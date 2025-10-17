Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 18 Ottobre 2025

17/10/2025 23:57 Nessun commento
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
🇸🇦 Six Kings Slam (Arabia Saudita), cemento (al coperto)
F Sinner ITA – Alcaraz ESP ore 20:30

Il match deve ancora iniziare



CHN WTA 500 Ningbo – hard
SF Rybakina KAZ – Paolini ITA ore 09:00
Il match deve ancora iniziare



SWE ATP 250 Stockholm – Indoor hard
SF Bolelli ITA/Vavassori ITA – Erler AUT/Galloway USA Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare



SUI ATP 500 Basel – indoor hard
Q1 van de Zandschulp NED – Bellucci ITA 4° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare



AUT ATP 500 Vienna – indoor hard
Q1 de Jong NED – Arnaldi ITA 2° inc. ore 12

Il match deve ancora iniziare

