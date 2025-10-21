Masters 1000 Parigi ATP, Copertina

Masters 1000 di Parigi: Forfait Djokovic. Assegnate le wild card per tabellone principale e qualificazioni

21/10/2025 18:34 15 commenti
Valentin Vacherot MON, 16.11.1998 - Foto getty images
Valentin Vacherot MON, 16.11.1998 - Foto getty images

La Federazione Francese di Tennis ha ufficializzato le wild card per il Masters 1000 di Parigi 2025, ultimo grande appuntamento della stagione ATP prima delle Finals di Torino. Come da tradizione, l’organizzazione ha voluto premiare i migliori rappresentanti del tennis francese, insieme a un gradito ospite del Principato di Monaco.

Nel tabellone principale le quattro wild card sono state assegnate a:
🇫🇷 Arthur Rinderknech
🇫🇷 Terence Atmane
🇫🇷 Arthur Cazaux
🇲🇨 Valentin Vacherot

Per quanto riguarda le qualificazioni, le wild card sono andate tutte a tennisti transalpini:
🇫🇷 Hugo Gaston, che proverà a sfruttare il suo talento e il sostegno del pubblico di casa;
🇫🇷 Pierre-Hugues Herbert, veterano e doppista di grande esperienza;
🇫🇷 Ugo Blanchet, protagonista di una stagione in crescita nei Challenger
🇫🇷 Kyrian Jacquet, tennista che avrà l’occasione di misurarsi con i big.

Arriva anche la notizia che Novak Djokovic quest’anno non prenderà parte al rinnovato torneo Masters 1000 di Parigi, quest’anno in scena a La Defense Arena, in quello che sarà il secondo stadio di tennis più grande al mondo (17500 spettatori) dopo l’Ashe di New York. Il serbo ha confermato la sua presenza all’ATP 250 di Atene, mentre sulla sua partecipazione alle Finals di Torino al momento non c’è alcuna indicazione. Novak è qualificato, ma già lo scorso anno decise di non disputare il torneo ATP di fine stagione.

(Clicca per vedere l'entry list)
Masters 1000 Parigi Bercy (MD) Inizio torneo: 27/10/2025 | Ultimo agg.: 21/10/2025 19:16

Main Draw (cut off: 44 - Data entry list: 02/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 1. C. Alcaraz
  • 2. J. Sinner
  • 3. A. Zverev
  • 4. T. Fritz
  • 5. N. Djokovic
  • 6. B. Shelton
  • 7. A. de Minaur
  • 8. J. Draper
  • 9. L. Musetti
  • 10. K. Khachanov
  • 11. H. Rune
  • 12. C. Ruud
  • 13. F. Auger-Aliassime
  • 14. A. Rublev
  • 15. T. Paul
  • 16. J. Mensik
  • 17. A. Bublik
  • 18. D. Medvedev
  • 19. J. Lehecka
  • 20. A. Davidovich Fokina
  • 21. F. Cerundolo
  • 22. F. Cobolli
  • 23. T. Machac
  • 24. D. Shapovalov
  • 25. S. Tsitsipas
  • 26. U. Humbert
  • 27. G. Dimitrov
  • 28. F. Tiafoe
  • 29. L. Darderi
  • 30. A. Fils
  • 31. T. Griekspoor
  • 32. B. Nakashima
  • 33. C. Norrie
  • 34. A. Michelsen
  • 35. G. Diallo
  • 36. L. Tien
  • 37. G. Mpetshi Perricard
  • 38. C. Moutet
  • 39. A. Muller
  • 40. A. Popyrin
  • 41. J. Munar
  • 42. S. Baez
  • 43. J. Fonseca
  • 44. Z. Bergs
  • 0. (WC) A. Rinderknech
  • 0. (WC) V. Vacherot
  • 0. (WC) A. Cazaux
  • 0. (WC) T. Atmane

