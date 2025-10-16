ATP 250 Stoccolma – Berrettini si arrende a Humbert: sfuma il derby con Sonego

Si ferma al secondo turno il cammino di Matteo Berrettini all’ATP 250 di Stoccolma. Il romano, dopo la convincente vittoria all’esordio contro Giulio Zeppieri, è stato battuto dal francese Ugo Humbert con il punteggio di 7-6(5), 6-3, in un match che ha evidenziato i soliti alti e bassi del giocatore azzurro, ancora alla ricerca della migliore condizione dopo una stagione difficile.

La partita si è decisa nei momenti chiave del primo set: per oltre un’ora Berrettini ha tenuto il ritmo del francese, spingendo bene con il servizio e provando a comandare gli scambi con il dritto. Tuttavia, nel tie-break, l’azzurro ha commesso troppi errori gratuiti, in particolare proprio con il suo colpo migliore (minibreak decisivo sul 4 a 5), lasciando così il parziale all’avversario per 7 punti a 5.

Nel secondo set Humbert ha preso subito il controllo della sfida con un break in apertura, mantenendo poi sempre il vantaggio grazie alla sua solidità e precisione da fondo campo. Berrettini ha provato a reagire, ma i troppi errori di dritto e qualche incertezza nei momenti cruciali gli sono costati caro. Il francese ha chiuso 6-3 con un nuovo break, confermando il suo ottimo stato di forma sul veloce indoor svedese.

Per Berrettini resta la soddisfazione di aver ritrovato il campo e sensazioni migliori dopo i tanti problemi fisici degli ultimi mesi, ma anche la consapevolezza che servirà ancora tempo per tornare ai livelli che lo hanno portato in Top 10.

Domani Ugo Humbert affronterà ai quarti Lorenzo Sonego, in un match che si preannuncia molto interessante. L’Italia, dunque, perde uno dei suoi rappresentanti a Stoccolma, ma potrà ancora contare sul torinese, apparso questa settimana in grande fiducia.

ATP Stockholm Ugo Humbert [4] Ugo Humbert [4] 7 6 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 3 Vincitore: Humbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-0 → 2-1 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 6-5 → 6-6 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 U. Humbert 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-1 → 2-2 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 U. Humbert 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Statistiche Tennis: Humbert vs Berrettini

Statistica Humbert 🇫🇷 Berrettini 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 317 274 Ace 4 9 Doppi falli 2 2 Prima di servizio 40/59 (68%) 41/65 (63%) Punti vinti sulla prima 32/40 (80%) 31/41 (76%) Punti vinti sulla seconda 13/19 (68%) 12/24 (50%) Palle break salvate 0/0 (0%) 0/2 (0%) Giochi di servizio giocati 10 11 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 216km/h (134 mph) 219km/h (136 mph) Velocità media prima 198km/h (123 mph) 206km/h (128 mph) Velocità media seconda 166km/h (103 mph) 178km/h (110 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 193 52 Punti vinti su prima di servizio 10/41 (24%) 8/40 (20%) Punti vinti su seconda di servizio 12/24 (50%) 6/19 (32%) Palle break convertite 2/2 (100%) 0/0 (0%) Giochi di risposta giocati 11 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%) Vincenti 0 0 Errori non forzati 0 0 Punti vinti al servizio 45/59 (76%) 43/65 (66%) Punti vinti in risposta 22/65 (34%) 14/59 (24%) Totale punti vinti 67/124 (54%) 57/124 (46%)



