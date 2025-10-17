ATP 250 Bruxelles, Stoccolma, Almaty, WTA 500 Ningbo e WTA 250 Osaka: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo 4 azzurri alla caccia delle Semifinali (LIVE)

ATP 250 Bruxelles – Quarti di Finale – Cemento (al coperto)

Rafael Matos/ Marcelo Melovs Christian Harrison/ Evan King

Jiri Lehecka vs Benjamin Bonzi (Non prima 14:00)



Lorenzo Musetti vs Giovanni Mpetshi Perricard (Non prima 16:00)



Eliot Spizzirri vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 18:30)



Raphael Collignon vs Alejandro Davidovich Fokina



ATP 250 Almaty – Quarti di Finale – Cemento (al coperto)

James Duckworthvs Flavio Cobolli

Fabian Marozsan vs Daniil Medvedev



Shintaro Mochizuki vs Alex Michelsen



Jan-Lennard Struff vs Corentin Moutet (Non prima 16:00)



COURT 1 – ore 12:00

Matthew Christopher Romios / Ryan Seggerman vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner



ATP 250 Stoccolma – Quarti di Finale – Cemento (al coperto)

Ugo Humbertvs Lorenzo Sonego

Holger Rune vs Tomas Martin Etcheverry (Non prima 14:30)



Sebastian Korda vs Casper Ruud (Non prima 18:30)



Elias Ymer vs Denis Shapovalov



Court 1 – ore 14:00

Adam Pavlasek / Jan Zielinski vs Francisco Cabral / Lucas Miedler



Vasil Kirkov / Bart Stevens vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul



WTA 250 Osaka – Quarti di Finale – Cemento

Rebecca Sramkovavs (4) Leylah Fernandez

(1) Naomi Osaka vs Jaqueline Cristian



Viktorija Golubic vs Sorana Cirstea



Tereza Valentova vs (6) Olga Danilovic



Court 1 – ore 04:30

Ann Li / Caty McNally vs Storm Hunter / Desirae Krawczyk



Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya vs (2) Kristina Mladenovic / (2) Taylor Townsend



WTA 500 Ningbo – Quarti di Finale – Cemento

(6) Belinda Bencicvs (2) Jasmine Paolini

(4) Ekaterina Alexandrova vs McCartney Kessler Non prima 08:30



Ajla Tomljanovic vs (3) Elena Rybakina Non prima 10:00



Lin Zhu vs (7) Diana Shnaider Non prima 13:00



