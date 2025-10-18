WTA 250 Guangzhou: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani
WTA 250 Guangzhou – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Katie Volynets vs Dominika Salkova
Lanlana Tararudee vs (9) Joanna Garland
(2) Janice Tjen vs Tatiana Prozorova
Alina Korneeva vs (8) Talia Gibson
(3) Kaja Juvan vs (WC) Anna Yang
Sijia Wei vs (12) Tamara Korpatsch
(4) Victoria Jimenez Kasintseva vs (WC) Han Shi
Claire Liu vs (10) Linda Fruhvirtova
(5) Katarzyna Kawa vs Xinyu Gao
(WC) Hong Yi Cody Wong vs (11) Whitney Osuigwe
(6) Lulu Sun vs (WC) Yuyao Li
Astra Sharma vs (7) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
Center Court – ore 05:00
(5) Katarzyna Kawa vs Xinyu Gao Inizio 05:00
Sijia Wei vs (12) Tamara Korpatsch
(1) Katie Volynets vs Dominika Salkova
(6) Lulu Sun vs Yuyao Li
Court 2 – ore 05:00
Hong Yi Cody Wong vs (11) Whitney Osuigwe Inizio 05:00
Claire Liu vs (10) Linda Fruhvirtova
Lanlana Tararudee vs (9) Joanna Garland
(2) Janice Tjen vs Tatiana Prozorova Non prima 09:30
Court 5 – ore 05:00
(4) Victoria Jimenez Kasintseva vs Han Shi Inizio 05:00
(3) Kaja Juvan vs Anna Yang
Alina Korneeva vs (8) Talia Gibson
Astra Sharma vs (7) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
TAG: WTA 250 Guangzhou
