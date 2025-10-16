Il tennista “perfetto” secondo Jannik Sinner (video)
Uno dei classici “giochini” nel corso delle interviste tennistiche è chiedere a un giocatore di costruire, colpo per colpo, il tennista per così dire perfetto, unendo le esecuzioni a suo dire migliori tra i campioni del presente e del passato. Stavolta è toccato a Jannik Sinner, in quel di Riyadh, rispondere alla domanda e così il nostro campione ha scelto i colpi top, a formare il suo tennista imbattibile. Ecco le scelte di Jannik, con la clip video delle sue risposte.
Servizio: Isner
Diritto: “Questa è dura, non è per niente facile…” sorride Jannik, che poi sceglie il diritto di Carlos Alcaraz
Rovescio: qua non ci pensa un solo secondo e va dritto su Novak, ovviamente Djokovic
Volée: Roger Federer
Forza mentale: Rafa Nadal
Selezione dei colpi, intesa come intelligenza tennistica: qua la risposta è al 50% tra Federer e Alcaraz
Footwork, inteso come velocità, accelerazione, copertura del campo: Djokovic, “è un grandissimo atleta” dice Jannik
Ultima domanda a Sinner: quale di questi colpi vorrei rubare e fare tuo? “Il servizio di John Isner”
Curiosa la scelta di Alcaraz come migliore (insieme a Federer) per selezione dei colpi e intelligenza tennistica, visto che lo spagnolo è un tennista fortissimo e creativo, ma anche piuttosto istintivo. Probabilmente Jannik sente il tennis del suo grande rivale non solo come esuberante ma anche più tattico di quello che molti riconoscono.
Sinner è atteso oggi al secondo impegno nella Six Kings Slam, contro Novak Djokovic.
