Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Mercoledì 22 Ottobre 2025

21/10/2025 22:04 1 commento
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

AUT ATP 500 Vienna – indoor hard
R32 Popyrin AUS – Berrettini ITA Inizio 13:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Sinner ITA – Altmaier GER Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Machac CZE – Cobolli ITA Inizio 13:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Arevalo ESA/Pavic CRO – Cobolli ITA/Moutet FRA 2° inc. ore 16

Il match deve ancora iniziare



FRA CH Brest – indoor hard
R16 Zeppieri ITA – Holmgren DEN 2° inc. ore 18:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Maestrelli ITA – Wendelken GBR 2° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

R16 Ruusuvuori FIN – Passaro ITA 3° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

R16 Kielan POL/Pieczonka POL – Maestrelli ITA/Passaro ITA 2° inc. ore 15:30

Il match deve ancora iniziare



GER CH Hamburg – indoor hard
R16 Agostini ITA/Stevenson CAN – Latinovic SRB/Walkow POL 2° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare



WTA 250 Guangzhou – hard
2T Wang CHN – Cocciaretto ITA 3 incontro dalle 07:00

Il match deve ancora iniziare



ITA Rovereto 125 – Indoor hard
1T Basiletti ITA/Grant ITA – Jakupovic SLO/Radisic SLO 2 incontro dalle 12:00

Il match deve ancora iniziare

1T Abbagnato ITA/De Stefano ITA – Chiesa ITA/Moratelli ITA ore 16:00

Il match deve ancora iniziare

1T Ambrosio ITA/Zantedeschi ITA – Morderger GER/Morderger GER ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

1T Cascino FRA/Noha Akugue GER – Maines ITA/Visentin ITA 2 incontro dalle 14:30

Il match deve ancora iniziare

