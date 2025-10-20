Guangzhou, Cocciaretto spreca ma chiude alla grande: avanti al secondo turno

Buona partenza per Elisabetta Cocciaretto nel WTA 250 di Guangzhou, dove l’azzurra ha superato al primo turno la francese Diane Parry con il punteggio di 6-4, 6-7(7), 6-2 dopo oltre due ore e mezza di battaglia.

Un match più complicato del previsto per la marchigiana, che si era messa in una posizione di netto vantaggio nel secondo set, avanti 4-0 e con due match point a disposizione sul 5-4 e servizio per l’avversaria. Cocciaretto ha poi fallito altre tre palle match nel tiebreak, perso 9-7 dopo un parziale ricco davvero di diversi momenti importanti.

Nel terzo e decisivo set, dopo essersi ritrovata sotto 1-2 (senza break), l’azzurra ha cambiato marcia, dominando gli scambi da fondo e infilando un parziale di cinque giochi consecutivi per chiudere con autorità 6-2.

Con questo successo, Cocciaretto si qualifica per il secondo turno, dove affronterà la cinese Wang Xiyu, 24 anni, alta 1,81 m e attualmente numero 163 del ranking WTA (best ranking: 49).

WTA Guangzhou Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 6 6 6 Diane Parry Diane Parry 4 7 2 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Diane Parry 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Diane Parry 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Diane Parry 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Diane Parry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 3-0* 4*-0 5*-0 5-1* 5-2* 5*-3 5*-4 6-4* 6-5* 6*-6 7-7* 7-8* 6-6 → 6-7 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Diane Parry 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Diane Parry 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Diane Parry 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-0 → 4-1 Diane Parry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Diane Parry 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Diane Parry 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Diane Parry 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Diane Parry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0





