Ranking ATP: La situazione di questa settimana. Jannik Sinner a 840 punti da Carlos Alcaraz
27/10/2025 09:03 2 commenti
Classifica Atp Entry System Singolo (27-10-2025)
1
Best: 1
--
0
Carlos Alcaraz
ESP, 05-05-2003
11340
Punti
19
Tornei
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
10500
Punti
18
Tornei
3
Best: 2
--
0
Alexander Zverev
GER, 20-04-1997
6160
Punti
24
Tornei
4
Best: 4
--
0
Taylor Fritz
USA, 28-10-1997
4685
Punti
23
Tornei
5
Best: 1
--
0
Novak Djokovic
SRB, 22-05-1987
4580
Punti
19
Tornei
6
Best: 6
▲
1
Alex de Minaur
AUS, 17-02-1999
3935
Punti
23
Tornei
7
Best: 6
▼
-1
Ben Shelton
USA, 09-10-2002
3820
Punti
22
Tornei
8
Best: 6
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
3685
Punti
21
Tornei
9
Best: 9
▲
2
Casper Ruud
NOR, 22-12-1998
3235
Punti
23
Tornei
10
Best: 6
▲
2
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08-08-2000
3195
Punti
27
Tornei
11
Best: 4
▼
-2
Jack Draper
GBR, 22-12-2001
3090
Punti
17
Tornei
12
Best: 4
▼
-2
Holger Rune
DEN, 29-04-2003
2990
Punti
21
Tornei
13
Best: 1
▲
1
Daniil Medvedev
RUS, 11-02-1996
2810
Punti
25
Tornei
14
Best: 9
▼
-1
Karen Khachanov
RUS, 21-05-1996
2620
Punti
24
Tornei
15
Best: 15
▲
3
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05-06-1999
2585
Punti
26
Tornei
16
Best: 16
--
0
Alexander Bublik
KAZ, 17-06-1997
2520
Punti
28
Tornei
17
Best: 10
▼
-2
Andrey Rublev
RUS, 20-10-1997
2470
Punti
28
Tornei
18
Best: 16
▼
-1
Jiri Lehecka
CZE, 08-11-2001
2415
Punti
24
Tornei
19
Best: 16
--
0
Jakub Mensik
CZE, 01-09-2005
2196
Punti
23
Tornei
20
Best: 8
--
0
Tommy Paul
USA, 17-05-1997
2110
Punti
20
Tornei
21
Best: 18
--
0
Francisco Cerundolo
ARG, 13-08-1998
2085
Punti
25
Tornei
22
Best: 18
▲
2
Ugo Humbert
FRA, 26-06-1998
2030
Punti
23
Tornei
23
Best: 17
▼
-1
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
1975
Punti
29
Tornei
24
Best: 10
▼
-1
Denis Shapovalov
CAN, 15-04-1999
1928
Punti
24
Tornei
25
Best: 21
▲
3
Tallon Griekspoor
NED, 02-07-1996
1655
Punti
27
Tornei
26
Best: 3
▼
-1
Stefanos Tsitsipas
GRE, 12-08-1998
1625
Punti
21
Tornei
27
Best: 26
▼
-1
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1624
Punti
35
Tornei
28
Best: 28
▲
18
Joao Fonseca
BRA, 21-08-2006
1615
Punti
23
Tornei
29
Best: 27
▼
-2
Arthur Rinderknech
FRA, 23-07-1995
1590
Punti
30
Tornei
30
Best: 11
▼
-1
Frances Tiafoe
USA, 20-01-1998
1520
Punti
22
Tornei
31
Best: 8
▲
4
Cameron Norrie
GBR, 23-08-1995
1483
Punti
26
Tornei
32
Best: 32
▲
4
Corentin Moutet
FRA, 19-04-1999
1473
Punti
27
Tornei
33
Best: 29
▼
-1
Brandon Nakashima
USA, 03-08-2001
1470
Punti
30
Tornei
34
Best: 22
▼
-3
Tomas Machac
CZE, 13-10-2000
1445
Punti
20
Tornei
35
Best: 30
▼
-1
Alex Michelsen
USA, 25-08-2004
1440
Punti
28
Tornei
36
Best: 36
▲
6
Jaume Munar
ESP, 05-05-1997
1395
Punti
24
Tornei
37
Best: 14
▼
-7
Arthur Fils
FRA, 12-06-2004
1360
Punti
18
Tornei
38
Best: 19
▼
-1
Grigor Dimitrov
BUL, 16-05-1991
1330
Punti
18
Tornei
39
Best: 36
▼
-1
Learner Tien
USA, 02-12-2005
1316
Punti
26
Tornei
40
Best: 39
▼
-1
Valentin Vacherot
MON, 16-11-1998
1283
Punti
22
Tornei
41
Best: 39
▼
-1
Zizou Bergs
BEL, 03-06-1999
1274
Punti
28
Tornei
42
Best: 33
▼
-1
Gabriel Diallo
CAN, 24-09-2001
1228
Punti
25
Tornei
43
Best: 18
--
0
Sebastian Baez
ARG, 28-12-2000
1155
Punti
28
Tornei
44
Best: 38
--
0
Alexandre Muller
FRA, 01-02-1997
1150
Punti
29
Tornei
45
Best: 35
--
0
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
1130
Punti
29
Tornei
46
Best: 30
▲
1
Nuno Borges
POR, 19-02-1997
1120
Punti
30
Tornei
47
Best: 19
▲
1
Alexei Popyrin
AUS, 05-08-1999
1090
Punti
24
Tornei
48
Best: 36
▲
1
Fabian Marozsan
HUN, 08-10-1999
1065
Punti
24
Tornei
49
Best: 43
▲
1
Camilo Ugo Carabelli
ARG, 17-06-1999
1053
Punti
30
Tornei
50
Best: 47
▲
1
Daniel Altmaier
GER, 12-09-1998
1039
Punti
30
Tornei
51
Best: 51
▲
4
Jenson Brooksby
USA, 26-10-2000
1017
Punti
22
Tornei
52
Best: 17
▲
10
Reilly Opelka
USA, 28-08-1997
1010
Punti
25
Tornei
53
Best: 42
▼
-1
Miomir Kecmanovic
SRB, 31-08-1999
1001
Punti
30
Tornei
54
Best: 23
▲
2
Sebastian Korda
USA, 05-07-2000
970
Punti
22
Tornei
55
Best: 53
▼
-2
Marton Fucsovics
HUN, 08-02-1992
969
Punti
22
Tornei
56
Best: 29
▼
-23
Giovanni Mpetshi Perricard
FRA, 08-07-2003
965
Punti
26
Tornei
57
Best: 42
▼
-3
Benjamin Bonzi
FRA, 09-06-1996
930
Punti
24
Tornei
58
Best: 27
▲
2
Tomas Martin Etcheverry
ARG, 18-07-1999
930
Punti
33
Tornei
59
Best: 59
▲
10
Valentin Royer
FRA, 29-05-2001
922
Punti
29
Tornei
60
Best: 53
▼
-2
Adrian Mannarino
FRA, 29-06-1988
917
Punti
26
Tornei
61
Best: 6
▼
-2
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
905
Punti
21
Tornei
62
Best: 58
▼
-1
Arthur Cazaux
FRA, 23-08-2002
902
Punti
22
Tornei
63
Best: 23
--
0
Damir Dzumhur
BIH, 20-05-1992
898
Punti
33
Tornei
64
Best: 62
▲
1
Aleksandar Kovacevic
USA, 29-08-1998
889
Punti
34
Tornei
65
Best: 43
▼
-8
Marcos Giron
USA, 24-07-1993
885
Punti
27
Tornei
66
Best: 29
▲
6
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
883
Punti
26
Tornei
67
Best: 57
--
0
Hamad Medjedovic
SRB, 18-07-2003
883
Punti
22
Tornei
68
Best: 54
▼
-4
Francisco Comesana
ARG, 06-10-2000
880
Punti
28
Tornei
69
Best: 61
▼
-1
Terence Atmane
FRA, 09-01-2002
874
Punti
26
Tornei
70
Best: 61
--
0
Kamil Majchrzak
POL, 13-01-1996
861
Punti
19
Tornei
71
Best: 71
--
0
Ethan Quinn
USA, 12-03-2004
837
Punti
27
Tornei
72
Best: 6
▼
-6
Gael Monfils
FRA, 01-09-1986
825
Punti
20
Tornei
73
Best: 73
--
0
Raphael Collignon
BEL, 13-01-2002
813
Punti
25
Tornei
74
Best: 26
▲
5
Jordan Thompson
AUS, 20-04-1994
786
Punti
23
Tornei
75
Best: 3
▲
14
Marin Cilic
CRO, 28-09-1988
784
Punti
20
Tornei
76
Best: 63
▲
1
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
783
Punti
29
Tornei
77
Best: 6
▼
-1
Hubert Hurkacz
POL, 11-02-1997
775
Punti
21
Tornei
78
Best: 49
▲
3
Jacob Fearnley
GBR, 15-07-2001
769
Punti
26
Tornei
79
Best: 46
▼
-1
Quentin Halys
FRA, 26-10-1996
762
Punti
30
Tornei
80
Best: 79
--
0
Jesper de Jong
NED, 31-05-2000
760
Punti
24
Tornei
81
Best: 67
▲
2
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
747
Punti
27
Tornei
82
Best: 55
▼
-7
Alejandro Tabilo
CHI, 02-06-1997
746
Punti
27
Tornei
83
Best: 74
▼
-9
Adam Walton
AUS, 17-04-1999
740
Punti
29
Tornei
84
Best: 22
▼
-2
Botic van de Zandschulp
NED, 04-10-1995
740
Punti
23
Tornei
85
Best: 27
▼
-1
Laslo Djere
SRB, 02-06-1995
738
Punti
24
Tornei
86
Best: 29
▼
-1
Mariano Navone
ARG, 27-02-2001
735
Punti
29
Tornei
87
Best: 87
▲
8
Filip Misolic
AUT, 08-08-2001
726
Punti
24
Tornei
88
Best: 71
▼
-2
Juan Manuel Cerundolo
ARG, 15-11-2001
718
Punti
27
Tornei
89
Best: 88
▲
1
Dalibor Svrcina
CZE, 02-10-2002
699
Punti
30
Tornei
90
Best: 21
▲
1
Jan-Lennard Struff
GER, 25-04-1990
698
Punti
28
Tornei
91
Best: 90
▲
1
Emilio Nava
USA, 02-12-2001
691
Punti
29
Tornei
92
Best: 47
▼
-4
Pedro Martinez
ESP, 26-04-1997
678
Punti
33
Tornei
93
Best: 78
▲
1
Vit Kopriva
CZE, 15-06-1997
677
Punti
29
Tornei
94
Best: 93
▼
-1
Shintaro Mochizuki
JPN, 02-06-2003
674
Punti
28
Tornei
95
Best: 16
▲
1
Nikoloz Basilashvili
GEO, 23-02-1992
673
Punti
27
Tornei
96
Best: 9
▼
-9
Roberto Bautista Agut
ESP, 14-04-1988
670
Punti
25
Tornei
97
Best: 92
--
0
Pablo Carreno Busta
ESP, 12-07-1991
668
Punti
28
Tornei
98
Best: 95
--
0
Tristan Schoolkate
AUS, 26-02-2001
663
Punti
33
Tornei
99
Best: 45
--
0
Alexander Shevchenko
KAZ, 29-11-2000
662
Punti
28
Tornei
100
Best: 100
▲
3
Eliot Spizzirri
USA, 23-12-2001
660
Punti
30
Tornei
101
Best: 58
▲
12
Hugo Gaston
FRA, 26-09-2000
653
Punti
30
Tornei
102
Best: 90
▼
-1
Thiago Agustin Tirante
ARG, 10-04-2001
648
Punti
29
Tornei
103
Best: 79
▼
-3
Aleksandar Vukic
AUS, 06-04-1996
633
Punti
29
Tornei
104
Best: 83
▼
-2
Carlos Taberner
ESP, 08-08-1997
628
Punti
25
Tornei
105
Best: 17
▲
2
Cristian Garin
CHI, 30-05-1996
614
Punti
19
Tornei
106
Best: 106
▲
22
Roman Andres Burruchaga
ARG, 23-01-2002
608
Punti
29
Tornei
107
Best: 77
▼
-2
Christopher O\'Connell
AUS, 03-06-1994
599
Punti
27
Tornei
108
Best: 37
▲
2
Mackenzie McDonald
USA, 16-04-1995
559
Punti
26
Tornei
109
Best: 99
--
0
Brandon Holt
USA, 06-04-1998
559
Punti
32
Tornei
110
Best: 108
▲
1
Ignacio Buse
PER, 25-03-2004
559
Punti
25
Tornei
111
Best: 12
▲
1
Borna Coric
CRO, 14-11-1996
557
Punti
19
Tornei
112
Best: 94
▼
-4
James Duckworth
AUS, 21-01-1992
553
Punti
24
Tornei
113
Best: 96
▲
1
Nicolas Jarry
CHI, 11-10-1995
551
Punti
25
Tornei
114
Best: 64
▲
1
Yunchaokete Bu
CHN, 19-01-2002
551
Punti
31
Tornei
115
Best: 4
▲
1
Kei Nishikori
JPN, 29-12-1989
545
Punti
18
Tornei
116
Best: 23
▲
1
Dusan Lajovic
SRB, 30-06-1990
538
Punti
28
Tornei
117
Best: 107
▲
1
Tomas Barrios Vera
CHI, 10-12-1997
537
Punti
30
Tornei
118
Best: 115
▲
1
Dino Prizmic
CRO, 05-08-2005
