Carlos Alcaraz da record anche fuori dal campo: la racchetta di Wimbledon 2023 venduta per oltre 170 mila dollari
Carlos Alcaraz non si limita a riscrivere la storia del tennis con le sue imprese sul campo, ma lo fa anche nel mondo delle aste. La racchetta con cui lo spagnolo vinse il suo primo titolo a Wimbledon nel 2023, battendo Novak Djokovic in una finale memorabile, è stata appena venduta per 173.066 dollari, diventando la racchetta più costosa mai battuta all’asta.
Un risultato straordinario che conferma l’enorme valore collezionistico legato al giovane campione murciano, già tra le figure più iconiche dello sport mondiale. Ma non è l’unico primato detenuto da Alcaraz nel mondo delle aste: la pallina con cui vinse lo US Open 2025 è stata venduta per 88.900 dollari, mentre due card autografate del fuoriclasse spagnolo hanno raggiunto cifre impressionanti, rispettivamente 222.000 e 237.000 dollari.
Con soli 22 anni, Alcaraz non solo sta costruendo una carriera da leggenda tra i campi di tutto il mondo, ma sta anche diventando un autentico fenomeno di mercato, capace di trasformare ogni suo successo in un pezzo da collezione ambito dai fan e dagli investitori.
Il giovane spagnolo può quindi vantare tre record d’asta, un risultato che conferma quanto la “Alcaraz-mania” abbia ormai superato i confini del tennis.
Marco Rossi
TAG: Carlos Alcaraz, Curiosità
Al prossimo giro canotta, pantaloncini e scarpe rigorosamente intrisi di sudore
Feticisti all’arrembaggio. 😉
https://media1.tenor.com/m/PxT5RKI85EkAAAAC/tina-cipollari.gif
Sicuramente una asta USA.
Gli americani vanno pazzi per oggetti appartenuti a sportivi celebri. Sono compratori seriali di tali oggetti Kitc
Si vabbè ma allora a quanto si dovrebbe battere all’asta un flacone del sudore delle parti basse ravanate dal Toccafondi Maiorchino?
😆 😆 😆 😆 😆
Ma poi quale pallina? La pallina del primo 15, quella dell’ ultimo 15 o una delle tante utilizzate durante la finale?
Che Alcaraz trasformi una racchetta in oro è sicuro. Sull’altra faccenda ho i miei dubbi!
Certo che chi ha comprato la pallina per 90k deve avere dei seri problemi di mente….
Guarda che durante la finale di Wimbledon non ha usato una sola racchetta, ma varie.
I tennisti professionisti usano varie racchette durante le partite.
Si spera che non faccia come Piero Manzoni, sono convinto che la sua potrebbe raggiungere cifre record
Ne avrà usate 10…
Dico qualcosa forse un po’ provocatoria: perché vendere la racchetta con la quale ha vinto il primo Wimbledon? Possibile che non ci tenga a lasciare un ricordo ai suoi futuri figli/nipoti?…Qualcuno dirà “lascerà in beneficienza il ricavato”…se fosse così sarebbe un’ottima azione, ma con tutto quello che guadagna non avrebbe bisogno di questo per farlo…
Molto economica quella vinta da Jannik in Arabia Saudita vale piu’ di 6 Milioni
Gesù trasformava l’acqua in vino, Alcaraz di Nazaret trasforma una racchetta in oro e senza bisogno del petrolio arabo.
Siamo in un’epoca di accumulatori seriali , accumulatori di cianfrusaglie kitsch.