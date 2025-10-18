Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Tokyo, WTA 125 Rio de Janeiro, Tampico e Jinan: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Quali, Semifinali e Finali (LIVE)

Anna Bondar - Foto Daniele Combi/MEF Tennis Events
JPN WTA 500 Tokyo – 1° Turno Qualificazioni – Cemento

Center Court – ore 02:30
(1) Marie Bouzkova CZE vs Kimberly Birrell AUS Inizio 02:30
WTA Tokyo
Marie Bouzkova [1]
6
6
2
Kimberly Birrell
2
7
6
Vincitore: Birrell
Mostra dettagli

Nao Hibino JPN vs (12) Cristina Bucsa ESP

WTA Tokyo
Nao Hibino
0
3
1
0
Cristina Bucsa [12]
0
6
6
0
Vincitore: Bucsa
Mostra dettagli

Ena Shibahara JPN vs (11) Rebecca Sramkova SVK

Il match deve ancora iniziare

Alina Charaeva RUS vs Himeno Sakatsume JPN

Il match deve ancora iniziare



Show Court – ore 02:30
Anna Blinkova RUS vs (8) Katie Boulter GBR Inizio 02:30
Il match deve ancora iniziare

(4) Ashlyn Krueger USA vs Dalma Galfi HUN

Il match deve ancora iniziare

Sae Noguchi JPN vs (9) Viktorija Golubic SUI

Il match deve ancora iniziare

(6) Maria Sakkari GRE vs Zeynep Sonmez TUR

WTA Tokyo
Maria Sakkari [6]
0
7
6
0
Zeynep Sonmez
0
5
3
0
Vincitore: Sakkari
Mostra dettagli



Court 1 – ore 02:30
(3) Emiliana Arango COL vs Varvara Gracheva FRA Inizio 02:30

Il match deve ancora iniziare

Maddison Inglis AUS vs (10) Hailey Baptiste USA

Il match deve ancora iniziare

(2) Eva Lys GER vs Yuliia Starodubtseva UKR

WTA Tokyo
Eva Lys [2]
0
6
6
0
Yuliia Starodubtseva
0
3
2
0
Vincitore: Lys
Mostra dettagli

Aliaksandra Sasnovich BLR vs (7) Suzan Lamens NED

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Rio de Janeiro 🇧🇷 – Semifinali, terra battuta

Center Court – ore 17:00
Alice Rame FRA vs Ekaterine Gorgodze GEO Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

(1) Simona Waltert SUI vs (3) Julia Grabher AUT Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

(3) Leyre Romero Gormaz ESP / (3) Tara Wuerth CRO vs (4) Irene Burillo ESP / (4) Ekaterine Gorgodze GEO

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Tampico 🇲🇽 – Finali, cemento

Center Court – ore 01:00
(4) Weronika Falkowska POL / (4) Kristina Novak SLO vs (3) Kayla Cross CAN / (3) Amelia Rajecki GBR Inizio 01:00
Il match deve ancora iniziare

(6) Cadence Brace CAN vs (5) Hanne Vandewinkel BEL

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Jinan 🇨🇳 – Finali, cemento

Centre Court – ore 08:00
Elena Pridankina RUS / Ekaterina Reyngold RUS vs Rutuja Bhosale IND / Wushuang Zheng CHN Inizio 07:00
WTA Jinan 125
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
0
6
6
0
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
0
1
3
0
Vincitore: Pridankina / Reyngold
Mostra dettagli

(3) Janice Tjen INA vs (2) Anna Bondar HUN Non prima 09:00

WTA Jinan 125
Janice Tjen [3]
6
4
6
Anna Bondar [2]
4
6
4
Vincitore: Tjen
Mostra dettagli

