WTA 125 Florianopolis: Il Tabellone Principale. Due azzurre ai nastri di partenza
WTA 125 Florianopolis – Tabellone Principale – terra
(1) Solana Sierra vs Carolina Alves
Nicole Fossa Huergo vs Carole Monnet
Ekaterine Gorgodze vs Miriana Tona
Qualifier vs (6) Leyre Romero Gormaz
(3) Mayar Sherif vs Alice Rame
Tara Wuerth vs Laura Pigossi
Qualifier vs Eva Vedder
(WC) Ana Candiotto vs (7) Sinja Kraus
(8) Oleksandra Oliynykova vs Luisina Giovannini
Julia Riera vs Polona Hercog
Qualifier vs (WC) Luiza Fullana
Tina Smith vs (4) Panna Udvardy
(5) Julia Grabher vs (WC) Nauhany Vitoria Leme Da Silva
(WC) Sofia Da Cruz Mendonca vs Sada Nahimana
Irene Burillo vs Qualifier
Gabriela Ce vs (2) Simona Waltert
TAG: WTA 125
6 commenti
SCADENZA LUNEDI’ 20 ORE 15.00
