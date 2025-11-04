La partita si svolgerà il prossimo 28 dicembre a Dubai Altro, Copertina

Torna la “battaglia dei sessi”: Sabalenka sfiderà Kyrgios il prossimo dicembre

04/11/2025 10:48 30 commenti
Nick Kyrgios
Nick Kyrgios

Nick Kyrgios finalmente torna in campo, contro… Aryna Sabalenka! La sfida tra un uomo e una donna su un campo da tennis è da sempre un tema molto discusso. Ovviamente la differenza fisica tra i due sessi è schiacciante a favore degli uomini, ed è stato dimostrato più e più volte in varie esibizioni. Oltre alla leggendaria e prima “battaglia tra i sessi” che nel ’73 oppose Billie Jean King a un 55enne Bobby Riggs (per la cronaca vinse la leggendaria campionessa statunitense), negli anni furono organizzate alcune partite tra uomini e donne, incontri che hanno sempre riscontrato un certo interesse proprio per la loro intrinseca stranezza. Jimmy Connors nel ’92 rifilò un 7-5 6-2 a Martina Navratilova, ma forse l’incontro più bizzarro fu quello organizzato nel corso degli Australian Open 1988, quando Karsten Braasch, all’epoca 203 ATP, accettò la sfida di due giovanissime sorelle Williams che, affacciandosi sul tour WTA, erano solite rilasciare alla stampa alcune sparate ad effetto per attrarre l’attenzione, e stavolta avevano affermato di essere in grado di battere un uomo. Il tedesco rifilò prima un 6-2 a Venus e quindi 6-1 a Serena, addirittura fumandosi una sigaretta a un campo di campo…

Forse non ci sarà da fumare stavolta, ma di sicuro i media non si faranno scappare l’occasione di vedere la bizzarra sfida tra Kyrgios e Sabalenka, lanciata per il prossimo 28 dicembre presso la Coca Cola Arena a Dubai.

 

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Aryna Sabalenka (@arynasabalenka)

Da un po’ di tempo girava la voce di una possibile esibizione tra Sabalenka e Kyrgios, e lo stesso Nick aveva affermato di voler continuare a giocare ma “non necessariamente sul tour ATP”, viste le sue condizioni fisiche precarie tra polso e ginocchio, operati più volte e non al 100%. Vedremo che ne sarà di questa sfida, di sicuro impatto mediatico alla ripresa delle attività dopo la breve off-season.

Intanto rileviamo che l’amico di sempre Kokkinakis, anche lui lungo degente ma in fase di recupero dopo l’ennesima operazione – stavolta ai muscoli pettorali – ha affermato ad ABC News Australia la sua probabile partecipazione al doppio degli Australian Open 2026 proprio insieme a Kyrgios. I due trionfarono nel torneo 2022, in una finale tutta “Aussie”, uno degli happening di quell’edizione del torneo insieme alla vittoria di Ash Barty.

Mario Cecchi

30 commenti.

MD (Guest) 04-11-2025 12:48

Scritto da MD
L’anno prossimo, a Dubai, gli sceicchi lasceranno una palla da tennis, e i primi 5 ATP la riporteranno con la bocca.
Chi ne riporterà di più in meno tempo vincerà 9 milioni di dollari.

*lanceranno

 30
MD (Guest) 04-11-2025 12:47

L’anno prossimo, a Dubai, gli sceicchi lasceranno una palla da tennis, e i primi 5 ATP la riporteranno con la bocca.
Chi ne riporterà di più in meno tempo vincerà 9 milioni di dollari.

 29
MD (Guest) 04-11-2025 12:45

Scritto da Federico
Se Nick gioca con un handicap importante , potrebbe essere una sfida equilibrata.

Beh, scenderà in campo lui stesso, non è abbastanza?

 28
Losvizzero 04-11-2025 12:44

Questa è bella, se uno messo come lui vince facile è l’ennesima prova ch dovrebbe mettere una pietra tombale sulla questione

 27
Oldcot@66 04-11-2025 12:20

Scritto da Federico
Se Nick gioca con un handicap importante , potrebbe essere una sfida equilibrata.

Allora sarà una sfida molto equilibrata…

 26
Peter (Guest) 04-11-2025 12:16

Il massimo sarebbe che perdesse contro la Sabalenka.Poi faticherebbe a trovare un posto dove nascondersi.