536
Punti
18
Tornei
119
Best: 62
▼
-13
Rinky Hijikata
AUS, 23-02-2001
521
Punti
27
Tornei
120
Best: 116
▲
1
Alexander Blockx
BEL, 08-04-2005
514
Punti
28
Tornei
121
Best: 113
▲
1
Liam Draxl
CAN, 05-12-2001
514
Punti
26
Tornei
122
Best: 7
▼
-18
David Goffin
BEL, 07-12-1990
509
Punti
26
Tornei
123
Best: 99
--
0
Nishesh Basavareddy
USA, 02-05-2005
509
Punti
26
Tornei
124
Best: 109
--
0
Lukas Klein
SVK, 22-03-1998
507
Punti
21
Tornei
125
Best: 45
▲
1
Yannick Hanfmann
GER, 13-11-1991
502
Punti
19
Tornei
126
Best: 49
▲
3
Roberto Carballes Baena
ESP, 23-03-1993
495
Punti
28
Tornei
127
Best: 101
▲
3
Billy Harris
GBR, 25-01-1995
489
Punti
29
Tornei
128
Best: 36
▲
3
Roman Safiullin
RUS, 07-08-1997
488
Punti
21
Tornei
129
Best: 79
▲
3
Hugo Dellien
BOL, 16-06-1993
488
Punti
26
Tornei
130
Best: 130
▲
3
Vilius Gaubas
LTU, 29-12-2004
483
Punti
29
Tornei
131
Best: 126
▲
3
Jan Choinski
GBR, 10-06-1996
482
Punti
24
Tornei
132
Best: 118
▲
7
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
480
Punti
24
Tornei
133
Best: 110
▲
2
Martin Landaluce
ESP, 08-01-2006
479
Punti
26
Tornei
134
Best: 134
▲
3
Nicolai Budkov Kjaer
NOR, 01-09-2006
473
Punti
31
Tornei
135
Best: 83
▼
-10
Chun-Hsin Tseng
TPE, 08-08-2001
468
Punti
23
Tornei
136
Best: 37
▲
2
Sebastian Ofner
AUT, 12-05-1996
463
Punti
19
Tornei
137
Best: 24
▲
15
Yoshihito Nishioka
JPN, 27-09-1995
459
Punti
24
Tornei
138
Best: 112
▲
2
Marco Trungelliti
ARG, 31-01-1990
458
Punti
27
Tornei
139
Best: 102
▲
2
Elmer Moller
DEN, 09-07-2003
456
Punti
27
Tornei
140
Best: 126
▲
3
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
446
Punti
23
Tornei
141
Best: 141
▲
3
Moez Echargui
TUN, 10-01-1993
446
Punti
30
Tornei
142
Best: 126
--
0
Pierre-Hugues Herbert
FRA, 18-03-1991
439
Punti
24
Tornei
143
Best: 102
▲
2
Zachary Svajda
USA, 29-11-2002
437
Punti
20
Tornei
144
Best: 133
▼
-8
Colton Smith
USA, 05-03-2003
436
Punti
18
Tornei
145
Best: 144
▲
1
Ugo Blanchet
FRA, 05-01-1999
433
Punti
24
Tornei
146
Best: 133
▲
20
Patrick Kypson
USA, 28-10-1999
432
Punti
18
Tornei
147
Best: 91
▼
-27
Otto Virtanen
FIN, 21-06-2001
424
Punti
21
Tornei
148
Best: 145
▼
-1
Mark Lajal
EST, 12-05-2003
414
Punti
24
Tornei
149
Best: 105
--
0
Daniel Elahi Galan
COL, 18-06-1996
411
Punti
25
Tornei
150
Best: 125
--
0
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
407
Punti
21
Tornei
151
Best: 115
▼
-24
Jaime Faria
POR, 06-08-2003
405
Punti
20
Tornei
152
Best: 106
▼
-4
Tristan Boyer
USA, 21-04-2001
404
Punti
25
Tornei
153
Best: 153
▲
4
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
389
Punti
22
Tornei
154
Best: 149
▼
-1
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
389
Punti
29
Tornei
155
Best: 142
▼
-4
Kyrian Jacquet
FRA, 11-05-2001
386
Punti
21
Tornei
156
Best: 87
▼
-2
Jurij Rodionov
AUT, 16-05-1999
383
Punti
28
Tornei
157
Best: 147
▼
-2
Guy Den Ouden
NED, 08-04-2002
376
Punti
19
Tornei
158
Best: 3
--
0
Stan Wawrinka
SUI, 28-03-1985
372
Punti
24
Tornei
159
Best: 103
▲
16
Harold Mayot
FRA, 04-02-2002
367
Punti
29
Tornei
160
Best: 159
--
0
Luka Mikrut
CRO, 16-04-2004
366
Punti
26
Tornei
161
Best: 148
▼
-5
Coleman Wong
HKG, 06-06-2004
362
Punti
26
Tornei
162
Best: 149
▼
-1
Henrique Rocha
POR, 06-04-2004
360
Punti
28
Tornei
163
Best: 151
▼
-4
Zsombor Piros
HUN, 13-10-1999
358
Punti
17
Tornei
164
Best: 125
▼
-2
Juan Pablo Ficovich
ARG, 24-01-1997
353
Punti
29
Tornei
165
Best: 130
▼
-1
Titouan Droguet
FRA, 15-06-2001
348
Punti
24
Tornei
166
Best: 166
▲
24
Adolfo Daniel Vallejo
PAR, 28-04-2004
348
Punti
30
Tornei
167
Best: 144
▲
1
August Holmgren
DEN, 22-04-1998
345
Punti
26
Tornei
168
Best: 147
▼
-1
Yosuke Watanuki
JPN, 12-04-1998
341
Punti
21
Tornei
169
Best: 163
--
0
Daniel Merida
ESP, 26-09-2004
336
Punti
23
Tornei
170
Best: 63
▼
-5
Luca Van Assche
FRA, 11-05-2004
333
Punti
25
Tornei
171
Best: 162
▼
-1
Hady Habib
LBN, 21-08-1998
328
Punti
23
Tornei
172
Best: 170
▼
-1
Alex Barrena
ARG, 10-10-2002
328
Punti
27
Tornei
173
Best: 138
▼
-1
Thiago Monteiro
BRA, 31-05-1994
327
Punti
28
Tornei
174
Best: 117
--
0
Leandro Riedi
SUI, 27-01-2002
326
Punti
8
Tornei
175
Best: 123
▼
-12
Jerome Kym
SUI, 12-02-2003
323
Punti
17
Tornei
176
Best: 95
--
0
Hugo Grenier
FRA, 23-03-1996
323
Punti
29
Tornei
177
Best: 174
--
0
Rei Sakamoto
JPN, 24-06-2006
322
Punti
25
Tornei
178
Best: 158
--
0
Yibing Wu
CHN, 14-10-1999
322
Punti
10
Tornei
179
Best: 21
▲
1
Daniel Evans
GBR, 23-05-1990
317
Punti
22
Tornei
180
Best: 153
▲
7
Alexis Galarneau
CAN, 02-03-1999
317
Punti
27
Tornei
181
Best: 180
--
0
Michael Zheng
USA, 27-01-2004
315
Punti
12
Tornei
182
Best: 17
--
0
Bernard Tomic
AUS, 21-10-1992
313
Punti
33
Tornei
183
Best: 157
▲
1
Lukas Neumayer
AUT, 06-09-2002
307
Punti
28
Tornei
184
Best: 63
▲
1
Jason Kubler
AUS, 19-05-1993
301
Punti
16
Tornei
185
Best: 177
▲
1
Jack Pinnington Jones
GBR, 30-03-2003
299
Punti
17
Tornei
186
Best: 97
▼
-3
Kimmer Coppejans
BEL, 07-02-1994
297
Punti
32
Tornei
187
Best: 183
▲
2
Oliver Crawford
GBR, 30-04-1999
295
Punti
26
Tornei
188
Best: 188
▲
47
Justin Engel
GER, 01-10-2007
295
Punti
32
Tornei
189
Best: 150
▲
2
Chris Rodesch
LUX, 18-07-2001
294
Punti
22
Tornei
190
Best: 123
▲
2
Ryan Peniston
GBR, 10-11-1995
290
Punti
28
Tornei
191
Best: 175
▲
17
Martin Damm
USA, 30-09-2003
286
Punti
19
Tornei
192
Best: 164
▲
14
James McCabe
AUS, 05-07-2003
285
Punti
30
Tornei
193
Best: 186
▲
2
Sho Shimabukuro
JPN, 30-07-1997
285
Punti
23
Tornei
194
Best: 143
▲
2
Federico Coria
ARG, 09-03-1992
284
Punti
18
Tornei
195
Best: 29
▼
-7
Christopher Eubanks
USA, 05-05-1996
283
Punti
26
Tornei
196
Best: 196
▲
18
Arthur Fery
GBR, 12-07-2002
282
Punti
14
Tornei
197
Best: 125
--
0
Alex Bolt
AUS, 05-01-1993
281
Punti
19
Tornei
198
Best: 170
--
0
James Trotter
JPN, 01-01-1900
281
Punti
21
Tornei
199
Best: 38
--
0
Alex Molcan
SVK, 01-12-1997
279
Punti
15
Tornei
200
Best: 200
▲
15
George Loffhagen
GBR, 19-04-2001
278
Punti
21
Tornei
201
Best: 145
▼
-28
Felipe Meligeni Alves
BRA, 19-02-1998
277
Punti
16
Tornei
202
Best: 196
▼
-2
Rodrigo Pacheco Mendez
MEX, 25-04-2005
277
Punti
32
Tornei
203
Best: 185
▼
-2
Jay Clarke
GBR, 27-07-1998
277
Punti
32
Tornei
204
Best: 105
▼
-2
Elias Ymer
SWE, 10-04-1996
275
Punti
27
Tornei
205
Best: 197
▼
-2
Nicolas Mejia
COL, 11-02-2000
275
Punti
30
Tornei
206
Best: 131
▼
-2
Pablo Llamas Ruiz
ESP, 13-10-2002
274
Punti
18
Tornei
207
Best: 207
▲
3
Rafael Jodar
ESP, 17-09-2006
274
Punti
14
Tornei
208
Best: 133
▼
-1
Federico Agustin Gomez
ARG, 26-11-1996
272
Punti
21
Tornei
209
Best: 202
▲
18
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
272
Punti
26
Tornei
210
Best: 191
▼
-1
Nerman Fatic
BIH, 24-10-1994
271
Punti
17
Tornei
211
Best: 206
▲
6
Dan Added
FRA, 13-04-1999
271
Punti
32
Tornei
212
Best: 212
▲
26
Johannus Monday
GBR, 22-01-2002
267
Punti
27
Tornei
213
Best: 184
▼
-1
Luka Pavlovic
FRA, 30-03-2000
266
Punti
19
Tornei
214
Best: 181
▼
-1
Daniel Rincon
ESP, 07-01-2003
266
Punti
29
Tornei
215
Best: 208
▼
-4
Joao Lucas Reis Da Silva
BRA, 26-03-2000
266
Punti
30
Tornei
216
Best: 118
▼
-23
Thiago Seyboth Wild
BRA, 10-03-2000
263
Punti
21
Tornei
217
Best: 205
▲
3
Gonzalo Bueno
PER, 03-04-2004
263
Punti
34
Tornei
218
Best: 187
▼
-24
Benjamin Hassan
LBN, 04-02-1995
262
Punti
31
Tornei
219
Best: 192
▼
-14
Gauthier Onclin
BEL, 01-01-1900
261
Punti
29
Tornei
220
Best: 205
▼
-2
Vitaliy Sachko
UKR, 14-07-1997
259
Punti
24
Tornei
221
Best: 31
▲
16
Lloyd Harris
RSA, 24-02-1997
256
Punti
14
Tornei
222
Best: 47
▲
1
Juncheng Shang
CHN, 02-02-2005
255
Punti
16
Tornei
223
Best: 186
▲
5
Facundo Diaz Acosta
ARG, 15-12-2000
255
Punti
17
Tornei
224
Best: 170
--
0
Dmitry Popko
KAZ, 24-10-1996
255
Punti
26
Tornei
225
Best: 116
▼
-6
Calvin Hemery
FRA, 28-01-1995
255
Punti
27
Tornei
226
Best: 203
--
0
Sascha Gueymard Wayenburg
FRA, 01-08-2003
255
Punti
28
Tornei
227
Best: 227
▲
21
Juan Carlos Prado Angelo
BOL, 06-03-2005
255
Punti
29
Tornei
228
Best: 207
▲
2
Arthur Bouquier
FRA, 25-12-2000
254
Punti
19
Tornei
229
Best: 158
▲
5
Yu Hsiou Hsu
TPE, 02-04-1999
251
Punti
26
Tornei
230
Best: 131
▼
-5
Genaro Alberto Olivieri
ARG, 04-08-1998
251
Punti
30
Tornei
231
Best: 216
--
0
Zdenek Kolar
CZE, 09-10-1996
247
Punti
35
Tornei
232
Best: 232
--
0
Gilles Arnaud Bailly
BEL, 19-09-2005
246
Punti
27
Tornei
233
Best: 60
--
0
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
245
Punti
23
Tornei
234
Best: 234
▲
2
Arthur Gea
FRA, 02-01-2005
245
Punti
30
Tornei
235
Best: 185
▲
7
Santiago Rodriguez Taverna
ARG, 16-07-1999
243
Punti
38
Tornei
236
Best: 175
▼
-14
Alvaro Guillen Meza
ECU, 02-01-2003
242
Punti
29
Tornei
237
Best: 184
▲
3
Clement Chidekh
FRA, 13-01-2001
240
Punti
33
Tornei
