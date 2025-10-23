Challenger Costa do Sauipe, Brest, Sioux Falls, Hamburg e Suzhou: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Challenger Brest – 2° Turno – Cemento (al coperto)

ATP Brest Mark Lajal Mark Lajal 0 0 Eliot Spizzirri [5] Eliot Spizzirri [5] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Mark Lajalvs Eliot Spizzirri

Arthur Bouquier vs Alexis Galarneau



Il match deve ancora iniziare

Dan Added vs Sascha Gueymard Wayenburg (Non prima 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Francesco Maestrelli vs Hugo Gaston (Non prima 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Arthur Fery vs Hugo Grenier



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 12:00

Arthur Reymond / Luca Sanchez vs Joshua Paris / Jackson Withrow



ATP Brest Arthur Reymond / Luca Sanchez Arthur Reymond / Luca Sanchez 0 0 Joshua Paris / Jackson Withrow Joshua Paris / Jackson Withrow 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

N.Sriram Balaji / Vijay Sundar Prashanth vs Theo Arribage / Albano Olivetti



Il match deve ancora iniziare

Nicolas Barrientos / Matej Vocel vs George Goldhoff / Theodore Winegar (Non prima 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Sander Gille / Sem Verbeek vs Francesco Maestrelli / Francesco Passaro



Il match deve ancora iniziare

Challenger Hamburg – 2° Turno – Cemento (al coperto)

Challenger Costa do Sauípe – 1° Turno – Terra battuta

Sebastian Gimavs Juan Manuel Cerundolo

Mariano Navone vs Hady Habib



Il match deve ancora iniziare

Thiago Monteiro vs Juan Carlos Prado Angelo (Non prima 20:00)



Il match deve ancora iniziare

Marcelo Demoliner / Orlando Luz vs Tomas Barrios Vera / Juan Pablo Ficovich



Il match deve ancora iniziare

Luis Britto / Marcelo Zormann vs Cristian Rodriguez / Federico Zeballos



Il match deve ancora iniziare

QUADRA 1 – ore 16:00

Roman Andres Burruchaga vs Joao Eduardo Schiessl



Il match deve ancora iniziare

Luis “Guto” Miguel vs Andrea Collarini



Il match deve ancora iniziare

Rodrigo Pacheco Mendez vs Emilio Nava



Il match deve ancora iniziare

Ignacio Carou / Juan Manuel Cerundolo vs Andrea Collarini / Thiago Agustin Tirante



Il match deve ancora iniziare

Luis “Guto” Miguel / Eduardo Ribeiro vs Hady Habib / Rodrigo Pacheco Mendez



Il match deve ancora iniziare

QUADRA 2 – ore 16:00

Matheus Pucinelli De Almeida vs Tomas Barrios Vera



Il match deve ancora iniziare

Genaro Alberto Olivieri vs Cristian Garin



Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Bueno vs Mateus Alves



Il match deve ancora iniziare

Alex Barrena / Roman Andres Burruchaga vs Boris Arias / Johannes Ingildsen



Il match deve ancora iniziare

Mateus Alves / Pedro Boscardin Dias vs Zdenek Kolar / Piotr Matuszewski



Il match deve ancora iniziare

QUADRA 3 – ore 16:00

Igor Gimenez vs Adolfo Daniel Vallejo



Il match deve ancora iniziare

Pedro Boscardin Dias vs Juan Pablo Ficovich



Il match deve ancora iniziare

Carlos Taberner vs Gonzalo Villanueva



Il match deve ancora iniziare

Federico Agustin Gomez / Luis David Martinez vs Guillermo Duran / Mariano Kestelboim



Il match deve ancora iniziare

Genaro Alberto Olivieri / Carlos Taberner vs Gonzalo Escobar / Miguel Reyes-Varela



Il match deve ancora iniziare

Challenger Sioux Falls – 2° Turno – Cemento (al coperto)

Samir Banerjeevs Rinky Hijikata

Martin Damm vs Andre Ilagan



Il match deve ancora iniziare

Antoine Ghibaudo vs Andrew Fenty



Il match deve ancora iniziare

Patrick Kypson vs Rafael Jodar (Non prima 00:00)



Il match deve ancora iniziare

Justin Boulais / Mitchell Krueger vs Siddhant Banthia / Hans Hach Verdugo



Il match deve ancora iniziare

Stadium 2 – ore 19:00

Patrick Harper / Johannus Monday vs Benjamin Kittay / Joshua Sheehy



Il match deve ancora iniziare

Rinky Hijikata / Mac Kiger vs Maxwell Exsted / Adhithya Ganesan



Il match deve ancora iniziare

Juan Jose Bianchi / Andrew Fenty vs Cleeve Harper / David Stevenson



Il match deve ancora iniziare

Challenger Suzhou – 2° Turno – Cemento

