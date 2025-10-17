ATP 250 Bruxelles, Stoccolma, Almaty, WTA 500 Ningbo e WTA 250 Osaka: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo 4 azzurri alla caccia delle Semifinali (LIVE)
ATP 250 Bruxelles – Quarti di Finale – Cemento (al coperto)
Centre Court – ore 12:00
Rafael Matos / Marcelo Melo vs Christian Harrison / Evan King
Jiri Lehecka vs Benjamin Bonzi (Non prima 14:00)
Lorenzo Musetti vs Giovanni Mpetshi Perricard (Non prima 16:00)
Eliot Spizzirri vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 18:30)
Raphael Collignon vs Alejandro Davidovich Fokina
ATP 250 Almaty – Quarti di Finale – Cemento (al coperto)
CENTER COURT – ore 08:00
James Duckworth vs Flavio Cobolli
Fabian Marozsan vs Daniil Medvedev
Shintaro Mochizuki vs Alex Michelsen
Jan-Lennard Struff vs Corentin Moutet (Non prima 16:00)
COURT 1 – ore 12:00
Matthew Christopher Romios / Ryan Seggerman vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner
ATP 250 Stoccolma – Quarti di Finale – Cemento (al coperto)
Centre Court – ore 12:00
Ugo Humbert vs Lorenzo Sonego
Holger Rune vs Tomas Martin Etcheverry (Non prima 14:30)
Sebastian Korda vs Casper Ruud (Non prima 18:30)
Elias Ymer vs Denis Shapovalov
Court 1 – ore 14:00
Adam Pavlasek / Jan Zielinski vs Francisco Cabral / Lucas Miedler
Vasil Kirkov / Bart Stevens vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul
WTA 250 Osaka – Quarti di Finale – Cemento
Center – ore 04:30
Rebecca Sramkova vs (4) Leylah Fernandez
(1) Naomi Osaka vs Jaqueline Cristian
Viktorija Golubic vs Sorana Cirstea
Tereza Valentova vs (6) Olga Danilovic
Court 1 – ore 04:30
Ann Li / Caty McNally vs Storm Hunter / Desirae Krawczyk
Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya vs (2) Kristina Mladenovic / (2) Taylor Townsend
WTA 500 Ningbo – Quarti di Finale – Cemento
Center Court – ore 07:00
(6) Belinda Bencic vs (2) Jasmine Paolini
(4) Ekaterina Alexandrova vs McCartney Kessler Non prima 08:30
Ajla Tomljanovic vs (3) Elena Rybakina Non prima 10:00
Lin Zhu vs (7) Diana Shnaider Non prima 13:00
TAG: Circuito ATP, Circuito WTA
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit