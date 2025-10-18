Qualificazioni WTA 250 Copertina, WTA

WTA 250 Guangzhou: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

18/10/2025 10:30 Nessun commento
Astra Sharma nella foto
Astra Sharma nella foto

CHN WTA 250 Guangzhou – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Katie Volynets USA vs Dominika Salkova CZE
Lanlana Tararudee THA vs (9) Joanna Garland TPE

(2) Janice Tjen INA vs Tatiana Prozorova RUS
Alina Korneeva RUS vs (8) Talia Gibson AUS

(3) Kaja Juvan SLO vs (WC) Anna Yang CHN
Sijia Wei CHN vs (12) Tamara Korpatsch GER

(4) Victoria Jimenez Kasintseva AND vs (WC) Han Shi CHN
Claire Liu USA vs (10) Linda Fruhvirtova CZE

(5) Katarzyna Kawa POL vs Xinyu Gao CHN
(WC) Hong Yi Cody Wong HKG vs (11) Whitney Osuigwe USA

(6) Lulu Sun NZL vs (WC) Yuyao Li CHN
Astra Sharma AUS vs (7) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA

Center Court – ore 05:00
(5) Katarzyna Kawa POL vs Xinyu Gao CHN Inizio 05:00
Sijia Wei CHN vs (12) Tamara Korpatsch GER
(1) Katie Volynets USA vs Dominika Salkova CZE
(6) Lulu Sun NZL vs Yuyao Li CHN

Court 2 – ore 05:00
Hong Yi Cody Wong HKG vs (11) Whitney Osuigwe USA Inizio 05:00
Claire Liu USA vs (10) Linda Fruhvirtova CZE
Lanlana Tararudee THA vs (9) Joanna Garland TPE
(2) Janice Tjen INA vs Tatiana Prozorova RUS Non prima 09:30

Court 5 – ore 05:00
(4) Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Han Shi CHN Inizio 05:00
(3) Kaja Juvan SLO vs Anna Yang CHN
Alina Korneeva RUS vs (8) Talia Gibson AUS
Astra Sharma AUS vs (7) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA

TAG: