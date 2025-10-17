Almaty 250 | Hard | $1055255 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 18 Ottobre 2025
17/10/2025 23:57 Nessun commento
🇸🇦 Six Kings Slam (Arabia Saudita), cemento (al coperto)
F Sinner – Alcaraz ore 20:30
Il match deve ancora iniziare
WTA 500 Ningbo – hard
SF Rybakina – Paolini ore 09:00
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Stockholm – Indoor hard
SF Bolelli /Vavassori – Erler /Galloway Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Basel – indoor hard
Q1 van de Zandschulp – Bellucci 4° inc. ore 11
Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Vienna – indoor hard
Q1 de Jong – Arnaldi 2° inc. ore 12
Il match deve ancora iniziare
