Guangzhou, Cocciaretto spreca ma chiude alla grande: avanti al secondo turno

Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
Buona partenza per Elisabetta Cocciaretto nel WTA 250 di Guangzhou, dove l’azzurra ha superato al primo turno la francese Diane Parry con il punteggio di 6-4, 6-7(7), 6-2 dopo oltre due ore e mezza di battaglia.
Un match più complicato del previsto per la marchigiana, che si era messa in una posizione di netto vantaggio nel secondo set, avanti 4-0 e con due match point a disposizione sul 5-4 e servizio per l’avversaria. Cocciaretto ha poi fallito altre tre palle match nel tiebreak, perso 9-7 dopo un parziale ricco davvero di diversi momenti importanti.
Nel terzo e decisivo set, dopo essersi ritrovata sotto 1-2 (senza break), l’azzurra ha cambiato marcia, dominando gli scambi da fondo e infilando un parziale di cinque giochi consecutivi per chiudere con autorità 6-2.
Con questo successo, Cocciaretto si qualifica per il secondo turno, dove affronterà la cinese Wang Xiyu, 24 anni, alta 1,81 m e attualmente numero 163 del ranking WTA (best ranking: 49).
WTA Guangzhou
Elisabetta Cocciaretto
6
6
6
Diane Parry
4
7
2
Vincitore: Cocciaretto
Servizio
Svolgimento
Set 3
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Elisabetta Cocciaretto
1-2 → 2-2
Diane Parry
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Diane Parry
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
3-0*
4*-0
5*-0
5-1*
5-2*
5*-3
5*-4
6-4*
6-5*
6*-6
7-7*
7-8*
6-6 → 6-7
Elisabetta Cocciaretto
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Diane Parry
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Elisabetta Cocciaretto
4-4 → 5-4
Diane Parry
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Elisabetta Cocciaretto
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-0 → 4-1
Diane Parry
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Diane Parry
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elisabetta Cocciaretto
4-4 → 5-4
Elisabetta Cocciaretto
3-3 → 3-4
Diane Parry
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Elisabetta Cocciaretto
1-1 → 2-1
Elisabetta Cocciaretto
0-0 → 1-0
Marco Rossi
3 commenti
@ giallu (#4502190)
Nel secondo set era 4-0 40-15. e nel tie break 5-0. 5 match point mancati tra 4-5 e tie break… La cosa positiva è che il terzo set l ha vinto, dopo il disastro del secondo.
Sul secondo al tie avanti 5-1 si è fatta rimontare e battere.
Ho pensato, ecco siamo alle solite.
Invece reazione imperiosa e eccola.
Grande Betta!
Prossimo match più centrata però.
Meno male che Elisabetta non ha perso anche questo match! Avrebbe potuto demotivarla di brutto.
La marchigiana ha un’ottima testa in generale, tuttavia sembra che abbia ancora un blocco interiore che le sta impedendo di compiere un ulteriore salto di qualità. È un peccato perché era arrivata tra le top 30 ma non riesce a tornare a quei livelli, nonostante abbia tutto il potenziale per arrivare ancora più su.
Adesso affronta una giocatrice più alta, più potente, che serve meglio e forse anche più talentuosa, anche se mentalmente più fragile (altrimenti avrebbe già raggiunto da un pezzo le top 20).
So che l’ha già affrontata almeno due volte, una volta l’ha battuta in un torneo sul cemento in Messico, un’altra volta ci ha perso (mi sembra 7-6 al terzo) nelle qualificazioni del RG.
È una di quelle situazioni in cui speri che la giocatrice italiana giochi il suo miglior tennis e la sua avversaria non trovi la giornata di grazia!