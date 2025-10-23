Challenger Costa do Sauipe, Brest, Sioux Falls, Hamburg e Suzhou: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)
Challenger Brest – 2° Turno – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 12:00
Mark Lajal vs Eliot Spizzirri
Arthur Bouquier vs Alexis Galarneau
Dan Added vs Sascha Gueymard Wayenburg (Non prima 16:00)
Francesco Maestrelli vs Hugo Gaston (Non prima 18:00)
Arthur Fery vs Hugo Grenier
Court 1 – ore 12:00
Arthur Reymond / Luca Sanchez vs Joshua Paris / Jackson Withrow
N.Sriram Balaji / Vijay Sundar Prashanth vs Theo Arribage / Albano Olivetti
Nicolas Barrientos / Matej Vocel vs George Goldhoff / Theodore Winegar (Non prima 16:00)
Sander Gille / Sem Verbeek vs Francesco Maestrelli / Francesco Passaro
Challenger Hamburg – 2° Turno – Cemento (al coperto)
R16 Cina – Kuzmanov 2° inc. ore 11
Challenger Costa do Sauípe – 1° Turno – Terra battuta
QUADRA CENTRAL – ore 16:00
Sebastian Gima vs Juan Manuel Cerundolo
Mariano Navone vs Hady Habib
Thiago Monteiro vs Juan Carlos Prado Angelo (Non prima 20:00)
Marcelo Demoliner / Orlando Luz vs Tomas Barrios Vera / Juan Pablo Ficovich
Luis Britto / Marcelo Zormann vs Cristian Rodriguez / Federico Zeballos
QUADRA 1 – ore 16:00
Roman Andres Burruchaga vs Joao Eduardo Schiessl
Luis “Guto” Miguel vs Andrea Collarini
Rodrigo Pacheco Mendez vs Emilio Nava
Ignacio Carou / Juan Manuel Cerundolo vs Andrea Collarini / Thiago Agustin Tirante
Luis “Guto” Miguel / Eduardo Ribeiro vs Hady Habib / Rodrigo Pacheco Mendez
QUADRA 2 – ore 16:00
Matheus Pucinelli De Almeida vs Tomas Barrios Vera
Genaro Alberto Olivieri vs Cristian Garin
Gonzalo Bueno vs Mateus Alves
Alex Barrena / Roman Andres Burruchaga vs Boris Arias / Johannes Ingildsen
Mateus Alves / Pedro Boscardin Dias vs Zdenek Kolar / Piotr Matuszewski
QUADRA 3 – ore 16:00
Igor Gimenez vs Adolfo Daniel Vallejo
Pedro Boscardin Dias vs Juan Pablo Ficovich
Carlos Taberner vs Gonzalo Villanueva
Federico Agustin Gomez / Luis David Martinez vs Guillermo Duran / Mariano Kestelboim
Genaro Alberto Olivieri / Carlos Taberner vs Gonzalo Escobar / Miguel Reyes-Varela
Challenger Sioux Falls – 2° Turno – Cemento (al coperto)
Sioux Falls Ford Lincoln Stadium – ore 18:00
Samir Banerjee vs Rinky Hijikata
Martin Damm vs Andre Ilagan
Antoine Ghibaudo vs Andrew Fenty
Patrick Kypson vs Rafael Jodar (Non prima 00:00)
Justin Boulais / Mitchell Krueger vs Siddhant Banthia / Hans Hach Verdugo
Stadium 2 – ore 19:00
Patrick Harper / Johannus Monday vs Benjamin Kittay / Joshua Sheehy
Rinky Hijikata / Mac Kiger vs Maxwell Exsted / Adhithya Ganesan
Juan Jose Bianchi / Andrew Fenty vs Cleeve Harper / David Stevenson
Challenger Suzhou – 2° Turno – Cemento
In attesa…
TAG: Circuito Challenger
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit