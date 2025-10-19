Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Basilea e Vienna: I risultati completi con il dettaglio delle Qualificazioni. Matteo Arnaldi alla caccia del Md a Vienna. Jasmine Paolini si cancella da Tokyo (LIVE)

19/10/2025 09:13 2 commenti
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images

Jasmine Paolini si è cancellata dal torneo WTA 500 di Tokyo dopo la qualificazione ottenuta alle WTA Finals di Riad.
Al suo posto Belinda Bencic occuperà la posizione di testa di serie n.1 (5).

SUI ATP 500 Basilea – Turno Qualificazioni – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 13:00
Remy Bertola SUI vs Quentin Halys FRA
Il match deve ancora iniziare

David Goffin BEL vs Marin Cilic CRO

Il match deve ancora iniziare

Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE vs Remy Bertola SUI / Mika Brunold SUI

Il match deve ancora iniziare



IWB Court 1 – ore 13:00
Valentin Royer FRA vs Kamil Majchrzak POL

Il match deve ancora iniziare

Reilly Opelka USA vs Botic van de Zandschulp NED

Il match deve ancora iniziare





AUT ATP 500 Vienna – Turno Qualificazioni – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 13:00
Mackenzie McDonald USA vs Aleksandar Kovacevic USA
Il match deve ancora iniziare

Hamad Medjedovic SRB vs Jacob Fearnley GBR

Il match deve ancora iniziare



#glaubandich Court – ore 13:00
Damir Dzumhur BIH vs Ethan Quinn USA

Il match deve ancora iniziare

Tristan Schoolkate AUS vs Matteo Arnaldi ITA

Il match deve ancora iniziare





JPN WTA 500 Tokyo – Turno Qualificazione – Cemento

Center Court – ore 03:30
Kimberly Birrell AUS vs (8) Katie Boulter GBR 6:3,3:6,6:7

(2) Eva Lys GER vs (9) Viktorija Golubic SUI

WTA Tokyo
Eva Lys [2]
0
6
7
0
Viktorija Golubic [9]
0
3
6
0
Vincitore: Lys
Mostra dettagli



Show Court – ore 03:30
Varvara Gracheva FRA vs Maddison Inglis AUS 63 61
Dalma Galfi HUN vs (12) Cristina Bucsa ESP 36 67

(6) Maria Sakkari GRE vs (7) Suzan Lamens NED

WTA Tokyo
Maria Sakkari [6]
30
6
1
Suzan Lamens [7]
30
3
1
Mostra dettagli

Md Tokyo
(5) Belinda Bencic SUI vs Bye
Xinyu Wang CHN vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs Maya Joint AUS
Marketa Vondrousova CZE vs (8) Karolina Muchova CZE

(3) Ekaterina Alexandrova RUS vs Bye
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs Jaqueline Cristian ROU
(WC) Wakana Sonobe JPN vs (WC) Nikola Bartunkova CZE
(WC) Moyuka Uchijima JPN vs (6) Linda Noskova CZE

(7) Diana Shnaider RUS vs Dayana Yastremska UKR
Sofia Kenin USA vs Anna Kalinskaya RUS
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs McCartney Kessler USA
Bye vs (4) Clara Tauson DEN

(9) Victoria Mboko CAN vs (WC) Bianca Andreescu CAN
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
Leylah Fernandez CAN vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
Bye vs (2) Elena Rybakina KAZ





CHN WTA 250 Guangzhou – 1º Turno Qualificazioni – Cemento

Center Court – ore 05:00
(5) Katarzyna Kawa POL vs Xinyu Gao CHN
WTA Guangzhou
Katarzyna Kawa [5]
0
6
7
Xinyu Gao
6
4
5
Vincitore: Kawa
Mostra dettagli

Sijia Wei CHN vs (12) Tamara Korpatsch GER

WTA Guangzhou
Sijia Wei
0
7
0
0
Tamara Korpatsch [12]
0
6
6
2
Vincitore: Korpatsch
Mostra dettagli

(1) Katie Volynets USA vs Dominika Salkova CZE

WTA Guangzhou
Katie Volynets [1]
0
6
0
Dominika Salkova
30
2
0
Mostra dettagli

(6) Lulu Sun NZL vs Yuyao Li CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 05:00
Hong Yi Cody Wong HKG vs (11) Whitney Osuigwe USA

WTA Guangzhou
Hong Yi Cody Wong
3
6
7
Whitney Osuigwe [11]
6
3
5
Vincitore: Wong
Mostra dettagli

Claire Liu USA vs (10) Linda Fruhvirtova CZE

WTA Guangzhou
Claire Liu
0
7
6
0
Linda Fruhvirtova [10]
0
6
4
0
Vincitore: Liu
Mostra dettagli

Lanlana Tararudee THA vs (9) Joanna Garland TPE

WTA Guangzhou
Lanlana Tararudee
40
7
0
Joanna Garland [9]
30
5
0
Mostra dettagli

(2) Janice Tjen INA vs Tatiana Prozorova RUS Non prima 09:30

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 05:00
(4) Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Han Shi CHN

WTA Guangzhou
Victoria Jimenez Kasintseva [4]
0
6
6
0
Han Shi
0
2
1
0
Vincitore: Jimenez Kasintseva
Mostra dettagli

(3) Kaja Juvan SLO vs Anna Yang CHN

WTA Guangzhou
Kaja Juvan [3]
0
7
6
0
Anna Yang
0
5
2
0
Vincitore: Juvan
Mostra dettagli

Alina Korneeva RUS vs (8) Talia Gibson AUS

WTA Guangzhou
Alina Korneeva
5
6
7
Talia Gibson [8]
7
3
5
Vincitore: Korneeva
Mostra dettagli

Astra Sharma AUS vs (7) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA

WTA Guangzhou
Astra Sharma
0
0
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah [7]
0
0
Mostra dettagli

TAG: ,

2 commenti

Scolaretto 19-10-2025 09:54

Una breve sosta per Jasmine poi… chissà che non ci riservi qualche bella sorpresa alle finals!

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Henry (Guest) 19-10-2025 09:26

Scontato il ritiro di Paolini 😉

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!