WTA Finals – Riyadh: I risultati completi con il dettaglio della Quarta giornata. Sabalenka soffre ma vince: battuta Pegula in tre set alle WTA Finals 2025

Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images
Aryna Sabalenka ha dovuto faticare più del previsto per conquistare la sua seconda vittoria alle WTA Finals 2025 di Riad. La numero uno del mondo ha superato Jessica Pegula al termine di una sfida molto equilibrata e combattuta, chiusa con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-3 dopo due ore e quattro minuti di gioco.
L’americana, reduce dal successo all’esordio contro Coco Gauff, ha messo in seria difficoltà la bielorussa, soprattutto nel secondo set, quando è riuscita a variare molto il gioco e a prendere il controllo degli scambi. Sabalenka, però, ha reagito con carattere e potenza nel parziale decisivo, ritrovando la solidità al servizio e imponendo la propria aggressività nei momenti chiave.
Con questo successo, la campionessa in carica delle Finals sale a due vittorie in altrettanti incontri, ma non è ancora matematicamente qualificata per le semifinali. La situazione del gruppo resta aperta: a Sabalenka basterà vincere un solo set contro Gauff per assicurarsi il primo posto, mentre una sconfitta in due set la costringerebbe a fare i conti con i risultati del match tra Pegula e Jasmine Paolini.
La numero uno del mondo, comunque, resta la principale favorita per chiudere il girone in vetta e proseguire la sua corsa verso il titolo.
WTA Finals – Riyadh (🇸🇦 Arabia Saudita) – 4° Giornata, cemento (al coperto)
Center Court – ore 13:00
(2) Katerina Siniakova
/ (2) Taylor Townsend
vs (3) Gabriela Dabrowski
/ (3) Erin Routliffe Inizio 13:00
WTA Riyadh
Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2]
0
6
7
0
Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe [3]
0
4
6
0
Vincitore: Siniakova / Townsend
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
2*-1
2-2*
3-2*
4*-2
5*-2
5-3*
6-3*
6-6 → 7-6
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
5-6 → 6-6
Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe
5-5 → 5-6
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe
3-5 → 4-5
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
2-5 → 3-5
Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe
2-4 → 2-5
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
1-4 → 2-4
Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe
1-3 → 1-4
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
1-2 → 1-3
Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe
1-1 → 1-2
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-1 → 1-1
Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
5-4 → 6-4
Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe
3-3 → 4-3
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
2-3 → 3-3
Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-2 → 2-2
Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe
1-1 → 1-2
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-1 → 1-1
Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe
0-0 → 0-1
(3) Coco Gauff vs (8) Jasmine Paolini Non prima 15:00
WTA Riyadh
Coco Gauff [3]•
0
6
6
0
Jasmine Paolini [8]
0
3
2
0
Vincitore: Gauff
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Coco Gauff
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Jasmine Paolini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Jasmine Paolini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Coco Gauff
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jasmine Paolini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Jasmine Paolini
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Coco Gauff
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Coco Gauff
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(1) Aryna Sabalenka vs (5) Jessica Pegula Non prima 16:30
WTA Riyadh
Aryna Sabalenka [1]
6
2
6
Jessica Pegula [5]
4
6
3
Vincitore: Sabalenka
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jessica Pegula
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Jessica Pegula
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Aryna Sabalenka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Jessica Pegula
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Jessica Pegula
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jessica Pegula
