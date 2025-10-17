Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 250 Bruxelles, Stoccolma, Almaty, WTA 500 Ningbo e WTA 250 Osaka: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo 4 azzurri alla caccia delle Semifinali (LIVE)

Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
BEL ATP 250 Bruxelles – Quarti di Finale – Cemento (al coperto)

Centre Court – ore 12:00
Rafael Matos BRA / Marcelo Melo BRA vs Christian Harrison USA / Evan King USA
Il match deve ancora iniziare

Jiri Lehecka CZE vs Benjamin Bonzi FRA (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Musetti ITA vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Eliot Spizzirri USA vs Felix Auger-Aliassime CAN (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Raphael Collignon BEL vs Alejandro Davidovich Fokina ESP

Il match deve ancora iniziare





KAZ ATP 250 Almaty – Quarti di Finale – Cemento (al coperto)

CENTER COURT – ore 08:00
James Duckworth AUS vs Flavio Cobolli ITA
Il match deve ancora iniziare

Fabian Marozsan HUN vs Daniil Medvedev RUS

Il match deve ancora iniziare

Shintaro Mochizuki JPN vs Alex Michelsen USA

Il match deve ancora iniziare

Jan-Lennard Struff GER vs Corentin Moutet FRA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 12:00
Matthew Christopher Romios AUS / Ryan Seggerman USA vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER

Il match deve ancora iniziare





SWE ATP 250 Stoccolma – Quarti di Finale – Cemento (al coperto)

Centre Court – ore 12:00
Ugo Humbert FRA vs Lorenzo Sonego ITA
Il match deve ancora iniziare

Holger Rune DEN vs Tomas Martin Etcheverry ARG (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Korda USA vs Casper Ruud NOR (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Elias Ymer SWE vs Denis Shapovalov CAN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 14:00
Adam Pavlasek CZE / Jan Zielinski POL vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT

Il match deve ancora iniziare

Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA

Il match deve ancora iniziare





JPN WTA 250 Osaka – Quarti di Finale – Cemento

Center – ore 04:30
Rebecca Sramkova SVK vs (4) Leylah Fernandez CAN
Il match deve ancora iniziare

(1) Naomi Osaka JPN vs Jaqueline Cristian ROU

Il match deve ancora iniziare

Viktorija Golubic SUI vs Sorana Cirstea ROU

Il match deve ancora iniziare

Tereza Valentova CZE vs (6) Olga Danilovic SRB

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 04:30
Ann Li USA / Caty McNally USA vs Storm Hunter AUS / Desirae Krawczyk USA

Il match deve ancora iniziare

Nadiia Kichenok UKR / Makoto Ninomiya JPN vs (2) Kristina Mladenovic FRA / (2) Taylor Townsend USA

Il match deve ancora iniziare





CHN WTA 500 Ningbo – Quarti di Finale – Cemento

Center Court – ore 07:00
(6) Belinda Bencic SUI vs (2) Jasmine Paolini ITA
Il match deve ancora iniziare

(4) Ekaterina Alexandrova RUS vs McCartney Kessler USA Non prima 08:30

Il match deve ancora iniziare

Ajla Tomljanovic AUS vs (3) Elena Rybakina KAZ Non prima 10:00

Il match deve ancora iniziare

Lin Zhu CHN vs (7) Diana Shnaider RUS Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

