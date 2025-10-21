Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Mercoledì 22 Ottobre 2025
ATP 500 Vienna – indoor hard
R32 Popyrin – Berrettini Inizio 13:30
R32 Sinner – Altmaier Non prima 17:30
R32 Machac – Cobolli Inizio 13:00
R16 Arevalo /Pavic – Cobolli /Moutet 2° inc. ore 16
CH Brest – indoor hard
R16 Zeppieri – Holmgren 2° inc. ore 18:30
R32 Maestrelli – Wendelken 2° inc. ore 11
R16 Ruusuvuori – Passaro 3° inc. ore 11
R16 Kielan /Pieczonka – Maestrelli /Passaro 2° inc. ore 15:30
CH Hamburg – indoor hard
R16 Agostini /Stevenson – Latinovic /Walkow 2° inc. ore 10:30
WTA 250 Guangzhou – hard
2T Wang – Cocciaretto 3 incontro dalle 07:00
Rovereto 125 – Indoor hard
1T Basiletti /Grant – Jakupovic /Radisic 2 incontro dalle 12:00
1T Abbagnato /De Stefano – Chiesa /Moratelli ore 16:00
1T Ambrosio /Zantedeschi – Morderger /Morderger ore 11:00
1T Cascino /Noha Akugue – Maines /Visentin 2 incontro dalle 14:30
TAG: Italiani in campo
1 commento
FORZA ragazzi e ragazze