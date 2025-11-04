WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Tucuman e Austin: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Jessica Pieri nella foto
WTA 125 Austin (🇺🇸) – 1° turno – cemento

Center Court – ore 17:00
Christasha McNeil USA vs Varvara Lepchenko USA Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

Jennifer Jackson USA vs Mary Lewis USA

Il match deve ancora iniziare

(1) Iva Jovic USA vs Anna-Lena Friedsam GER

Il match deve ancora iniziare

(4) Caroline Dolehide USA vs Marina Stakusic CAN

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 17:00
Iryna Shymanovich BLR vs Kayla Cross CAN Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

Elizabeth Mandlik USA vs Vivian Wolff USA

Il match deve ancora iniziare

Malaika Rapolu USA vs (2) Alycia Parks USA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 17:00
Mai Hontama JPN vs Claire Liu USA Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

Cadence Brace CAN vs Anastasia Gasanova RUS

Il match deve ancora iniziare

Himeno Sakatsume JPN vs Julie Belgraver FRA

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Tucumán (🇦🇷) – 1° turno – terra battuta

Cancha Central – ore 15:00
Luna Maria Cinalli ARG vs Anastasia Zolotareva RUS Inizio 15:00
Il match deve ancora iniziare

Martina Capurro Taborda ARG vs (2) Simona Waltert SUI

Il match deve ancora iniziare

Lian Tran NED vs Luisina Giovannini ARG

Il match deve ancora iniziare

(1) Solana Sierra ARG vs Miriam Bulgaru ROU Non prima 22:00

Il match deve ancora iniziare

Candela Vazquez ARG vs Jazmin Ortenzi ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 15:00
Jessica Pieri ITA vs Maria Urrutia ARG Inizio 15:00
Il match deve ancora iniziare

(8) Carole Monnet FRA vs Gergana Topalova BUL

Il match deve ancora iniziare

Ekaterine Gorgodze GEO vs (5) Elina Avanesyan ARM Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

(4) Panna Udvardy HUN vs Despina Papamichail GRE

Il match deve ancora iniziare

Laura Pigossi BRA vs Carla Markus ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 7 – ore 15:00
Selena Janicijevic FRA vs Tina Smith AUS Inizio 15:00
Il match deve ancora iniziare

Paula Ormaechea ARG vs Nicole Fossa Huergo ITA

Il match deve ancora iniziare

