Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 18 Ottobre 2025

18/10/2025 09:56 13 commenti
Gianluca Cadenasso nella foto
Gianluca Cadenasso nella foto

ITA M25 Santa Margherita di Pula – Final
[8] Gianluca Cadenasso ITA vs Sebastian Sorger AUT ore 10:00

ITF M25 Santa Margherita di Pula - 2025-10-12T00:00:00Z
Sebastian Sorger
0
5
Gianluca Cadenasso
6
7
Vincitore: Gianluca Cadenasso
GER M15 Offenbach 15000 – Final
[4] Andrea Guerrieri ITA vs [2] Christian Sigsgaard DEN ore 10:30

ITF M15 Offenbach - 2025-10-12T00:00:00Z
Andrea Guerrieri
7
6
Christian Sigsgaard
6
0
Vincitore: Andrea Guerrieri
ITA W35 Santa Margherita di Pula 30000 – Semi-final
[1] Amarissa Kiara Toth HUN vs [7] Jennifer Ruggeri ITA ore 10:00

ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2025-10-13T00:00:00Z
Amarissa Kiara Toth
6
0
Jennifer Ruggeri
7
6
Vincitore: Jennifer Ruggeri
Angelica Raggi ITA vs [8] Federica Urgesi ITA ore 10:00

ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2025-10-13T00:00:00Z
Angelica Raggi
1
2
Federica Urgesi
6
6
Vincitore: Federica Urgesi
13 commenti. Lasciane uno!

Pollicino (Guest) 18-10-2025 13:45

Scritto da Giovanni
vedo scritto SF a Santa Margherita Ligure. Ma immagino sia scritto così perché a seguire si disputeranno anche le semifinali. Stamani non si sono disputati i quarti? Comunque a parte le discussioni semantiche sulla corretta attribuzione del termine “colpaccio”, la Ruggeri è in un invidiabile stato di forma. Quello che manca nelle nostre giocatrici: dopo un promettente filotto di vittorie, incappano sempre nella doccia fredda nel torneo successivo, con inevitabile scorno anche di chi le segue.

Quella di oggi di Cadenasso è la semifinale. Finale domani con il ceco Krumich.

 13
Henry (Guest) 18-10-2025 13:45

@ Achille (#4500340)

Oggi contro Krumich 😉 ,hanno appena iniziato

 12
Giovanni (Guest) 18-10-2025 13:14

vedo scritto SF a Santa Margherita Ligure. Ma immagino sia scritto così perché a seguire si disputeranno anche le semifinali. Stamani non si sono disputati i quarti? Comunque a parte le discussioni semantiche sulla corretta attribuzione del termine “colpaccio”, la Ruggeri è in un invidiabile stato di forma. Quello che manca nelle nostre giocatrici: dopo un promettente filotto di vittorie, incappano sempre nella doccia fredda nel torneo successivo, con inevitabile scorno anche di chi le segue.

 11
Achille (Guest) 18-10-2025 12:55

Scritto da Sebastiano
@ Achille (#4500317)
50 con Cadenasso !

Però Cadenasso la finale la gioca domani

 10
Carlo Magno (Guest) 18-10-2025 12:55

Ottima settimana. Mi compiaccio

 9
Sebastiano (Guest) 18-10-2025 12:48

@ Achille (#4500317)

50 con Cadenasso !

 8
Gaz (Guest) 18-10-2025 12:34

@ Gaz (#4500323)

Nel canale YouTube Nancy lee tennis ci sono negli shorts vari rallenty dedicategli.

 7
Gaz (Guest) 18-10-2025 12:27

Questa settimana il colpaccio potrebbe farlo la vincitrice degli us open juniores 2024,la 16enne britannica Mika Stojdlavjevic,e non si parla di un W15, sarebbe più giusto dire IL PRIMO colpaccio.

 6
Vasco90 18-10-2025 12:21

Ottimo torneo vinto da guerrieri

 5
Achille (Guest) 18-10-2025 12:20

Con la vittoria di Guerrieri siamo a 49 vittorie italiane ITF in singolare maschile nel 2025

 4
Achille (Guest) 18-10-2025 12:08

G U E R R I E R I
la porta a casa!!!

 3
Vasco90 18-10-2025 11:46

Colpaccio della ruggeri

 2
Vasco90 18-10-2025 11:37

Benissimo il giovane nannelli

 1
