WTA Finals – Riyadh: I risultati completi con il dettaglio della Quarta giornata. Sabalenka soffre ma vince: battuta Pegula in tre set alle WTA Finals 2025

Aryna Sabalenka ha dovuto faticare più del previsto per conquistare la sua seconda vittoria alle WTA Finals 2025 di Riad. La numero uno del mondo ha superato Jessica Pegula al termine di una sfida molto equilibrata e combattuta, chiusa con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-3 dopo due ore e quattro minuti di gioco.

L’americana, reduce dal successo all’esordio contro Coco Gauff, ha messo in seria difficoltà la bielorussa, soprattutto nel secondo set, quando è riuscita a variare molto il gioco e a prendere il controllo degli scambi. Sabalenka, però, ha reagito con carattere e potenza nel parziale decisivo, ritrovando la solidità al servizio e imponendo la propria aggressività nei momenti chiave.

Con questo successo, la campionessa in carica delle Finals sale a due vittorie in altrettanti incontri, ma non è ancora matematicamente qualificata per le semifinali. La situazione del gruppo resta aperta: a Sabalenka basterà vincere un solo set contro Gauff per assicurarsi il primo posto, mentre una sconfitta in due set la costringerebbe a fare i conti con i risultati del match tra Pegula e Jasmine Paolini.

La numero uno del mondo, comunque, resta la principale favorita per chiudere il girone in vetta e proseguire la sua corsa verso il titolo.

(2) Katerina Siniakova/ (2) Taylor Townsend vs (3) Gabriela Dabrowski/ (3) Erin Routliffe

(3) Coco Gauff vs (8) Jasmine Paolini



(1) Aryna Sabalenka vs (5) Jessica Pegula



(5) Mirra Andreeva / (5) Diana Shnaider vs (7) Timea Babos / (7) Luisa Stefani



🇮🇹 Jasmine Paolini 0v 2s

🇧🇾 Aryna Sabalenka 2v 0s🇺🇸 Cori Gauff 1v 1s🇺🇸 Jessica Pegula 1v 1s

Gruppo Serena Williams 🇺🇸

🇵🇱 Iga Swiatek 1v 1s

🇺🇸 Amanda Anisimova 1v 1s

🇰🇿 Elena Rybakina 2v 0s

🇺🇸 Madison Keys 0v 2s

1v 1sVeronika Kudermetova 🇷🇺 / Elise Mertens 🇧🇪 1v 1sHsieh Su-Wei 🇹🇼 / Jelena Ostapenko 🇱🇻 2v 0sAsia Muhammad 🇺🇸 / Demi Schuurs 🇳🇱 0v 2s

🏆 Gruppo Liezel Huber

Katerina Siniakova 🇨🇿 / Taylor Townsend 🇺🇸 1v 0s

Gabriela Dabrowski 🇨🇦 / Erin Routliffe 🇳🇿 1v 0s

Mirra Andreeva 🇷🇺 / Diana Shnaider 🇷🇺 0v 1s

Timea Babos 🇭🇺 / Luisa Stefani 🇧🇷 0v 1s