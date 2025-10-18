WTA 500 Tokyo, WTA 125 Rio de Janeiro, Tampico e Jinan: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Quali, Semifinali e Finali (LIVE)

Anna Bondar - Foto Daniele Combi/MEF Tennis Events
WTA 500 Tokyo – 1° Turno Qualificazioni – Cemento
Center Court – ore 02:30
(1) Marie Bouzkova
vs Kimberly Birrell Inizio 02:30
WTA Tokyo
Marie Bouzkova [1]
6
6
2
Kimberly Birrell
2
7
6
Vincitore: Birrell
Servizio
Svolgimento
Set 3
Kimberly Birrell
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Kimberly Birrell
1-3 → 1-4
Marie Bouzkova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Kimberly Birrell
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Marie Bouzkova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Kimberly Birrell
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
1-2*
1*-3
2*-3
2-4*
2-5*
3*-5
3*-6
6-6 → 6-7
Kimberly Birrell
6-5 → 6-6
Marie Bouzkova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Kimberly Birrell
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Marie Bouzkova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Kimberly Birrell
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
Kimberly Birrell
2-3 → 2-4
Kimberly Birrell
1-2 → 1-3
Marie Bouzkova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Kimberly Birrell
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Marie Bouzkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kimberly Birrell
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Marie Bouzkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Kimberly Birrell
4-1 → 4-2
Marie Bouzkova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Kimberly Birrell
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Kimberly Birrell
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Marie Bouzkova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Nao Hibino vs (12) Cristina Bucsa
WTA Tokyo
Nao Hibino
0
3
1
0
Cristina Bucsa [12]
0
6
6
0
Vincitore: Bucsa
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Cristina Bucsa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Nao Hibino
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Cristina Bucsa
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Cristina Bucsa
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Cristina Bucsa
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Nao Hibino
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Nao Hibino
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-5 → 1-5
Nao Hibino
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Cristina Bucsa
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Ena Shibahara vs (11) Rebecca Sramkova
Il match deve ancora iniziare
Alina Charaeva vs Himeno Sakatsume
Il match deve ancora iniziare
Show Court – ore 02:30
Anna Blinkova
vs (8) Katie Boulter Inizio 02:30
Il match deve ancora iniziare
(4) Ashlyn Krueger vs Dalma Galfi
Il match deve ancora iniziare
Sae Noguchi vs (9) Viktorija Golubic
Il match deve ancora iniziare
(6) Maria Sakkari vs Zeynep Sonmez
WTA Tokyo
Maria Sakkari [6]
0
7
6
0
Zeynep Sonmez
0
5
3
0
Vincitore: Sakkari
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Maria Sakkari
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Zeynep Sonmez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Maria Sakkari
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maria Sakkari
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Maria Sakkari
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Zeynep Sonmez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Zeynep Sonmez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Zeynep Sonmez
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Maria Sakkari
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Maria Sakkari
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Court 1 – ore 02:30
(3) Emiliana Arango vs Varvara Gracheva Inizio 02:30
Il match deve ancora iniziare
Maddison Inglis vs (10) Hailey Baptiste
Il match deve ancora iniziare
(2) Eva Lys vs Yuliia Starodubtseva
WTA Tokyo
Eva Lys [2]•
0
6
6
0
Yuliia Starodubtseva
0
3
2
0
Vincitore: Lys
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Eva Lys
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 5-2
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Eva Lys
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Eva Lys
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Yuliia Starodubtseva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Eva Lys
15-0
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Eva Lys
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Eva Lys
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Eva Lys
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Aliaksandra Sasnovich vs (7) Suzan Lamens
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Rio de Janeiro 🇧🇷 – Semifinali, terra battuta
Center Court – ore 17:00
Alice Rame
vs Ekaterine Gorgodze Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Simona Waltert vs (3) Julia Grabher Non prima 18:00
Il match deve ancora iniziare
(3) Leyre Romero Gormaz / (3) Tara Wuerth vs (4) Irene Burillo / (4) Ekaterine Gorgodze
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Tampico 🇲🇽 – Finali, cemento
Center Court – ore 01:00
(4) Weronika Falkowska
/ (4) Kristina Novak
vs (3) Kayla Cross
/ (3) Amelia Rajecki Inizio 01:00
Il match deve ancora iniziare
(6) Cadence Brace vs (5) Hanne Vandewinkel
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Jinan 🇨🇳 – Finali, cemento
Centre Court – ore 08:00
Elena Pridankina
/ Ekaterina Reyngold
vs Rutuja Bhosale
/ Wushuang Zheng Inizio 07:00
WTA Jinan 125
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
0
6
6
0
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng•
0
1
3
0
Vincitore: Pridankina / Reyngold
Servizio
Svolgimento
Set 3
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
5-3 → 6-3
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-2 → 3-2
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-2 → 2-2
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
0-2 → 1-2
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-1 → 0-2
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
5-1 → 6-1
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
4-1 → 5-1
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-0 → 4-1
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
3-0 → 4-0
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
2-0 → 3-0
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 2-0
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
(3) Janice Tjen vs (2) Anna Bondar Non prima 09:00
WTA Jinan 125
Janice Tjen [3]
6
4
6
Anna Bondar [2]
4
6
4
Vincitore: Tjen
Servizio
Svolgimento
Set 3
Janice Tjen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Anna Bondar
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Janice Tjen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Anna Bondar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Anna Bondar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Janice Tjen
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Anna Bondar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Janice Tjen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Anna Bondar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Anna Bondar
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Janice Tjen
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Anna Bondar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Anna Bondar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna Bondar
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Janice Tjen
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Anna Bondar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Janice Tjen
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
