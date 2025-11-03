ATP 250 Metz: brilla Berrettini, convincente vittoria contro Halys

Vince e convince Matteo Berrettini all’esordio del Moselle Open, ATP 250 di Metz che quest’anno chiuderà i battenti. Il romano sconfigge in soli 63 minuti il francese Quentin Hayls con un eloquente 6-2 6-4, forte di un servizio in grande spolvero e di una prestazione complessivamente positiva, inclusa la risposta e le rincorse difensive, grazie alle quali ha ottenuto i break che hanno deciso l’incontro. Ben 24 vincenti e fronte di soli 10 errori per Berrettini, con due prime palle su tre in gioco vincendo ben l’82% dei punti, e solo due punti ceduti con la seconda di servizio (14 su 16). L’azzurro ha imposto la sua maggior classe sul francese, apparso assai più incerto negli spostamenti e nelle scelte, in particolare nel primo set quando ha ottenuto punti quasi solo grazie al servizio. Superiore anche nel secondo parziale Matteo, che dopo aver recuperato un 15-40 nel primo turno di battuta, ha allungato a metà set, chiudendo in sicurezza. Berrettini è parso in buona forma anche fisicamente, scattante e reattivo. Una partita quasi senza macchina, superiore anche per personalità e piglio, non solo per la potenza dei colpi. Al secondo turno attende il vincente della partita tra Moutet e Vukic.

Berrettini parte bene in risposta, il diritto è incisivo (bello il passante nel secondo punto del match) e strappa subito il break ad Halys, quindi consolida il vantaggio con un solido turno di servizio vinto a 15, per il 2-0. Il francese trova il suo miglior servizio (due ace) e vince il primo game, ma anche Berrettini ha il braccio “caldissimo” alla battuta, con un turno impeccabile vola avanti 3-1. Scambi rarefatti. Matteo mostra una reattività eccellente sul 15 pari del quinto game quando scatta come un fulmine e con quattro falcate rimette – vincente – una volée stoppata di Halys niente male. Quindi sul 30 pari il romano risponde profondo col diritto e con potenza provoca l’errore di Quintin per il 30-40. Con una vera prodezza, un tocco in avanti sotto rete col diritto strettissimo, Berrettini strappa il secondo break, per il 4 giochi a 1. Halys non riesce a trovare la chiave per incidere e Matteo trova un altra giocata top con una volée stoppata perfetta. Con un successivo attacco ben calibrato, il romano si porta sul 5-1. Enorme il gap di classe tra l’azzurro e il transalpino, che praticamente fa punto quasi solo di servizio. Berrettini si aggiudica il primo set per 6-2 con assoluto agio, servizi ottimi e anche un back di rovescio che sorprende Halys.

Halys pur senza brillare vince il primo turno di servizio quindi pressa bene col diritto in risposta e riesce ad arrivare a due palle break sul 15-40, con Berrettini meno incisivo con la prima di servizio. Rischia pure il doppio fallo da destra Matteo ma è graziato dal nastro e tra una bella seconda palla e poi un ace da sinistra cancella le due palle break, per l’1 pari. Il set avanza spedito sui turni di battuta fino al 3 pari. Halys, al servizio, affossa a rete una volée su di un passante lento e calante di Berrettini, errore che costa al francese il 15-30. Quintin quindi commette doppio fallo, l’italiano ha due palle break. Disastro Halys: su di una risposta centrale di Matteo, scaraventa un diritto in corridoio, totalmente bloccato con le gambe. La frustrazione lo porta a distruggere in due pezzi la racchetta e Berrettini strappa il break che lo manda avanti 4-3 e servizio. L’italiano in sicurezza si porta 5-3, a un passo dalla vittoria, con Halys assai scorato visti gli errori gravi che l’hanno portato sotto nel set. Riesce comunque a restare aggrappato alla partita con un turno di servizio a zero. Berrettini serve per il match sul 5-4, non ci sono brutte sorprese. Serve bene e chiude al secondo match point con un servizio potente al centro. Vittoria limpida.

Matteo Berrettini vs Quentin Halys

