Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 18 Ottobre 2025

Gianluca Cadenasso nella foto
M25 Santa Margherita di Pula – Final
[8] Gianluca Cadenasso vs Sebastian Sorger ore 10:00
ITF M25 Santa Margherita di Pula - 2025-10-12T00:00:00Z
Sebastian Sorger
0
5
Gianluca Cadenasso
6
7
Vincitore: Gianluca Cadenasso
Servizio
Svolgimento
Set 2
Gianluca Cadenasso
5-6 → 5-7
Sebastian Sorger
15-0
15-15
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
5-5 → 5-6
Gianluca Cadenasso
5-4 → 5-5
Sebastian Sorger
0-15
0-30
15-30
15-40
15-30
15-40
30-40
5-3 → 5-4
Gianluca Cadenasso
0-15
15-15
15-30
15-15
15-30
15-40
4-3 → 5-3
Sebastian Sorger
3-3 → 4-3
Gianluca Cadenasso
2-3 → 3-3
Sebastian Sorger
2-2 → 2-3
Gianluca Cadenasso
2-1 → 2-2
Sebastian Sorger
0-15
15-15
15-30
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Gianluca Cadenasso
1-0 → 1-1
Sebastian Sorger
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gianluca Cadenasso
0-5 → 0-6
Sebastian Sorger
0-4 → 0-5
Gianluca Cadenasso
0-3 → 0-4
Sebastian Sorger
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Gianluca Cadenasso
0-1 → 0-2
Sebastian Sorger
0-0 → 0-1
M15 Offenbach 15000 – Final
[4] Andrea Guerrieri vs [2] Christian Sigsgaard ore 10:30
ITF M15 Offenbach - 2025-10-12T00:00:00Z
Andrea Guerrieri
7
6
Christian Sigsgaard
6
0
Vincitore: Andrea Guerrieri
Servizio
Svolgimento
Set 2
Christian Sigsgaard
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-0 → 6-0
Andrea Guerrieri
4-0 → 5-0
Christian Sigsgaard
3-0 → 4-0
Andrea Guerrieri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
30-30
2-0 → 3-0
Christian Sigsgaard
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Andrea Guerrieri
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1-0*
1-1*
1-2*
1-1*
2-2*
3-2*
4-2*
5-2*
6-2*
6-3*
6-6 → 7-6
Andrea Guerrieri
5-6 → 6-6
Christian Sigsgaard
5-5 → 5-6
Andrea Guerrieri
4-5 → 5-5
Christian Sigsgaard
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
3-5 → 4-5
Andrea Guerrieri
0-15
0-30
0-40
30-40
15-40
3-4 → 3-5
Christian Sigsgaard
15-0
15-15
15-30
40-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Andrea Guerrieri
2-3 → 3-3
Christian Sigsgaard
2-2 → 2-3
Andrea Guerrieri
1-2 → 2-2
Christian Sigsgaard
1-1 → 1-2
Andrea Guerrieri
15-0
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Christian Sigsgaard
0-0 → 0-1
W35 Santa Margherita di Pula 30000 – Semi-final
[1] Amarissa Kiara Toth vs [7] Jennifer Ruggeri ore 10:00
ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2025-10-13T00:00:00Z
Amarissa Kiara Toth
6
0
Jennifer Ruggeri
7
6
Vincitore: Jennifer Ruggeri
Servizio
Svolgimento
Set 2
Amarissa Kiara Toth
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-5 → 0-6
Jennifer Ruggeri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-4 → 0-5
Amarissa Kiara Toth
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Jennifer Ruggeri
0-2 → 0-3
Amarissa Kiara Toth
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Jennifer Ruggeri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1-0*
1-1*
1-2*
1-3*
1-2*
1-4*
2-4*
3-4*
3-5*
3-6*
6-6 → 6-7
Jennifer Ruggeri
0-15
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Amarissa Kiara Toth
15-0
30-0
30-15
40-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Jennifer Ruggeri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Amarissa Kiara Toth
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
40-40
4-4 → 4-5
Jennifer Ruggeri
15-0
40-0
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
4-3 → 4-4
Amarissa Kiara Toth
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Jennifer Ruggeri
3-2 → 4-2
Amarissa Kiara Toth
15-0
15-15
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Jennifer Ruggeri
0-40
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Amarissa Kiara Toth
2-0 → 3-0
Jennifer Ruggeri
1-0 → 2-0
Amarissa Kiara Toth
0-0 → 1-0
Angelica Raggi vs [8] Federica Urgesi ore 10:00
ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2025-10-13T00:00:00Z
Angelica Raggi
1
2
Federica Urgesi
6
6
Vincitore: Federica Urgesi
Servizio
Svolgimento
Set 2
Angelica Raggi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Federica Urgesi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Angelica Raggi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Federica Urgesi
15-0
15-15
30-30
30-40
30-15
40-A
1-3 → 2-3
Federica Urgesi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
0-2 → 0-3
Federica Urgesi
15-0
30-15
30-30
30-40
30-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Angelica Raggi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-5 → 1-6
Federica Urgesi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
30-30
1-4 → 1-5
Angelica Raggi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Federica Urgesi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Angelica Raggi
15-0
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-15
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Federica Urgesi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Quella di oggi di Cadenasso è la semifinale. Finale domani con il ceco Krumich.
@ Achille (#4500340)
Oggi contro Krumich 😉 ,hanno appena iniziato
vedo scritto SF a Santa Margherita Ligure. Ma immagino sia scritto così perché a seguire si disputeranno anche le semifinali. Stamani non si sono disputati i quarti? Comunque a parte le discussioni semantiche sulla corretta attribuzione del termine “colpaccio”, la Ruggeri è in un invidiabile stato di forma. Quello che manca nelle nostre giocatrici: dopo un promettente filotto di vittorie, incappano sempre nella doccia fredda nel torneo successivo, con inevitabile scorno anche di chi le segue.
Però Cadenasso la finale la gioca domani
Ottima settimana. Mi compiaccio
@ Achille (#4500317)
50 con Cadenasso !
@ Gaz (#4500323)
Nel canale YouTube Nancy lee tennis ci sono negli shorts vari rallenty dedicategli.
Questa settimana il colpaccio potrebbe farlo la vincitrice degli us open juniores 2024,la 16enne britannica Mika Stojdlavjevic,e non si parla di un W15, sarebbe più giusto dire IL PRIMO colpaccio.
Ottimo torneo vinto da guerrieri
Con la vittoria di Guerrieri siamo a 49 vittorie italiane ITF in singolare maschile nel 2025
G U E R R I E R I
la porta a casa!!!
Colpaccio della ruggeri
Benissimo il giovane nannelli