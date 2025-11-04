Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Helsinki, Lima 3, Taipei, Matsuyama e Knoxville: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

04/11/2025 09:01 Nessun commento
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images

CHALLENGER Helsinki (🇫🇮 Finlandia) – 1° Turno, cemento (al coperto)

Center Court – ore 12:00
Edas Butvilas LTU vs Luca Nardi ITA
ATP Helsinki
Edas Butvilas
0
4
1
Luca Nardi [2]
0
6
3
Mostra dettagli

Luka Mikrut CRO vs Eero Vasa FIN (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Emil Ruusuvuori FIN vs Lukas Neumayer AUT (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Geoffrey Blancaneaux FRA / Calvin Hemery FRA vs Linus Lagerbohm FIN / Otto Virtanen FIN

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 12:00
Dusan Lajovic SRB vs Matej Dodig CRO

ATP Helsinki
Dusan Lajovic [4]
15
3
3
Matej Dodig
40
6
2
Mostra dettagli

Chris Rodesch LUX vs Justin Engel GER

Il match deve ancora iniziare

Viktor Durasovic NOR vs Federico Cina ITA

Il match deve ancora iniziare

Stefano Travaglia ITA vs Stuart Parker GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 12:00
Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Borna Gojo CRO

ATP Helsinki
Sascha Gueymard Wayenburg
A
3
3
Borna Gojo
40
6
0
Mostra dettagli

Patrick Kypson USA vs Geoffrey Blancaneaux FRA

Il match deve ancora iniziare

Kimmer Coppejans BEL vs Brandon Holt USA

Il match deve ancora iniziare

Victor Cornea ROU / Nino Serdarusic CRO vs Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Lima 2 (🇵🇪 Perù) – 1° Turno, terra battuta

Cancha Central – ore 16:00
Timofey Skatov KAZ vs Cristian Garin CHI
Il match deve ancora iniziare

Mariano Navone ARG vs Murkel Dellien BOL (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Federico Agustin Gomez ARG vs Juan Pablo Varillas PER (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Vilius Gaubas LTU vs Gonzalo Bueno PER (Non prima 00:30)

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Buse PER vs Miguel Tobon COL

Il match deve ancora iniziare



Cancha 5 – ore 16:00
Alvaro Guillen Meza ECU vs Tristan Boyer USA

Il match deve ancora iniziare

Roman Andres Burruchaga ARG vs Marco Cecchinato ITA

Il match deve ancora iniziare

Ivan Gakhov RUS vs Arklon Huertas Del Pino Cordova PER (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Villanueva ARG vs Rodrigo Pacheco Mendez MEX

Il match deve ancora iniziare



Cancha 6 – ore 16:00
Mariano Kestelboim ARG vs Nicolas Kicker ARG
Il match deve ancora iniziare

Juan Bautista Torres ARG vs Juan Carlos Prado Angelo BOL

Il match deve ancora iniziare

Franco Roncadelli URU vs Alex Barrena ARG (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Genaro Alberto Olivieri ARG vs Carlos Taberner ESP

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Taipei (🇹🇼 Taiwan) – 1° Turno, cemento

Center Court – ore 04:00
Akira Santillan JPN vs Kasidit Samrej THA
ATP Taipei
Kasidit Samrej
3
6
Akira Santillan
6
7
Vincitore: Santillan
Mostra dettagli

Neil Oberleitner AUT vs Taisei Ichikawa JPN

ATP Taipei
Taisei Ichikawa
3
4
Neil Oberleitner
6
6
Vincitore: Oberleitner
Mostra dettagli

Masamichi Imamura JPN vs Wishaya Trongcharoenchaikul THA

ATP Taipei
Wishaya Trongcharoenchaikul
3
1
Masamichi Imamura
6
6
Vincitore: Imamura
Mostra dettagli

Yu Hsiou Hsu TPE vs Kuan-Yi Lee TPE

ATP Taipei
Yu Hsiou Hsu [7]
6
3
6
Kuan-Yi Lee
3
6
0
Vincitore: Hsu
Mostra dettagli

Maxime Janvier FRA vs Tung-Lin Wu TPE (Non prima 12:00)

ATP Taipei
Maxime Janvier
30
4
6
1
Tung-Lin Wu
30
6
3
1
Mostra dettagli

Shinji Hazawa JPN vs Yoshihito Nishioka JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 04:00
Kaichi Uchida JPN vs Mukund Sasikumar IND

ATP Taipei
Mukund Sasikumar
6
2
Kaichi Uchida
7
6
Vincitore: Uchida
Mostra dettagli

Michael Vrbensky CZE vs Sidharth Rawat IND

ATP Taipei
Sidharth Rawat
4
7
4
Michael Vrbensky
6
6
6
Vincitore: Vrbensky
Mostra dettagli

Yuta Shimizu JPN vs Marek Gengel CZE

ATP Taipei
Marek Gengel
0
6
Yuta Shimizu [8]
6
7
Vincitore: Shimizu
Mostra dettagli

Uisung Park KOR / Kaichi Uchida JPN vs Kristjan Tamm EST / Arthur Weber FRA

ATP Taipei
Uisung Park / Kaichi Uchida
3
5
Kristjan Tamm / Arthur Weber
6
7
Vincitore: Tamm / Weber
Mostra dettagli

Cheng-Peng Hsieh TPE / Akira Santillan JPN vs Jeffrey Chuan En Hsu TPE / Jason Jung TPE

ATP Taipei
Cheng-Peng Hsieh / Akira Santillan
6
6
Jeffrey Chuan En Hsu / Jason Jung
0
2
Vincitore: Hsieh / Santillan
Mostra dettagli

JiSung Nam KOR vs Jurij Rodionov AUT

ATP Taipei
JiSung Nam
40
6
6
0
Jurij Rodionov [3]
40
2
7
0
Mostra dettagli





CHALLENGER Matsuyama (🇯🇵 Giappone) – 1° Turno, cemento

CENTER COURT – ore 03:00
Rio Noguchi JPN vs Yusuke Takahashi JPN
ATP Matsuyama
Yusuke Takahashi
5
4
Rio Noguchi [7]
7
6
Vincitore: Noguchi
Mostra dettagli

Frederico Ferreira Silva POR vs Yusuke Kusuhara JPN

ATP Matsuyama
Yusuke Kusuhara
6
7
3
Frederico Ferreira Silva [8]
7
6
6
Vincitore: Ferreira Silva
Mostra dettagli

Sho Shimabukuro JPN vs Yuki Mochizuki JPN

ATP Matsuyama
Sho Shimabukuro [5]
6
6
Yuki Mochizuki
4
2
Vincitore: Shimabukuro
Mostra dettagli



COURT 6 – ore 03:00
Philip Sekulic AUS vs Hyeon Chung KOR

ATP Matsuyama
Philip Sekulic
6
6
Hyeon Chung
4
3
Vincitore: Sekulic
Mostra dettagli

Hugo Grenier FRA vs Hikaru Shiraishi JPN

ATP Matsuyama
Hikaru Shiraishi
4
4
Hugo Grenier [2]
6
6
Vincitore: Grenier
Mostra dettagli

Shunsuke Nakagawa JPN vs Sanhui Shin KOR

ATP Matsuyama
Sanhui Shin
6
5
3
Shunsuke Nakagawa
2
7
6
Vincitore: Nakagawa
Mostra dettagli

Kokoro Isomura JPN / Naoki Tajima JPN vs Blake Bayldon AUS / Mats Hermans NED (Non prima 07:00)

ATP Matsuyama
Kokoro Isomura / Naoki Tajima
6
7
Blake Bayldon / Mats Hermans [2]
3
6
Vincitore: Isomura / Tajima
Mostra dettagli



COURT 8 – ore 03:00
Renta Tokuda JPN vs Moerani Bouzige AUS

ATP Matsuyama
Moerani Bouzige
15
2
Renta Tokuda
15
3
Vincitore: Tokuda
Mostra dettagli

Max Basing GBR vs Ryuki Matsuda JPN

ATP Matsuyama
Max Basing
6
1
6
Ryuki Matsuda
3
6
2
Vincitore: Basing
Mostra dettagli

Yasutaka Uchiyama JPN vs Kaylan Bigun USA

ATP Matsuyama
Kaylan Bigun
4
4
Yasutaka Uchiyama
6
6
Vincitore: Uchiyama
Mostra dettagli

Sho Katayama JPN / Yuhei Kono JPN vs Marc-Andrea Huesler SUI / Garrett Johns USA (Non prima 09:00)

ATP Matsuyama
Sho Katayama / Yuhei Kono
2
5
Marc-Andrea Huesler / Garrett Johns
6
7
Vincitore: Huesler / Johns
Mostra dettagli



COURT 4 – ore 03:00
Duje Ajdukovic CRO vs Dimitar Kuzmanov BUL

ATP Matsuyama
Dimitar Kuzmanov [6]
1
3
Duje Ajdukovic
6
6
Vincitore: Ajdukovic
Mostra dettagli

Koki Matsuda JPN vs Abdullah Shelbayh JOR

ATP Matsuyama
Koki Matsuda
7
6
Abdullah Shelbayh
6
2
Vincitore: Matsuda
Mostra dettagli

Ryan Peniston GBR vs Takuya Kumasaka JPN

ATP Matsuyama
Takuya Kumasaka
0
1
Ryan Peniston [4]
6
6
Vincitore: Peniston
Mostra dettagli





CHALLENGER Knoxville (🇺🇸 USA) – 1° turno, cemento (al coperto)

Court 2 – ore 15:00
Alfredo Perez USA vs Andrew Fenty USA
Il match deve ancora iniziare

James Trotter JPN vs Charles Broom GBR

Il match deve ancora iniziare

Alexander Kotzen USA vs Darwin Blanch USA (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

Francisco Rocha POR vs Jay Clarke GBR

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Mejia COL vs Aristotelis Thanos GRE (Non prima 00:30)

Il match deve ancora iniziare

Max Wiskandt GER vs Johannus Monday GBR (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 15:00
Cedrik-Marcel Stebe GER vs Alex Rybakov USA

Il match deve ancora iniziare

Shunsuke Mitsui JPN vs Dhakshineswar Suresh IND

Il match deve ancora iniziare

Daniil Glinka EST vs Peter Makk HUN

Il match deve ancora iniziare

Matias Soto CHI vs Murphy Cassone USA

Il match deve ancora iniziare

Cleeve Harper CAN / David Stevenson GBR vs Younes Lalami MAR / Shunsuke Mitsui JPN

Il match deve ancora iniziare

Andre Ilagan USA vs Oliver Tarvet GBR

Il match deve ancora iniziare