 25
Rovescio al tramonto 04-11-2025 12:07

Scritto da Scolaretto
Per permettere a Kyrgios di competere alla pari, la Sabalenka giocherà solo la seconda di servizio ed il suo campo sarà allargato alle righe del doppio…ahahaha

Nick è quello che è, ma dubito che la Sabalenka possa vincere anche solo un set contro KirgOs

 24
Tony_65 (Guest) 04-11-2025 11:31

A me sembra un’esibizione patetica, per dimostrare cosa? Che il diritto di Sabalenka è all’altezza di quello degli uomini?! Se Kyrgios dovesse servire con anche solo il 50% di prime la partita potrebbe finire 6-2, 6-2. Se poi ci arriva facendo il buffone potrebbe anche perdere e quindi?!…

 23
Mats 04-11-2025 11:21

La prima battaglia dei sessi nel ’73 fu tra Riggs e la #1 Margaret Court che terminò con una vittoria schiacciante di Riggs. Da qui la King – che stava creando il circuito WTA e voleva dimostrare la validità delle tenniste – decise di organizzare la seconda con lei protagonista. Connors vinse giocando con degli handicap: mi sembra avesse un solo servizio a disposizione ed il suo campo comprendeva anche i corridoi.

 22
Moi (Guest) 04-11-2025 11:18

Scritto da pablito
Ormai ridotto a Fenomeno da Baraccone
“Un grande spettacolo a ventitre ore…” (cit.)
Per chi ne sa, il titolo lo rivela…

“Pagliacci”, per IL pagliaccio del tennis per antonomasia

 21
Sporadico (Guest) 04-11-2025 11:14

Secondo me vince la Sabalenka e a fine partite gli pure mena

 20
Simo. (Guest) 04-11-2025 11:11

@ Taxi Driver (#4514876)

Tassinaro, certo che questi “tennisti multimilionari” ti stanno proprio sulle scatole, di la verità, vorresti essere uno di loro e stabilirti con la grana in Thailandia. Birbantello. 🙂

 19
GM (Guest) 04-11-2025 11:08

La Barty… Lei sì che manca, giocava in modo meraviglioso

 18
Federico (Guest) 04-11-2025 11:02

Se Nick gioca con un handicap importante , potrebbe essere una sfida equilibrata.

 17
JannikUberAlles 04-11-2025 10:44

Battle: Winner vs Loser 😉

 16
MarcoP 04-11-2025 10:43

Sopravviveremo anche a questa notizia

 15
Taxi Driver 04-11-2025 10:38

Mi meraviglia la bielorussa che si presti a sto circo.
Ma mi meraviglia ancora di più la redazione che la fa passare x un esibizione di indubbio interesse….mai letto un articolo che metta alla berlina tutti sti baracconi x multimilionari

 14
Henry (Guest) 04-11-2025 10:18

Venghino venghino signoriii… 🙄

 13
Kenobi 04-11-2025 10:04

Le tende da circo le fornisce Paire?

 12
Scolaretto 04-11-2025 10:03

Per permettere a Kyrgios di competere alla pari, la Sabalenka giocherà solo la seconda di servizio ed il suo campo sarà allargato alle righe del doppio…ahahaha

 11
Sudtyrol (Guest) 04-11-2025 09:33

Nel ’92 Connors giocò solo con la seconda palla. Navratilova beneficio’ anche di righe laterali allargate di 20 cm.
Chissà cosa si inventeranno questa volta.
Certo che la sfida King-Riggs ebbe una eco mediatica amplificata dalle sparate di Riggs e dalla battaglia che la King stava conducendo per l’affermazione del tennis femminile.

 10
Aquila. 04-11-2025 09:33

Non capisco Sabalenka abbassarsi al buffone per qualche soldino in più

 9
robi (Guest) 04-11-2025 09:27

E’ esattamente la sua dimensione….mi meraviglia non l’abbia fatto prima!

 8
pablito 04-11-2025 09:23

Ormai ridotto a Fenomeno da Baraccone 🙁

“Un grande spettacolo a ventitre ore…” (cit.)

Per chi ne sa, il titolo lo rivela… 😉

 7
Detuqueridapresencia 04-11-2025 09:23

Davai Arina!!! ❗ ❗ ❗ ❗

 6
Henry (Guest) 04-11-2025 09:20

Una cag….boiata pazzesca! 😆

 5
cataflic (Guest) 04-11-2025 09:03

L’unica cosa che non mi piace é che quel buffone di Nick si metterá in tasca altri xxx$ per continuare a rompere gli zebedei per altri anni…
Per la Sabalenka basta il migliore del circolo, figurati Nick…

 4
Silver (Guest) 04-11-2025 08:58

Kyrgios credo vincerà..

 3
Inox 04-11-2025 08:58

Non ci sono parole…

 2
demorpurgo (Guest) 04-11-2025 08:56

Bonjour tristesse

 1