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Jessica Pegula
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jessica Pegula
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Aryna Sabalenka
0-15
0-30
0-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Jessica Pegula
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Jessica Pegula
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Aryna Sabalenka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(5) Mirra Andreeva / (5) Diana Shnaider vs (7) Timea Babos / (7) Luisa Stefani
WTA Riyadh
Mirra Andreeva / Diana Shnaider [5]
5
6
7
Timea Babos / Luisa Stefani [7]
7
2
10
Vincitore: Babos / Stefani
Servizio
Svolgimento
Set 3
Timea Babos / Luisa Stefani
Timea Babos / Luisa Stefani
1-0
1-1
1-2
1-3
2-3
3-3
4-3
5-3
5-4
6-4
6-5
7-5
7-6
7-7
8-7
9-7
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
5-2 → 6-2
Timea Babos / Luisa Stefani
5-1 → 5-2
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
4-1 → 5-1
Timea Babos / Luisa Stefani
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Timea Babos / Luisa Stefani
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-1 → 2-1
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-1 → 1-1
Timea Babos / Luisa Stefani
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-6 → 5-7
Timea Babos / Luisa Stefani
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
4-5 → 5-5
Timea Babos / Luisa Stefani
4-4 → 4-5
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-3 → 4-4
Timea Babos / Luisa Stefani
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-3 → 4-3
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Timea Babos / Luisa Stefani
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
2-2 → 2-3
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
Timea Babos / Luisa Stefani
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-1 → 1-1
Timea Babos / Luisa Stefani
0-0 → 0-1
Gruppo Steffi Graf 🇩🇪
🇧🇾 Aryna Sabalenka 2v 0s
🇺🇸 Cori Gauff 1v 1s
🇺🇸 Jessica Pegula 1v 1s
🇮🇹 Jasmine Paolini 0v 2s
Gruppo Serena Williams 🇺🇸
🇵🇱 Iga Swiatek 1v 1s
🇺🇸 Amanda Anisimova 1v 1s
🇰🇿 Elena Rybakina 2v 0s
🇺🇸 Madison Keys 0v 2s
🏆 Gruppo Martina Navratilova
Sara Errani 🇮🇹 / Jasmine Paolini 🇮🇹
1v 1s
Veronika Kudermetova 🇷🇺 / Elise Mertens 🇧🇪 1v 1s
Hsieh Su-Wei 🇹🇼 / Jelena Ostapenko 🇱🇻 2v 0s
Asia Muhammad 🇺🇸 / Demi Schuurs 🇳🇱 0v 2s
🏆 Gruppo Liezel Huber
Katerina Siniakova 🇨🇿 / Taylor Townsend 🇺🇸 1v 0s
Gabriela Dabrowski 🇨🇦 / Erin Routliffe 🇳🇿 1v 0s
Mirra Andreeva 🇷🇺 / Diana Shnaider 🇷🇺 0v 1s
Timea Babos 🇭🇺 / Luisa Stefani 🇧🇷 0v 1s
Dopo Dubai 24 é stato ripetuto allo sfinimento che difficilmente vincerà un altro 1000, farà una finale Slam, farà un’altra finale Slam, rimarrà in top10, top20 top30, andrà al Master, batterà questa o quell’altra giocatrice…
E ci cascherà sempre qualcuno.
Perché al banchetto intervengono sempre nuovi svegli, oppure i vecchi che ancora non conoscono il Gaz.
@ Paola (#4515209)
Ma no, a parte qualche hater sfigato tipico di questi tempi, credo che nessuno possa dire questo. Jasmine ha chiaramente meritato le finals per i grandi risultati conseguiti sul campo quest’anno e anche lo scorso anno, non ha rubato nulla a nessuno, poi è chiaro che giocando contro le migliori sette del mondo può anche starci di non vincere nessuna delle tre partite, nessun dramma, è successo a tanti. Dispiace solo che non abbia potuto provarci alla pari, ossia stando bene, così è un giocare partendo con l’handicap, come se nel golf i tuoi avversari, gia fortissimi, partono a zero nel par e tu a più cinque colpi.
Se hai la febbre non scendi in campo e cedi il posto alla riserva.
Se scendi in campo e perdi ti prendi le critiche.
È difficile giocare in questo stato alle Finals, non meritava questa umiliazione, soprattutto per le cattiverie che le stanno dicendo dietro, che avrebbe tolto il posto ad Andreeva
Paolini ha fatto tanto ad arrivare dov’ è.
Non le si puó dir nulla, neppure se viene bastonata come in questi giorni.
Difficilmente, credo, tornerà qui in futuro.
Spero se la sia goduta…
Se hai la febbre è difficile giocare. Come sempre la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede bene
@ Cogi53 (#4515169)
Il tennis maschile è altra cosa,il tennis femminile interessa e piace a chi interessa e gli piace, punto.
