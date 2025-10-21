Masters 1000 di Parigi: Forfait Djokovic. Assegnate le wild card per tabellone principale e qualificazioni
La Federazione Francese di Tennis ha ufficializzato le wild card per il Masters 1000 di Parigi 2025, ultimo grande appuntamento della stagione ATP prima delle Finals di Torino. Come da tradizione, l’organizzazione ha voluto premiare i migliori rappresentanti del tennis francese, insieme a un gradito ospite del Principato di Monaco.
Nel tabellone principale le quattro wild card sono state assegnate a:
🇫🇷 Arthur Rinderknech
🇫🇷 Terence Atmane
🇫🇷 Arthur Cazaux
🇲🇨 Valentin Vacherot
Per quanto riguarda le qualificazioni, le wild card sono andate tutte a tennisti transalpini:
🇫🇷 Hugo Gaston, che proverà a sfruttare il suo talento e il sostegno del pubblico di casa;
🇫🇷 Pierre-Hugues Herbert, veterano e doppista di grande esperienza;
🇫🇷 Ugo Blanchet, protagonista di una stagione in crescita nei Challenger
🇫🇷 Kyrian Jacquet, tennista che avrà l’occasione di misurarsi con i big.
Arriva anche la notizia che Novak Djokovic quest’anno non prenderà parte al rinnovato torneo Masters 1000 di Parigi, quest’anno in scena a La Defense Arena, in quello che sarà il secondo stadio di tennis più grande al mondo (17500 spettatori) dopo l’Ashe di New York. Il serbo ha confermato la sua presenza all’ATP 250 di Atene, mentre sulla sua partecipazione alle Finals di Torino al momento non c’è alcuna indicazione. Novak è qualificato, ma già lo scorso anno decise di non disputare il torneo ATP di fine stagione.
Main Draw (cut off: 44 - Data entry list: 02/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 1. C. Alcaraz
- 2. J. Sinner
- 3. A. Zverev
- 4. T. Fritz
- 5. N. Djokovic
- 6. B. Shelton
- 7. A. de Minaur
- 8. J. Draper
- 9. L. Musetti
- 10. K. Khachanov
- 11. H. Rune
- 12. C. Ruud
- 13. F. Auger-Aliassime
- 14. A. Rublev
- 15. T. Paul
- 16. J. Mensik
- 17. A. Bublik
- 18. D. Medvedev
- 19. J. Lehecka
- 20. A. Davidovich Fokina
- 21. F. Cerundolo
- 22. F. Cobolli
- 23. T. Machac
- 24. D. Shapovalov
- 25. S. Tsitsipas
- 26. U. Humbert
- 27. G. Dimitrov
- 28. F. Tiafoe
- 29. L. Darderi
- 30. A. Fils
- 31. T. Griekspoor
- 32. B. Nakashima
- 33. C. Norrie
- 34. A. Michelsen
- 35. G. Diallo
- 36. L. Tien
- 37. G. Mpetshi Perricard
- 38. C. Moutet
- 39. A. Muller
- 40. A. Popyrin
- 41. J. Munar
- 42. S. Baez
- 43. J. Fonseca
- 44. Z. Bergs
- 0. (WC) A. Rinderknech
- 0. (WC) V. Vacherot
- 0. (WC) A. Cazaux
- 0. (WC) T. Atmane
Alternates
- 1. C. Ugo Carabe (45)
- 2. L. Sonego (46)
- 3. M. Kecmanovic (47)
- 4. B. Bonzi (48)
- 5. D. Altmaier (49)
- 6. M. Giron (50)
- 7. N. Borges (51)
- 8. F. Marozsan (52)
- 9. J. Brooksby (52)*pr
- 10. M. Fucsovics (53)
- 11. R. Bautista A (56)
- 12. J. Brooksby (57)
- 13. T. Martin Etc (58)
- 14. M. Berrettini (59)
- 15. A. Mannarino (60)
- 16. F. Comesana (62)
- 17. S. Korda (63)
- 18. R. Opelka (64)
- 19. H. Medjedovic (65)
- 20. K. Majchrzak (66)
- 21. D. Dzumhur (67)
- 22. A. Kovacevic (68)
- 23. A. Rinderknec (54)
- 24. T. Atmane (61)
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 06/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 47. M. Kecmanovic
- 48. B. Bonzi
- 49. D. Altmaier
- 50. M. Giron
- 51. N. Borges
- 52. F. Marozsan
- 53. M. Fucsovics
- 54. A. Rinderknech
- 56. R. Bautista Agut
- 57. J. Brooksby
- 58. T. Martin Etcheverry
- 59. M. Berrettini
- 60. A. Mannarino
- 61. T. Atmane
- 62. F. Comesana
- 63. S. Korda
- 64. R. Opelka
- 66. K. Majchrzak
- 67. D. Dzumhur
- 68. A. Kovacevic
- 69. M. Bellucci
- 70. A. Cazaux
- 71. M. Arnaldi
- 72. E. Quinn
- 0. (WC) H. Gaston
- 0. (WC) P. Herbert
- 0. (WC) U. Blanchet
- 0. (WC) K. Jacquet
-
-
Alternates
- 1. P. Martinez (73)
- 2. Q. Halys (75)
- 3. V. Royer (76)
- 4. A. Walton (77)
- 5. A. Vukic (79)
- 6. J. Fearnley (80)
- 7. J. de Jong (81)
- 8. L. Djere (82)
- 9. D. Goffin (83)
- 10. B. van de Zan (84)
- 11. A. Shevchenko (89)
- 12. R. Collignon (90)
- 13. E. Nava (92)
- 14. V. Kopriva (93)
- 15. M. Cilic (94)
- 16. F. Misolic (95)
- 17. T. Schoolkate (96)
- 18. T. Agustin Ti (97)
- 19. J. Struff (98)
- 20. N. Basilashvi (100)
- 21. S. Mochizuki (102)
- 22. C. Taberner (104)
- 23. E. Spizzirri (105)
- 24. N. Jarry (107)
- 25. I. Buse (108)
- 26. N. Basavaredd (113)
- 27. H. Gaston (101)
