La corsa alle Finals ATP, Copertina

Musetti si può qualificare a Parigi: tutti gli scenari possibili per le ATP Finals (con la classifica aggiornata e il programma di domani a Parigi)

27/10/2025 16:32 29 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

Lorenzo Musetti è ormai a un passo dalla qualificazione matematica alle ATP Finals 2025 di Torino, ma servirà ancora un pizzico di fortuna nel Masters 1000 di Parigi-Bercy. Ecco tutti gli scenari in cui l’azzurro può staccare il pass già questa settimana, senza dover attendere l’ultimo torneo della stagione.
Una corsa serrata, ma il toscano ha in mano gran parte del proprio destino: basterà qualche risultato favorevole dagli altri campi per vederlo festeggiare la storica qualificazione.

Se esce all’esordio
Musetti si qualifica se non si verifica nessuna delle seguenti condizioni:
Auger-Aliassime raggiunge la semifinale oppure uno tra Ruud, Medvedev o Davidovich vince il titolo.

Se esce agli ottavi
Si qualifica se non accade nessuna di queste due ipotesi:
Auger-Aliassime arriva in semifinale oppure Ruud vince il torneo.

Se esce ai quarti
Qualificazione assicurata se non si verifica nessuna di queste due opzioni:
Auger-Aliassime arriva in finale oppure Ruud vince il titolo.

Se esce in semifinale
Musetti sarebbe qualificato se non si verifica almeno una di queste tre possibilità:
Auger-Aliassime vince il titolo, Shelton raggiunge gli ottavi o De Minaur raggiunge i quarti.

Se raggiunge la finale
Con la finale a Parigi, Lorenzo Musetti sarebbe automaticamente qualificato per le ATP Finals di Torino 2025.

Top 15 – Race ATP Finals 2025 🎾
1️⃣ 🇪🇸 Carlos Alcaraz – 22 anni – 11.050 pts
2️⃣ 🇮🇹 Jannik Sinner – 24 anni – 9.010 pts
3️⃣ 🇷🇸 Novak Djokovic – 38 anni – 4.580 pts
4️⃣ 🇩🇪 Alexander Zverev – 28 anni – 4.570 pts
🏁 Qualificazione ATP Finals – 4.240 pts 🏁
5️⃣ 🇺🇸 Taylor Fritz – 27 anni – 3.845 pts
6️⃣ 🇺🇸 Ben Shelton – 23 anni – 3.780 pts
7️⃣ 🇦🇺 Alex de Minaur – 26 anni – 3.745 pts
8️⃣ 🇮🇹 Lorenzo Musetti – 23 anni – 3.685 pts
9️⃣ 🇨🇦 Félix Auger-Aliassime – 25 anni – 3.205 pts
🔟 🇬🇧 Jack Draper – 23 anni – 2.990 pts
11️⃣ 🇳🇴 Casper Ruud – 26 anni – 2.835 pts
12️⃣ 🇩🇰 Holger Rune – 22 anni – 2.590 pts
13️⃣ 🇷🇺 Daniil Medvedev – 29 anni – 2.570 pts
14️⃣ 🇪🇸 Alejandro Davidovich Fokina – 26 anni – 2.565 pts
15️⃣ 🇰🇿 Alexander Bublik – 28 anni – 2.480 pts

Court Central – ore 11:00
Valentin Vacherot MON vs Jiri Lehecka CZE
Corentin Moutet FRA vs Reilly Opelka USA
Jaume Munar ESP vs Daniil Medvedev RUS
Carlos Alcaraz ESP vs Cameron Norrie GBR (Non prima 19:00)
Taylor Fritz USA vs Aleksandar Vukic AUS

Court 1 – ore 11:00
Felix Auger-Aliassime CAN vs Francisco Comesana ARG
Denis Shapovalov CAN vs Joao Fonseca BRA
Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Valentin Royer FRA
Ben Shelton USA vs Flavio Cobolli ITA (Non prima 15:30)
Learner Tien USA vs it

