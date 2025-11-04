Torna la “battaglia dei sessi”: Sabalenka sfiderà Kyrgios il prossimo dicembre
Nick Kyrgios finalmente torna in campo, contro… Aryna Sabalenka! La sfida tra un uomo e una donna su un campo da tennis è da sempre un tema molto discusso. Ovviamente la differenza fisica tra i due sessi è schiacciante a favore degli uomini, ed è stato dimostrato più e più volte in varie esibizioni. Oltre alla leggendaria e prima “battaglia tra i sessi” che nel ’73 oppose Billie Jean King a un 55enne Bobby Riggs (per la cronaca vinse la leggendaria campionessa statunitense), negli anni furono organizzate alcune partite tra uomini e donne, incontri che hanno sempre riscontrato un certo interesse proprio per la loro intrinseca stranezza. Jimmy Connors nel ’92 rifilò un 7-5 6-2 a Martina Navratilova, ma forse l’incontro più bizzarro fu quello organizzato nel corso degli Australian Open 1988, quando Karsten Braasch, all’epoca 203 ATP, accettò la sfida di due giovanissime sorelle Williams che, affacciandosi sul tour WTA, erano solite rilasciare alla stampa alcune sparate ad effetto per attrarre l’attenzione, e stavolta avevano affermato di essere in grado di battere un uomo. Il tedesco rifilò prima un 6-2 a Venus e quindi 6-1 a Serena, addirittura fumandosi una sigaretta a un campo di campo…
Forse non ci sarà da fumare stavolta, ma di sicuro i media non si faranno scappare l’occasione di vedere la bizzarra sfida tra Kyrgios e Sabalenka, lanciata per il prossimo 28 dicembre presso la Coca Cola Arena a Dubai.
Visualizza questo post su Instagram
Da un po’ di tempo girava la voce di una possibile esibizione tra Sabalenka e Kyrgios, e lo stesso Nick aveva affermato di voler continuare a giocare ma “non necessariamente sul tour ATP”, viste le sue condizioni fisiche precarie tra polso e ginocchio, operati più volte e non al 100%. Vedremo che ne sarà di questa sfida, di sicuro impatto mediatico alla ripresa delle attività dopo la breve off-season.
Intanto rileviamo che l’amico di sempre Kokkinakis, anche lui lungo degente ma in fase di recupero dopo l’ennesima operazione – stavolta ai muscoli pettorali – ha affermato ad ABC News Australia la sua probabile partecipazione al doppio degli Australian Open 2026 proprio insieme a Kyrgios. I due trionfarono nel torneo 2022, in una finale tutta “Aussie”, uno degli happening di quell’edizione del torneo insieme alla vittoria di Ash Barty.
Mario Cecchi
TAG: Aryna Sabalenka, Esibizione, Nick Kyrgios
*lanceranno
L’anno prossimo, a Dubai, gli sceicchi lasceranno una palla da tennis, e i primi 5 ATP la riporteranno con la bocca.
Chi ne riporterà di più in meno tempo vincerà 9 milioni di dollari.
Beh, scenderà in campo lui stesso, non è abbastanza?
Questa è bella, se uno messo come lui vince facile è l’ennesima prova ch dovrebbe mettere una pietra tombale sulla questione
Allora sarà una sfida molto equilibrata…
Il massimo sarebbe che perdesse contro la Sabalenka.Poi faticherebbe a trovare un posto dove nascondersi.
Nick è quello che è, ma dubito che la Sabalenka possa vincere anche solo un set contro KirgOs
A me sembra un’esibizione patetica, per dimostrare cosa? Che il diritto di Sabalenka è all’altezza di quello degli uomini?! Se Kyrgios dovesse servire con anche solo il 50% di prime la partita potrebbe finire 6-2, 6-2. Se poi ci arriva facendo il buffone potrebbe anche perdere e quindi?!…
La prima battaglia dei sessi nel ’73 fu tra Riggs e la #1 Margaret Court che terminò con una vittoria schiacciante di Riggs. Da qui la King – che stava creando il circuito WTA e voleva dimostrare la validità delle tenniste – decise di organizzare la seconda con lei protagonista. Connors vinse giocando con degli handicap: mi sembra avesse un solo servizio a disposizione ed il suo campo comprendeva anche i corridoi.
“Pagliacci”, per IL pagliaccio del tennis per antonomasia
Secondo me vince la Sabalenka e a fine partite gli pure mena
@ Taxi Driver (#4514876)
Tassinaro, certo che questi “tennisti multimilionari” ti stanno proprio sulle scatole, di la verità, vorresti essere uno di loro e stabilirti con la grana in Thailandia. Birbantello. 🙂
La Barty… Lei sì che manca, giocava in modo meraviglioso
Se Nick gioca con un handicap importante , potrebbe essere una sfida equilibrata.
Battle: Winner vs Loser 😉
Sopravviveremo anche a questa notizia
Mi meraviglia la bielorussa che si presti a sto circo.
Ma mi meraviglia ancora di più la redazione che la fa passare x un esibizione di indubbio interesse….mai letto un articolo che metta alla berlina tutti sti baracconi x multimilionari
Venghino venghino signoriii… 🙄
Le tende da circo le fornisce Paire?
Per permettere a Kyrgios di competere alla pari, la Sabalenka giocherà solo la seconda di servizio ed il suo campo sarà allargato alle righe del doppio…ahahaha
Nel ’92 Connors giocò solo con la seconda palla. Navratilova beneficio’ anche di righe laterali allargate di 20 cm.
Chissà cosa si inventeranno questa volta.
Certo che la sfida King-Riggs ebbe una eco mediatica amplificata dalle sparate di Riggs e dalla battaglia che la King stava conducendo per l’affermazione del tennis femminile.
Non capisco Sabalenka abbassarsi al buffone per qualche soldino in più
E’ esattamente la sua dimensione….mi meraviglia non l’abbia fatto prima!
Ormai ridotto a Fenomeno da Baraccone 🙁
“Un grande spettacolo a ventitre ore…” (cit.)
Per chi ne sa, il titolo lo rivela… 😉
Davai Arina!!! ❗ ❗ ❗ ❗
Una cag….boiata pazzesca! 😆
L’unica cosa che non mi piace é che quel buffone di Nick si metterá in tasca altri xxx$ per continuare a rompere gli zebedei per altri anni…
Per la Sabalenka basta il migliore del circolo, figurati Nick…
Kyrgios credo vincerà..
Non ci sono parole…
Bonjour tristesse