WTA 250 Hong Kong, Jiujiang, Chennai e WTA 125 Cali: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali e Finale (LIVE)

01/11/2025
Leylah Fernandez nella foto - Foto getty images
Leylah Fernandez nella foto - Foto getty images

🇭🇰 WTA 250 Hong Kong – Semifinali, cemento

Centre Court – ore 07:00
Cristina Bucsa ESP vs (5) Maya Joint AUS Inizio 07:00
WTA 250 Hong Kong
Bucsa
6
6
Joint
3
1
Vincitore: Bucsa
(3) Victoria Mboko CAN vs (2) Leylah Fernandez CAN Non prima 08:30

WTA Hong Kong
Victoria Mboko [3]
2
6
6
Leylah Fernandez [2]
6
3
2
Vincitore: Mboko
Xinyu Jiang CHN / Yafan Wang CHN vs Shuo Feng CHN / En-Shuo Liang TPE

WTA Hong Kong
Xinyu Jiang / Yafan Wang
0
6
6
0
Shuo Feng / En-Shuo Liang
0
2
2
0
Vincitore: Jiang / Wang
🇨🇳 WTA 250 Jiujiang – Semifinali, cemento

Centre Court – ore 05:00
Mana Ayukawa JPN / Kanako Morisaki JPN vs Ekaterina Ovcharenko RUS / Emily Webley-Smith GBR Inizio 05:00
WTA Jiujiang
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
0
5
6
0
Ekaterina Ovcharenko / Emily Webley-Smith
0
7
7
0
Vincitore: Ovcharenko / Webley-Smith
Dominika Salkova CZE vs Anna Blinkova RUS Non prima 07:00

WTA Jiujiang
Dominika Salkova
0
4
4
0
Anna Blinkova
0
6
6
0
Vincitore: Blinkova
Lilli Tagger AUT vs (2) Viktorija Golubic SUI

WTA Jiujiang
Lilli Tagger
6
4
7
Viktorija Golubic [2]
1
6
5
Vincitore: Tagger
🇮🇳 WTA 250 Chennai – Semifinali, cemento

Center Court – ore 10:30
(1) Storm Hunter AUS / (1) Monica Niculescu ROU vs Mai Hontama JPN / Akiko Omae JPN Inizio 10:30
WTA Chennai
Storm Hunter / Monica Niculescu [1]
0
7
6
0
Mai Hontama / Akiko Omae
0
6
4
0
Vincitore: Hunter / Niculescu
Lanlana Tararudee THA vs (4) Janice Tjen INA Non prima 12:30

WTA Chennai
Lanlana Tararudee
0
6
6
0
Janice Tjen [4]
0
7
7
0
Vincitore: Tjen
(7) Kimberly Birrell AUS vs Joanna Garland TPE

WTA Chennai
Kimberly Birrell [7]
0
4
Joanna Garland
0
4
Riya Bhatia IND / Rutuja Bhosale IND vs (2) Aldila Sutjiadi INA / (2) Janice Tjen INA

🇨🇴 WTA 125 Cali – Semifinali e Finali – terra

Center Court – ore 16:00
(5) Sinja Kraus AUT vs Jazmin Ortenzi ARG Inizio 16:00
WTA Cali 125
Sinja Kraus [5]
0
5
6
0
Jazmin Ortenzi
0
7
3
0
(1) Nicole Fossa Huergo ITA / (1) Ekaterine Gorgodze GEO vs (3) Ana Candiotto BRA / (3) Laura Pigossi BRA Non prima 17:00

Court 1 – ore 16:00
(1) Sara Bejlek CZE vs (3) Panna Udvardy HUN
WTA Cali 125
Sara Bejlek [1]
0
0
Panna Udvardy [3]
0
0
Andreas Seppi 01-11-2025 15:54

Scritto da Vecchiogiovi
Affidare a Francesca qualche italiana?

Sarebbe manna dal cielo. MA chi è questa giovane azzurra così talentuosa?

Andreas Seppi 01-11-2025 15:53

Bravissima la Tagger e complimenti alla nostra leonessa Schiavone, una certezza!

Gaz (Guest) 01-11-2025 13:28

Sembrava un match a senso unico,poi Fernandez ha chiesto MTO,vistosa fasciatura alla gamba e il match è girato,non so quanto abbia inciso o se sarebbe cambiato ugualmente,ma ho visto gli highlights della Bucsa, l’unico risultato veramente sorprendente per me del giorno,e devo dire che sta giocando veramente bene, molti punti ben giocati di tanti scambi,tale che non sono più certo di una vittoria canadese.
Bucsa che ha tenuto a battesimo il primo successo da pro della Cocciaretto con quella finale persa nel W10 di Nunes,ne ha fatta di strada anche lei, molto più sorprendentemente della Cocciaretto,la Bucsa aveva già allora oltre 20 anni,ed ora ha raggiunto il best ranking.

Angy003 (Guest) 01-11-2025 12:54

@ Vecchiogiovi (#4512296)

Chi??? Fai prima a comprarti la Tagger

Una Tantum (Guest) 01-11-2025 12:18

La Tagger oltre a tutto il resto ha anche una volontà di ferro che è la dote che contraddistingue le campionesse, anche se è ancora presto per poterla definire tale. Ha saputo rigirare un incontro quasi perso non sbagliando quasi più niente negli ultimi giochi, mentre la Golubic ha fatto l’opposto e questo probabilmente sarà quello che farà la differenza tra la carriera delle due oltre naturalmente alla potenza nei colpi della giovane austriaca che sono il doppio rispetto a quelli della svizzera.

Laura (Guest) 01-11-2025 12:14

Scritto da Vecchiogiovi
Affidare a Francesca qualche italiana?

magari

Gaz (Guest) 01-11-2025 12:03

Solo una certezza legata al prossimo futura dopo questa nottata tennistica.
Oggi il Crystal Palace non vincerà.

Gaz (Guest) 01-11-2025 11:47

È stata proprio unta la Tagger nel weekend scorso, oggi sembrava veramente finita 2-5 nel terzo e poi 3 match points consecutivi da fronteggiare, curiosità di vederlo quei punti.

Oggi impegnate 3 protagoniste di una speciale top ten.
Ovvero la più alta percentuale di vittorie tra WTA e ITF.

1 Tagger match vinti 85,3% su (34) match
2 Sabalenka 84,3% su (70)
3 Tjen 82,9% su (76)
4 Swan 81,8% su (44)
5 Cheapchandej 80,6 su (36)
6 Swiatek 80,3% su (71)
7 Valentova 79,6% su (49)
8 Oktiabreva 79,5% su (39)
9 Vandromme 78,4% su (37)
10 Mboko 78,3% su (60)

Non calcolato dati sotto i 30 match.
Ovviamente ci sono diverse categorie.
Swan ex numero 2 juniores arrivata alla soglia della top 100 nel 2022 si è poi arenata, trovando il suo status nei W35 dove ha un buon record.
La Thailandese ha giocato solo tornei tahi.
La Oktiabreva 17 enne russa numero 17 attuale del ranking juniores.

Vecchiogiovi (Guest) 01-11-2025 11:43

Affidare a Francesca qualche italiana?

bah (Guest) 01-11-2025 11:43

Scritto da Depaforever
Cha spettacolo la Tagger!

Veramente… oltre al bel tennis, carattere impressionante per la sua età

Depaforever (Guest) 01-11-2025 11:36

Cha spettacolo la Tagger!

