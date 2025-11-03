ATP 250 Metz: brilla Berrettini, convincente vittoria contro Halys
Vince e convince Matteo Berrettini all’esordio del Moselle Open, ATP 250 di Metz che quest’anno chiuderà i battenti. Il romano sconfigge in soli 63 minuti il francese Quentin Hayls con un eloquente 6-2 6-4, forte di un servizio in grande spolvero e di una prestazione complessivamente positiva, inclusa la risposta e le rincorse difensive, grazie alle quali ha ottenuto i break che hanno deciso l’incontro. Ben 24 vincenti e fronte di soli 10 errori per Berrettini, con due prime palle su tre in gioco vincendo ben l’82% dei punti, e solo due punti ceduti con la seconda di servizio (14 su 16). L’azzurro ha imposto la sua maggior classe sul francese, apparso assai più incerto negli spostamenti e nelle scelte, in particolare nel primo set quando ha ottenuto punti quasi solo grazie al servizio. Superiore anche nel secondo parziale Matteo, che dopo aver recuperato un 15-40 nel primo turno di battuta, ha allungato a metà set, chiudendo in sicurezza. Berrettini è parso in buona forma anche fisicamente, scattante e reattivo. Una partita quasi senza macchina, superiore anche per personalità e piglio, non solo per la potenza dei colpi. Al secondo turno attende il vincente della partita tra Moutet e Vukic.
Berrettini parte bene in risposta, il diritto è incisivo (bello il passante nel secondo punto del match) e strappa subito il break ad Halys, quindi consolida il vantaggio con un solido turno di servizio vinto a 15, per il 2-0. Il francese trova il suo miglior servizio (due ace) e vince il primo game, ma anche Berrettini ha il braccio “caldissimo” alla battuta, con un turno impeccabile vola avanti 3-1. Scambi rarefatti. Matteo mostra una reattività eccellente sul 15 pari del quinto game quando scatta come un fulmine e con quattro falcate rimette – vincente – una volée stoppata di Halys niente male. Quindi sul 30 pari il romano risponde profondo col diritto e con potenza provoca l’errore di Quintin per il 30-40. Con una vera prodezza, un tocco in avanti sotto rete col diritto strettissimo, Berrettini strappa il secondo break, per il 4 giochi a 1. Halys non riesce a trovare la chiave per incidere e Matteo trova un altra giocata top con una volée stoppata perfetta. Con un successivo attacco ben calibrato, il romano si porta sul 5-1. Enorme il gap di classe tra l’azzurro e il transalpino, che praticamente fa punto quasi solo di servizio. Berrettini si aggiudica il primo set per 6-2 con assoluto agio, servizi ottimi e anche un back di rovescio che sorprende Halys.
Halys pur senza brillare vince il primo turno di servizio quindi pressa bene col diritto in risposta e riesce ad arrivare a due palle break sul 15-40, con Berrettini meno incisivo con la prima di servizio. Rischia pure il doppio fallo da destra Matteo ma è graziato dal nastro e tra una bella seconda palla e poi un ace da sinistra cancella le due palle break, per l’1 pari. Il set avanza spedito sui turni di battuta fino al 3 pari. Halys, al servizio, affossa a rete una volée su di un passante lento e calante di Berrettini, errore che costa al francese il 15-30. Quintin quindi commette doppio fallo, l’italiano ha due palle break. Disastro Halys: su di una risposta centrale di Matteo, scaraventa un diritto in corridoio, totalmente bloccato con le gambe. La frustrazione lo porta a distruggere in due pezzi la racchetta e Berrettini strappa il break che lo manda avanti 4-3 e servizio. L’italiano in sicurezza si porta 5-3, a un passo dalla vittoria, con Halys assai scorato visti gli errori gravi che l’hanno portato sotto nel set. Riesce comunque a restare aggrappato alla partita con un turno di servizio a zero. Berrettini serve per il match sul 5-4, non ci sono brutte sorprese. Serve bene e chiude al secondo match point con un servizio potente al centro. Vittoria limpida.
Matteo Berrettini vs Quentin Halys
TAG: ATP 250 Metz 2025, Matteo Berrettini, Quentin Halys
4 commenti
Molto bene Matteo! Ora sicuramente affronterà Moutet e non sarà un match facile. Forza Matteo.
Buon match di Berrettini che ha trovato stasera un avversario perfetto nella sua arrendevolezza. Secondo turno che sarà di sicuro più impegnativo, stimolante dovesse essere Moutet col servizio mancino da sinistra che lo sposterà a rispondere scomodo col rovescio e col dritto uncinato che tenderà ad allontanarlo dalla riga di fondo.
Bene Matteo a fine anno ha ritrovato una discreta condizione.
peccato avere perso per infortunio i mesi da maggio a settembre,
i primi 4 erano stati ottimi con rientro nei top 30 e gli ultimi per
come era messa non sono stati male.
Bravo BBB!