy
  • 136. C. Smith
  • 203. N. Mejia
  • 208. M. Damm
  • 224. D. Popko
  • 238. J. Monday
  • 239. M. Cassone
  • 244. M. Krueger
  • 287. A. Martin
  • 298. T. Zink
  • 300. M. Rosenkranz
  • 302. S. Purtseladze
  • 329. A. Perez
  • 342. D. Blanch
  • 345. I. Montes-De La Torre
  • 349. P. Maloney
Alternates

  • 1. O. Tarvet (0)
  • 2. C. Stebe (320)*pr
  • 3. O. Tarvet (369)
  • 4. M. Braswell (424)*pr
  • 5. C. Stebe (435)
  • 6. S. Kozlov (449)
  • 7. E. Winter (463)
  • 8. V. Orlov (471)
  • 9. J. Friend (482)
  • 10. T. McCormick (506)
  • 11. C. Kingsley (523)
  • 12. L. Borg (524)
  • 13. K. Smith (528)
  • 14. L. Carlos Alv (540)
  • 15. A. McHugh (546)
  • 16. A. Azkara (564)
  • 17. A. Martinez (567)
  • 18. K. Miyoshi (589)
  • 19. A. Ganesan (596)
  • 20. E. Ejupovic (608)
  • 21. S. Kirchheime (616)
  • 22. M. Braswell (618)
  • 23. R. Catry (622)
  • 24. K. Poling (637)
  • 25. A. Ayeni (655)
  • 26. Q. Vandecaste (677)
Challenger Champaign (Q) Inizio torneo: 10/11/2025 | Ultimo agg.: 05/11/2025 11:51

Main Draw (cut off: 729 - Data entry list: 21/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. C. Craig
  • 0. O. Baris
  • 449. S. Kozlov
  • 467. B. Artnak
  • 470. A. Fenty
  • 482. J. Friend
  • 528. K. Smith
  • 540. L. Carlos Alvarez
  • 547. E. Arutiunian
  • 564. A. Azkara
  • 567. A. Martinez
  • 589. K. Miyoshi
  • 618. M. Braswell
  • 677. Q. Vandecasteele
  • 684. P. Bertran
  • 691. J. Brumm
  • 696. S. Mitsui
  • 705. P. Martinez Gomez
  • 709. R. Fishback
  • 729. M. Steiner
Alternates

  • 1. L. Maxted (782)
  • 2. N. Schachter (798)
  • 3. R. Dickerson (831)
  • 4. R. Seggerman (839)
  • 5. O. Bonding (841)
  • 6. Z. Ludoski (898)
  • 7. E. Wallart (902)
  • 8. P. Makk (913)
  • 9. M. Borisiouk (914)
  • 10. M. Bobichon (917)
  • 11. K. Pannu (918)
  • 12. M. Kuhar (926)
  • 13. A. Delgado (961)
  • 14. B. Thomas Geo (971)
  • 15. S. Dominko (982)
  • 16. O. Baris (992)
  • 17. P. Brown (1057)
  • 18. O. Okonkwo (1064)
  • 19. B. Perez (1104)
  • 20. Y. Inui (1164)
  • 21. P. Kumar (1194)
  • 22. J. Peck (1198)
  • 23. N. Zamora (1221)
Challenger Drummondville (MD) Inizio torneo: 10/11/2025 | Ultimo agg.: 05/11/2025 11:51

Main Draw (cut off: 439 - Data entry list: 21/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. D. Suresh
  • 79. J. Thompson
  • 109. B. Holt
  • 122. L. Draxl
  • 198. J. Trotter
  • 201. J. Clarke
  • 240. C. Chidekh
  • 243. P. Zahraj
  • 269. A. Rybakov
  • 274. D. Glinka
  • 299. M. Mmoh
  • 319. A. Mayo
  • 340. G. Adrian Boitan
  • 348. C. Broom
  • 350. A. Ilagan
  • 375. S. Banerjee
  • 398. A. Ghibaudo
  • 413. D. Milavsky
  • 433. A. Thanos
  • 438. J. Carlos Aguilar
  • 439. M. Wiskandt

Alternates

  • 1. D. Martin (460)
  • 2. E. Winter (463)
  • 3. V. Orlov (471)
  • 4. T. McCormick (506)
  • 5. M. Janvier (512)
  • 6. N. Arseneault (516)
  • 7. D. Suresh (519)
  • 8. C. Kingsley (523)
  • 9. L. Borg (524)
  • 10. A. McHugh (546)
  • 11. M. Kasnikowsk (551)
  • 12. J. Boulais (578)
  • 13. A. Ganesan (596)
  • 14. E. Ejupovic (608)
  • 15. S. Kirchheime (616)
  • 16. R. Catry (622)
  • 17. K. Poling (637)
  • 18. A. Ouakaa (652)
  • 19. A. Ayeni (655)
  • 20. T. Baadi (674)
  • 21. Q. Vandecaste (677)
  • 22. G. Dalmasso (686)
Challenger Drummondville (Q) Inizio torneo: 10/11/2025 | Ultimo agg.: 05/11/2025 11:51

