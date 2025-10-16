ATP 250 Stoccolma – Berrettini si arrende a Humbert: sfuma il derby con Sonego
Si ferma al secondo turno il cammino di Matteo Berrettini all’ATP 250 di Stoccolma. Il romano, dopo la convincente vittoria all’esordio contro Giulio Zeppieri, è stato battuto dal francese Ugo Humbert con il punteggio di 7-6(5), 6-3, in un match che ha evidenziato i soliti alti e bassi del giocatore azzurro, ancora alla ricerca della migliore condizione dopo una stagione difficile.
La partita si è decisa nei momenti chiave del primo set: per oltre un’ora Berrettini ha tenuto il ritmo del francese, spingendo bene con il servizio e provando a comandare gli scambi con il dritto. Tuttavia, nel tie-break, l’azzurro ha commesso troppi errori gratuiti, in particolare proprio con il suo colpo migliore (minibreak decisivo sul 4 a 5), lasciando così il parziale all’avversario per 7 punti a 5.
Nel secondo set Humbert ha preso subito il controllo della sfida con un break in apertura, mantenendo poi sempre il vantaggio grazie alla sua solidità e precisione da fondo campo. Berrettini ha provato a reagire, ma i troppi errori di dritto e qualche incertezza nei momenti cruciali gli sono costati caro. Il francese ha chiuso 6-3 con un nuovo break, confermando il suo ottimo stato di forma sul veloce indoor svedese.
Per Berrettini resta la soddisfazione di aver ritrovato il campo e sensazioni migliori dopo i tanti problemi fisici degli ultimi mesi, ma anche la consapevolezza che servirà ancora tempo per tornare ai livelli che lo hanno portato in Top 10.
Domani Ugo Humbert affronterà ai quarti Lorenzo Sonego, in un match che si preannuncia molto interessante. L’Italia, dunque, perde uno dei suoi rappresentanti a Stoccolma, ma potrà ancora contare sul torinese, apparso questa settimana in grande fiducia.
|Statistica
|Humbert 🇫🇷
|Berrettini 🇮🇹
|STATISTICHE DI SERVIZIO
|Rating del servizio
|317
|274
|Ace
|4
|9
|Doppi falli
|2
|2
|Prima di servizio
|40/59 (68%)
|41/65 (63%)
|Punti vinti sulla prima
|32/40 (80%)
|31/41 (76%)
|Punti vinti sulla seconda
|13/19 (68%)
|12/24 (50%)
|Palle break salvate
|0/0 (0%)
|0/2 (0%)
|Giochi di servizio giocati
|10
|11
|VELOCITÀ DI SERVIZIO
|Velocità massima
|216km/h (134 mph)
|219km/h (136 mph)
|Velocità media prima
|198km/h (123 mph)
|206km/h (128 mph)
|Velocità media seconda
|166km/h (103 mph)
|178km/h (110 mph)
|STATISTICHE DI RISPOSTA
|Rating della risposta
|193
|52
|Punti vinti su prima di servizio
|10/41 (24%)
|8/40 (20%)
|Punti vinti su seconda di servizio
|12/24 (50%)
|6/19 (32%)
|Palle break convertite
|2/2 (100%)
|0/0 (0%)
|Giochi di risposta giocati
|11
|10
|STATISTICHE DEI PUNTI
|Punti vinti a rete
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|Vincenti
|0
|0
|Errori non forzati
|0
|0
|Punti vinti al servizio
|45/59 (76%)
|43/65 (66%)
|Punti vinti in risposta
|22/65 (34%)
|14/59 (24%)
|Totale punti vinti
|67/124 (54%)
|57/124 (46%)
TAG: ATP 250 Stoccolma, ATP 250 Stoccolma 2025, Matteo Berrettini
Perchè mi hai cancellato? Scrivere che siamo messi male è forse un’offesa o una verità? enzo
Berretto deve giocare, ritrovare feeling e fiducia e soprattutto NON FARSI MALE. Tutto il resto e’ relativo
Come volevasi dimostrare. Siamo ai titoli di coda. Accanimento terapeutico.
Purtroppo spiace dirlo ma Berrettini è ormai un ex tennista
il tempo non torna più (cit.)
Purtroppo credo sia fine carriera. Mentalmente non c’è più.
Scrivete che serve ancora tempo per ritornare ai livelli che lo hanno portato in top 10, mah…adoro Matteo ma dubito fortemente possa tornare a quei livelli. Spero di sbagliarmi
Ti sei forse scordato i 2 ATP 250 e il 500 di Amburgo? (oltre alle varie semifinali e finali 1000 che non contano come titoli ma siamo lì)
Se non c’è Sinner non si vince niente!
Pur amando molto Berrettini e augurandogli il meglio, non mi è piaciuto il suo atteggiamento rinunciatario dopo aver perso il primo set.
Deve continuare a lottare,a testa alta e vendere cara la pelle anche in un match probabilmente perso.
È una questione di allenamento fisico e mentale a non cedere, a restare sul pezzo fino all’ultimo punto, solo così la prossima volta andrà meglio.
Se no non si va da nessuna parte