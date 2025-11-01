Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Bratislava 2, Charlottesville, Lima, Monastir, Seoul: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

01/11/2025 09:13 Nessun commento
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso

CHALLENGER Bratislava 2 (🇸🇰 Slovacchia) – Semifinali, cemento (al coperto)

CENTER COURT – ore 14:00
Titouan Droguet FRA vs Chris Rodesch LUX
ATP Bratislava
Titouan Droguet
7
6
Chris Rodesch
5
3
Vincitore: Droguet
Mostra dettagli

Raphael Collignon BEL vs Alexander Blockx BEL

ATP Bratislava
Raphael Collignon [1]
0
1
Alexander Blockx
0
2
Mostra dettagli

Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED vs Joshua Paris GBR / Marcus Willis GBR

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Monastir (🇹🇳 Tunisia) – Semifinali, cemento

Centre Court – ore 11:00
Alejandro Moro Canas ESP vs Lorenzo Giustino ITA
ATP Monastir
Alejandro Moro Canas [8]
6
6
Lorenzo Giustino
7
7
Vincitore: Giustino
Mostra dettagli

Arthur Gea FRA vs Petr Brunclik CZE

ATP Monastir
Arthur Gea [6]
0
6
2
Petr Brunclik
0
7
5
Mostra dettagli

Stefan Latinovic SRB / Luka Mikrut CRO vs Corentin Denolly FRA / Max Westphal FRA (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Charlottesville (🇺🇸 USA) – Semifinali, cemento (al coperto)

Court 1 – ore 17:00
Justin Boulais CAN / Mac Kiger USA vs Tim Ruehl GER / Patrick Zahraj GER
Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar ESP vs Johannus Monday GBR (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Mats Rosenkranz GER vs Martin Damm USA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Lima 2 (🇵🇪 Perù) – Semifinali, terra battuta

Cancha Central – ore 17:00
Gonzalo Escobar ECU / Miguel Reyes-Varela MEX vs Federico Agustin Gomez ARG / Luis David Martinez VEN
Il match deve ancora iniziare

Tristan Boyer USA vs Marco Cecchinato ITA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Mariano Navone ARG vs Alvaro Guillen Meza ECU

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Seoul (🇰🇷 Sud Corea) – Semifinali, cemento

Centre Court – ore 04:00
Coleman Wong HKG vs Yi Zhou CHN
ATP Seoul
Yi Zhou
6
6
2
Coleman Wong [5]
7
4
6
Vincitore: Wong
Mostra dettagli

Sho Shimabukuro JPN vs Elias Ymer SWE

ATP Seoul
Sho Shimabukuro
6
4
6
Elias Ymer
1
6
3
Vincitore: Shimabukuro
Mostra dettagli

TAG: