WTA Finals Riad – Paolini saluta il torneo: sconfitta in due set da Coco Gauff

Finisce con una sconfitta la seconda partita di Jasmine Paolini alle WTA Finals 2025 di Riad, che dopo il ko d’esordio si arrende anche a Coco Gauff con il punteggio di 6-3 6-2. Un match difficile dall’inizio alla fine per l’azzurra, mai davvero in grado di imporre il proprio ritmo e ora matematicamente eliminata dal torneo. Resta da disputare, per onor di firma, l’ultimo incontro del girone contro Jessica Pegula.

Primo set – Paolini parte bene, ma Gauff accelera

Jasmine era partita con buone sensazioni, subito aggressiva nei primi game e capace di tenere testa alla numero 3 del mondo nei primi scambi. Dopo il primo turno di servizio però perduto a 0, l’azzurra ha trovato buone soluzioni con il dritto inside-in e alcune variazioni di ritmo efficaci ma ha mancato tre palle break consecutive nel terzo game.

Ma Gauff ha rapidamente cambiato marcia. L’americana, solidissima in risposta e capace di spingere da fondo con continuità si è portata sul 4 a 1 sfruttando qualche imprecisione di Paolini con il rovescio e tanti errori gratuiti. Jasmine ha tentato di reagire portandosi sul 3 a 4 e servizio, ma un secondo break nell’ottavo game ha chiuso i conti del parziale: 6-3 Gauff in 39 minuti, con l’italiana costretta a rincorrere e a subire la maggiore potenza dell’avversaria.

Secondo set – Gauff dilaga, Paolini perde fiducia

Nel secondo parziale Gauff ha continuato a dominare gli scambi da fondo campo, trovando subito un break sul 2 pari. L’americana ha preso il controllo totale del match, variando con il rovescio e aggredendo le seconde di servizio di Paolini, troppo leggere per contenerla.

Gauff ha spinto con decisione, strappando nuovamente il servizio all’azzurra sul 4 a 2 e chiudendo poi senza esitazioni con il punteggio di 6-2 dopo aver annullato una palla break sul 30-40.

Gauff rilancia le sue ambizioni, Paolini fuori dal torneo

Con questa vittoria, Coco Gauff mantiene vive le speranze di qualificazione alle semifinali, mentre per Paolini non ci sono più possibilità di passaggio del turno.

L’azzurra ha chiuso il match con una prestazione altalenante: pochi punti diretti con la prima e troppi errori non forzati nei momenti chiave, soprattutto con il dritto. Il torneo di Riad si conclude così per Jasmine (che sembrava anche avere dei problemi di salute, ha tossito spesso durante il match), che dovrà accontentarsi di un bilancio comunque positivo per un 2025 di crescita e di grandi risultati, tra cui la vittoria a Roma.

WTA Riyadh Coco Gauff [3] • Coco Gauff [3] 0 6 6 0 Jasmine Paolini [8] Jasmine Paolini [8] 0 3 2 0 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Coco Gauff 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0





