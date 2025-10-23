Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Costa do Sauipe, Brest, Sioux Falls, Hamburg e Suzhou: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

23/10/2025 09:03 Nessun commento
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
FRA Challenger Brest – 2° Turno – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 12:00
Mark Lajal EST vs Eliot Spizzirri USA
ATP Brest
Mark Lajal
0
0
Eliot Spizzirri [5]
0
0
Arthur Bouquier FRA vs Alexis Galarneau CAN

Il match deve ancora iniziare

Dan Added FRA vs Sascha Gueymard Wayenburg FRA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Francesco Maestrelli ITA vs Hugo Gaston FRA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Arthur Fery GBR vs Hugo Grenier FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA vs Joshua Paris GBR / Jackson Withrow USA

ATP Brest
Arthur Reymond / Luca Sanchez
0
0
Joshua Paris / Jackson Withrow
0
0
N.Sriram Balaji IND / Vijay Sundar Prashanth IND vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Barrientos COL / Matej Vocel CZE vs George Goldhoff USA / Theodore Winegar USA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED vs Francesco Maestrelli ITA / Francesco Passaro ITA

Il match deve ancora iniziare





GER Challenger Hamburg – 2° Turno – Cemento (al coperto)

R16 Cina ITA – Kuzmanov BUL 2° inc. ore 11
Il match deve ancora iniziare





BRA Challenger Costa do Sauípe – 1° Turno – Terra battuta

QUADRA CENTRAL – ore 16:00
Sebastian Gima ROU vs Juan Manuel Cerundolo ARG
Il match deve ancora iniziare

Mariano Navone ARG vs Hady Habib LBN

Il match deve ancora iniziare

Thiago Monteiro BRA vs Juan Carlos Prado Angelo BOL (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Marcelo Demoliner BRA / Orlando Luz BRA vs Tomas Barrios Vera CHI / Juan Pablo Ficovich ARG

Il match deve ancora iniziare

Luis Britto BRA / Marcelo Zormann BRA vs Cristian Rodriguez COL / Federico Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare



QUADRA 1 – ore 16:00
Roman Andres Burruchaga ARG vs Joao Eduardo Schiessl BRA

Il match deve ancora iniziare

Luis “Guto” Miguel BRA vs Andrea Collarini ARG

Il match deve ancora iniziare

Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Emilio Nava USA

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Carou URU / Juan Manuel Cerundolo ARG vs Andrea Collarini ARG / Thiago Agustin Tirante ARG

Il match deve ancora iniziare

Luis “Guto” Miguel BRA / Eduardo Ribeiro BRA vs Hady Habib LBN / Rodrigo Pacheco Mendez MEX

Il match deve ancora iniziare



QUADRA 2 – ore 16:00
Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs Tomas Barrios Vera CHI

Il match deve ancora iniziare

Genaro Alberto Olivieri ARG vs Cristian Garin CHI

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Bueno PER vs Mateus Alves BRA

Il match deve ancora iniziare

Alex Barrena ARG / Roman Andres Burruchaga ARG vs Boris Arias BOL / Johannes Ingildsen DEN

Il match deve ancora iniziare

Mateus Alves BRA / Pedro Boscardin Dias BRA vs Zdenek Kolar CZE / Piotr Matuszewski POL

Il match deve ancora iniziare



QUADRA 3 – ore 16:00
Igor Gimenez BRA vs Adolfo Daniel Vallejo PAR

Il match deve ancora iniziare

Pedro Boscardin Dias BRA vs Juan Pablo Ficovich ARG

Il match deve ancora iniziare

Carlos Taberner ESP vs Gonzalo Villanueva ARG

Il match deve ancora iniziare

Federico Agustin Gomez ARG / Luis David Martinez VEN vs Guillermo Duran ARG / Mariano Kestelboim ARG

Il match deve ancora iniziare

Genaro Alberto Olivieri ARG / Carlos Taberner ESP vs Gonzalo Escobar ECU / Miguel Reyes-Varela MEX

Il match deve ancora iniziare





USA Challenger Sioux Falls – 2° Turno – Cemento (al coperto)

Sioux Falls Ford Lincoln Stadium – ore 18:00
Samir Banerjee USA vs Rinky Hijikata AUS
Il match deve ancora iniziare

Martin Damm USA vs Andre Ilagan USA

Il match deve ancora iniziare

Antoine Ghibaudo FRA vs Andrew Fenty USA

Il match deve ancora iniziare

Patrick Kypson USA vs Rafael Jodar ESP (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Justin Boulais CAN / Mitchell Krueger USA vs Siddhant Banthia IND / Hans Hach Verdugo MEX

Il match deve ancora iniziare



Stadium 2 – ore 19:00
Patrick Harper AUS / Johannus Monday GBR vs Benjamin Kittay USA / Joshua Sheehy USA

Il match deve ancora iniziare

Rinky Hijikata AUS / Mac Kiger USA vs Maxwell Exsted USA / Adhithya Ganesan USA

Il match deve ancora iniziare

Juan Jose Bianchi VEN / Andrew Fenty USA vs Cleeve Harper CAN / David Stevenson GBR

Il match deve ancora iniziare





CHN Challenger Suzhou – 2° Turno – Cemento

In attesa…

