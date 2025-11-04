WTA 125 Tucuman e Austin: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)
WTA 125 Austin (🇺🇸) – 1° turno – cemento
Center Court – ore 17:00
Christasha McNeil vs Varvara Lepchenko Inizio 17:00
Jennifer Jackson vs Mary Lewis
(1) Iva Jovic vs Anna-Lena Friedsam
(4) Caroline Dolehide vs Marina Stakusic
Grandstand – ore 17:00
Iryna Shymanovich vs Kayla Cross Inizio 17:00
Elizabeth Mandlik vs Vivian Wolff
Malaika Rapolu vs (2) Alycia Parks
Court 1 – ore 17:00
Mai Hontama vs Claire Liu Inizio 17:00
Cadence Brace vs Anastasia Gasanova
Himeno Sakatsume vs Julie Belgraver
WTA 125 Tucumán (🇦🇷) – 1° turno – terra battuta
Cancha Central – ore 15:00
Luna Maria Cinalli vs Anastasia Zolotareva Inizio 15:00
Martina Capurro Taborda vs (2) Simona Waltert
Lian Tran vs Luisina Giovannini
(1) Solana Sierra vs Miriam Bulgaru Non prima 22:00
Candela Vazquez vs Jazmin Ortenzi
Cancha 1 – ore 15:00
Jessica Pieri vs Maria Urrutia Inizio 15:00
(8) Carole Monnet vs Gergana Topalova
Ekaterine Gorgodze vs (5) Elina Avanesyan Non prima 18:00
(4) Panna Udvardy vs Despina Papamichail
Laura Pigossi vs Carla Markus
Cancha 7 – ore 15:00
Selena Janicijevic vs Tina Smith Inizio 15:00
Paula Ormaechea vs Nicole Fossa Huergo
TAG: WTA 125
