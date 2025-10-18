Olbia Challenger, la finale sarà Carreño-Van Assche: l’ex n.10 ATP batte Landaluce in tre set — “Stanco ma felice, mi aspetta un incontro molto duro”

Pablo Carreno Busta e Luca Van Assche sono i finalisti della terza edizione dell’Olbia Challenger. Al Tennis Club Terranova il francese ha aperto il programma degli incontri di singolare, vincendo il personale derby contro Hugo Grenier per 3-6 6-1 6-1. L’altra sfida tra connazionali è andata invece all’asturiano, capace di piegare il campione in carica Martin Landaluce per 6-2 3-6 6-3. L’ultimo atto del Challenger 125 sardo è in programma domani alle ore 15.00 sulla Cloto Arena. In mattinata si è disputata la finale del torneo di doppio, con Arthur Reymond e Luca Sanchez che hanno sconfitto Victor Cornea e Bruno Pujol Navarro per 6-4 6-1.

Sedicesima finale Challenger per Carreno Busta – Un’altra battaglia lunga, un’altra vittoria per Pablo Carreno Busta. Sulla Cloto Arena l’asturiano ha battuto il campione in carica e testa di serie numero tre Martin Landaluce per 6-2 3-6 6-3, guadagnando l’accesso alla finale dell’Olbia Challenger. “È stata una bella partita per voi, per me un po’ meno – ha scherzato con il pubblico l’ex numero 10 ATP, a Olbia sesta forza del seeding –. Sono stanco ma felice. Nel primo e nel terzo set sono riuscito a mettere pressione a Martin, ma onestamente è stata dura considerando che nell’ultimo parziale sono partito sotto di un break”. Due partite nella giornata di giovedì contro Basile e Pavlovic, poi le battaglie contro Tabilo e il connazionale di Madrid; Carreno Busta ha guadagnato con merito l’accesso alla sedicesima finale Challenger della carriera e aspirerà domani al trofeo numero quindici nella categoria: “Se sono stanco? La mattina non riesco neanche a camminare, poi con calma mi attivo e alla fine riesco a essere competitivo. Ho affrontato sfide dure ma in qualche modo me la sono sempre cavata. Con Luca non ho mai giocato ma è normale, lui è giovane mentre io sono vecchio (ride). So che è in grandissima forma e si è meritato di giocare l’ultimo atto. Mi aspetto di disputare altri tre set e spero di vincere”. Con questo successo, diventa ufficiale il rientro in Top 100 di Carreno: in attesa del risultato di domani, il tennista di Gijon si piazza virtualmente alla posizione numero 97 ATP.

Seconda finale stagionale per Van Assche – Una prestazione in crescendo per una vittoria in rimonta. Luca Van Assche ha superato per 3-6 6-1 6-1 il connazionale Hugo Grenier e si è qualificato per la finale dell’Olbia Challenger. “È stata una partita molto difficile contro un avversario che è in fiducia e ha vinto tante partite ultimamente – ha spiegato il numero 238 ATP –. Sapevo che sarebbe stata tosta ma, anche se ho cominciato un po’ male, sono stato molto concentrato dall’inizio alla fine. Sono felice della mia prestazione e soprattutto del livello che ho espresso nel finale”. Per Van Assche, che si è assicurato il ritorno tra i primi 200 del ranking ATP, si tratta dell’ottava finale Challenger in carriera. “La mia prima finale? Me la ricordo. Ho affrontato Cecchinato, ma ero talmente teso che non riuscivo a giocare. Poi piano piano mi sono abituato” ha spiegato, ricordando di averne giocate ben sei di finali nell’arco di sei mesi, tra il 2022 e il 2023, quando ha toccato il best ranking al numero 63 ATP. A Olbia andrà a caccia del suo quarto titolo e proverà a interrompere un digiuno di due anni e mezzo: “La finale è sempre l’ultima battaglia della settimana, sono molto contento di scendere in campo”. Infine, non poteva mancare un ringraziamento ai tifosi accorsi numerosi al Tennis Club Terranova, che a suon di applausi hanno dimostrato di aver apprezzato lo spettacolo offerto dai giocatori: “Tutti i giorni in cui ho giocato c’è sempre stato grande pubblico. Sono molto felice di essere a Olbia, di venire in Italia e di giocare davanti a voi. Grazie mille per essere venuti a sostenerci. Spero che sarete numerosi anche domani”.

Risultati di sabato 18 ottobre

Semifinali

Pablo Carreno Busta (6) b. Martin Landaluce (3) 6-2 3-6 6-3

Luca Van Assche b. Hugo Grenier 3-6 6-1 6-1

Finale di doppio

Arthur Reymond/Luca Sanchez b. Victor Cornea/Bruno Pujol Navarro 6-4 6-1