238
Best: 123
▲
3
Timofey Skatov
KAZ, 21-01-2001
238
Punti
27
Tornei
239
Best: 160
▼
-10
Li Tu
AUS, 27-05-1996
235
Punti
23
Tornei
240
Best: 240
▲
3
Patrick Zahraj
GER, 17-07-1999
232
Punti
29
Tornei
241
Best: 181
▼
-25
Yuta Shimizu
JPN, 09-06-1999
230
Punti
20
Tornei
242
Best: 159
▲
2
Mitchell Krueger
USA, 12-01-1994
228
Punti
21
Tornei
243
Best: 243
▲
25
Remy Bertola
SUI, 31-08-1998
227
Punti
31
Tornei
244
Best: 215
▲
17
Clement Tabur
FRA, 24-01-2000
226
Punti
23
Tornei
245
Best: 142
▲
11
Alejandro Moro Canas
ESP, 07-12-2000
226
Punti
28
Tornei
246
Best: 172
▼
-7
Murphy Cassone
USA, 16-08-2002
225
Punti
26
Tornei
247
Best: 235
▼
-1
Joel Schwaerzler
AUT, 27-01-2006
225
Punti
27
Tornei
248
Best: 222
▼
-1
Viktor Durasovic
NOR, 19-03-1997
224
Punti
28
Tornei
249
Best: 242
▲
6
Matej Dodig
CRO, 19-07-2005
222
Punti
26
Tornei
250
Best: 158
▼
-1
Dimitar Kuzmanov
BUL, 28-07-1993
222
Punti
30
Tornei
251
Best: 201
▼
-1
Fajing Sun
CHN, 03-10-1996
220
Punti
20
Tornei
252
Best: 196
▲
1
Rio Noguchi
JPN, 28-12-1998
217
Punti
25
Tornei
253
Best: 249
▼
-2
Geoffrey Blancaneaux
FRA, 08-08-1998
217
Punti
29
Tornei
254
Best: 168
▼
-9
Frederico Ferreira Silva
POR, 18-03-1995
214
Punti
25
Tornei
255
Best: 255
▲
8
Henri Squire
GER, 27-09-2000
214
Punti
28
Tornei
256
Best: 194
▼
-4
Dane Sweeny
AUS, 12-02-2001
213
Punti
29
Tornei
257
Best: 161
--
0
Marc-Andrea Huesler
SUI, 24-06-1996
212
Punti
16
Tornei
258
Best: 255
--
0
Marko Topo
GER, 13-09-2003
209
Punti
24
Tornei
259
Best: 168
--
0
Murkel Dellien
BOL, 16-09-1997
209
Punti
30
Tornei
260
Best: 256
--
0
Lautaro Midon
ARG, 29-03-2004
209
Punti
31
Tornei
261
Best: 243
▲
3
Daniel Michalski
POL, 11-01-2000
205
Punti
23
Tornei
262
Best: 16
▲
3
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
204
Punti
21
Tornei
263
Best: 263
▲
11
Daniil Glinka
EST, 12-05-2000
203
Punti
23
Tornei
264
Best: 261
▲
5
Alex Rybakov
USA, 27-01-1997
202
Punti
26
Tornei
265
Best: 265
▲
5
Yi Zhou
CHN, 14-03-2005
200
Punti
26
Tornei
266
Best: 217
▲
9
Edas Butvilas
LTU, 23-07-2004
200
Punti
29
Tornei
267
Best: 267
▲
4
Petr Bar Biryukov
RUS, 28-02-2002
200
Punti
29
Tornei
268
Best: 142
▲
4
Ivan Gakhov
RUS, 04-11-1996
200
Punti
32
Tornei
269
Best: 127
▲
4
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
200
Punti
35
Tornei
270
Best: 270
▲
17
Andres Martin
USA, 07-07-2001
199
Punti
27
Tornei
271
Best: 210
▲
6
Filip Cristian Jianu
ROU, 18-09-2001
198
Punti
38
Tornei
272
Best: 245
▲
35
Max Houkes
NED, 03-07-2000
197
Punti
25
Tornei
273
Best: 177
▲
12
Andrea Collarini
ARG, 31-01-1992
197
Punti
29
Tornei
274
Best: 269
▲
10
Tom Gentzsch
GER, 05-09-2003
197
Punti
31
Tornei
275
Best: 58
▼
-96
Taro Daniel
JPN, 27-01-1993
196
Punti
19
Tornei
276
Best: 228
▼
-22
Ilia Simakin
RUS, 27-10-2003
196
Punti
23
Tornei
277
Best: 277
▲
1
Tom Paris
FRA, 02-09-2002
196
Punti
26
Tornei
278
Best: 181
▼
-2
Abdullah Shelbayh
JOR, 16-11-2003
196
Punti
30
Tornei
279
Best: 240
--
0
Matias Soto
CHI, 27-04-1999
196
Punti
31
Tornei
280
Best: 233
▼
-18
Sumit Nagal
IND, 16-08-1997
195
Punti
26
Tornei
281
Best: 243
▼
-1
Marat Sharipov
RUS, 09-10-2002
193
Punti
24
Tornei
282
Best: 281
▼
-1
Tiago Pereira
POR, 20-06-2004
193
Punti
39
Tornei
283
Best: 248
▼
-1
Andres Andrade
ECU, 14-12-1998
192
Punti
26
Tornei
284
Best: 165
▼
-17
Richard Gasquet
FRA, 18-06-1986
190
Punti
9
Tornei
285
Best: 285
▲
15
Mats Rosenkranz
GER, 23-08-1998
190
Punti
32
Tornei
286
Best: 286
▲
2
Garrett Johns
USA, 17-12-2000
189
Punti
34
Tornei
287
Best: 78
▲
7
Nicolas Kicker
ARG, 16-08-1992
188
Punti
26
Tornei
288
Best: 288
▲
8
Pedro Boscardin Dias
BRA, 28-01-2003
188
Punti
31
Tornei
289
Best: 263
--
0
Eliakim Coulibaly
CIV, 05-05-2002
187
Punti
24
Tornei
290
Best: 286
--
0
Stefanos Sakellaridis
GRE, 13-09-2004
187
Punti
24
Tornei
291
Best: 48
▲
1
Constant Lestienne
FRA, 23-05-1992
186
Punti
16
Tornei
292
Best: 171
▲
1
Beibit Zhukayev
KAZ, 12-10-2000
185
Punti
27
Tornei
293
Best: 208
▲
4
Aziz Dougaz
TUN, 26-03-1997
181
Punti
25
Tornei
294
Best: 278
▲
4
Tyler Zink
USA, 01-01-1900
180
Punti
28
Tornei
295
Best: 197
▼
-29
Pol Martin Tiffon
ESP, 30-07-1999
179
Punti
23
Tornei
296
Best: 72
▼
-75
Borna Gojo
CRO, 27-02-1998
178
Punti
14
Tornei
297
Best: 297
▲
2
Michael Mmoh
USA, 10-01-1998
178
Punti
15
Tornei
298
Best: 177
▼
-12
Omar Jasika
AUS, 18-05-1997
177
Punti
26
Tornei
299
Best: 237
▲
3
Saba Purtseladze
GEO, 20-08-2001
177
Punti
28
Tornei
300
Best: 300
▲
3
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
176
Punti
24
Tornei
301
Best: 297
▲
3
Robin Bertrand
FRA, 15-03-2003
176
Punti
34
Tornei
302
Best: 139
▲
3
Thanasi Kokkinakis
AUS, 10-04-1996
175
Punti
5
Tornei
303
Best: 80
▲
5
Norbert Gombos
SVK, 13-08-1990
175
Punti
21
Tornei
304
Best: 292
▲
2
Hynek Barton
CZE, 05-04-2004
174
Punti
24
Tornei
305
Best: 263
▲
4
Christoph Negritu
GER, 21-03-1994
173
Punti
28
Tornei
306
Best: 291
▲
5
Nikolas Sanchez Izquierdo
ESP, 15-03-1999
172
Punti
31
Tornei
307
Best: 229
▼
-16
Marek Gengel
CZE, 17-09-1995
171
Punti
30
Tornei
308
Best: 289
▲
4
Mika Brunold
SUI, 02-10-2004
170
Punti
23
Tornei
309
Best: 108
▲
4
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
170
Punti
25
Tornei
310
Best: 275
▲
6
Matheus Pucinelli De Almeida
BRA, 01-04-2001
170
Punti
25
Tornei
311
Best: 249
▲
12
Mathys Erhard
FRA, 26-10-2001
170
Punti
30
Tornei
312
Best: 78
▼
-11
Yasutaka Uchiyama
JPN, 05-08-1992
169
Punti
20
Tornei
313
Best: 182
▼
-18
Mikhail Kukushkin
KAZ, 26-12-1987
169
Punti
23
Tornei
314
Best: 281
▲
1
Jie Cui
CHN, 24-01-1998
168
Punti
27
Tornei
315
Best: 303
▲
3
Florent Bax
FRA, 16-06-1999
164
Punti
24
Tornei
316
Best: 316
▲
11
Renta Tokuda
JPN, 29-03-1998
162
Punti
27
Tornei
317
Best: 212
▲
7
Michael Geerts
BEL, 17-01-1995
161
Punti
37
Tornei
318
Best: 318
▲
11
Alfredo Perez
USA, 22-05-1997
160
Punti
29
Tornei
319
Best: 267
▲
3
Matteo Martineau
FRA, 16-01-1999
158
Punti
27
Tornei
320
Best: 242
▲
6
Juan Pablo Varillas
PER, 06-10-1995
157
Punti
17
Tornei
321
Best: 317
▼
-1
Moerani Bouzige
AUS, 13-07-1999
157
Punti
34
Tornei
322
Best: 153
▲
6
Denis Yevseyev
KAZ, 22-05-1993
157
Punti
34
Tornei
323
Best: 285
▼
-4
Aidan Mayo
USA, 14-05-2003
156
Punti
20
Tornei
324
Best: 147
▼
-7
Kaichi Uchida
JPN, 23-08-1994
156
Punti
25
Tornei
325
Best: 288
▼
-15
Jakub Paul
SUI, 22-03-1999
154
Punti
19
Tornei
326
Best: 177
▲
46
Duje Ajdukovic
CRO, 05-02-2001
154
Punti
22
Tornei
327
Best: 219
▲
3
Nicolas Alvarez Varona
ESP, 18-05-2001
153
Punti
24
Tornei
328
Best: 328
▲
3
Diego Dedura
GER, 0
153
Punti
29
Tornei
329
Best: 318
▼
-4
Christian Langmo
USA, 01-06-1996
153
Punti
29
Tornei
330
Best: 289
▲
3
Adria Soriano Barrera
COL, 02-06-1999
152
Punti
22
Tornei
331
Best: 331
▲
8
Daniel Dutra da Silva
BRA, 05-07-1988
152
Punti
31
Tornei
332
Best: 309
▲
3
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
151
Punti
21
Tornei
333
Best: 333
▲
3
Sandro Kopp
AUT, 26-05-2000
151
Punti
25
Tornei
334
Best: 304
▲
3
Giles Hussey
GBR, 26-05-1997
151
Punti
27
Tornei
335
Best: 335
▲
3
Miguel Damas
ESP, 21-12-1999
151
Punti
30
Tornei
336
Best: 328
▲
4
Gabi Adrian Boitan
ROU, 11-07-1999
150
Punti
28
Tornei
337
Best: 337
▲
5
Darwin Blanch
USA, 28-09-2007
148
Punti
22
Tornei
338
Best: 334
▼
-4
Kilian Feldbausch
SUI, 07-09-2005
148
Punti
26
Tornei
339
Best: 339
▲
11
Andre Ilagan
USA, 16-11-2000
148
Punti
33
Tornei
340
Best: 128
▲
3
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
147
Punti
4
Tornei
341
Best: 14
▲
3
Aslan Karatsev
RUS, 04-09-1993
147
Punti
11
Tornei
342
Best: 342
▲
56
Antoine Ghibaudo
FRA, 25-01-2005
146
Punti
16
Tornei
343
Best: 307
▲
3
Oleg Prihodko
UKR, 03-10-1997
145
Punti
25
Tornei
344
Best: 225
▼
-23
Gustavo Heide
BRA, 28-02-2002
144
Punti
13
Tornei
345
Best: 345
▲
2
Lilian Marmousez
FRA, 03-01-2002
144
Punti
23
Tornei
346
Best: 345
▼
-1
Inaki Montes-De La Torre
ESP, 03-10-2002
144
Punti
27
Tornei
347
Best: 161
▼
-33
Alibek Kachmazov
RUS, 17-08-2002
143
Punti
16
Tornei
348
Best: 319
▲
1
Patrick Maloney
USA, 09-02-2000
143
Punti
28
Tornei
349
Best: 341
▼
-8
Harry Wendelken
GBR, 18-12-2001
142
Punti
29
Tornei
350
Best: 202
▼
-67
Dominic Stricker
SUI, 16-08-2002
141
Punti
18
Tornei
351
Best: 345
--
0
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
141
Punti
22
Tornei
352
Best: 268
▲
2
Gonzalo Villanueva
ARG, 13-01-1995
141
Punti
29
Tornei
353
Best: 235
▼
-5
Charles Broom
GBR, 24-04-1998
140
Punti
23
Tornei
354
Best: 19
▲
1
Albert Ramos-Vinolas
ESP, 17-01-1988
138
Punti
16
Tornei
355
Best: 355
▲
20
Samir Banerjee
USA, 02-10-2003
138
Punti
12
Tornei
356
Best: 299
▼
-24
Gastao Elias
POR, 24-11-1990
138
Punti
20
Tornei
357
Best: 295
▲
23
Corentin Denolly
FRA, 06-06-1997
