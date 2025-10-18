WTA 125 Rovereto Copertina, WTA

WTA 125 Rovereto: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 8 azzurre nel Md e 3 nelle qualificazioni

18/10/2025 18:57 3 commenti
ITA WTA 125 Rovereto – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Darja Semenistaja LAT vs (WC) Noemi Basiletti ITA
Aurora Zantedeschi ITA vs Qualifier
Celine Naef SUI vs Jana Fett CRO
Qualifier vs (6) Sofia Costoulas BEL

(3) Lucrezia Stefanini ITA vs Anastasiia Sobolieva UKR
Marina Bassols Ribera ESP vs (WC) Elisa Visentin ITA
Dalila Jakupovic SLO vs Gabriela Knutson CZE
Qualifier vs (8) Daria Snigur UKR

(5) Maria Timofeeva RUS vs (WC) Tyra Caterina Grant ITA
Qualifier vs Susan Bandecchi SUI
Angela Fita Boluda ESP vs Aliona Bolsova ESP
Lina Gjorcheska MKD vs (4) Nuria Brancaccio ITA

(7) Linda Klimovicova POL vs Amarissa Toth HUN
Anna-Lena Friedsam GER vs Andrea Lazaro Garcia ESP
(WC) Samira De Stefano ITA vs Silvia Ambrosio ITA
Barbora Palicova CZE vs (2) Oksana Selekhmeteva RUS

ITA WTA 125 Rovereto – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Eva Guerrero Alvarez ESP vs Aneta Laboutkova CZE
(WC) Maryna Kolb UKR vs (7) Sofya Lansere RUS

(2) Noma Noha Akugue GER vs Yana Morderger GER
Nadiya Kolb UKR vs (6) Urszula Radwanska POL

(3) Sofia Shapatava GEO vs Tayisiya Morderger GER
Deborah Chiesa ITA vs (8) Radka Zelnickova SVK

(4) Anastasia Abbagnato ITA vs Nika Radisic SLO
(WC) Ana Tamindzic ITA vs (5) Alevtina Ibragimova RUS

Center Court – ore 10:00
Deborah Chiesa ITA vs (8) Radka Zelnickova SVK
(2) Noma Noha Akugue GER vs Yana Morderger GER
Ana Tamindzic ITA vs (5) Alevtina Ibragimova RUS
(4) Anastasia Abbagnato ITA vs Nika Radisic SLO

Court 1 – ore 10:00
Nadiya Kolb UKR vs (6) Urszula Radwanska POL
Maryna Kolb UKR vs (7) Sofya Lansere RUS
(1) Eva Guerrero Alvarez ESP vs Aneta Laboutkova CZE
(3) Sofia Shapatava GEO vs Tayisiya Morderger GER

3 commenti

brizz 18-10-2025 21:39

klimovicova

stefanini

semenistaja
timofeeva

fett
snigur
gjorcheska
selekhmeteva

 3
kaishaku 18-10-2025 21:17

SEMENISTAJA

SELEKHMETEVA

SNIGUR
BRANCACCIO

NAEF
STEFANINI
BANDECCHI
FRIEDSAM

 2
miky85 18-10-2025 19:23

Semenistaja

Brancaccio

Stefanini
Friedsam

Naef
Jakupovic
Timofeeva
Ambrosio

 1
