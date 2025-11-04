WTA Finals Riad – Paolini saluta il torneo: sconfitta in due set da Coco Gauff
Finisce con una sconfitta la seconda partita di Jasmine Paolini alle WTA Finals 2025 di Riad, che dopo il ko d’esordio si arrende anche a Coco Gauff con il punteggio di 6-3 6-2. Un match difficile dall’inizio alla fine per l’azzurra, mai davvero in grado di imporre il proprio ritmo e ora matematicamente eliminata dal torneo. Resta da disputare, per onor di firma, l’ultimo incontro del girone contro Jessica Pegula.
Primo set – Paolini parte bene, ma Gauff accelera
Jasmine era partita con buone sensazioni, subito aggressiva nei primi game e capace di tenere testa alla numero 3 del mondo nei primi scambi. Dopo il primo turno di servizio però perduto a 0, l’azzurra ha trovato buone soluzioni con il dritto inside-in e alcune variazioni di ritmo efficaci ma ha mancato tre palle break consecutive nel terzo game.
Ma Gauff ha rapidamente cambiato marcia. L’americana, solidissima in risposta e capace di spingere da fondo con continuità si è portata sul 4 a 1 sfruttando qualche imprecisione di Paolini con il rovescio e tanti errori gratuiti. Jasmine ha tentato di reagire portandosi sul 3 a 4 e servizio, ma un secondo break nell’ottavo game ha chiuso i conti del parziale: 6-3 Gauff in 39 minuti, con l’italiana costretta a rincorrere e a subire la maggiore potenza dell’avversaria.
Secondo set – Gauff dilaga, Paolini perde fiducia
Nel secondo parziale Gauff ha continuato a dominare gli scambi da fondo campo, trovando subito un break sul 2 pari. L’americana ha preso il controllo totale del match, variando con il rovescio e aggredendo le seconde di servizio di Paolini, troppo leggere per contenerla.
Gauff ha spinto con decisione, strappando nuovamente il servizio all’azzurra sul 4 a 2 e chiudendo poi senza esitazioni con il punteggio di 6-2 dopo aver annullato una palla break sul 30-40.
Gauff rilancia le sue ambizioni, Paolini fuori dal torneo
Con questa vittoria, Coco Gauff mantiene vive le speranze di qualificazione alle semifinali, mentre per Paolini non ci sono più possibilità di passaggio del turno.
L’azzurra ha chiuso il match con una prestazione altalenante: pochi punti diretti con la prima e troppi errori non forzati nei momenti chiave, soprattutto con il dritto. Il torneo di Riad si conclude così per Jasmine (che sembrava anche avere dei problemi di salute, ha tossito spesso durante il match), che dovrà accontentarsi di un bilancio comunque positivo per un 2025 di crescita e di grandi risultati, tra cui la vittoria a Roma.
Marco Rossi
Peccato, già era in un girone quasi impossibile, ma meritava di giocarsi le sue chances al 100% invece è un po’ debilitata e in queste condizioni non può fare niente con giocatrici già più forti di lei in partenza.
Peccato jas!
Aggiungerei pure brava a scendere in campo, chiaramente lo sta facendo soprattutto per il doppio. Dovesse uscire domani con Sara, credo potrebbe arrivare il forfait per il match contro Pegula. Per chi la vorrebbe solo in singolare, lei è ben felice di giocarlo il doppio, e sicuramente ha con Sara i migliori ricordi in campo, oltre al trionfo di Roma.
Sfortunata se stava male, c’è poco da aggiungere
Brava cmq jasmine
La Paolini, queste Finals, le ha perse contro l’influenza. In questi giorni e’ sempre scesa in campo con due occhi che sembrava avesse fatta serata fino al mattino. Sfortunatissima, nient’altro da dire.
Continua a giocare il doppio e sprecare energie preziose con la bollita che palesamente la sta solo usando per proprio tornaconto…non si capisce perchè non molla la Errani e cerchi di concentrarsi su se stessa e provare a vincere uno slam…
Con la Gauff quest’anno è in pari, non è più forte, sta solo fisicamente meglio….
Jasmine è arrivata completamente scarica a queste finals. Poi se deve giocare anche il doppio….
Però ha incassato bene
Brava lo stesso, ha perso da due più forti di lei.
Brava Jasmine, il tuo torneo lo hai già vinto!!
Aveva proprio una brutta cera anche oggi, purtroppo temo non abbia recuperato in tempo in questi giorni… continuiamo a sperare nel doppio, anche se la coppia Mertens/Kudermetova su veloce è veramente tosta, soprattutto senza Jas al 100%.
Sembra banale comunque, ma vorrei ricordare che figata sia l’essere presente per il secondo anno in entrambe le discipline, l’unico torneo al mondo in cui “esserci” è già un grandissimo risultato di suo.
Aggiungo anche che vedere ora in campo Pegula, un’altra ragazza che ha avuto un’esplosione tardiva e sta confermando anno dopo anno la sua appartenenza alla top10 (e forse pure top5) ci fa sperare che anche Jas possa regalarsi altri anni simili. La sua fisicità è al top, i mezzi per confermarsi ci sono tutti.
Ma il campo è veloce hi ha il servizio qui è agervolato,ieri anche ribakina dopo il primo set ha lasciato un solo gioco a swiantek un gioco 61 60 2 3 set
Peccato, aveva un tabellone difficile ma meritava di giocarsela al meglio delle condizioni fisiche. La aspettiamo per un terzo anno ricco di soddisfazioni.