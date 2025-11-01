Challenger Bratislava 2, Charlottesville, Lima, Monastir, Seoul: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
CHALLENGER Bratislava 2 (🇸🇰 Slovacchia) – Semifinali, cemento (al coperto)
CENTER COURT – ore 14:00
Titouan Droguet
vs Chris Rodesch
ATP Bratislava
Titouan Droguet
7
6
Chris Rodesch
5
3
Vincitore: Droguet
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Droguet
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
5-3 → 6-3
C. Rodesch
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
4-1 → 4-2
T. Droguet
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
T. Droguet
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Rodesch
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
C. Rodesch
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
5-4 → 5-5
T. Droguet
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
C. Rodesch
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
T. Droguet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
C. Rodesch
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
1-2 → 2-2
T. Droguet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
T. Droguet
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Raphael Collignon vs Alexander Blockx
ATP Bratislava
Raphael Collignon [1]•
0
1
Alexander Blockx
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Blockx
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
R. Collignon
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
ace
40-A
df
0-1 → 0-2
A. Blockx
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Sander Gille / Sem Verbeek vs Joshua Paris / Marcus Willis
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Monastir (🇹🇳 Tunisia) – Semifinali, cemento
Centre Court – ore 11:00
Alejandro Moro Canas
vs Lorenzo Giustino
ATP Monastir
Alejandro Moro Canas [8]
6
6
Lorenzo Giustino
7
7
Vincitore: Giustino
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
2*-6
3-6*
4-6*
5*-6
6-6 → 6-7
A. Moro Canas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
A. Moro Canas
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
A. Moro Canas
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-3 → 4-3
L. Giustino
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
L. Giustino
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
ace
6-6 → 6-7
A. Moro Canas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
L. Giustino
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
A. Moro Canas
30-40
15-0
15-15
30-15
40-15
4-5 → 5-5
L. Giustino
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
A. Moro Canas
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
3-4 → 4-4
A. Moro Canas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
L. Giustino
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
L. Giustino
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
1-1 → 1-2
L. Giustino
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Arthur Gea vs Petr Brunclik
ATP Monastir
Arthur Gea [6]•
0
6
2
Petr Brunclik
0
7
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Gea
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
P. Brunclik
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
1-1 → 1-2
A. Gea
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
P. Brunclik
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
0-5*
0-6*
1*-6
6-6 → 6-7
P. Brunclik
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
A. Gea
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
P. Brunclik
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
5-4 → 5-5
A. Gea
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
P. Brunclik
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
A. Gea
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
A. Gea
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
P. Brunclik
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Stefan Latinovic / Luka Mikrut vs Corentin Denolly / Max Westphal (Non prima 17:30)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Charlottesville (🇺🇸 USA) – Semifinali, cemento (al coperto)
Court 1 – ore 17:00
Justin Boulais
/ Mac Kiger
vs Tim Ruehl
/ Patrick Zahraj
Il match deve ancora iniziare
Rafael Jodar vs Johannus Monday (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Mats Rosenkranz vs Martin Damm
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Lima 2 (🇵🇪 Perù) – Semifinali, terra battuta
Cancha Central – ore 17:00
Gonzalo Escobar
/ Miguel Reyes-Varela
vs Federico Agustin Gomez
/ Luis David Martinez
Il match deve ancora iniziare
Tristan Boyer vs Marco Cecchinato (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Mariano Navone vs Alvaro Guillen Meza
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Seoul (🇰🇷 Sud Corea) – Semifinali, cemento
Centre Court – ore 04:00
Coleman Wong
vs Yi Zhou
ATP Seoul
Yi Zhou
6
6
2
Coleman Wong [5]
7
4
6
Vincitore: Wong
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Zhou
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
2-3 → 2-4
C. Wong
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
df
2-0 → 2-1
Y. Zhou
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
C. Wong
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Zhou
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
5-4 → 6-4
C. Wong
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
5-3 → 5-4
Y. Zhou
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
C. Wong
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Y. Zhou
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
C. Wong
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
1-1 → 2-1
C. Wong
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
1-4*
2-4*
2*-5
2*-6
6-6 → 6-7
C. Wong
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
6-5 → 6-6
Y. Zhou
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-5 → 6-5
C. Wong
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
5-4 → 5-5
C. Wong
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
ace
4-3 → 4-4
Y. Zhou
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
2-2 → 3-2
Y. Zhou
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
C. Wong
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
1-0 → 1-1
Sho Shimabukuro vs Elias Ymer
ATP Seoul
Sho Shimabukuro
6
4
6
Elias Ymer
1
6
3
Vincitore: Shimabukuro
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Ymer
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
S. Shimabukuro
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
S. Shimabukuro
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
E. Ymer
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
S. Shimabukuro
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
E. Ymer
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Ymer
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
4-5 → 4-6
S. Shimabukuro
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
E. Ymer
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-3 → 2-4
S. Shimabukuro
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
E. Ymer
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
S. Shimabukuro
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Ymer
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 6-1
S. Shimabukuro
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
ace
4-1 → 5-1
E. Ymer
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
S. Shimabukuro
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
E. Ymer
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
1-1 → 2-1
S. Shimabukuro
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
0-1 → 1-1
