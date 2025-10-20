Davis Cup: annunciato il team austriaco, primo avversario dell’Italia a Bologna

È stato annunciato il team dell’Austria, primo avversario dell’Italia alla prossima Final 8 di Davis Cup a Bologna. Il capitano Jurgen Melzer ha selezionato i seguenti giocatori: Filip Misolic (n.95 ATP), Jurij Rodionov (n.154), Lukas Neumayer (n.184), Alexander Elrer (n.38 ATP in doppio) e Lucas Miedler (n.29 ATP in doppio). Assente invece Sebastian Ofner, 29enne ex n.37 al mondo lo scorso anno, attualmente n.138 e a caccia di un rilancio dopo un infortunio che l’ha tenuto fuori per diverso tempo e che gli è costato una discesa nel ranking.

Austria’s official squad for the Davis Cup Final 8 in Bologna 🇦🇹🔥#DavisCup pic.twitter.com/YOpG1gPak3 — Davis Cup (@DavisCup) October 20, 2025

Un team relativamente giovane ma assolutamente alla portata degli azzurri, nettamente superiori per ranking ed esperienza ad alto livello rispetto agli austriaci. L’Austria nella Davis Cup 2025 al primo turno a fine gennaio si è imposta per 4-0 sulla Finlandia, quindi nel secondo turno a settembre è andata a vincere in Ungheria per 3-2, staccando così il pass per le Final 8 di Bologna.

Gli azzurri affronteranno gli austriaci mercoledì 19 novembre nel pomeriggio, iniziando così la difesa della Davis, vinta dai nostri tennisti nelle ultime due edizioni a Malaga.

Mario Cecchi