Alternates

  • 1. C. Ugo Carabe (45)
  • 2. L. Sonego (46)
  • 3. M. Kecmanovic (47)
  • 4. B. Bonzi (48)
  • 5. D. Altmaier (49)
  • 6. M. Giron (50)
  • 7. N. Borges (51)
  • 8. F. Marozsan (52)
  • 9. J. Brooksby (52)*pr
  • 10. M. Fucsovics (53)
  • 11. R. Bautista A (56)
  • 12. J. Brooksby (57)
  • 13. T. Martin Etc (58)
  • 14. M. Berrettini (59)
  • 15. A. Mannarino (60)
  • 16. F. Comesana (62)
  • 17. S. Korda (63)
  • 18. R. Opelka (64)
  • 19. H. Medjedovic (65)
  • 20. K. Majchrzak (66)
  • 21. D. Dzumhur (67)
  • 22. A. Kovacevic (68)
  • 23. A. Rinderknec (54)
  • 24. T. Atmane (61)

(Clicca per vedere l'entry list)
Masters 1000 Parigi Bercy (Q) Inizio torneo: 27/10/2025 | Ultimo agg.: 21/10/2025 19:16

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 06/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 47. M. Kecmanovic
  • 48. B. Bonzi
  • 49. D. Altmaier
  • 50. M. Giron
  • 51. N. Borges
  • 52. F. Marozsan
  • 53. M. Fucsovics
  • 54. A. Rinderknech
  • 56. R. Bautista Agut
  • 57. J. Brooksby
  • 58. T. Martin Etcheverry
  • 59. M. Berrettini
  • 60. A. Mannarino
  • 61. T. Atmane
  • 62. F. Comesana
  • 63. S. Korda
  • 64. R. Opelka
  • 66. K. Majchrzak
  • 67. D. Dzumhur
  • 68. A. Kovacevic
  • 69. M. Bellucci
  • 70. A. Cazaux
  • 71. M. Arnaldi
  • 72. E. Quinn
  • 0. (WC) H. Gaston
  • 0. (WC) P. Herbert
  • 0. (WC) U. Blanchet
  • 0. (WC) K. Jacquet
  •  
  •  

Alternates

  • 1. P. Martinez (73)
  • 2. Q. Halys (75)
  • 3. V. Royer (76)
  • 4. A. Walton (77)
  • 5. A. Vukic (79)
  • 6. J. Fearnley (80)
  • 7. J. de Jong (81)
  • 8. L. Djere (82)
  • 9. D. Goffin (83)
  • 10. B. van de Zan (84)
  • 11. A. Shevchenko (89)
  • 12. R. Collignon (90)
  • 13. E. Nava (92)
  • 14. V. Kopriva (93)
  • 15. M. Cilic (94)
  • 16. F. Misolic (95)
  • 17. T. Schoolkate (96)
  • 18. T. Agustin Ti (97)
  • 19. J. Struff (98)
  • 20. N. Basilashvi (100)
  • 21. S. Mochizuki (102)
  • 22. C. Taberner (104)
  • 23. E. Spizzirri (105)
  • 24. N. Jarry (107)
  • 25. I. Buse (108)
  • 26. N. Basavaredd (113)
  • 27. H. Gaston (101)

TAG: ,

15 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

walden 21-10-2025 22:50

Scritto da zedarioz

Scritto da JOA20

Scritto da ospite1
Salterà anche Torino

Probabile, ma finché non verrà confermato non mi fido

Musetti può andare alle finals anche se Nole non rinuncia. E io spero non rinunci anche perchè penso sarebbe l’ultima apparizione. Ormai gioca poco e non è detto che l’anno prossimo riesca a ripetere 4 semifinali slam.

