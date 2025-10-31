Atp 250 Atene: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Lorenzo Musetti testa di serie n.2
Atp 250 Atene – Tabellone Principale- indoor hard
(1) Novak Djokovic vs Bye
Alejandro Tabilo vs Adam Walton
Qualifier vs Laslo Djere
(WC) Stefanos Sakellaridis vs (6) Nuno Borges
(4) Brandon Nakashima vs Bye
Marcos Giron vs Pedro Martinez
Qualifier vs (WC) Ivan Ivanov
Reilly Opelka vs (8) Fabian Marozsan
(7) Alexei Popyrin vs Sebastian Korda
Damir Dzumhur vs Jacob Fearnley
Miomir Kecmanovic vs Kamil Majchrzak
Bye vs (3) Luciano Darderi
(5) Alexandre Muller vs Qualifier
Qualifier vs Tomas Martin Etcheverry
(WC) Stan Wawrinka vs Botic van de Zandschulp
Bye vs (2) Lorenzo Musetti
Atp 250 Atene – Tabellone Qualificazione- indoor hard
(1) Filip Misolic vs Alex Molcan
Yannick Hanfmann vs (8) Lukas Klein
(2) Jan-Lennard Struff vs Player Competing
(WC) Henry Bernet vs (6) Thiago Agustin Tirante
(3) Vit Kopriva vs Jaime Faria
Chun-Hsin Tseng vs (5) Eliot Spizzirri
(4) Shintaro Mochizuki vs (WC) Pavlos Tsitsipas
Marco Trungelliti vs (7) Mackenzie McDonald
Center Court – ore 09:00
Filip Misolic vs Alex Molcan
Shintaro Mochizuki vs Pavlos Tsitsipas
Henry Bernet vs Thiago Agustin Tirante
Jan-Lennard Struff vs Player Competing
Grandstand – ore 09:00
Yannick Hanfmann vs Lukas Klein
Marco Trungelliti vs Mackenzie McDonald
Vit Kopriva vs Jaime Faria
Chun-Hsin Tseng vs Eliot Spizzirri
TAG: ATP 250 Atene, ATP 250 Atene 2025, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi
djokovic
musetti
nakashima
popyrin
borges
marozsan
kecmanovic
muller
@ ospite1 (#4511948)
E’ entrato come LE (è stato accettato grazie al ranking alto per un’eccezione organizzativa data la sua classifica. Già quest’anno è capitato ad Umago). Un abbraccio.
Nole parteciperà a Torino. Oggi mi sento sensitivo
Nole potrebbe chiarire una volta per tutte se parteciperà a Torino o meno, prima di pensare a chi salutare…
Musetti non è indicato come WC come mai ?
Povero Musetti non riesce a masticare il cemento.
Adesso voglio vedere se FAA vince Parigi… Musetti si ritira e Nole gli toglie il saluto… della serie guai chiaman guai.
Musetti bollitissimo in questo finale di stagione e costretto a giocare Atene, Atp Finals (forse) e Davis. Sarebbe meglio per lui non qualificarsi a Torino perché pagherà tutto a caro prezzo nel 2026
Facciamo fare la Salerno Reggio Calabria agli organizzatori degli ultimi sette anni almeno dei tabelloni pro Djokovic anzi bye a go go direttamente in finale …Ah ci fosse un nuovo Karaztev
Djokovic
Musetti
Nakashima
Kecmanovic
Djere
Q
Dzumhur
Q
Buon tabellone per Musetti,Opelka nakashima e tabilo sono nello spot di Djokovic, x arrivare alle finals serve almeno fare finale qui.
Dai, oggettivamente un tabellone ridicolo.
Speriamo 150 punti siano sufficienti per Musetti