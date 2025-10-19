Grave infortunio per Holger Rune: rottura completa del tendine d’Achille, lunga assenza in vista (probabili almeno 8 mesi di assenza dal circuito)
Brutte notizie dal circuito ATP: Holger Rune ha riportato una rottura completa del tendine d’Achille durante la semifinale dell’ATP 250 di Stoccolma contro Ugo Humbert. Il danese, costretto al ritiro dopo un cambio di ritmo improvviso, ha subito un infortunio grave che lo terrà lontano dai campi per un lungo periodo.
Dopo ore di preoccupazione e silenzio, è stato lo stesso Rune a chiarire la situazione attraverso i propri canali social. «Il mio tendine d’Achille è completamente rotto», ha scritto il 22enne con evidente amarezza, lasciando intendere che servirà molto tempo prima di rivederlo in azione.
Il giovane talento danese dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico la prossima settimana, seguito da un lungo percorso di riabilitazione. In casi di questo tipo, i tempi di recupero possono superare i dodici mesi, anche se l’obiettivo principale sarà quello di garantire una guarigione completa e duratura, senza rischi di ricadute.
Heartbreaking news.
Holger has confirmed that his Achilles tendon is completely ruptured. He will need surgery next week, followed by a long rehabilitation.
All your fans are thinking of you @holgerrune2003 and sending all our strength and love . We’ll be waiting for you ❤️ pic.twitter.com/c0ceWsZv7f
— holgerrune.elodie (@holgerrunelodie) October 19, 2025
Rune, che a soli 22 anni è già uno dei giocatori più talentuosi e imprevedibili del circuito, vede così interrotta bruscamente la sua stagione e probabilmente gran parte di quella futura.
Il mondo del tennis si è stretto attorno al danese con numerosi messaggi di solidarietà e incoraggiamento da parte di colleghi, tifosi e addetti ai lavori. Tutti sperano di rivederlo presto in campo, recuperato e competitivo come sempre.
Un tennista in genere impiega in media tra 9 e 12 mesi per tornare in campo in modo competitivo dopo una rottura completa del tendine d’Achille. Alcuni possono rientrare in 8 mesi, ma la priorità resta evitare recidive o rigidità croniche, che possono compromettere la carriera.
Un colpo durissimo per Rune, ma anche un momento in cui potrà dimostrare la forza mentale che lo ha sempre contraddistinto.
Tennista molto talentuoso, dispiace davvero. Speriamo possa tornare integro dopo aver osservato il percorso di recupero che presumibilmente non sarà breve
Che Rune sia un “caro ragazzo”, non so se mi trovi del tutto d’accordo. Ma questo non ha alcuna importanza: a lui un sincero augurio di poter tornare a giocare il suo miglior tennis e magari, dovendo affrontare adesso un duro periodo di fragilità, di tornare nel circuito più maturo e più forte. Forza Holger!
Riprendersi da questo tipo di infortuni non è impossibile ma i risvolti psicologici possono essere anche peggio. Anche a guarigione avvenuta la paura che il problema possa ripetersi può essere più bloccante del problema fisico per sé.
Haliburton dopo lo stesso infortunio patito in gara7 delle Finals NBA aveva dichiarato immediatamente che avrebbe saltato tutta la stagione seguente.
In questo caso non ha alcun senso affrettare il recupero, tanto il 2026 di fatto è praticamente compromesso. Qualcuno pensa forse che potrà vincere il prossimo US Open?
Forza Monello…,riprenditi presto.
In bocca al lupo Holger.
Bruttissima notizia purtroppo, gli faccio i migliori auguri per una completa guarigione.
Carriera finita non lo so, ha 22 anni e mezzo. Ma tornare a questi livelli la vedo buia.
Intanto 8 mesi del titolo, come spiega poi l’articolo, sono un’ipotesi ottimistica. Più probabile vederlo ricominciare ad inizio 2027 senza classifica: userà il protect ranking ma partendo da zero. Non potrà sbagliare nulla, non chiedere PR e WC a tornei troppo duri, non uscire troppo presto in quelli alla sua portata. Dovrà quasi sicuramente cambiare il suo tennis per spingere meno.
Poi c’é l’aspetto psicologico, per uno che ha sempre amministrato male problemi fisici anche non impattanti come questo (schiena).
Sperando che mi smentisca, gli faccio i migliori auguri
Fortunatamente per lui ha 22 anni ed è forte fisicamente…ora carriera finita mi sembra un vaticinio funesto…credo che se la testa regge in un anno e mezzo protrebbe tornare ad essere competitivo…certo una brutta botta per il danese.
In bocca al lupo,la parte psicologica sarà determinante per tornare ai vertici.
Forza!
Nella migliore delle ipotesi,minimo sono 10 i mesi di stop per evitare una ricaduta,che davvero vorrebbe dire fine della carriera.
otto mesi a partire da adesso è metà 2026, non certo tutto.
Probabile. Ma chirurgia e riabilitazione odierni sono al top. Un anno sicuro. Tornerà per i 2027. Forza Rune sei un caro ragazzo, ce la farai
Infortunio terribile, tanti auguri a Rune per una completa guarigione.
Tempi di guarigione lunghissimi, molto sfortunato.
Carriera non credo o comunque dipende a che livelli. Di sicuro il 2026 lo salta
Riprenditi Holger, in bocca al lupo
Carriera praticamente finita