Court 2 – ore 11:00
Tallon Griekspoor NED vs Gabriel Diallo CAN
Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER (Non prima 13:00)
Giovanni Mpetshi Perricard FRA / Arthur Rinderknech FRA vs Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG
Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA vs Grigor Dimitrov BUL / Nicolas Mahut FRA
Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Quentin Halys FRA / Pierre-Hugues Herbert FRA

Court 3 – ore 11:00
Tomas Martin Etcheverry ARG vs Camilo Ugo Carabelli ARG
Francisco Cerundolo ARG / Luciano Darderi ITA vs Christian Harrison USA / Evan King USA
Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED vs Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA
John Peers AUS / JJ Tracy USA vs Rohan Bopanna IND / Alexander Bublik KAZ (Non prima 17:00)
Joe Salisbury GBR / Neal Skupski GBR vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA



Marco Rossi

TAG: , , ,

29 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Silvio (Guest) 27-10-2025 19:25

Scritto da zedarioz
Tanto per ridere: avete visto il sito atp tour?
Non so perchè ma al posto delle foto di Musetti, De Minaur e Fritz ci sono dei muppets. Me ne sono accorto guardando le foto nel main draw di Parigi.

Solo loro tre nei cento. E’ cosa recente, guardo spesso gli H2H e non avevo notato nulla.
Forse una bravata di qualche web admin, oppure i titolari del copyright sulle vecchie immagini (magari la stessa agenzai per tutti e tre) hanno ottenuto di farle rimuovere e le hanno temporanemante sostituite con avatar generati da AI.

 29
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
andrewthefirst 27-10-2025 19:19

E se poi se ne pente? (Cit. Maccio)

 28
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 27-10-2025 19:09

Scritto da vitt81

Scritto da Aio051174
Davidovich Fokina(anche vincesse il torneo andrebbe a 3665 contro i 3685 di Lorenzo) e Medvedev( 3670 contro i 3685 già di Lollo) non possono raggiungere Musetti..
Anche se uscisse al primo turno.
Solo uno tra faa e Ruud possono
raggiungerlo il primo se arriva in finale e il secondo se vincesse ( tra l’ altro si dovrebbero scontrare agli ottavi se ci arrivano)..Ricordo poi che Djokovic non dovrebbe partecipare..

credo che questi calcoli tengano conto anche dell’ultimo torneo che da ancora punti per le finals. Quindi dopo questo torneo ci sono ancora 250pti in palio. Non ho fatto i conti se è così, ma a logica, sarebbe da tenere conto
Al netto del fatto che non tutti questi (anzi solo 2) sono iscritti a Metz od Atene, ma… se si giocano le Finals credo che una wild card gliela danno.

SE bastasse loro giocare uno o due turni per ragranellare i punti necessari (ma a questo punto anche Lorenzo potrebbe fare la stessa cosa) potrebbero andare a Metz o Atene, ma se si trattasse di dover arrivare in fondo, con la finale la domenica, cioè il giorno primo dell’inizio delle Finals, mi sembrerebbe una follia. Continuo a pensare che, Djokovic o no, si deciderà tutto con Parigi. Poi, il Magnanimo, dopo il torneo di Atene, deciderà il da farsi.

 27
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Dateccitrungelliti (Guest) 27-10-2025 19:01

Scritto da Andrea
Aliassime e Ruud sono dalla stessa parte del tabellone e c’è la possibilità che debbano incontrarsi agli ottavi. Uno dei due si ferma per forza lì, se non prima. Diciamo che Musetti ha ottime possibilità, e se lo meriterebbe proprio

In sostanza l’unico che può veramente insidiarlo e FAA. Lorenzo però è ampiamente padrone del suo destino, anche se avrebbe un ottavo complicato da superare.

 26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
zedarioz 27-10-2025 18:57

Tanto per ridere: avete visto il sito atp tour?
Non so perchè ma al posto delle foto di Musetti, De Minaur e Fritz ci sono dei muppets. Me ne sono accorto guardando le foto nel main draw di Parigi.