Ci sono match brutti anche i tornei importanti maschili,non ci si basa su questi per trarre una conclusione sconclusionata come la tua.
Vorrà dire che Paolini e Gauff,che ha fatto disastri anche ieri, saranno le 2 eliminate.
Scommetti?
Bella sfiga essere influenzata proprio la settimana delle Finals
Sono sconvolta, sinceramente non so cosa dire adesso.
Non sta bene. Fa male vederla così dimessa, perché se la sarebbe mangiata a colazione. Peccato davvero,
Gauff: 5 vincenti 21 gratuiti
Paolini: 3 vincenti 22 gratuiti.
E l’americana afferma che il tennis femminile è più interessante di quello maschile! 😕
40-0 per il contro break, rischio di doppio break dal suo 40-0. Ma chi le ha fatto la macumba?
Paolini in queste finals è una macchina di errori.. tutte in lunghezza
… lo fa apposta, e trova sempre qualcuno che abbocca… si diverte così.
@ Gaz (#4514887)
Eh, mi sa che te lo sei dimenticato eccome 😳
@ Martin Landaluce (#4514924)
Giusta precisazione!
“Lo scopriremo solo vivendo” Lucio BATTISTI
Ero pronto a criticare la Keys con un’altra stesa,ma il match di ieri ha comunque un po dato credito alla sua venuta a Riyadh,ora l’obbiettivo potrebbe spostarsi su Paolini,se perde netto anche questa perché sta male,o addirittura la febbre, credo che sia lei a dover finire nel mirino dell’egoismo.
Gli ultimi 2 confronti recenti tra Sabalenka e Pegula sono state due battaglie,agli US Open Sabalenka 6-4 al terzo ma a Wuhan rivincita di Pegula 7-6 al terzo,tra l’altro sporcando il record della Bielo nei tie break in stagione,ora 22-2.
Quota di partenza dell’americana a 3.90,scesa in queste 12 ore a 3.15.
Sarà ancora un match serrato?
Lo scopriremo soltanto vivendo,come del resto cantava l’indimenticabile Lucio Dalla.
Per Jasmine, a giudicare da come ha giocato male ieri, la vedo molto nera. Ieri nel primo set le nostre hanno collezionato 10 gratuiti contro DUE vincenti, giocando malissimo. Peccato
Purtroppo Jasmine sembra malconcia (influenza? Sicuramente ha la febbre!) e pure stanca… peccato!
Le considerazioni,come sempre molte, che un vero appassionato ricava Senza sforzo o troppo pensiero , riguarda la qualificazioni di Rybakina.
Una vittoria importante ieri e attenzione perché la storia degli ultimi anni ci dice che hanno vinto coloro che si sono qualificate all’ultimo momento.
Radwanska 2015 Cibulkova 16 Wozniacki 17 Svitolina 18 Muguruza 21 Garcia 22.
Ci sono due fattori principali, questo torneo lo vince che ci arriva meglio,essere impegnate e vincere sin a ridosso della competizione ti aiuta a presentarti con una forma migliore da chi ha un po staccato mentalmente,e poi c’è una questione di entusiasmo,chi fino a poche settimane prima non aveva ancora la certezza di esserci si presenta con questo entusiasmo di avercela fatta e se la gode l’avventura.
Credo che Rybakina sia all’ottava o nona vittoria consecutiva.
In questo caso la domanda da un milione di pesetas è se conviene una partita disimpegnata per scaricare un po di stress,che non vuol dire perdere volontariamente,ma giocare senza il cruccio di vincere, oppure, anche nell’ultimo match tenere il piede sull’acceleratore per non perdere la frequenza.
Ragioniamoci sopra,il contributo di Gaz è quello di portare la gente a riflettere sulle cose,in questo caso uno sport del quale ci occupiamo.
Non sono qua’ per scrivere “forza Paolini”
Che contributo sarebbe? Nonostante spero vinca.
Contro Gauff sarà una sfida da dentro o fuori
Forza Jas, sperando stia bene
Forza jasmine.