138
Punti
28
Tornei
358
Best: 356
▼
-2
Maxim Mrva
CZE, 02-08-2007
137
Punti
24
Tornei
359
Best: 357
▼
-2
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
137
Punti
31
Tornei
360
Best: 328
▼
-2
Philip Henning
RSA, 10-11-2000
136
Punti
19
Tornei
361
Best: 237
▼
-1
Alastair Gray
GBR, 22-06-1998
136
Punti
21
Tornei
362
Best: 211
▼
-3
Javier Barranco Cosano
ESP, 17-11-1998
136
Punti
21
Tornei
363
Best: 353
--
0
Maximus Jones
THA, 05-09-2004
136
Punti
30
Tornei
364
Best: 107
--
0
Nicolas Moreno De Alboran
USA, 14-07-1997
135
Punti
8
Tornei
365
Best: 364
--
0
Hyeon Chung
KOR, 19-05-1996
135
Punti
18
Tornei
366
Best: 221
▲
36
Hernan Casanova
ARG, 06-02-1994
135
Punti
22
Tornei
367
Best: 260
--
0
Carlos Sanchez Jover
ESP, 21-07-2000
135
Punti
25
Tornei
368
Best: 206
--
0
Antoine Escoffier
FRA, 29-02-1992
135
Punti
28
Tornei
369
Best: 369
--
0
Oliver Tarvet
GBR, 29-10-2003
134
Punti
9
Tornei
370
Best: 336
▼
-9
Franco Roncadelli
URU, 06-02-2000
134
Punti
25
Tornei
371
Best: 362
▼
-9
Hamish Stewart
GBR, 30-07-1999
134
Punti
25
Tornei
372
Best: 321
▼
-20
Robert Strombachs
LAT, 15-09-1999
133
Punti
23
Tornei
373
Best: 180
▼
-2
Paul Jubb
GBR, 31-10-1999
132
Punti
20
Tornei
374
Best: 356
▲
3
Milos Karol
SVK, 13-12-2002
132
Punti
25
Tornei
375
Best: 344
▼
-1
Guido Ivan Justo
ARG, 17-12-1997
132
Punti
27
Tornei
376
Best: 244
▲
5
Lucas Poullain
FRA, 05-12-1995
132
Punti
30
Tornei
377
Best: 366
▼
-11
Sanhui Shin
KOR, 18-03-1997
131
Punti
22
Tornei
378
Best: 211
▼
-8
Roberto Cid Subervi
DOM, 30-08-1993
130
Punti
13
Tornei
379
Best: 378
▼
-1
Petr Brunclik
CZE, 17-07-2006
130
Punti
22
Tornei
380
Best: 380
▲
30
Martin Krumich
CZE, 26-12-2002
130
Punti
26
Tornei
381
Best: 381
▲
2
Stuart Parker
GBR, 30-07-1997
127
Punti
24
Tornei
382
Best: 227
▲
13
Khumoyun Sultanov
UZB, 27-10-1998
126
Punti
21
Tornei
383
Best: 136
▲
1
Alexey Vatutin
RUS, 27-10-1992
126
Punti
24
Tornei
384
Best: 31
▲
1
Zhizhen Zhang
CHN, 16-10-1996
125
Punti
17
Tornei
385
Best: 385
▲
1
Trevor Svajda
USA, 20-04-2006
125
Punti
12
Tornei
386
Best: 349
▼
-33
Andrej Nedic
BIH, 16-10-2004
125
Punti
20
Tornei
387
Best: 358
--
0
Svyatoslav Gulin
RUS, 04-12-2002
125
Punti
23
Tornei
388
Best: 388
▲
1
Aryan Shah
IND, 21-11-2005
125
Punti
28
Tornei
389
Best: 93
▼
-13
Andrej Martin
SVK, 20-09-1989
124
Punti
19
Tornei
390
Best: 373
▼
-17
Viacheslav Bielinskyi
UKR, 02-12-2003
124
Punti
20
Tornei
391
Best: 93
▲
16
Liam Broady
GBR, 04-01-1994
124
Punti
24
Tornei
392
Best: 183
▼
-4
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
124
Punti
25
Tornei
393
Best: 387
▼
-2
Mariano Kestelboim
ARG, 06-02-1996
123
Punti
23
Tornei
394
Best: 357
▼
-2
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
123
Punti
25
Tornei
395
Best: 257
▼
-2
Mili Poljicak
CRO, 13-07-2004
123
Punti
25
Tornei
396
Best: 368
▼
-2
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
123
Punti
33
Tornei
397
Best: 364
▼
-1
Hiroki Moriya
JPN, 16-10-1990
122
Punti
19
Tornei
398
Best: 376
▼
-19
Henry Searle
GBR, 29-03-2006
122
Punti
23
Tornei
399
Best: 332
--
0
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
121
Punti
25
Tornei
400
Best: 127
--
0
Jelle Sels
NED, 10-08-1995
121
Punti
28
Tornei
401
Best: 55
--
0
Facundo Bagnis
ARG, 27-02-1990
120
Punti
11
Tornei
402
Best: 401
▲
1
Yanki Erel
TUR, 25-09-2000
120
Punti
22
Tornei
403
Best: 403
▲
1
Luca Castelnuovo
SUI, 29-01-1997
118
Punti
24
Tornei
404
Best: 283
▲
1
Juan Bautista Torres
ARG, 02-04-2002
118
Punti
30
Tornei
405
Best: 230
▼
-8
Max Hans Rehberg
GER, 13-09-2003
117
Punti
10
Tornei
406
Best: 226
▲
2
Yan Bai
CHN, 21-05-1989
116
Punti
16
Tornei
407
Best: 208
▲
2
Facundo Mena
ARG, 22-09-1992
116
Punti
21
Tornei
408
Best: 346
▲
3
Kasidit Samrej
THA, 20-01-2001
116
Punti
27
Tornei
409
Best: 389
▼
-19
Stefan Dostanic
USA, 04-11-2001
115
Punti
14
Tornei
410
Best: 313
▲
2
Ricardas Berankis
LTU, 21-06-1990
114
Punti
16
Tornei
411
Best: 382
▲
3
Max Alcala Gurri
ESP, 11-09-2002
113
Punti
27
Tornei
412
Best: 382
▼
-30
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
113
Punti
31
Tornei
413
Best: 330
▲
2
Cezar Cretu
ROU, 24-04-2001
112
Punti
24
Tornei
414
Best: 413
▼
-1
Daniel Milavsky
USA, 12-09-2001
111
Punti
19
Tornei
415
Best: 78
▲
1
Renzo Olivo
ARG, 15-03-1992
111
Punti
22
Tornei
416
Best: 352
▼
-10
Gregoire Barrere
FRA, 16-02-1994
110
Punti
16
Tornei
417
Best: 417
▲
90
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
110
Punti
22
Tornei
418
Best: 418
▲
16
Mae Malige
FRA, 29-03-2006
110
Punti
24
Tornei
419
Best: 419
▲
4
Alex Hernandez
MEX, 23-06-1999
110
Punti
28
Tornei
420
Best: 420
▲
42
Etienne Donnet
FRA, 16-02-2001
109
Punti
19
Tornei
421
Best: 37
▼
-4
Bernabe Zapata Miralles
ESP, 12-01-1997
109
Punti
21
Tornei
422
Best: 320
▼
-4
Pedro Sakamoto
BRA, 29-06-1993
109
Punti
22
Tornei
423
Best: 402
▼
-3
Matthew Dellavedova
AUS, 30-05-2000
109
Punti
32
Tornei
424
Best: 176
▼
-3
Daniel Masur
GER, 06-11-1994
108
Punti
20
Tornei
425
Best: 347
▼
-1
Rudolf Molleker
GER, 26-10-2000
107
Punti
23
Tornei
426
Best: 426
▲
9
Cedrik-Marcel Stebe
GER, 09-10-1990
106
Punti
12
Tornei
427
Best: 238
▲
13
Yusuke Takahashi
JPN, 17-10-1997
106
Punti
23
Tornei
428
Best: 372
▼
-3
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
106
Punti
24
Tornei
429
Best: 384
▼
-3
Neil Oberleitner
AUT, 05-08-1999
106
Punti
26
Tornei
430
Best: 427
▼
-3
Lorenzo Joaquin Rodriguez
ARG, 29-09-1999
106
Punti
27
Tornei
431
Best: 270
▼
-3
Blake Ellis
AUS, 06-01-1999
105
Punti
11
Tornei
432
Best: 429
▼
-3
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
105
Punti
27
Tornei
433
Best: 388
▼
-2
Karan Singh
IND, 30-06-2003
104
Punti
26
Tornei
434
Best: 402
▼
-2
Olle Wallin
SWE, 22-10-2001
104
Punti
29
Tornei
435
Best: 433
▼
-2
Aristotelis Thanos
GRE, 07-04-2001
103
Punti
15
Tornei
436
Best: 318
--
0
Oriol Roca Batalla
ESP, 30-04-1993
102
Punti
19
Tornei
437
Best: 318
--
0
Alex Marti Pujolras
ESP, 10-02-1999
102
Punti
25
Tornei
438
Best: 438
▲
32
Andrew Fenty
USA, 01-01-1900
102
Punti
29
Tornei
439
Best: 409
▼
-1
Juan Carlos Aguilar
CAN, 20-11-1998
101
Punti
21
Tornei
440
Best: 417
▼
-1
Max Wiskandt
GER, 01-02-2002
101
Punti
22
Tornei
441
Best: 441
▲
2
Max Basing
GBR, 02-10-2002
100
Punti
11
Tornei
442
Best: 442
▲
13
Jonas Forejtek
CZE, 10-03-2001
100
Punti
16
Tornei
443
Best: 316
▼
-24
Mateus Alves
BRA, 23-01-2001
100
Punti
27
Tornei
444
Best: 433
▼
-3
Dali Blanch
USA, 05-03-2003
100
Punti
28
Tornei
445
Best: 404
▲
5
David Jorda Sanchis
ESP, 14-06-1994
99
Punti
20
Tornei
446
Best: 445
▼
-1
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
99
Punti
21
Tornei
447
Best: 441
▼
-1
Hikaru Shiraishi
JPN, 22-05-2000
99
Punti
24
Tornei
448
Best: 342
▼
-6
Luciano Emanuel Ambrogi
ARG, 19-11-2003
99
Punti
28
Tornei
449
Best: 447
▼
-2
Akira Santillan
JPN, 22-05-1997
98
Punti
21
Tornei
450
Best: 287
▲
8
Marvin Moeller
GER, 18-01-1999
98
Punti
22
Tornei
451
Best: 448
▼
-3
Branko Djuric
SRB, 10-02-2005
98
Punti
26
Tornei
452
Best: 39
▼
-1
Radu Albot
MDA, 11-11-1989
97
Punti
20
Tornei
453
Best: 399
--
0
Dennis Novak
AUT, 28-08-1993
97
Punti
25
Tornei
454
Best: 446
▲
6
Dan Martin
CAN, 09-05-1999
96
Punti
27
Tornei
455
Best: 50
▼
-1
Pavel Kotov
RUS, 18-11-1998
96
Punti
17
Tornei
456
Best: 383
▲
1
Lukas Pokorny
SVK, 28-02-2002
96
Punti
25
Tornei
457
Best: 457
▲
14
Vladyslav Orlov
UKR, 17-05-1995
96
Punti
31
Tornei
458
Best: 458
▲
1
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
95
Punti
30
Tornei
459
Best: 421
▼
-15
Philip Sekulic
AUS, 05-09-2003
94
Punti
17
Tornei
460
Best: 459
▲
4
Nikolay Vylegzhanin
RUS, 18-04-2000
94
Punti
27
Tornei
461
Best: 351
--
0
Nicholas David Ionel
ROU, 12-10-2002
94
Punti
27
Tornei
462
Best: 442
▲
3
Sergey Fomin
UZB, 01-02-2001
94
Punti
30
Tornei
463
Best: 454
--
0
Edward Winter
AUS, 15-09-2004
93
Punti
21
Tornei
464
Best: 161
▲
2
Filip Peliwo
POL, 30-01-1994
93
Punti
35
Tornei
465
Best: 373
▲
2
Bor Artnak
SLO, 04-06-2004
92
Punti
19
Tornei
466
Best: 466
▲
19
Sean Cuenin
FRA, 16-02-2004
92
Punti
21
Tornei
467
Best: 315
▲
1
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
92
Punti
22
Tornei
468
Best: 468
▲
20
Maxim Zhukov
RUS, 30-01-2005
92
Punti
25
Tornei
469
Best: 363
▼
-20
Stefan Kozlov
USA, 01-02-1998
91
Punti
11
Tornei
470
Best: 167
▲
2
Laurent Lokoli
FRA, 18-10-1994
91
Punti
15
Tornei
471
Best: 395
▲
2
Tibo Colson
BEL, 12-07-2000
91
Punti
21
Tornei
472
Best: 459
▲
42
Juan Manuel La Serna
ARG, 05-02-2004
91
Punti
22
Tornei
473
Best: 463
▲
37
Eric Vanshelboim
UKR, 15-07-2001
91
Punti
25
Tornei
474
Best: 474
▲
15
Tsung-Hao Huang
TPE, 22-11-1999
91
Punti
25
Tornei
475
Best: 424
▼
-1
Ryan Nijboer
NED, 28-07-1999