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvio (Guest) 27-10-2025 18:56

Scritto da guido Guest
ma Sinner è arrivato a Parigi o no?

Sta, sta.
https://www.youtube.com/shorts/pO6bsqc3Byo

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
guido Guest 27-10-2025 18:54

Scritto da JOA20

Scritto da guido Guest
ma Sinner è arrivato a Parigi o no?

Almeno Cahill si è visto mentre guardava Rinderknech–Marozsan

Ah sì, ho visto un filmato di Sky dove si allena con Kachanov.
(ma cosa ci faceva Cahill a vedere Rinderknech? lo studiava per un’eventuale finale?)

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 27-10-2025 18:50

Scritto da guido Guest
ma Sinner è arrivato a Parigi o no?

Ho visto un video mentre abbraccia Dimitrov

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marcello (Guest) 27-10-2025 18:46

Oggettivamente ha una grande possibilità.
Fino a pochi mesi fa l’ipotesi più pericolosa da evitare sarebbe stata la vittoria del torneo di Medvedev, ma oggettivamente il russo non è quello di prima. Aliassime ci proverà ovviamente, ma la semifinale non è poca cosa per lui. Anzi sarebbe una bella impresa

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 27-10-2025 18:45

Scritto da guido Guest
ma Sinner è arrivato a Parigi o no?

Almeno Cahill si è visto mentre guardava Rinderknech–Marozsan

Scritto da guido Guest

Scritto da Aio051174
@ Aio051174 (#4508537)
Scusate anche io ho sbagliato calcolo…
Musetti ha già 3685 punti
Davidovich 3555 se vincesse
Medvedev 3560
Per loro Lollo è già irraggiungibile.

in teoria potrebbero fare un 250 settimana prossima, per questo il sito ATP non li considera ancora spacciati (ma di fatto lo sono)

Anche Bublik è ancora matematicamente in gioco, se facesse punteggio pieno nelle prossime due settimane con Musetti fuori da Parigi già domani lo supererebbe di 5 punti

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
guido Guest 27-10-2025 18:20

ma Sinner è arrivato a Parigi o no?

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvio (Guest) 27-10-2025 18:19

Scritto da JannikUberAlles
Mi fa molta paura l’ipotesi del buon Davidovich Fokina che vince il torneo, magari battendo 6-0 6-0 sia Alcaraz che Sinner.
Dopo possono consegnare il trofeo delle Finals direttamente a lui!
Ahahahah

E già. Per i terrestri, Parigi è un Master 360.

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
guido Guest 27-10-2025 18:19

Scritto da Aio051174
@ Aio051174 (#4508537)
Scusate anche io ho sbagliato calcolo..
Musetti ha già 3685 punti
Davidovich 3555 se vincesse
Medvedev 3560
Per loro Lollo è già irraggiungibile.

in teoria potrebbero fare un 250 settimana prossima, per questo il sito ATP non li considera ancora spacciati (ma di fatto lo sono)

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Kenobi 27-10-2025 18:11

Ma se Djokovic non partecipa è già qualificato .

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
di Pablito ce n’è uno…… (Guest) 27-10-2025 18:02

sarebbe una grande sodisfazione per lui e un’iniezione non indifferente di fiducia, se si disputassero poi su un’altra superficie avrebbe anche più chance di andare avanti, contro un ottimo zverev ha fatto una bella partita ma gli serve ancora qualche step, più aggressivo in risposta, migliorare la seconda, certo è già tutto un altro giocatore rispetto a qualche anno fa che si confondeva con i teloni

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Andrea (Guest) 27-10-2025 17:55

Aliassime e Ruud sono dalla stessa parte del tabellone e c’è la possibilità che debbano incontrarsi agli ottavi. Uno dei due si ferma per forza lì, se non prima. Diciamo che Musetti ha ottime possibilità, e se lo meriterebbe proprio

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tifoso degli italiani (Guest) 27-10-2025 17:51

Spero che concluda questa settimana e non debba sprecare preziose energie anche la prossima…

 13
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Aio051174
Markux (Guest) 27-10-2025 17:37

Fokina e Auger a Parigi possono vincere entrambi e la vedo dura per Lorenzo, peccato.