Musetti deve guardare avanti e pensare a superare Shelton e DeMinaur

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Dr Ivo (Guest) 21-10-2025 21:09

Scritto da Italo
Vediamo cosa deciderà di fare Sinner.
Da considerare che a Vienna, dovesse arrivare in finale giocherebbe per 5 GG consecutivi.
E massimo martedì avrebbe l’esordio..
Se l’obiettivo principale è il master non so quanto gli convenga andare.
Alcaraz ad esempio,negli ultime 2 accoppiate consecutive 500-1000 è stato conservativo …

Se Sinner dovesse non andare a Bercy, Alcaraz avrebbe fatto una mossa giusta (in un’ottica di ranking) e Sinner, andando a Vienna, no.

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Italo (Guest) 21-10-2025 20:39

Vediamo cosa deciderà di fare Sinner.
Da considerare che a Vienna, dovesse arrivare in finale giocherebbe per 5 GG consecutivi.
E massimo martedì avrebbe l’esordio..
Se l’obiettivo principale è il master non so quanto gli convenga andare.
Alcaraz ad esempio,negli ultime 2 accoppiate consecutive 500-1000 è stato conservativo …

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Supporter dei poeti estinti (Guest) 21-10-2025 20:36

Scritto da Alberto Rossi
E mannaggia, una wc a un giovane talento che non fosse francese potevano dargliela… se Sinner fosse nato in Francia ora già avrebbero fatto una petizione per togliergli la cittadinanza

Se fosse nato in Francia lo avrebbero messo al posto di Macron altroché togliergli la cittadinanza..

 12
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, filouche8
Dr Ivo (Guest) 21-10-2025 20:29

Scritto da JOA20

Scritto da ospite1
Salterà anche Torino

Probabile, ma finché non verrà confermato non mi fido

Secondo me, al contrario, salta Bercy proprio per essere al meglio a Torino

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
zedarioz 21-10-2025 20:13

Scritto da JOA20

Scritto da ospite1
Salterà anche Torino

Probabile, ma finché non verrà confermato non mi fido

Musetti può andare alle finals anche se Nole non rinuncia. E io spero non rinunci anche perchè penso sarebbe l’ultima apparizione. Ormai gioca poco e non è detto che l’anno prossimo riesca a ripetere 4 semifinali slam.

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
zedarioz 21-10-2025 20:13

Scritto da JOA20

Scritto da ospite1
Salterà anche Torino

Probabile, ma finché non verrà confermato non mi fido

Musetti può andare alle finals anche se Nole non rinuncia. E io spero non rinunci anche perchè penso sarebbe l’ultima apparizione. Ormai gioca poco e non è detto che l’anno prossimo riesca a ripetere 4 semifinali slam.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 21-10-2025 19:59

Siamo sicuri del rientro di Fils?

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 21-10-2025 19:58

Probabile assente anche Tsitsipas…

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 21-10-2025 19:57

Depennare pure DIMITROV… credo!

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 21-10-2025 19:42

Scritto da ospite1
Salterà anche Torino

Probabile, ma finché non verrà confermato non mi fido

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
ospite1 (Guest) 21-10-2025 19:34

Salterà anche Torino

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Taxi Driver 21-10-2025 19:30

Aho a tutti questi topp player se non gli regalano racchette d”oro da 10 kili e un milione e mezzo a incontro per palleggiare e fare show con un altro capoccione, ormai non giocano più tornei….
Mi raccomando la prossima stagione + esibizioni multimilionarie e – tornei a sudare e remare x pochi “spiccioli” di centinaia di migliaia di eurini

 3
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M.
Alberto Rossi 21-10-2025 19:25

E mannaggia, una wc a un giovane talento che non fosse francese potevano dargliela… se Sinner fosse nato in Francia ora già avrebbero fatto una petizione per togliergli la cittadinanza

 2
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M., Detuqueridapresencia
Marco M. 21-10-2025 19:25

Wild Card doverosa a Vacherot, il resto in linea con le previsioni

 1
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: renzopii, Krik Kroc, il capitano, Detuqueridapresencia