WTA 125 Rovereto: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 8 azzurre nel Md e 3 nelle qualificazioni

WTA 125 Rovereto – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Darja Semenistaja vs (WC) Noemi Basiletti

Aurora Zantedeschi vs Qualifier

Celine Naef vs Jana Fett

Qualifier vs (6) Sofia Costoulas

(3) Lucrezia Stefanini vs Anastasiia Sobolieva

Marina Bassols Ribera vs (WC) Elisa Visentin

Dalila Jakupovic vs Gabriela Knutson

Qualifier vs (8) Daria Snigur

(5) Maria Timofeeva vs (WC) Tyra Caterina Grant

Qualifier vs Susan Bandecchi

Angela Fita Boluda vs Aliona Bolsova

Lina Gjorcheska vs (4) Nuria Brancaccio

(7) Linda Klimovicova vs Amarissa Toth

Anna-Lena Friedsam vs Andrea Lazaro Garcia

(WC) Samira De Stefano vs Silvia Ambrosio

Barbora Palicova vs (2) Oksana Selekhmeteva

WTA 125 Rovereto – Tabellone Qualificazione – indoor hard

(1) Eva Guerrero Alvarez vs Aneta Laboutkova

(WC) Maryna Kolb vs (7) Sofya Lansere

(2) Noma Noha Akugue vs Yana Morderger

Nadiya Kolb vs (6) Urszula Radwanska

(3) Sofia Shapatava vs Tayisiya Morderger

Deborah Chiesa vs (8) Radka Zelnickova

(4) Anastasia Abbagnato vs Nika Radisic

(WC) Ana Tamindzic vs (5) Alevtina Ibragimova

Court 1 – ore 10:00

