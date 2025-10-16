Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Venerdì 17 Ottobre 2025

16/10/2025 23:08 Nessun commento
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images
CHN WTA 500 Ningbo – Indoor Hard
QF Bencic SUI – Paolini ITA ore 07:00

KAZ ATP 250 Almaty – Indoor hard
QF Duckworth AUS – Cobolli ITA Inizio 08:00

BEL ATP 250 Brussels – Indoor Hard
QF Musetti ITA – Mpetshi Perricard FRA Non prima 16:00

SWE ATP 250 Stockholm – Indoor Had
QF Humbert FRA – Sonego ITA Inizio 12:00

GRE CH Hersonissos – Hard
QF Wendelken GBR – Andaloro ITA Inizio 09:00

