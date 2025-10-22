Notizie Copertina, Generica

Codacons contro Sinner: “Una vergogna per l’Italia, ritirategli tutti gli onori”

22/10/2025 18:34 22 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

La decisione di Jannik Sinner di non partecipare alle Finali di Coppa Davis ha scatenato un vero e proprio terremoto in Italia. Mentre il numero 2 del mondo si prepara a tornare in campo all’ATP 500 di Vienna, nel nostro Paese infuria la polemica per la rinuncia alla competizione che si terrà a Bologna, con il Codacons — l’associazione italiana dei consumatori — che ha addirittura chiesto la revoca di tutti i riconoscimenti istituzionali assegnati al tennista altoatesino.
In un durissimo comunicato, l’associazione ha definito la scelta di Sinner “una bofetada all’Italia e ai milioni di appassionati di tennis”, accusandolo di mancare di rispetto nei confronti della nazionale e del pubblico:

“La decisione di Sinner di rifiutarsi di giocare la Coppa Davis è una vergogna per l’Italia, per gli italiani e per i tifosi. Non si può rappresentare l’Italia nel mondo e poi prendere decisioni sportive così opposte.”
Il Codacons è arrivato a chiedere la revoca di ogni onorificenza, compresi il titolo di Ambasciatore della Diplomazia Sportiva conferito dal Ministero degli Esteri, il Collare d’Oro al Merito Sportivo del CONI, e persino la cittadinanza onoraria di Torino, assegnata dopo la storica vittoria della Davis nel 2023.

Il comunicato si chiude con un attacco personale al tennista:
“Se Sinner dedicasse meno tempo a girare spot pubblicitari per ogni prodotto, forse rappresenterebbe meglio il suo Paese dentro e fuori dal campo.”

Parole pesanti, che si aggiungono a un clima mediatico ormai incandescente. Sinner, da parte sua, ha già spiegato la scelta in modo chiaro: la necessità di recuperare energie dopo una stagione logorante e di prepararsi al meglio per il 2026. Una decisione presa con il suo team, “difficile ma ragionata”, come ha ribadito a Sky Sport.
Il dibattito, però, non accenna a spegnersi: tra chi lo accusa di scarso patriottismo e chi difende la sua professionalità, Sinner continua a dividere l’Italia — e a dimostrare, suo malgrado, quanto il tennis sia ormai al centro della nostra attenzione nazionale.



Marco Rossi

22 commenti.

Givoge (Guest) 22-10-2025 20:25

Ha già fatto vincere(con gli altri) 2 Davis in due anni.
Lasciategli fare come meglio
(per lui) crede.
E sempre forza Sinner e tutti
gli altri azzurri.

 22
+1: il capitano
piper 22-10-2025 20:04

Scritto da Givaldo Barbosa
Il messaggio che arriva è chiaro: non gioco la Davis ma il giorno dopo annuncio che parteciperò all’ennesima esibizione (in Corea).
Fate un po’ voi.

Sia quest’anno che l’anno scorso ha preparato gli AO giocando 2 matches di esibizione al posto di partecipare ad un torneo ufficiale il che potevano essere 5 matches: vedi un po’ tu.

 21
Jimi Hendrix (Guest) 22-10-2025 20:02

Siamo al teatro dell’ assurdo ormai: Vespa, il Codacons, “il tennista ballerino”…tutti contro Sinner. Ci ha fatto vincere due volte di seguito la coppa Davis e questo è il ringraziamento

 20
andrewthefirst 22-10-2025 19:51

Binaghi sguinzaglia. ..tipo un avvertimento su chi comanda…

 19
magilla 22-10-2025 19:36

no ma qualcuno mi spieghi perche l’intervento del codacons….ha truffato gli interessi dei consumatori?….e se ghi ritirano le onoreficenze le coppe davis vinte le usiamo sul serio come insalatiere….

 18
lucky (Guest) 22-10-2025 19:26

Per favore qualcuno spieghi ai vari Codacons, Bruno Vespa , Cazzullo
quanto puo’ valere per un tennista top la coppetta davis dopo che l’ha vinta lui da solo per due anni di fila.Parlano semplicemente per ignoranza nel senso che ignorano il reale valore della competizione come e’ strutturata oggi rispetto agli anni ottanta novanta.A questi ignoranti va spiegato che non e’ un addio alla competizione ma semplicemente un arrivederci, se la squadra dovesse andar male sicuramente vista la generosita’ del ragazzo, il prossimo anno sono certo che dara’ una mano a riconquistarla

 17
Luigi T (Guest) 22-10-2025 19:25

Roba da matti….l’ invidia è davvero una brutta bestia…

 16
WinItaly_ex_Berga 22-10-2025 19:23

Scritto da Givaldo Barbosa
Il messaggio che arriva è chiaro: non gioco la Davis ma il giorno dopo annuncio che parteciperò all’ennesima esibizione (in Corea).
Fate un po’ voi.

Va a lauràa barbù

 15
Racchetta 22-10-2025 19:22

Io gli ruberei anche la bici, gli taglierei le ruote dell’auto e infine… non lo farei più amico! 😛 😛 😛

 14
Lo Scriba 22-10-2025 19:17

Ormai mancano solo le dichiarazioni di Peppa Pig e di Masha e Orso, che peraltro sarebbero più autorevoli fi quelle di Vespa e di Codacons.

 13
WinItaly_ex_Berga 22-10-2025 19:17

Aggiungo: togliere ad HansPeter la licenza del suo Hotel. (Intanto a Vienna vediamo del tennis meraviglioso, fortunatamente)

 12
MAURO (Guest) 22-10-2025 19:13

D’ accordo

 11
Born in the U.S.A. 22-10-2025 19:08

LOL. Ridicoli…

 10
Kenobi 22-10-2025 19:05

Questa mi ha fatto ridere, il Codacons.

Dovrebbero evitare la grappa a fine pasto.

 9
Vae victis (Guest) 22-10-2025 18:58

La mamma dei poveri italioti è sempre in cinta…

 8
Markux (Guest) 22-10-2025 18:57

Sai quanto frega al cupido sudtirolese il ritiro degli Onori, cara Codacons?

 7
Givaldo Barbosa (Guest) 22-10-2025 18:56

Il messaggio che arriva è chiaro: non gioco la Davis ma il giorno dopo annuncio che parteciperò all’ennesima esibizione (in Corea).
Fate un po’ voi.

 6
Silvio (Guest) 22-10-2025 18:55

Vabbè siamo alla frutta. Il Codacons, l’associazione più inutile che sia mai esistita.

 5
il capitano 22-10-2025 18:53

È sempre un piacere leggere le opinioni di tutti, Bruno Vespa, Codacons, Gianni e Pinotto ecc. Ma Topolino, Paperino, Pippo e Pluto cosa hanno detto in proposito? Un grazie a chi mi terrà aggiornato!!

 4
Sole e Luna (Guest) 22-10-2025 18:51

Un altro gruppo di rosiconi da aggiungere alla lista…

 3
Magic21 22-10-2025 18:50

Daccordissimo sull inizio e sulla fine del comunicato, ma chiedere indietro premi e onoreficienze è una demenzialità.
Ci ha fatto vincere, è comunque italiano e si spera tornerà a giocare di nuovo e badare meno i suoi interessi. Non si chiedeono indietro.

 2
Inox 22-10-2025 18:46

Avanti un’ altro che c’è parecchio posto ancora, quantomeno a Jannik nessuno gli toglie il N1 come bersaglio dei vari perditempo

 1