Main Draw (cut off: 749 - Data entry list: 21/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. C. Thomson
  • 0. J. Kim
  • 460. D. Martin
  • 463. E. Winter
  • 516. N. Arseneault
  • 523. C. Kingsley
  • 524. L. Borg
  • 551. M. Kasnikowski
  • 578. J. Boulais
  • 601. C. Vandermeersch
  • 616. S. Kirchheimer
  • 622. R. Catry
  • 637. K. Poling
  • 655. A. Ayeni
  • 666. C. Williams
  • 674. T. Baadi
  • 686. G. Dalmasso
  • 711. W. Grant
  • 713. L. Wessels
  • 749. A. Magadan
Alternates

  • 1. B. Jones (823)
  • 2. N. Schell (824)
  • 3. O. Bonding (841)
  • 4. M. Bobichon (917)
  • 5. M. Kuhar (926)
  • 6. B. Thomas Geo (971)
  • 7. J. Flores (1015)
  • 8. D. Poljak (1039)
  • 9. R. Hohmann (1043)
  • 10. P. Brown (1057)
  • 11. O. Okonkwo (1064)
  • 12. K. Rice (1115)
  • 13. M. Arseneault (1131)
  • 14. Y. Inui (1164)
  • 15. D. Dietrich (1173)
  • 16. J. Peck (1198)
  • 17. N. Zamora (1221)
  • 18. L. Krall (1243)
  • 19. C. Thomson (1279)
  • 20. D. Van Orderl (1315)
  • 21. J. Jose Bianc (1318)
  • 22. N. Muamba (1351)
  • 23. O. Vasser (1379)
Challenger Kobe (MD) Inizio torneo: 10/11/2025 | Ultimo agg.: 05/11/2025 11:51

Main Draw (cut off: 301 - Data entry list: 21/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. K. Bigun
  • 105. C. O'Connell
  • 125. C. Tseng
  • 152. Y. Nishioka
  • 167. Y. Watanuki
  • 176. H. Grenier
  • 177. R. Sakamoto
  • 179. T. Daniel
  • 189. O. Crawford
  • 192. R. Peniston
  • 195. S. Shimabukuro
  • 202. E. Ymer
  • 216. Y. Shimizu
  • 234. Y. Hsiou Hsu
  • 245. F. Ferreira Silva
  • 249. D. Kuzmanov
  • 257. M. Huesler
  • 258. J. Jung*pr
  • 276. A. Shelbayh
  • 288. G. Johns
  • 301. Y. Uchiyama

Alternates

  • 1. H. Barton (306)
  • 2. K. Uchida (317)
  • 3. R. Tokuda (327)
  • 4. M. Jones (363)
  • 5. H. Chung (365)
  • 6. S. Shin (366)
  • 7. D. Ajdukovic (372)
  • 8. K. Samrej (411)
  • 9. Y. Takahashi (440)
  • 10. M. Basing (443)
  • 11. H. Shiraishi (446)
  • 12. A. Santillan (447)
  • 13. E. Dalla Vall (468)
  • 14. M. Imamura (469)
  • 15. V. Orlov (471)
  • 16. M. Zhukov (488)
  • 17. K. Isomura (493)
  • 18. Y. Mochizuki (494)
  • 19. R. Matsuda (501)
  • 20. M. Janvier (512)
  • 21. I. Marcondes (613)
  • 22. Y. Kikuchi (615)
Challenger Kobe (Q) Inizio torneo: 10/11/2025 | Ultimo agg.: 05/11/2025 11:51

Main Draw (cut off: 494 - Data entry list: 21/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. N. Trouve
  • 306. H. Barton
  • 317. K. Uchida
  • 327. R. Tokuda
  • 363. M. Jones
  • 365. H. Chung
  • 366. S. Shin
  • 372. D. Ajdukovic
  • 411. K. Samrej
  • 426. N. Oberleitner
  • 440. Y. Takahashi
  • 443. M. Basing
  • 446. H. Shiraishi
  • 447. A. Santillan
  • 469. M. Imamura
  • 488. M. Zhukov
  • 489. T. Huang
  • 492. E. Agafonov
  • 493. K. Isomura
  • 494. Y. Mochizuki
Alternates

  • 1. R. Matsuda (501)
  • 2. I. Marcondes (613)
  • 3. K. Matsuda (660)
  • 4. M. Vrbensky (706)
  • 5. D. Lee (722)
  • 6. M. Wei Kang L (740)
  • 7. Y. Kawahashi (751)
  • 8. J. Nam (769)
  • 9. T. Ichikawa (786)
  • 10. Y. Kusuhara (792)
  • 11. N. Honda (799)
  • 12. R. Taguchi (807)
  • 13. S. Hazawa (832)
  • 14. D. Sumizawa (847)
  • 15. K. Saitoh (857)
  • 16. J. Yamasaki (903)
  • 17. K. Uesugi (910)
  • 18. M. Zhu (930)
  • 19. S. Nakagawa (967)
  • 20. S. Sim (972)
  • 21. R. Tabata (980)
  • 22. I. Nedelko (999)
  • 23. T. Masabayash (1027)