91
Punti
29
Tornei
476
Best: 438
▲
1
Ergi Kirkin
TUR, 27-01-1999
90
Punti
20
Tornei
477
Best: 439
▲
1
Oleksii Krutykh
UKR, 10-03-2000
90
Punti
23
Tornei
478
Best: 478
▲
9
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
90
Punti
24
Tornei
479
Best: 285
--
0
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
90
Punti
27
Tornei
480
Best: 429
▼
-50
Tadeas Paroulek
CZE, 30-12-1999
90
Punti
27
Tornei
481
Best: 52
▼
-1
Soonwoo Kwon
KOR, 02-12-1997
89
Punti
8
Tornei
482
Best: 480
--
0
Jay Friend
JPN, 22-12-2003
89
Punti
11
Tornei
483
Best: 483
--
0
Raphael Perot
FRA, 30-06-2001
89
Punti
13
Tornei
484
Best: 258
▼
-28
Karue Sell
BRA, 13-11-1993
89
Punti
17
Tornei
485
Best: 449
▲
42
Takuya Kumasaka
JPN, 12-10-1998
89
Punti
22
Tornei
486
Best: 158
▲
43
Tung-Lin Wu
TPE, 12-05-1998
89
Punti
24
Tornei
487
Best: 339
▲
3
Andrey Chepelev
RUS, 02-08-1998
89
Punti
37
Tornei
488
Best: 74
▼
-12
Mirza Basic
BIH, 12-07-1991
88
Punti
16
Tornei
489
Best: 465
▲
3
Egor Agafonov
RUS, 05-09-2002
87
Punti
20
Tornei
490
Best: 280
▲
5
Dominik Palan
CZE, 30-09-2000
87
Punti
23
Tornei
491
Best: 296
▲
6
Oleksandr Ovcharenko
UKR, 17-10-2001
87
Punti
25
Tornei
492
Best: 492
▲
13
Jack Loge
BEL, 16-11-2004
87
Punti
27
Tornei
493
Best: 484
▲
7
Florian Broska
GER, 01-01-1998
86
Punti
18
Tornei
494
Best: 471
▲
9
Olaf Pieczkowski
POL, 01-04-2004
86
Punti
23
Tornei
495
Best: 429
▲
9
Alvin Nicholas Tudorica
CAN, 13-02-2002
86
Punti
26
Tornei
496
Best: 484
▲
10
Tristan McCormick
USA, 01-04-1999
86
Punti
31
Tornei
497
Best: 497
▲
20
Pedro Vives Marcos
ESP, 13-04-2001
85
Punti
10
Tornei
498
Best: 498
▲
10
Felix Gill
GBR, 01-06-2002
85
Punti
14
Tornei
499
Best: 116
▼
-77
Marc Polmans
AUS, 02-05-1997
85
Punti
19
Tornei
500
Best: 491
▲
16
Nicolas Arseneault
CAN, 18-01-2007
84
Punti
20
Tornei
501
Best: 501
▲
1
Joao Eduardo Schiessl
BRA, 19-08-2004
84
Punti
23
Tornei
502
Best: 438
▲
7
Woobin Shin
KOR, 20-01-2004
84
Punti
24
Tornei
503
Best: 402
▲
8
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
84
Punti
25
Tornei
504
Best: 49
▲
9
Dominik Koepfer
GER, 29-04-1994
83
Punti
6
Tornei
505
Best: 339
▼
-21
Govind Nanda
USA, 17-02-2001
83
Punti
16
Tornei
506
Best: 503
▲
55
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
83
Punti
16
Tornei
507
Best: 489
▲
40
Erik Arutiunian
BLR, 19-10-2004
83
Punti
26
Tornei
508
Best: 299
▲
17
Vadym Ursu
UKR, 01-01-1997
83
Punti
26
Tornei
509
Best: 457
▲
9
Jake Delaney
AUS, 14-05-1997
82
Punti
29
Tornei
510
Best: 404
▲
10
Toby Samuel
GBR, 06-09-2002
81
Punti
16
Tornei
511
Best: 511
▲
10
Ioannis Xilas
GRE, 12-05-2001
81
Punti
16
Tornei
512
Best: 334
▲
12
Leo Borg
SWE, 15-05-2003
81
Punti
22
Tornei
513
Best: 229
▼
-61
Mukund Sasikumar
IND, 14-01-1997
81
Punti
23
Tornei
514
Best: 514
▲
29
Mert Alkaya
TUR, 14-06-2000
81
Punti
25
Tornei
515
Best: 424
▼
-22
Kokoro Isomura
JPN, 22-01-2003
81
Punti
28
Tornei
516
Best: 284
▼
-25
Gonzalo Oliveira
VEN, 17-02-1995
80
Punti
6
Tornei
517
Best: 432
▲
5
Iliyan Radulov
BUL, 11-06-2005
80
Punti
17
Tornei
518
Best: 501
▲
32
Christian Sigsgaard
DEN, 14-03-1997
79
Punti
13
Tornei
519
Best: 509
▲
18
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
79
Punti
19
Tornei
520
Best: 483
▼
-26
Yuki Mochizuki
JPN, 23-11-1997
79
Punti
19
Tornei
521
Best: 486
▲
7
Keegan Smith
USA, 23-06-1998
79
Punti
23
Tornei
522
Best: 502
▲
8
Eero Vasa
FIN, 01-02-1997
79
Punti
24
Tornei
523
Best: 390
▼
-25
Pedro Araujo
POR, 26-03-2002
79
Punti
25
Tornei
524
Best: 426
▼
-25
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
79
Punti
25
Tornei
525
Best: 99
▲
6
Alexander Ritschard
SUI, 24-03-1994
78
Punti
13
Tornei
526
Best: 451
▲
6
Dan Alexandru Tomescu
ROU, 30-03-1999
78
Punti
15
Tornei
527
Best: 80
▲
6
Jozef Kovalik
SVK, 04-11-1992
78
Punti
16
Tornei
528
Best: 448
▲
28
Aleksandre Bakshi
GEO, 15-07-1997
78
Punti
23
Tornei
529
Best: 529
▲
9
Bruno Kuzuhara
USA, 01-04-2004
78
Punti
26
Tornei
530
Best: 121
▲
4
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
77
Punti
10
Tornei
531
Best: 479
▼
-50
Henry Bernet
SUI, 25-01-2007
76
Punti
9
Tornei
532
Best: 181
▲
4
Tristan Lamasine
FRA, 05-03-1993
76
Punti
17
Tornei
533
Best: 495
▲
13
Aidan McHugh
GBR, 09-07-2000
76
Punti
20
Tornei
534
Best: 468
▼
-33
Ryuki Matsuda
JPN, 28-12-1999
76
Punti
22
Tornei
535
Best: 433
▼
-23
Maxime Janvier
FRA, 18-10-1996
76
Punti
29
Tornei
536
Best: 410
▲
3
Stefan Popovic
SRB, 25-05-2003
76
Punti
33
Tornei
537
Best: 533
▲
3
Luis Carlos Alvarez
MEX, 03-09-2004
74
Punti
11
Tornei
538
Best: 490
▲
3
Eduardo Ribeiro
BRA, 17-03-1998
74
Punti
17
Tornei
539
Best: 385
▼
-53
Maximilian Neuchrist
AUT, 22-07-1991
74
Punti
21
Tornei
540
Best: 526
▼
-5
Maxence Beauge
FRA, 08-06-2000
74
Punti
24
Tornei
541
Best: 519
▲
16
Carlos Lopez Montagud
ESP, 06-07-2000
74
Punti
26
Tornei
542
Best: 517
▲
3
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
73
Punti
14
Tornei
543
Best: 543
▲
5
Stefan Palosi
ROU, 28-01-2000
73
Punti
26
Tornei
544
Best: 477
▼
-2
Peter Fajta
HUN, 23-05-2002
72
Punti
22
Tornei
545
Best: 458
▼
-49
Maxwell Mckennon
USA, 17-05-2002
72
Punti
23
Tornei
546
Best: 497
▼
-2
James Story
GBR, 05-03-2001
72
Punti
25
Tornei
547
Best: 10
▲
2
Lucas Pouille
FRA, 23-02-1994
71
Punti
4
Tornei
548
Best: 293
▲
3
Maks Kasnikowski
POL, 06-07-2003
71
Punti
13
Tornei
549
Best: 549
▲
73
Robin Catry
FRA, 06-03-2002
71
Punti
16
Tornei
550
Best: 515
▲
53
Buvaysar Gadamauri
BEL, 10-07-2000
71
Punti
24
Tornei
551
Best: 537
▲
2
Fares Zakaria
EGY, 13-05-2001
71
Punti
25
Tornei
552
Best: 552
▲
13
Igor Gimenez
BRA, 20-02-2000
71
Punti
28
Tornei
553
Best: 547
▲
5
Stefan Adrian Andreescu
ROU, 24-12-2001
71
Punti
30
Tornei
554
Best: 306
▲
1
Blaise Bicknell
JAM, 26-11-2001
70
Punti
16
Tornei
555
Best: 555
▲
30
Sebastian Sorger
AUT, 19-12-2005
70
Punti
22
Tornei
556
Best: 508
▼
-41
Loann Massard
FRA, 27-07-2005
70
Punti
23
Tornei
557
Best: 340
▼
-88
Masamichi Imamura
JPN, 23-11-1998
70
Punti
25
Tornei
558
Best: 436
▲
11
Sebastian Gima
ROU, 17-05-2002
70
Punti
29
Tornei
559
Best: 559
▲
1
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
BRA, 23-06-2000
69
Punti
26
Tornei
560
Best: 560
▲
11
Nick Hardt
DOM, 20-09-2000
68
Punti
16
Tornei
561
Best: 417
▲
1
Ajeet Rai
NZL, 18-01-1999
68
Punti
20
Tornei
562
Best: 483
▲
16
Justin Boulais
CAN, 20-10-2001
68
Punti
21
Tornei
563
Best: 563
▲
5
Evan Zhu
USA, 15-08-1998
68
Punti
27
Tornei
564
Best: 459
▼
-10
Arthur Weber
FRA, 09-05-1992
67
Punti
12
Tornei
565
Best: 551
▼
-1
Arda Azkara
TUR, 14-03-2003
67
Punti
13
Tornei
566
Best: 566
▲
11
Miguel Tobon
COL, 01-01-1900
67
Punti
18
Tornei
567
Best: 387
▲
13
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
67
Punti
24
Tornei
568
Best: 519
▼
-49
Dhakshineswar Suresh
IND, 29-03-2000
66
Punti
10
Tornei
569
Best: 404
▼
-46
Cannon Kingsley
USA, 06-05-2001
66
Punti
19
Tornei
570
Best: 308
▼
-11
Toby Kodat
USA, 13-01-2003
66
Punti
20
Tornei
571
Best: 429
▼
-4
Alex Martinez
ESP, 19-03-2001
66
Punti
22
Tornei
572
Best: 477
▼
-9
Kirill Kivattsev
RUS, 10-10-1997
66
Punti
32
Tornei
573
Best: 284
▲
39
Emil Ruusuvuori
FIN, 02-04-1999
65
Punti
17
Tornei
574
Best: 447
▼
-99
Anton Matusevich
GBR, 30-05-2001
65
Punti
14
Tornei
575
Best: 290
▼
-23
Shintaro Imai
JPN, 07-09-1993
65
Punti
16
Tornei
576
Best: 278
▼
-4
Lucas Gerch
GER, 20-12-1994
65
Punti
18
Tornei
577
Best: 256
▼
-4
Johan Nikles
SUI, 23-03-1997
65
Punti
21
Tornei
578
Best: 578
▼
-4
Thomas Faurel
FRA, 0
65
Punti
24
Tornei
579
Best: 384
▼
-53
Petr Nesterov
BUL, 07-03-2003
65
Punti
25
Tornei
580
Best: 144
▼
-4
Cem Ilkel
TUR, 21-08-1995
64
Punti
14
Tornei
581
Best: 356
▲
13
Maxime Chazal
FRA, 24-04-1993
64
Punti
20
Tornei
582
Best: 523
▼
-3
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
64
Punti
22
Tornei
583
Best: 566
▼
-8
Nino Ehrenschneider
GER, 31-03-2001
64
Punti
26
Tornei
584
Best: 431
▼
-2
Gerard Campana Lee
KOR, 01-10-2004
64
Punti
26
Tornei
585
Best: 540
▼
-2
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
64
Punti
27
Tornei
586
Best: 151
▼
-2
Enzo Couacaud
FRA, 01-03-1995
63
Punti
12
Tornei
587
Best: 544
▲
9
Adhithya Ganesan
USA, 24-10-2005
63
Punti
24
Tornei
588
Best: 575
▼
-1
Mario Gonzalez Fernandez
ESP, 28-04-2002
63
Punti
27
Tornei
589
Best: 520
▲
1
Conner Huertas del Pino
PER, 20-12-1995
62
Punti
12
Tornei
590
Best: 545
▲
1
Filip Jeff Planinsek
SLO, 29-06-2001
62
Punti
15
Tornei
591
Best: 591
▲
4
Sergio Callejon Hernando
ESP, 16-09-2004
62
Punti
21
Tornei
592
Best: 533
▼
-6
Tomasz Berkieta
POL, 21-07-2006
62
Punti
23
Tornei
593
Best: 515
▲
4
Emilien Demanet
BEL, 25-04-2005
62
Punti
29
Tornei
594
Best: 450
▼
-6
Yurii Dzhavakian
UKR, 07-05-1993
62
Punti
33
