WTA 125 Rovereto: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 8 azzurre nel Md e 3 nelle qualificazioni
WTA 125 Rovereto – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Darja Semenistaja vs (WC) Noemi Basiletti
Aurora Zantedeschi vs Qualifier
Celine Naef vs Jana Fett
Qualifier vs (6) Sofia Costoulas
(3) Lucrezia Stefanini vs Anastasiia Sobolieva
Marina Bassols Ribera vs (WC) Elisa Visentin
Dalila Jakupovic vs Gabriela Knutson
Qualifier vs (8) Daria Snigur
(5) Maria Timofeeva vs (WC) Tyra Caterina Grant
Qualifier vs Susan Bandecchi
Angela Fita Boluda vs Aliona Bolsova
Lina Gjorcheska vs (4) Nuria Brancaccio
(7) Linda Klimovicova vs Amarissa Toth
Anna-Lena Friedsam vs Andrea Lazaro Garcia
(WC) Samira De Stefano vs Silvia Ambrosio
Barbora Palicova vs (2) Oksana Selekhmeteva
WTA 125 Rovereto – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Eva Guerrero Alvarez vs Aneta Laboutkova
(WC) Maryna Kolb vs (7) Sofya Lansere
(2) Noma Noha Akugue vs Yana Morderger
Nadiya Kolb vs (6) Urszula Radwanska
(3) Sofia Shapatava vs Tayisiya Morderger
Deborah Chiesa vs (8) Radka Zelnickova
(4) Anastasia Abbagnato vs Nika Radisic
(WC) Ana Tamindzic vs (5) Alevtina Ibragimova
