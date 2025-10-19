WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Florianopolis: Il Tabellone Principale. Due azzurre ai nastri di partenza

19/10/2025 19:52 6 commenti
Nicole Fossa Huergo ITA, 26.05.1995
Nicole Fossa Huergo ITA, 26.05.1995

BRA WTA 125 Florianopolis – Tabellone Principale – terra
(1) Solana Sierra ARG vs Carolina Alves BRA
Nicole Fossa Huergo ITA vs Carole Monnet FRA
Ekaterine Gorgodze GEO vs Miriana Tona ITA
Qualifier vs (6) Leyre Romero Gormaz ESP

(3) Mayar Sherif EGY vs Alice Rame FRA
Tara Wuerth CRO vs Laura Pigossi BRA
Qualifier vs Eva Vedder NED
(WC) Ana Candiotto BRA vs (7) Sinja Kraus AUT

(8) Oleksandra Oliynykova UKR vs Luisina Giovannini ARG
Julia Riera ARG vs Polona Hercog SLO
Qualifier vs (WC) Luiza Fullana BRA
Tina Smith AUS vs (4) Panna Udvardy HUN

(5) Julia Grabher AUT vs (WC) Nauhany Vitoria Leme Da Silva BRA
(WC) Sofia Da Cruz Mendonca BRA vs Sada Nahimana BDI
Irene Burillo ESP vs Qualifier
Gabriela Ce BRA vs (2) Simona Waltert SUI

TAG:

6 commenti

gbuttit 19-10-2025 21:38

SHERIF

WALTERT

SIERRA
RIERA

ROMERO
KRAUS
UDVARDY
GRABHER

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
kaishaku 19-10-2025 21:13

SHERIF

WALTERT

SIERRA
UDVARDY

GORGODZE
KRAUS
RIERA
GRABHER

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alessandro6.9 19-10-2025 21:03

Kraus

Udvardy

Romero
Waltert

Monnet
Wuerth
Hercog
Grabher

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 19-10-2025 20:21

Sierra

Riera

Sherif
Grabher

Tona
Kraus
Q
Ce

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 19-10-2025 20:17

SCADENZA LUNEDI’ 20 ORE 15.00

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 19-10-2025 20:16

sherif

udvardy

sierra
grabher

romero
kraus
riera
waltert

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!