Tornei
595
Best: 509
▲
3
Radu Mihai Papoe
ROU, 28-08-2002
61
Punti
14
Tornei
596
Best: 561
▼
-3
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
61
Punti
18
Tornei
597
Best: 460
▲
2
Arthur Reymond
FRA, 02-04-1999
61
Punti
22
Tornei
598
Best: 511
▲
2
Dusan Obradovic
SRB, 23-03-2001
61
Punti
24
Tornei
599
Best: 590
▲
2
Cyril Vandermeersch
FRA, 06-05-1999
61
Punti
24
Tornei
600
Best: 520
▲
2
Dominik Kellovsky
CZE, 24-07-1996
61
Punti
24
Tornei
601
Best: 535
▼
-12
Kenta Miyoshi
JPN, 16-03-2004
60
Punti
11
Tornei
602
Best: 279
▼
-10
Jakub Nicod
CZE, 21-07-2004
60
Punti
16
Tornei
603
Best: 598
▲
1
Manas Dhamne
IND, 29-12-2007
60
Punti
25
Tornei
604
Best: 316
▲
1
Alberto Barroso Campos
ESP, 04-06-1996
60
Punti
25
Tornei
605
Best: 588
▲
10
Yuta Kikuchi
JPN, 27-09-1999
60
Punti
26
Tornei
606
Best: 502
▲
1
Adrian Oetzbach
GER, 29-10-1997
60
Punti
32
Tornei
607
Best: 443
▲
2
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
59
Punti
25
Tornei
608
Best: 608
▲
174
Lui Maxted
GBR, 01-01-1900
58
Punti
8
Tornei
609
Best: 546
▼
-43
Aidan Kim
USA, 24-11-2004
58
Punti
9
Tornei
610
Best: 258
▲
3
Igor Marcondes
BRA, 16-06-1997
58
Punti
13
Tornei
611
Best: 522
▲
8
Michael Agwi
IRL, 04-09-2003
58
Punti
16
Tornei
612
Best: 519
▼
-6
Amr Elsayed
EGY, 04-03-1999
58
Punti
28
Tornei
613
Best: 50
▲
4
Mikael Ymer
SWE, 09-09-1998
57
Punti
10
Tornei
614
Best: 411
▲
4
Micah Braswell
USA, 04-11-2001
57
Punti
11
Tornei
615
Best: 538
▼
-45
Johan Alexander Rodriguez
COL, 26-09-2003
57
Punti
13
Tornei
616
Best: 545
▲
15
Damien Wenger
SUI, 17-03-2000
57
Punti
16
Tornei
617
Best: 327
▲
3
Naoki Nakagawa
JPN, 19-11-1996
57
Punti
19
Tornei
618
Best: 437
▲
3
Michiel De Krom
NED, 27-06-1998
57
Punti
25
Tornei
619
Best: 594
▼
-3
Strong Kirchheimer
USA, 26-04-1995
57
Punti
28
Tornei
620
Best: 462
▲
8
Constantin Bittoun Kouzmine
FRA, 04-01-1999
57
Punti
32
Tornei
621
Best: 621
▲
2
Ivan Marrero Curbelo
ESP, 27-09-1998
56
Punti
21
Tornei
622
Best: 505
▼
-41
Stijn Slump
NED, 21-01-1999
56
Punti
23
Tornei
623
Best: 575
▲
1
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
56
Punti
27
Tornei
624
Best: 557
▲
1
Juan Estevez
ARG, 22-09-2005
56
Punti
27
Tornei
625
Best: 62
▲
2
Kenny De Schepper
FRA, 29-05-1987
56
Punti
30
Tornei
626
Best: 611
▲
6
Joshua Sheehy
USA, 28-01-1997
55
Punti
15
Tornei
627
Best: 265
▲
6
Evgenii Tiurnev
RUS, 08-04-1997
55
Punti
16
Tornei
628
Best: 500
▼
-20
Elmar Ejupovic
GER, 01-02-1993
55
Punti
17
Tornei
629
Best: 395
▲
5
Rigele Te
CHN, 09-10-1997
55
Punti
19
Tornei
630
Best: 604
▼
-19
Pavle Marinkov
AUS, 04-02-2006
55
Punti
25
Tornei
631
Best: 542
▲
6
Karl Poling
USA, 04-08-1999
55
Punti
28
Tornei
632
Best: 594
▼
-6
Sergi Perez Contri
ESP, 20-01-1998
55
Punti
29
Tornei
633
Best: 563
▲
5
Andrew Paulson
CZE, 16-11-2001
54
Punti
8
Tornei
634
Best: 634
▲
5
Mate Valkusz
HUN, 13-08-1998
54
Punti
8
Tornei
635
Best: 635
▲
14
Millen Hurrion
GBR, 22-06-1999
54
Punti
21
Tornei
636
Best: 400
▲
4
Kris Van Wyk
RSA, 29-09-1996
54
Punti
22
Tornei
637
Best: 635
▼
-2
Michal Krajci
SVK, 14-01-2005
54
Punti
27
Tornei
638
Best: 635
▲
5
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
53
Punti
11
Tornei
639
Best: 428
▼
-9
Valerio Aboian
ARG, 14-06-2002
53
Punti
12
Tornei
640
Best: 640
▲
4
Ognjen Milic
SRB, 22-06-2007
53
Punti
13
Tornei
641
Best: 496
▲
5
Denis Klok
RUS, 26-05-1998
53
Punti
21
Tornei
642
Best: 614
▼
-1
Alejandro Manzanera Pertusa
ESP, 08-04-2003
53
Punti
24
Tornei
643
Best: 642
▼
-1
Axel Garcian
FRA, 07-06-2002
53
Punti
24
Tornei
644
Best: 640
▲
3
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
53
Punti
27
Tornei
645
Best: 584
▲
3
Kyle Kang
USA, 27-01-2005
52
Punti
9
Tornei
646
Best: 644
▲
4
Mees Rottgering
NED, 07-07-2007
52
Punti
26
Tornei
647
Best: 616
▲
9
Sidharth Rawat
IND, 21-04-1993
51
Punti
22
Tornei
648
Best: 610
▼
-38
Matthew William Donald
CZE, 08-11-2004
51
Punti
24
Tornei
649
Best: 636
▼
-13
Aleksandr Braynin
UKR, 29-08-1999
51
Punti
27
Tornei
650
Best: 633
▲
8
Nick Kyrgios
AUS, 27-04-1995
50
Punti
7
Tornei
651
Best: 651
▲
120
Yassine Dlimi
MAR, 05-05-2003
50
Punti
12
Tornei
652
Best: 652
▲
7
Radu David Turcanu
ROU, 01-01-1900
50
Punti
17
Tornei
653
Best: 653
▲
7
Koki Matsuda
JPN, 31-10-2000
50
Punti
17
Tornei
654
Best: 654
▲
7
Santiago De La Fuente
ARG, 06-02-2002
50
Punti
18
Tornei
655
Best: 557
▼
-10
John Echeverria
ESP, 30-11-2001
50
Punti
19
Tornei
656
Best: 527
▲
6
Ye Cong Mo
CHN, 26-06-2000
50
Punti
21
Tornei
657
Best: 654
▲
6
Hayato Matsuoka
JPN, 15-01-2005
50
Punti
23
Tornei
658
Best: 602
▲
6
Pawit Sornlaksup
THA, 24-08-1999
50
Punti
23
Tornei
659
Best: 657
▼
-2
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
50
Punti
25
Tornei
660
Best: 496
▼
-9
Niels Visker
NED, 05-10-2001
50
Punti
30
Tornei
661
Best: 134
▲
4
Manuel Guinard
FRA, 15-11-1995
49
Punti
6
Tornei
662
Best: 662
▼
-9
Pierluigi Basile
ITA, 0
49
Punti
8
Tornei
663
Best: 407
▼
-34
Kyle Edmund
GBR, 08-01-1995
49
Punti
8
Tornei
664
Best: 509
▲
3
Alec Beckley
RSA, 18-06-2001
49
Punti
20
Tornei
665
Best: 665
▲
12
Quinn Vandecasteele
USA, 01-09-2002
49
Punti
25
Tornei
666
Best: 603
▼
-14
Aziz Ouakaa
TUN, 07-08-1999
49
Punti
34
Tornei
667
Best: 45
▲
1
Maximilian Marterer
GER, 15-06-1995
48
Punti
5
Tornei
668
Best: 451
▲
1
Pedro Cachin
ARG, 12-04-1995
48
Punti
10
Tornei
669
Best: 666
▲
1
Tuncay Duran
TUR, 02-06-2004
48
Punti
17
Tornei
670
Best: 515
▲
1
Felix Corwin
USA, 26-05-1996
48
Punti
19
Tornei
671
Best: 493
▲
1
Alejo Sanchez Quilez
ESP, 25-06-2005
48
Punti
19
Tornei
672
Best: 616
▲
2
Taha Baadi
MAR, 19-07-2001
48
Punti
28
Tornei
673
Best: 546
▲
22
Diego Augusto Barreto Sanchez
ESP, 18-04-2002
48
Punti
29
Tornei
674
Best: 660
▼
-8
Cooper Williams
USA, 17-06-2005
47
Punti
7
Tornei
675
Best: 606
▼
-21
Alexis Gautier
FRA, 07-04-1997
47
Punti
11
Tornei
676
Best: 676
▲
2
Blu Baker
GBR, 28-08-2001
46
Punti
12
Tornei
677
Best: 677
▲
2
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
46
Punti
13
Tornei
678
Best: 678
▲
4
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
46
Punti
18
Tornei
679
Best: 673
▲
2
Gustavo Ribeiro De Almeida
BRA, 19-04-2006
46
Punti
18
Tornei
680
Best: 569
▲
3
James Watt
NZL, 09-06-2000
46
Punti
19
Tornei
681
Best: 676
▼
-5
Semen Pankin
RUS, 04-09-1999
46
Punti
21
Tornei
682
Best: 673
▼
-9
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
46
Punti
24
Tornei
683
Best: 683
▲
127
Georgii Kravchenko
UKR, 28-07-2000
46
Punti
25
Tornei
684
Best: 632
▲
2
Guillaume Dalmasso
FRA, 14-10-2002
46
Punti
27
Tornei
685
Best: 488
▼
-1
Peter Bertran
DOM, 05-03-1996
45
Punti
18
Tornei
686
Best: 549
▲
2
Tianhui Zhang
CHN, 19-02-2006
45
Punti
20
Tornei
687
Best: 447
▼
-73
Kuan-Yi Lee
TPE, 09-09-1996
45
Punti
20
Tornei
688
Best: 688
▲
16
Yanaki Milev
BUL, 15-04-2004
45
Punti
27
Tornei
689
Best: 607
▲
2
Jacob Brumm
USA, 30-11-1998
45
Punti
29
Tornei
690
Best: 672
▼
-3
Andres Santamarta Roig
ESP, 01-01-1900
44
Punti
17
Tornei
691
Best: 691
▲
32
Alec Deckers
NED, 01-01-1900
43
Punti
8
Tornei
692
Best: 669
▲
4
Shunsuke Mitsui
JPN, 20-05-2002
43
Punti
9
Tornei
693
Best: 142
▲
4
Joris De Loore
BEL, 21-04-1993
43
Punti
13
Tornei
694
Best: 470
▼
-5
Imanol Lopez Morillo
ESP, 18-11-1999
43
Punti
19
Tornei
695
Best: 693
▼
-2
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
43
Punti
19
Tornei
696
Best: 486
▲
2
Alex Knaff
LUX, 26-11-1997
43
Punti
20
Tornei
697
Best: 395
▼
-42
Alafia Ayeni
USA, 10-08-1999
43
Punti
20
Tornei
698
Best: 698
▲
2
Matthew Summers
GBR, 25-09-1998
43
Punti
20
Tornei
699
Best: 362
▲
2
Tim Handel
GER, 18-10-1996
43
Punti
30
Tornei
700
Best: 233
▲
2
Gabriel Debru
FRA, 21-12-2005
42
Punti
6
Tornei
701
Best: 684
▲
2
Ali Yazdani
IRI, 09-09-2003
42
Punti
16
Tornei
702
Best: 595
▼
-10
Theo Papamalamis
FRA, 09-01-2006
42
Punti
18
Tornei
703
Best: 703
▲
4
Daniil Ostapenkov
BLR, 08-05-2003
42
Punti
18
Tornei
704
Best: 520
▼
-19
Emile Hudd
GBR, 27-05-2000
42
Punti
19
Tornei
705
Best: 699
▼
-6
Martin Van Der Meerschen
BEL, 14-06-2000
42
Punti
21
Tornei
706
Best: 610
▼
-12
Dev Javia
IND, 16-03-2002
42
Punti
22
Tornei
707
Best: 707
▲
3
Kai Wehnelt
GER, 27-11-1995
42
Punti
25
Tornei
708
Best: 564
▲
5
Louis Wessels
GER, 27-08-1998
42
Punti
27
Tornei
709
Best: 709
▼
-4
Pablo Martinez Gomez
ESP, 0
41
Punti
8
Tornei
710
Best: 277
▼
-4
Michael Vrbensky
CZE, 26-12-1999
41
Punti
16
Tornei
711
Best: 707
▼
-2
Ryan Fishback
USA, 27-04-2002
41
Punti
22
Tornei
712
Best: 712
▲
31
Felix Balshaw
FRA, 15-06-2006
41
Punti
22
Tornei
713
Best: 686
▼
-2
William Grant
USA, 13-02-2001
41
Punti
24
Tornei
714
Best: 635
▼
-2
John Sperle
GER, 30-01-2002
41
Punti
26
Tornei
715
Best: 628
▼
-1
Alexander Donski
BUL, 01-08-1998
40
Punti
9
Tornei
716
Best: 620
▼
-1
Trey Hilderbrand
USA, 15-05-2000
40
Punti
10
Tornei
717
Best: 642
▼
-1
Pedro Rodrigues
BRA, 05-04-2006
40
Punti
12
Tornei
718
Best: 539
--
0
Blake Mott
AUS, 21-04-1996
40
Punti
13
Tornei
719
Best: 719
▼
-2
Daniel Siniakov
CZE, 0
40
Punti
13
Tornei
720
Best: 456
--
0
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
40
Punti
17
Tornei
721
Best: 714
--
0
Isaiah Strode
USA, 15-09-1997
40
Punti
18
Tornei
722
Best: 130
--
0
Duckhee Lee
KOR, 29-05-1998
40
Punti
22
Tornei
723
Best: 694
▲
8
Maxence Bertimon
FRA, 20-09-1999
40
Punti
25
Tornei
724
Best: 622
▼
-34
Amaury Raynel
FRA, 29-06-2002
40
Punti
25
Tornei
725
Best: 725
--
0
Jan Kumstat
CZE, 01-01-1900
39
Punti
14
Tornei
726
Best: 361
▼
-18
Bogdan Bobrov
RUS, 16-09-1997
39
Punti
17
Tornei
727
Best: 637
▼
-1
Linang Xiao
CHN, 18-03-2000
39
Punti
21
Tornei
728
Best: 478
▼
-1
Lucas Bouquet
FRA, 05-08-1997
39
Punti
21
Tornei
729
Best: 729
▲
9
Josip Simundza
CRO, 20-12-2004
39
Punti
23
Tornei
730
Best: 706
--
0
Michael Bassem Sobhy
EGY, 07-05-2004
39
Punti
24
Tornei
731
Best: 704
▲
1
Reda Bennani
MAR, 01-01-1900
38
Punti
10
Tornei
732
Best: 24
▲
1
Martin Klizan
SVK, 11-07-1989
38
Punti
10
Tornei
733
Best: 65
▼
-14
Egor Gerasimov
BLR, 11-11-1992
38
Punti
13
Tornei
734
Best: 503
▼
-54
Benoit Paire
FRA, 08-05-1989
38
Punti
16
Tornei
735
Best: 730
▼
-1
Marcel Zielinski
POL, 27-10-2000
38
Punti
16
Tornei
736
Best: 736
▼
-1
Sora Fukuda
JPN, 0
38
Punti
17
Tornei
737
Best: 476
--
0
Ignacio Monzon
ARG, 05-01-1998
38
Punti
22
Tornei
738
Best: 738
▲
61
Naoya Honda
JPN, 01-01-1900
38
Punti
27
Tornei
739
Best: 601
▲
9
Bautista Vilicich
ARG, 05-10-2001
37
Punti
18
Tornei
740
Best: 546
▲
2
Uisung Park
KOR, 27-09-2000
37
Punti
18
Tornei
741
Best: 720
▼
-5
Adrien Gobat
FRA, 10-07-2001
37
Punti
20
Tornei
742
Best: 742
▲
19
Leo Raquillet
FRA, 04-10-2005
37
Punti
20
Tornei
743
Best: 743
▲
77
Dinko Dinev
BUL, 13-02-2004
37
Punti
21
Tornei
744
Best: 605
▲
44
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
37
Punti
28
Tornei
745
Best: 672
▲
1
Elliot Benchetrit
MAR, 02-10-1998
36
Punti
10
Tornei
746
Best: 746
▲
1
Igor Kudriashov
RUS, 27-09-2003
36
Punti
15
Tornei
747
Best: 747
▲
4
Yuta Kawahashi
JPN, 26-01-1998
36
Punti
19
Tornei
748
Best: 748
▲
4
Luca Preda
ROU, 0
36
Punti
20
Tornei
749
Best: 741
▼
-5
Nicolas Tepmahc
FRA, 23-05-2001
36
Punti
21
Tornei
750
Best: 750
▲
46
Arthur Nagel
FRA, 14-04-2003
36
Punti
21
Tornei
751
Best: 675
▼
-6
Francisco Rocha
POR, 04-10-1999
36
Punti
23
Tornei
752
Best: 752
▲
3
Lucas Andrade Da Silva
BRA, 0
35
Punti
4
Tornei
753
Best: 752
▲
3
Oscar Weightman
GBR, 19-11-2001
35
Punti
6
Tornei
754
Best: 211
▲
5
Evgeny Karlovskiy
RUS, 07-08-1994
35
Punti
15
Tornei
755
Best: 749
▼
-6
Alan Magadan
MEX, 26-05-2001
35
Punti
17
Tornei
756
Best: 741
▼
-15
Pierre Delage
FRA, 22-01-2001
35
Punti
17
Tornei
757
Best: 704
▼
-7
Mwendwa Mbithi
USA, 10-01-1998
35
Punti
18
Tornei
758
Best: 758
▲
50
Carlos Maria Zarate
ARG, 0
35
Punti
19
Tornei
759
Best: 759
▲
1
Tai Sach
AUS, 16-09-2002
35
Punti
19
Tornei
760
Best: 760
▲
15
Joaquin Aguilar Cardozo
URU, 08-04-2005
35
Punti
21
Tornei
761
Best: 761
▲
2
Yanis Ghazouani Durand
FRA, 04-07-2000
35
Punti
22
Tornei
762
Best: 340
▼
-34
Colin Sinclair
NMI, 19-12-1994
35
Punti
22
Tornei
763
Best: 595
▲
1
S D Prajwal Dev
IND, 27-05-1996
35
Punti
23
Tornei
764
Best: 764
▲
12
Rodrigo Alujas
MEX, 26-08-2002
35
Punti
23
Tornei
765
Best: 709
▼
-26
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
35
Punti
25
Tornei
766
Best: 666
▼
-12
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
35
Punti
29
Tornei
767
Best: 687
▼
-1
Samir Hamza Reguig
ALG, 19-01-2002
35
Punti
31
Tornei
768
Best: 768
--
0
Roger Pascual Ferra
ESP, 0
34
Punti
8
Tornei
769
Best: 769
▲
163
Cesar Bouchelaghem
FRA, 28-06-2004
34
Punti
10
Tornei
770
Best: 659
▼
-1
JiSung Nam
KOR, 15-08-1993
34
Punti
10
Tornei
771
Best: 762
▼
-1
Ilya Ivashka
BLR, 24-02-1994
34
Punti
11
Tornei
772
Best: 690
--
0
Kaylan Bigun
USA, 23-05-2006
34
Punti
11
Tornei
773
Best: 744
--
0
Attila Boros
HUN, 22-12-2003
34
Punti
16
Tornei
774
Best: 774
--
0
Samuel Alejandro Linde Palacios
COL, 0
34
Punti
19
Tornei
775
Best: 585
▼
-13
Ewen Lumsden
GBR, 17-02-2000
34
Punti
22
Tornei
776
Best: 745
▲
1
Taiyo Yamanaka
JPN, 05-09-2001
34
Punti
23
Tornei
777
Best: 605
▼
-37
Mitsuki Wei Kang Leong
MAS, 06-08-2004
34
Punti
24
Tornei
778
Best: 669
--
0
Kosuke Ogura
JPN, 09-02-1996
34
Punti
25
Tornei
779
Best: 779
▲
168
Oscar Jose Gutierrez
ESP, 25-04-1993
34
Punti
27
Tornei
780
Best: 780
▲
20
Mika Petkovic
GER, 29-12-2006
34
Punti
29
Tornei
781
Best: 774
▼
-1
Dimitris Sakellaridis
GRE, 30-04-2006
34
Punti
37
Tornei
782
Best: 403
▼
-1
J.J. Wolf
USA, 21-12-1998
33
Punti
3
Tornei
783
Best: 682
▼
-25
Albert Pedrico Kravtsov
ESP, 12-06-2005
33
Punti
8
Tornei
784
Best: 589
--
0
Louis Dussin
FRA, 01-07-1999
33
Punti
11
Tornei
785
Best: 785
▼
-2
Tiago Torres
POR, 0
33
Punti
11
Tornei
786
Best: 786
▲
9
Toufik Sahtali
ALG, 0
33
Punti
19
Tornei
787
Best: 742
▼
-2
Aleksandr Lobanov
RUS, 01-04-2001
33
Punti
20
Tornei
788
Best: 743
▼
-23
Abel Forger
NED, 25-07-2005
33
Punti
24
Tornei
789
Best: 728
▼
-2
Leo Vithoontien
JPN, 18-08-1999
33
Punti
25
Tornei
790
Best: 154
▼
-1
Altug Celikbilek
TUR, 07-09-1996
32
Punti
4
Tornei
791
Best: 438
▼
-1
Orel Kimhi
ISR, 19-08-2003
32
Punti
12
Tornei
792
Best: 752
--
0
Yusuke Kusuhara
JPN, 09-08-1997
32
Punti
15
Tornei
793
Best: 597
▼
-118
Julio Cesar Porras
ARG, 25-02-1998
32
Punti
16
Tornei
794
Best: 724
▼
-1
Gabriel Ghetu
ROU, 07-11-2007
32
Punti
17
Tornei
795
Best: 795
▲
36
Ryan Dickerson
USA, 08-05-1997
32
Punti
18
Tornei
796
Best: 773
▼
-17
Artur Kukasian
RUS, 21-03-2004
32
Punti
25
Tornei
797
Best: 655
▲
1
Noah Schachter
USA, 06-09-1999
32
Punti
25
Tornei
798
Best: 735
▲
3
Ezekiel Clark
USA, 19-07-1998
32
Punti
29
Tornei
799
Best: 799
▼
-32
Pierre Yves Bailly
BEL, 0
31
Punti
2
Tornei
800
Best: 272
▼
-43
Orlando Luz
BRA, 08-02-1998
31
Punti
8
Tornei
801
Best: 636
▼
-77
Mohamed Safwat
EGY, 19-09-1990
31
Punti
10
Tornei
802
Best: 598
--
0
Mathias Bourgue
FRA, 18-01-1994
31
Punti
12
Tornei
803
Best: 803
▲
1
Alejandro Turriziani Alvarez
ESP, 12-02-2003
31
Punti
14
Tornei
804
Best: 787
▲
2
Kalin Ivanovski
MKD, 11-05-2004
31
Punti
16
Tornei
805
Best: 536
▲
2
Ryotaro Taguchi
JPN, 30-06-2000
31
Punti
17
Tornei
806
Best: 806
▲
3
Daniel Antonio Nunez
CHI, 0
31
Punti
19
Tornei
807
Best: 797
▼
-10
Tomas Curras Abasolo
ESP, 02-05-2000
31
Punti
23
Tornei
808
Best: 656
▼
-79
Maik Steiner
GER, 19-06-1994
31
Punti
25
Tornei
809
Best: 791
▲
2
Nikita Mashtakov
UKR, 18-03-1999
31
Punti
26
Tornei
810
Best: 774
▲
7
Marlon Vankan
GER, 27-08-2000
31
Punti
27
Tornei
811
Best: 479
▲
2
Jacob Bradshaw
AUS, 23-10-2002
30
Punti
13
Tornei
812
Best: 810
--
0
Kristijan Juhas
SRB, 04-06-2001
30
Punti
13
Tornei
813
Best: 324
▼
-22
Adrian Andreev
BUL, 12-05-2001
30
Punti
14
Tornei
814
Best: 814
▲
13
Jeffrey Von Der Schulenburg
SUI, 13-02-2002
30
Punti
16
Tornei
815
Best: 687
--
0
Alan Fernando Rubio Fierros
MEX, 03-02-1999
30
Punti
17
Tornei
816
Best: 403
--
0
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
30
Punti
20
Tornei
817
Best: 620
▲
6
Ben Jones
GBR, 19-05-1998
30
Punti
26
Tornei
818
Best: 734
--
0
Nick Chappell
USA, 19-09-1992
29
Punti
12
Tornei
819
Best: 479
--
0
Ilya Snitari
MDA, 20-03-2002
29
Punti
13
Tornei
820
Best: 820
▲
23
Max Schoenhaus
GER, 0
29
Punti
14
Tornei
821
Best: 599
--
0
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
29
Punti
21
Tornei
822
Best: 653
▼
-36
Taisei Ichikawa
JPN, 21-12-2000
29
Punti
23
Tornei
823
Best: 789
▼
-1
Joshua Charlton
AUS, 01-01-1900
29
Punti
23
Tornei
824
Best: 297
▲
1
Alexey Zakharov
RUS, 21-04-2000
28
Punti
7
Tornei
825
Best: 825
▲
1
Hoyoung Roh
KOR, 0
28
Punti
8
Tornei
826
Best: 769
▲
4
Miles Jones
USA, 26-12-2000
28
Punti
16
Tornei
827
Best: 578
▼
-33
Jose Pereira
BRA, 26-01-1991
28
Punti
17
Tornei
828
Best: 811
▲
1
Oliver Anderson
AUS, 01-01-1900
28
Punti
18
Tornei
829
Best: 780
▲
3
Shinji Hazawa
JPN, 12-04-1999
28
Punti
21
Tornei
830
Best: 830
▲
3
Menelaos Efstathiou
CYP, 02-03-1999
28
Punti
22
Tornei
831
Best: 741
▼
-78
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
28
Punti
24
Tornei
832
Best: 832
▲
4
Seydina Andre
SEN, 08-08-2003
28
Punti
26
Tornei
833
Best: 714
▼
-9
Niklas Schell
GER, 03-01-1999
28
Punti
26
Tornei
834
Best: 763
▲
3
Dragos Nicolae Cazacu
ROU, 10-02-2004
28
Punti
29
Tornei
835
Best: 481
▲
4
Ryan Seggerman
USA, 06-08-1999
27
Punti
9
Tornei
836
Best: 816
▲
4
Patrick Brady
GBR, 14-11-2004
27
Punti
10
Tornei
837
Best: 712
▲
64
Aoran Wang
