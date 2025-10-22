Codacons contro Sinner: “Una vergogna per l’Italia, ritirategli tutti gli onori”
La decisione di Jannik Sinner di non partecipare alle Finali di Coppa Davis ha scatenato un vero e proprio terremoto in Italia. Mentre il numero 2 del mondo si prepara a tornare in campo all’ATP 500 di Vienna, nel nostro Paese infuria la polemica per la rinuncia alla competizione che si terrà a Bologna, con il Codacons — l’associazione italiana dei consumatori — che ha addirittura chiesto la revoca di tutti i riconoscimenti istituzionali assegnati al tennista altoatesino.
In un durissimo comunicato, l’associazione ha definito la scelta di Sinner “una bofetada all’Italia e ai milioni di appassionati di tennis”, accusandolo di mancare di rispetto nei confronti della nazionale e del pubblico:
“La decisione di Sinner di rifiutarsi di giocare la Coppa Davis è una vergogna per l’Italia, per gli italiani e per i tifosi. Non si può rappresentare l’Italia nel mondo e poi prendere decisioni sportive così opposte.”
Il Codacons è arrivato a chiedere la revoca di ogni onorificenza, compresi il titolo di Ambasciatore della Diplomazia Sportiva conferito dal Ministero degli Esteri, il Collare d’Oro al Merito Sportivo del CONI, e persino la cittadinanza onoraria di Torino, assegnata dopo la storica vittoria della Davis nel 2023.
Il comunicato si chiude con un attacco personale al tennista:
“Se Sinner dedicasse meno tempo a girare spot pubblicitari per ogni prodotto, forse rappresenterebbe meglio il suo Paese dentro e fuori dal campo.”
Parole pesanti, che si aggiungono a un clima mediatico ormai incandescente. Sinner, da parte sua, ha già spiegato la scelta in modo chiaro: la necessità di recuperare energie dopo una stagione logorante e di prepararsi al meglio per il 2026. Una decisione presa con il suo team, “difficile ma ragionata”, come ha ribadito a Sky Sport.
Il dibattito, però, non accenna a spegnersi: tra chi lo accusa di scarso patriottismo e chi difende la sua professionalità, Sinner continua a dividere l’Italia — e a dimostrare, suo malgrado, quanto il tennis sia ormai al centro della nostra attenzione nazionale.
Marco Rossi
TAG: Codacons, Jannik Sinner
Ha già fatto vincere(con gli altri) 2 Davis in due anni.
Lasciategli fare come meglio
(per lui) crede.
E sempre forza Sinner e tutti
gli altri azzurri.
Sia quest’anno che l’anno scorso ha preparato gli AO giocando 2 matches di esibizione al posto di partecipare ad un torneo ufficiale il che potevano essere 5 matches: vedi un po’ tu.
Siamo al teatro dell’ assurdo ormai: Vespa, il Codacons, “il tennista ballerino”…tutti contro Sinner. Ci ha fatto vincere due volte di seguito la coppa Davis e questo è il ringraziamento
Binaghi sguinzaglia. ..tipo un avvertimento su chi comanda…
no ma qualcuno mi spieghi perche l’intervento del codacons….ha truffato gli interessi dei consumatori?….e se ghi ritirano le onoreficenze le coppe davis vinte le usiamo sul serio come insalatiere….
Per favore qualcuno spieghi ai vari Codacons, Bruno Vespa , Cazzullo
quanto puo’ valere per un tennista top la coppetta davis dopo che l’ha vinta lui da solo per due anni di fila.Parlano semplicemente per ignoranza nel senso che ignorano il reale valore della competizione come e’ strutturata oggi rispetto agli anni ottanta novanta.A questi ignoranti va spiegato che non e’ un addio alla competizione ma semplicemente un arrivederci, se la squadra dovesse andar male sicuramente vista la generosita’ del ragazzo, il prossimo anno sono certo che dara’ una mano a riconquistarla
Roba da matti….l’ invidia è davvero una brutta bestia…
Va a lauràa barbù
Io gli ruberei anche la bici, gli taglierei le ruote dell’auto e infine… non lo farei più amico! 😛 😛 😛
Ormai mancano solo le dichiarazioni di Peppa Pig e di Masha e Orso, che peraltro sarebbero più autorevoli fi quelle di Vespa e di Codacons.
Aggiungo: togliere ad HansPeter la licenza del suo Hotel. (Intanto a Vienna vediamo del tennis meraviglioso, fortunatamente)
D’ accordo
LOL. Ridicoli…
Questa mi ha fatto ridere, il Codacons.
Dovrebbero evitare la grappa a fine pasto.
La mamma dei poveri italioti è sempre in cinta…
Sai quanto frega al cupido sudtirolese il ritiro degli Onori, cara Codacons?
Il messaggio che arriva è chiaro: non gioco la Davis ma il giorno dopo annuncio che parteciperò all’ennesima esibizione (in Corea).
Fate un po’ voi.
Vabbè siamo alla frutta. Il Codacons, l’associazione più inutile che sia mai esistita.
È sempre un piacere leggere le opinioni di tutti, Bruno Vespa, Codacons, Gianni e Pinotto ecc. Ma Topolino, Paperino, Pippo e Pluto cosa hanno detto in proposito? Un grazie a chi mi terrà aggiornato!!
Un altro gruppo di rosiconi da aggiungere alla lista…
Daccordissimo sull inizio e sulla fine del comunicato, ma chiedere indietro premi e onoreficienze è una demenzialità.
Ci ha fatto vincere, è comunque italiano e si spera tornerà a giocare di nuovo e badare meno i suoi interessi. Non si chiedeono indietro.
Avanti un’ altro che c’è parecchio posto ancora, quantomeno a Jannik nessuno gli toglie il N1 come bersaglio dei vari perditempo