Rolex Paris Masters 2025: Alcaraz e Sinner guidano la corsa nell’ultimo Masters 1000 della stagione (oggi il sorteggio alle ore 18.30)

Sta per alzarsi il sipario sull’ATP Rolex Paris Masters 2025, l’ultimo Masters 1000 dell’anno e autentico atto finale della stagione regolare del circuito maschile (anche se la settimana dopo si disputeranno gli ultimi due tornei dell’anno prima delle Finals). Un torneo che, come da tradizione, deciderà gli otto qualificati alle ATP Finals di Torino e che promette una settimana ricca di emozioni, grandi sfide e colpi spettacolari.

L’edizione 2025 sarà ancora più speciale: per la prima volta il torneo parigino si disputerà nella nuova sede della La Défense Arena, un impianto moderno e maestoso che offrirà uno scenario ideale per l’unico Masters 1000 giocato al coperto. Tra i protagonisti più attesi ci saranno Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, considerati i principali favoriti per il titolo e sognati da tutti gli appassionati in una possibile finale tra i due.

Calendario e orari del torneo

Il Masters 1000 di Parigi manterrà la sua formula classica, con un tabellone da 56 giocatori (e 8 bye per le prime teste di serie) e una durata complessiva di una settimana, da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre 2025.

Le partite inizieranno ogni giorno alle 11:00 ora locale, mentre da lunedì a venerdì ci sarà anche una sessione serale a partire dalle 19:00, con due match di singolare in programma.

Lunedì: primo turno

Martedì e mercoledì: debutto delle teste di serie e seconda giornata del main draw

Giovedì: ottavi di finale

Venerdì: quarti di finale

Sabato 1° novembre: semifinali alle 14:30 e 17:00

Domenica 2 novembre: finale alle 15:00

Le teste di serie e il sorteggio del tabellone

L’ordine delle teste di serie è stato stabilito in base al ranking ATP del 20 ottobre 2025. Il sorteggio ufficiale si terrà oggi 24 ottobre alle 18:30, e ovviamente Alcaraz e Sinner si troveranno in lati opposti del tabellone: i due potranno incrociarsi solo in una finale da sogno.

Il debutto di Carlos Alcaraz è previsto per martedì o mercoledì, con Sinner che giocherà nell’altro giorno, per poi scendere in campo nella stessa sessione a partire dagli ottavi di finale in caso ovviamente di vittoria di entrambi.

Teste di serie

1️⃣ 🇪🇸 Carlos Alcaraz

2️⃣ 🇮🇹 Jannik Sinner

3️⃣ 🇩🇪 Alexander Zverev

4️⃣ 🇺🇸 Taylor Fritz

5️⃣ 🇺🇸 Ben Shelton

6️⃣ 🇦🇺 Alex de Minaur

7️⃣ 🇮🇹 Lorenzo Musetti

8️⃣ 🇳🇴 Casper Ruud

9️⃣ 🇨🇦 Felix Auger-Aliassime

🔟 🇷🇺 Karen Khachanov

11️⃣ 🇷🇺 Daniil Medvedev

12️⃣ 🇷🇺 Andrey Rublev

13️⃣ 🇰🇿 Alexander Bublik

14️⃣ 🇨🇿 Jiri Lehecka

15️⃣ 🇪🇸 Alejandro Davidovich Fokina

16️⃣ 🇨🇿 Jakub Mensik

Montepremi e punti in palio

Anche se la durata ridotta del torneo incide leggermente sul montepremi complessivo, il Paris Masters rimane un evento di grande importanza per i punti ATP, fondamentali nella corsa verso le Finals.

Ecco la distribuzione di premi e punti:

1º turno: 24.500 € / 10 punti

2º turno: 44.220 € / 50 punti

Ottavi: 82.465 € / 100 punti

Quarti: 154.170 € / 200 punti

Semifinali: 282.650 € / 400 punti

Finalista: 516.925 € / 650 punti

Campione: 946.610 € / 1.000 punti

Assenze e favoriti al titolo

L’attenzione mediatica è tutta su Alcaraz e Sinner, ma l’elenco dei partecipanti presenta anche assenze pesanti. Non saranno della partita Novak Djokovic, Holger Rune, Jack Draper e Frances Tiafoe, che hanno deciso di saltare l’appuntamento parigino per motivi fisici o di programmazione.

Nonostante queste defezioni, il livello resta altissimo. Daniil Medvedev, Casper Ruud, Alex de Minaur, Lorenzo Musetti e Ben Shelton rappresentano alternative concrete ai due big, mentre Taylor Fritz, Alexander Zverev e Félix Auger-Aliassime cercheranno punti preziosi per strappare un posto tra i migliori otto dell’anno.

In particolare, Auger-Aliassime potrebbe rivelarsi una mina vagante: il canadese è uno dei giocatori più temibili su superfici indoor e in passato ha già ottenuto risultati di rilievo in questo tipo di contesto.

L’attesa per l’ultimo grande atto

Con la stagione ormai agli sgoccioli, il Rolex Paris Masters 2025 rappresenta l’ultimo grande spettacolo prima delle ATP Finals di Torino. Tutti gli occhi saranno puntati su Alcaraz e Sinner, simboli della nuova generazione e protagonisti di una rivalità destinata a segnare il futuro del tennis mondiale.

La Défense Arena è pronta ad accogliere una settimana di emozioni, tensione e grande tennis, in un torneo che non solo assegnerà un titolo prestigioso, ma determinerà anche chi potrà sognare ancora la gloria finale nella capitale del tennis mondiale di fine anno: Torino.

Francesco Paolo Villarico