Atp 250 Atene: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Lorenzo Musetti testa di serie n.2

31/10/2025 19:10 12 commenti
GRE Atp 250 Atene – Tabellone Principale- indoor hard
(1) Novak Djokovic SRB vs Bye
Alejandro Tabilo CHI vs Adam Walton AUS
Qualifier vs Laslo Djere SRB
(WC) Stefanos Sakellaridis GRE vs (6) Nuno Borges POR

(4) Brandon Nakashima USA vs Bye
Marcos Giron USA vs Pedro Martinez ESP
Qualifier vs (WC) Ivan Ivanov BUL
Reilly Opelka USA vs (8) Fabian Marozsan HUN

(7) Alexei Popyrin AUS vs Sebastian Korda USA
Damir Dzumhur BIH vs Jacob Fearnley GBR
Miomir Kecmanovic SRB vs Kamil Majchrzak POL
Bye vs (3) Luciano Darderi ITA

(5) Alexandre Muller FRA vs Qualifier
Qualifier vs Tomas Martin Etcheverry ARG
(WC) Stan Wawrinka SUI vs Botic van de Zandschulp NED
Bye vs (2) Lorenzo Musetti ITA

GRE Atp 250 Atene – Tabellone Qualificazione- indoor hard
(1) Filip Misolic AUT vs Alex Molcan SVK
Yannick Hanfmann GER vs (8) Lukas Klein SVK

(2) Jan-Lennard Struff GER vs Player Competing it
(WC) Henry Bernet SUI vs (6) Thiago Agustin Tirante ARG

(3) Vit Kopriva CZE vs Jaime Faria POR
Chun-Hsin Tseng TPE vs (5) Eliot Spizzirri USA

(4) Shintaro Mochizuki JPN vs (WC) Pavlos Tsitsipas GRE
Marco Trungelliti ARG vs (7) Mackenzie McDonald USA

Center Court – ore 09:00
Filip Misolic AUT vs Alex Molcan SVK
Shintaro Mochizuki JPN vs Pavlos Tsitsipas GRE
Henry Bernet SUI vs Thiago Agustin Tirante ARG
Jan-Lennard Struff GER vs Player Competing it

Grandstand – ore 09:00
Yannick Hanfmann GER vs Lukas Klein SVK
Marco Trungelliti ARG vs Mackenzie McDonald USA
Vit Kopriva CZE vs Jaime Faria POR
Chun-Hsin Tseng TPE vs Eliot Spizzirri USA

piet64 31-10-2025 21:17

djokovic

musetti

nakashima
popyrin

borges
marozsan
kecmanovic
muller

 12


LiveTennis.it Staff 31-10-2025 21:12

@ ospite1 (#4511948)

E' entrato come LE (è stato accettato grazie al ranking alto per un'eccezione organizzativa data la sua classifica. Già quest'anno è capitato ad Umago). Un abbraccio.

 11


Tennista dastrapazzo 31-10-2025 21:08

Scritto da Tifoso degli italiani

Scritto da Di Passaggio
Adesso voglio vedere se FAA vince Parigi… Musetti si ritira e Nole gli toglie il saluto… della serie guai chiaman guai.

Nole potrebbe chiarire una volta per tutte se parteciperà a Torino o meno, prima di pensare a chi salutare…

Nole parteciperà a Torino. Oggi mi sento sensitivo

 10


Tifoso degli italiani (Guest) 31-10-2025 21:01

Scritto da Di Passaggio
Adesso voglio vedere se FAA vince Parigi… Musetti si ritira e Nole gli toglie il saluto… della serie guai chiaman guai.

Nole potrebbe chiarire una volta per tutte se parteciperà a Torino o meno, prima di pensare a chi salutare…

 9


ospite1 (Guest) 31-10-2025 21:01

Musetti non è indicato come WC come mai ?

 8


Morenomcrae (Guest) 31-10-2025 20:08

Povero Musetti non riesce a masticare il cemento.

 7


+1: Krik Kroc
-1: Detuqueridapresencia
Di Passaggio 31-10-2025 19:48

Adesso voglio vedere se FAA vince Parigi… Musetti si ritira e Nole gli toglie il saluto… della serie guai chiaman guai.

 6


Nevskij (Guest) 31-10-2025 19:48

Musetti bollitissimo in questo finale di stagione e costretto a giocare Atene, Atp Finals (forse) e Davis. Sarebbe meglio per lui non qualificarsi a Torino perché pagherà tutto a caro prezzo nel 2026

 5


-1: Billy74, Detuqueridapresencia
Dago (Guest) 31-10-2025 19:42

Facciamo fare la Salerno Reggio Calabria agli organizzatori degli ultimi sette anni almeno dei tabelloni pro Djokovic anzi bye a go go direttamente in finale …Ah ci fosse un nuovo Karaztev

 4


miky85 31-10-2025 19:29

Djokovic

Musetti

Nakashima
Kecmanovic

Djere
Q
Dzumhur
Q

 3


Il saggio (Guest) 31-10-2025 19:23

Buon tabellone per Musetti,Opelka nakashima e tabilo sono nello spot di Djokovic, x arrivare alle finals serve almeno fare finale qui.

 2


Alcaraz il vero n1 (Guest) 31-10-2025 19:23

Dai, oggettivamente un tabellone ridicolo.

Speriamo 150 punti siano sufficienti per Musetti

 1