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
gisva 27-10-2025 17:26

Secondo me, nella condizione di Musetti qualificato ai quarti, si dovrebbe anche valutare la possibilità che Shelton/Fritz/DeMinaur escano prematuramente.
Così come per gli ottavi per l’uscita prematura del solo DeMinaur.
Shelton lo passa anche solo con i quarti.

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Aio051174 27-10-2025 17:20

@ Aio051174 (#4508538)

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
vitt81 27-10-2025 17:19

Scritto da Aio051174
Davidovich Fokina(anche vincesse il torneo andrebbe a 3665 contro i 3685 di Lorenzo) e Medvedev( 3670 contro i 3685 già di Lollo) non possono raggiungere Musetti..
Anche se uscisse al primo turno.
Solo uno tra faa e Ruud possono
raggiungerlo il primo se arriva in finale e il secondo se vincesse ( tra l’ altro si dovrebbero scontrare agli ottavi se ci arrivano)..Ricordo poi che Djokovic non dovrebbe partecipare..

credo che questi calcoli tengano conto anche dell’ultimo torneo che da ancora punti per le finals. Quindi dopo questo torneo ci sono ancora 250pti in palio. Non ho fatto i conti se è così, ma a logica, sarebbe da tenere conto 😉
Al netto del fatto che non tutti questi (anzi solo 2) sono iscritti a Metz od Atene, ma… se si giocano le Finals credo che una wild card gliela danno.

 9
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Aio051174, Ice Man
Aio051174 27-10-2025 17:19

@ Aio051174 (#4508537)

Scusate anche io ho sbagliato calcolo..
Musetti ha già 3685 punti
Davidovich 3555 se vincesse
Medvedev 3560
Per loro Lollo è già irraggiungibile.

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Aio051174 27-10-2025 17:18

@ Aio051174 (#4508537)

Scusate anche io ho sbagliato calcolo..
Musetti ha già 3685 punti
Davidovich 3555 se vincesse
Medvedev 3560
Per loro Lollo è già irraggiungibile.

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Aio051174 27-10-2025 17:11

Davidovich Fokina(anche vincesse il torneo andrebbe a 3665 contro i 3685 di Lorenzo) e Medvedev( 3670 contro i 3685 già di Lollo) non possono raggiungere Musetti..
Anche se uscisse al primo turno.
Solo uno tra faa e Ruud possono
raggiungerlo il primo se arriva in finale e il secondo se vincesse ( tra l’ altro si dovrebbero scontrare agli ottavi se ci arrivano)..Ricordo poi che Djokovic non dovrebbe partecipare..

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 27-10-2025 17:09

Continuo a pensare che Musetti dovrebbe guardare più avanti che indietro…

 5
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paolo Papa, Marco M., Bagel
Sangalletto (Guest) 27-10-2025 17:09

In quella dei quarti non è considerata l’ opzione di uscita di DeMinaur al secondo turno. Se non ho fatto male i conti se l’ Australiano esce al secondo turno e Musetti arriva ai quarti è automaticamente almeno ottavo

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 27-10-2025 17:08

Mi fa molta paura l’ipotesi del buon Davidovich Fokina che vince il torneo, magari battendo 6-0 6-0 sia Alcaraz che Sinner.

Dopo possono consegnare il trofeo delle Finals direttamente a lui!

Ahahahah 🙂

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alberto Rossi 27-10-2025 16:40

Ovviamente spero che Lollo ce la faccia, lo merita, una stagione eccellente malgrado un paio di infortuni che lo hanno frenato… il problema è come arriverà a Bologna: ormai sono 3 mesi che gioca tutte le settimane e se a Parigi dovesse andar male rischia di dover chiedere un wc in Grecia

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 27-10-2025 16:35

Hai visto Piper che Sinner gioca mercoledì?

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!