ATP 250 Stoccolma – Berrettini si arrende a Humbert: sfuma il derby con Sonego

16/10/2025 19:00 11 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images

Si ferma al secondo turno il cammino di Matteo Berrettini all’ATP 250 di Stoccolma. Il romano, dopo la convincente vittoria all’esordio contro Giulio Zeppieri, è stato battuto dal francese Ugo Humbert con il punteggio di 7-6(5), 6-3, in un match che ha evidenziato i soliti alti e bassi del giocatore azzurro, ancora alla ricerca della migliore condizione dopo una stagione difficile.

La partita si è decisa nei momenti chiave del primo set: per oltre un’ora Berrettini ha tenuto il ritmo del francese, spingendo bene con il servizio e provando a comandare gli scambi con il dritto. Tuttavia, nel tie-break, l’azzurro ha commesso troppi errori gratuiti, in particolare proprio con il suo colpo migliore (minibreak decisivo sul 4 a 5), lasciando così il parziale all’avversario per 7 punti a 5.
Nel secondo set Humbert ha preso subito il controllo della sfida con un break in apertura, mantenendo poi sempre il vantaggio grazie alla sua solidità e precisione da fondo campo. Berrettini ha provato a reagire, ma i troppi errori di dritto e qualche incertezza nei momenti cruciali gli sono costati caro. Il francese ha chiuso 6-3 con un nuovo break, confermando il suo ottimo stato di forma sul veloce indoor svedese.

Per Berrettini resta la soddisfazione di aver ritrovato il campo e sensazioni migliori dopo i tanti problemi fisici degli ultimi mesi, ma anche la consapevolezza che servirà ancora tempo per tornare ai livelli che lo hanno portato in Top 10.
Domani Ugo Humbert affronterà ai quarti Lorenzo Sonego, in un match che si preannuncia molto interessante. L’Italia, dunque, perde uno dei suoi rappresentanti a Stoccolma, ma potrà ancora contare sul torinese, apparso questa settimana in grande fiducia.

ATP Stockholm
Ugo Humbert [4]
7
6
Matteo Berrettini
6
3
Vincitore: Humbert
Statistiche Tennis: Humbert vs Berrettini


Statistica Humbert 🇫🇷 Berrettini 🇮🇹
STATISTICHE DI SERVIZIO
Rating del servizio 317 274
Ace 4 9
Doppi falli 2 2
Prima di servizio 40/59 (68%) 41/65 (63%)
Punti vinti sulla prima 32/40 (80%) 31/41 (76%)
Punti vinti sulla seconda 13/19 (68%) 12/24 (50%)
Palle break salvate 0/0 (0%) 0/2 (0%)
Giochi di servizio giocati 10 11
VELOCITÀ DI SERVIZIO
Velocità massima 216km/h (134 mph) 219km/h (136 mph)
Velocità media prima 198km/h (123 mph) 206km/h (128 mph)
Velocità media seconda 166km/h (103 mph) 178km/h (110 mph)
STATISTICHE DI RISPOSTA
Rating della risposta 193 52
Punti vinti su prima di servizio 10/41 (24%) 8/40 (20%)
Punti vinti su seconda di servizio 12/24 (50%) 6/19 (32%)
Palle break convertite 2/2 (100%) 0/0 (0%)
Giochi di risposta giocati 11 10
STATISTICHE DEI PUNTI
Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%)
Vincenti 0 0
Errori non forzati 0 0
Punti vinti al servizio 45/59 (76%) 43/65 (66%)
Punti vinti in risposta 22/65 (34%) 14/59 (24%)
Totale punti vinti 67/124 (54%) 57/124 (46%)