CHN, 05-02-1997
27
Punti
11
Tornei
838
Best: 838
▲
3
Oliver Bonding
GBR, 0
27
Punti
12
Tornei
839
Best: 694
▲
3
Xiaofei Wang
CHN, 10-01-2003
27
Punti
12
Tornei
840
Best: 820
▼
-12
Karol Filar
POL, 31-08-1998
27
Punti
14
Tornei
840
Best: 840
▲
24
Jorge Plans
ESP, 0
27
Punti
14
Tornei
842
Best: 842
▲
2
Nikola Slavic
SWE, 01-01-1900
27
Punti
16
Tornei
843
Best: 789
▼
-29
Victor Lilov
USA, 11-02-2004
27
Punti
16
Tornei
844
Best: 530
▲
2
M Rifki Fitriadi
INA, 23-01-1999
27
Punti
19
Tornei
845
Best: 776
▲
2
Daisuke Sumizawa
JPN, 31-01-1999
27
Punti
20
Tornei
846
Best: 740
▲
2
Lautaro Agustin Falabella
ARG, 19-01-1998
27
Punti
20
Tornei
847
Best: 792
▼
-13
Mert Naci Turker
TUR, 16-08-1998
27
Punti
22
Tornei
848
Best: 848
▲
1
Marko Maksimovic
SRB, 12-02-2006
27
Punti
24
Tornei
849
Best: 716
▲
1
Wilson Leite
BRA, 06-11-1991
27
Punti
25
Tornei
850
Best: 659
▲
1
Wishaya Trongcharoenchaikul
THA, 08-04-1995
27
Punti
28
Tornei
851
Best: 834
▲
1
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
POL, 20-03-2005
26
Punti
5
Tornei
852
Best: 852
▲
1
Emon Van Loben Sels
USA, 0
26
Punti
6
Tornei
853
Best: 853
▲
8
Karim Bennani
MAR, 0
26
Punti
8
Tornei
854
Best: 796
▲
2
Gilbert Klier Junior
BRA, 16-05-2000
26
Punti
14
Tornei
855
Best: 855
▲
10
Lucio Ratti
ARG, 27-01-2004
26
Punti
17
Tornei
856
Best: 552
▲
1
Keisuke Saitoh
JPN, 29-04-2001
26
Punti
18
Tornei
857
Best: 850
▲
9
Matyas Cerny
CZE, 15-10-2001
26
Punti
20
Tornei
858
Best: 749
▼
-23
Alexander Klintcharov
NZL, 25-08-1996
26
Punti
23
Tornei
859
Best: 551
--
0
Diego Schwartzman
ARG, 16-08-1992
25
Punti
2
Tornei
860
Best: 850
--
0
Nicolas Ian Kotzen
USA, 22-03-2003
25
Punti
6
Tornei
861
Best: 861
--
0
Nikita Bilozertsev
UKR, 0
25
Punti
7
Tornei
862
Best: 862
▲
1
Timofei Derepasko
RUS, 0
25
Punti
10
Tornei
863
Best: 364
▲
4
Mikalai Haliak
BLR, 14-08-1998
25
Punti
19
Tornei
864
Best: 864
▲
4
Chase Ferguson
AUS, 02-01-1999
25
Punti
19
Tornei
865
Best: 556
▲
4
Savriyan Danilov
RUS, 03-06-2000
24
Punti
8
Tornei
866
Best: 817
▼
-12
Moise Kouame
FRA, 06-03-2009
24
Punti
10
Tornei
867
Best: 826
▼
-12
Cruz Hewitt
AUS, 11-12-2008
24
Punti
13
Tornei
868
Best: 868
▲
4
Tomas Serrano Luis
POR, 0
24
Punti
15
Tornei
869
Best: 869
▲
4
Kasra Rahmani
IRI, 0
24
Punti
18
Tornei
870
Best: 870
▲
4
Joao Victor Couto Loureiro
BRA, 0
24
Punti
19
Tornei
871
Best: 447
▲
4
Tomas Farjat
ARG, 15-02-2001
24
Punti
19
Tornei
872
Best: 870
▲
5
Daniel De Jonge
NED, 17-08-1999
24
Punti
22
Tornei
873
Best: 785
▲
5
Amit Vales
ISR, 07-06-2005
24
Punti
22
Tornei
874
Best: 688
▲
34
Alexandre Aubriot
FRA, 06-06-1999
24
Punti
26
Tornei
875
Best: 851
▼
-17
Nicolas Jadoun
FRA, 09-08-2002
24
Punti
26
Tornei
876
Best: 560
▲
6
Steven Diez
CAN, 17-03-1991
23
Punti
9
Tornei
877
Best: 877
▲
6
Matyas Fuele
HUN, 22-12-1998
23
Punti
9
Tornei
878
Best: 878
▲
6
Scott Jones
AUS, 01-01-1900
23
Punti
11
Tornei
879
Best: 759
▼
-9
Pablo Masjuan Ginel
ESP, 01-01-1900
23
Punti
11
Tornei
880
Best: 441
▼
-77
Gergely Madarasz
HUN, 01-10-1994
23
Punti
13
Tornei
881
Best: 808
▲
21
Enzo Wallart
USA, 12-02-1997
23
Punti
15
Tornei
882
Best: 736
▼
-37
Jakub Filip
CZE, 25-09-2005
23
Punti
17
Tornei
883
Best: 883
▲
11
Benjamin Torrealba
CHI, 23-06-2005
23
Punti
19
Tornei
884
Best: 843
▼
-8
Chirag Duhan
IND, 01-01-2004
23
Punti
20
Tornei
885
Best: 811
--
0
Thiago Cigarran
ARG, 26-03-2000
23
Punti
20
Tornei
886
Best: 886
--
0
Evan Bynoe
USA, 27-05-1999
23
Punti
22
Tornei
887
Best: 881
▼
-6
Pavlos Tsitsipas
GRE, 23-07-2005
23
Punti
32
Tornei
888
Best: 309
▼
-1
Benjamin Lock
ZIM, 04-03-1993
22
Punti
5
Tornei
889
Best: 888
▼
-1
Paul Inchauspe
FRA, 25-02-2004
22
Punti
5
Tornei
890
Best: 890
▲
341
Gian Luca Tanner
SUI, 12-01-2001
22
Punti
8
Tornei
891
Best: 891
▼
-2
Jack Anthrop
USA, 0
22
Punti
10
Tornei
892
Best: 739
▼
-21
Filip Pieczonka
POL, 09-04-2004
22
Punti
13
Tornei
893
Best: 839
▼
-3
Yaojie Zeng
CHN, 30-01-2002
22
Punti
16
Tornei
894
Best: 453
▼
-3
Leonardo Aboian
ARG, 20-04-1998
22
Punti
16
Tornei
895
Best: 866
▼
-3
Juan Sebastian Osorio
COL, 14-10-1997
22
Punti
17
Tornei
896
Best: 857
▼
-1
Evgeny Philippov
RUS, 06-02-2002
22
Punti
19
Tornei
897
Best: 827
▲
31
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
22
Punti
24
Tornei
898
Best: 833
▼
-19
Jesse Delaney
AUS, 14-11-1998
22
Punti
26
Tornei
899
Best: 887
▼
-2
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
22
Punti
26
Tornei
900
Best: 898
▼
-2
Zoran Ludoski
SRB, 16-06-2005
21
Punti
4
Tornei
901
Best: 62
▼
-2
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
21
Punti
6
Tornei
902
Best: 666
▼
-2
Rudy Quan
USA, 21-02-2006
21
Punti
9
Tornei
903
Best: 903
▲
14
Matisse Bobichon
FRA, 01-01-1900
21
Punti
14
Tornei
904
Best: 903
▼
-1
Jumpei Yamasaki
JPN, 02-07-1997
21
Punti
16
Tornei
905
Best: 877
--
0
Thomas Braithwaite
AUS, 09-12-1999
21
Punti
18
Tornei
906
Best: 857
▼
-10
Samuel Heredia
COL, 07-06-2006
21
Punti
22
Tornei
907
Best: 756
▲
22
Ignacio Parisca Romera
VEN, 20-08-2005
21
Punti
24
Tornei
908
Best: 114
▲
1
Gijs Brouwer
NED, 14-03-1996
20
Punti
3
Tornei
909
Best: 909
▲
2
Pavel Lagutin
RUS, 0
20
Punti
7
Tornei
910
Best: 910
▲
2
Georgi Georgiev
BUL, 0
20
Punti
7
Tornei
911
Best: 911
▲
2
Peter Makk
HUN, 0
20
Punti
8
Tornei
912
Best: 830
▲
4
Carles Hernandez
ESP, 25-04-2001
20
Punti
14
Tornei
913
Best: 913
▲
6
Finn Murgett
GBR, 0
20
Punti
16
Tornei
914
Best: 914
▲
6
Marcus Walters
GBR, 03-04-1998
20
Punti
16
Tornei
915
Best: 915
▲
38
Michel Hopp
GER, 01-01-1900
20
Punti
16
Tornei
916
Best: 916
▲
5
Simeon Stankovic
SRB, 01-01-1900
20
Punti
18
Tornei
917
Best: 377
▼
-10
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
20
Punti
19
Tornei
918
Best: 906
▼
-12
Jeremy Gschwendtner
GBR, 01-01-1900
20
Punti
20
Tornei
919
Best: 900
▲
3
Axel Nefve
USA, 22-07-2000
20
Punti
20
Tornei
920
Best: 902
▲
3
Kristjan Tamm
EST, 16-06-1998
20
Punti
20
Tornei
921
Best: 844
▲
5
Matt Kuhar
USA, 17-06-1996
20
Punti
22
Tornei
922
Best: 830
▼
-42
Mihai Razvan Marinescu
ROU, 09-09-2001
20
Punti
28
Tornei
923
Best: 912
▲
7
Michael Zhu
USA, 12-08-1992
20
Punti
29
Tornei
924
Best: 838
▼
-86
Luca Pow
GBR, 01-02-2005
19
Punti
6
Tornei
925
Best: 925
▲
6
Carl Emil Overbeck
DEN, 0
19
Punti
9
Tornei
926
Best: 777
▲
7
Matt Hulme
AUS, 17-02-1999
19
Punti
10
Tornei
927
Best: 836
▲
7
Jea Moon Lee
KOR, 02-07-1993
19
Punti
10
Tornei
928
Best: 738
▲
7
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
19
Punti
11
Tornei
929
Best: 929
▼
-14
Ivan Ivanov
BUL, 0
19
Punti
12
Tornei
930
Best: 930
▲
6
Petros Tsitsipas
GRE, 27-07-2000
19
Punti
14
Tornei
931
Best: 931
▲
6
Salvador Price
COL, 19-02-2005
19
Punti
14
Tornei
932
Best: 932
▲
6
Enzo Kohlmann De Freitas
BRA, 0
19
Punti
14
Tornei
933
Best: 860
▲
7
Chanyeong Oh
KOR, 27-06-1998
19
Punti
15
Tornei
934
Best: 934
▲
7
Anas Mazdrashki
BUL, 01-01-1900
19
Punti
16
Tornei
935
Best: 935
▼
-11
Justin Schlageter
GER, 0
19
Punti
20
Tornei
936
Best: 922
▲
8
Rares Teodor Pieleanu
ROU, 10-02-2007
19
Punti
20
Tornei
937
Best: 905
▲
8
John Hallquist Lithen
SWE, 03-12-2001
19
Punti
20
Tornei
938
Best: 938
▼
-13
Adan Freire Da Silva
FRA, 0
19
Punti
21
Tornei
939
Best: 939
▼
-12
Matteo Covato
ITA, 0
19
Punti
23
Tornei
940
Best: 940
▲
6
Nicolas Villalon
CHI, 21-02-2004
19
Punti
23
Tornei
941
Best: 920
▲
7
Derek Pham
AUS, 31-03-2004
18
Punti
5
Tornei
942
Best: 942
▲
7
Spencer Johnson
USA, 0
18
Punti
7
Tornei
943
Best: 595
▲
7
Mateo Barreiros Reyes
BRA, 14-12-2000
18
Punti
10
Tornei
944
Best: 377
▲
7
Alejo Lorenzo Lingua Lavallen
ARG, 09-03-2001
18
Punti
11
Tornei
945
Best: 660
▼
-27
Kiranpal Pannu
NZL, 07-01-1997
18
Punti
14
Tornei
946
Best: 946
▲
6
Maximo Zeitune
ARG, 0
18
Punti
15
Tornei
947
Best: 905
▲
39
Fernando Cavallo
ARG, 13-12-2005
18
Punti
15
Tornei
948
Best: 685
▼
-55
Peter Buldorini
IRL, 09-08-2004
18
Punti
17
Tornei
949
Best: 940
▲
5
Younes Lalami
MAR, 18-04-2001
18
Punti
17
Tornei
950
Best: 950
▼
-8
Lucas Marionneau
FRA, 0
18
Punti
18
Tornei
951
Best: 947
▲
5
Hayden Jones
AUS, 30-08-2006
18
Punti
20
Tornei
952
Best: 952
▲
18
Alejandro Juan Mano
ESP, 14-01-2005
18
Punti
20
Tornei
953
Best: 923
▲
4
Sam Ryan Ziegann
AUS, 25-07-1998
18
Punti
22
Tornei
954
Best: 784
▲
4
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
18
Punti
25
Tornei
955
Best: 955
▲
23
Calvin Mueller
GER, 0
17
Punti
3
Tornei
956
Best: 956
▲
4
Kuang Qing Xu
CHN, 0
17
Punti
6
Tornei
957
Best: 929
▲
4
Andrew Delgado
USA, 22-05-2005
17
Punti
6
Tornei
958
Best: 958
▲
4
Dominique Rolland
USA, 01-01-1900
17
Punti
7
Tornei
959
Best: 959
▲
4
Stijn Paardekooper
NED, 29-08-2003
17
Punti
9
Tornei
960
Best: 952
▲
4
Pepijn Bastiaansen
NED, 19-07-2005
17
Punti
11
Tornei